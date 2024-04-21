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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Монца
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 120
Монца 2.5% (3)
X 11.7% (14)
Аталанта 85.8% (103)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Ди
Грегорио
Микеле
19
Биринделли
Самуэле
4
Иццо
Армандо
22
Мари
Пабло
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
6
Гальярдини
Роберто
28
Кольпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
20
Дзербин
Алессио
11
Джурич
Милан
II
29
Карнесекки
Марко
2
Толой
Рафаэл
4
Хин
Исак
23
Колашинац
Сеад
3
Хольм
Эмиль
20
Баккер
Митчел
8
Пашалич
Марио
13
Эдерсон
Хонорато
17
Де
Кетеларе
Шарль
10
Туре
Эль
Билал
11
Лукман
Адемола
Монца
4-2-3-1
Аталанта
3-4-1-2

История личных встреч

Монца
Аталанта

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СA
3:0
СA
5:2
СA
0:2

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
67

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.25
Пессина Маттео 5 (3) 0.16
Мота Дани 4 0.13
Коломбо Лоренцо 4 0.13
Мальдини Даниэль 3 0.09
Карбони Валентин 2 0.06
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.35
Скамакка Джанлука 9 0.29
Лукман Адемола 8 0.26
Де Кетеларе Шарль 6 (1) 0.19
Эдерсон Хонорато 6 0.19
Пашалич Марио 4 0.13
Миранчук Алексей 3 0.1
Сапата Дуван 3 0.1
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Туре Эль Билал 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Иццо Армандо 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Биринделли Самуэле 6 0
Бондо Уоррен 6 0
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 4 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Коломбо Лоренцо 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Донати Джулио 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Джимсити Берат 4 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Аталанта
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
12
Монца
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Аталанта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

13
30
Монца
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Аталанта
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

15
7

Упущенные победы

21
42

Голы по времени матча

Забито

20
25
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
10%
5
20%
1-15
3
15%
4
16%
16-30
5
25%
4
16%
31-45
1
5%
4
16%
46-60
3
15%
2
8%
61-75
6
30%
6
24%
76-90

Пропущено

21
23
7 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
5
24%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
10%
6
26%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
5
24%
3
13%
61-75
5
24%
5
22%
76-90

Забито

13
33
6 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 11
25 Не забивали 17
1
8%
4
12%
1-15
2
15%
4
12%
16-30
3
23%
7
21%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
3
23%
4
12%
61-75
4
31%
8
24%
76-90

Пропущено

21
12
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
5
24%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
19%
3
25%
31-45
3
14%
4
33%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
5
24%
3
25%
76-90

Забито

33
58
16 В 1-м тайме 28
17 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 21
12 Не забивали 4
3
9%
9
16%
1-15
5
15%
8
14%
16-30
8
24%
11
19%
31-45
1
3%
10
17%
46-60
6
18%
6
10%
61-75
10
30%
14
24%
76-90

Пропущено

42
35
16 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 19
10
24%
4
11%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
6
14%
9
26%
31-45
7
17%
7
20%
46-60
9
21%
4
11%
61-75
10
24%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0
Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1 Милан - Монца 3:0 Монца - Дженоа 1:0 Монца - Ювентус 1:2 Кальяри - Монца 1:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1
Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0 Милан - Аталанта 1:2 Рома - Аталанта 1:1

Результаты матчей

Монца
Аталанта

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
3:0
4 раза 13%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:2
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
4 раза 13%
2
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монца
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
1
4
12
1.5
10
5
2
14
2.5
6
9
1
15
3.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
7
9
3
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
27
4
8
24
1.5
17
14
5
27
2.5
9
22
1
31
3.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 58 - 37 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
16.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
17.
Удинезе
 Заявка 32 4 16 12 32 - 50 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 33 2 9 22 26 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Антонио Джуа. Помогать ему на бровках будут Пьетро Дей Джудичи и Филиппо Берчильи. Резервным арбитром на этот матч назначен Лука Цуфферли. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 33 тура Серии между "Монцей" и "Аталантой" из Бергамо. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 57% пользователей.
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Прогнозы 120
Монца 2.5% (3)
X 11.7% (14)
Аталанта 85.8% (103)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Аталанта
4.07
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3.75
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2.03
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Монца - Аталанта

Исход игры
Монца
2.5% (3)
Ничья
11.6% (14)
Аталанта
86% (104)
Тотал 2.5
Больше
68.7% (79)
Меньше
31.3% (36)
Обе команды забьют
Да
77.39% (89)
Нет
22.61% (26)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
57% (69)
0:2 Аталанта
10.7% (13)
1:1 Ничья
9.1% (11)
0:1 Аталанта
8.3% (10)
1:3 Аталанта
2.5% (3)
2:1 Монца
1.7% (2)
2:4 Аталанта
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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