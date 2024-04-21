Главным арбитром на этот матч назначен Антонио Джуа. Помогать ему на бровках будут Пьетро Дей Джудичи и Филиппо Берчильи. Резервным арбитром на этот матч назначен Лука Цуфферли.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 33 тура Серии между "Монцей" и "Аталантой" из Бергамо. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.