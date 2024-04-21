Тур: 33. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Гиуа Антонио
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Аталанта
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
33
67
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|8
|0.25
|Пессина Маттео
|5 (3)
|0.16
|Мота Дани
|4
|0.13
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.13
|Мальдини Даниэль
|3
|0.09
|Карбони Валентин
|2
|0.06
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Дзербин Алессио
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|11 (2)
|0.35
|Скамакка Джанлука
|9
|0.29
|Лукман Адемола
|8
|0.26
|Де Кетеларе Шарль
|6 (1)
|0.19
|Эдерсон Хонорато
|6
|0.19
|Пашалич Марио
|4
|0.13
|Миранчук Алексей
|3
|0.1
|Сапата Дуван
|3
|0.1
|Муриэль Луис
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Туре Эль Билал
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальдирола Лука
|6
|1
|Мари Пабло
|7
|0
|Иццо Армандо
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Биринделли Самуэле
|6
|0
|Бондо Уоррен
|6
|0
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|4
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Коломбо Лоренцо
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Донати Джулио
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|4
|1
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Джимсити Берат
|4
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Копмейнерс Тëн
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
|Хин Исак
|1
|0
Результаты матчей
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
12
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Аталанта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
13
30
Монца
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Аталанта
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
15
7
Упущенные победы
21
42
Голы по времени матча
Забито
20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
5
20%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
5
25%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
6
30%
6
24%
76-90
Пропущено
21
23
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
10%
6
26%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
5
24%
5
22%
76-90
Забито
13
33
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 17
1
8%
4
12%
1-15
2
15%
4
12%
16-30
3
23%
7
21%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
3
23%
4
12%
61-75
4
31%
8
24%
76-90
Пропущено
21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
19%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
3
25%
76-90
Забито
33
58
16 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 21
12 Не забивали 4
3
9%
9
16%
1-15
5
15%
8
14%
16-30
8
24%
11
19%
31-45
1
3%
10
17%
46-60
6
18%
6
10%
61-75
10
30%
14
24%
76-90
Пропущено
42
35
16 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
10
24%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
6
14%
9
26%
31-45
7
17%
7
20%
46-60
9
21%
4
11%
61-75
10
24%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0
Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1
Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1
Результаты матчей
Монца
Аталанта
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монца
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
141
412
105
214
69
115
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
133
412
79
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
274
824
1714
527
922
131
328
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|58 - 37
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|17.
|Заявка
|32
|4
|16
|12
|32 - 50
|28
|18.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|33
|2
|9
|22
|26 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца - Аталанта
Исход игры
Монца
2.5% (3)
Ничья
11.6% (14)
Аталанта
86% (104)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
57% (69)
0:2 Аталанта
10.7% (13)
1:1 Ничья
9.1% (11)
0:1 Аталанта
8.3% (10)
1:3 Аталанта
2.5% (3)
2:1 Монца
1.7% (2)
2:4 Аталанта
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!