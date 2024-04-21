  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Торино
0:0
Перерыв
Фрозиноне
0'
34' Желтая карточка
Валери Эмануэле

Ход матча

34'
 
Валери Эмануэле

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 202 Количество передач 206
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 119
Торино 95% (113)
X 4.2% (5)
Фрозиноне 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Фрозиноне
3.90
Реклама, betboom.ru
3.95
Реклама, pari.ru
5.40
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
27
Войвода
Мергим
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
21
Окереке
Давид
91
Сапата
Дуван
80
Турати
Стефано
20
Лирола
Поль
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
36
Маццителли
Лука
45
Барренечеа
Энцо
4
Брешианини
Марко
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
Торино
3-4-1-2
Фрозиноне
3-4-1-2

История личных встреч

Торино
Фрозиноне

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СA
0:0
К
1:2
СA
1:2
СA
3:2
СA
4:2
СA
1:2
СB
1:0
СB
1:2
СB
3:1
СB
2:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

2.4
1.2

Среднее время на гол

37
75

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.7
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 12 0.36
Санабрия Антонио 5 (2) 0.15
Влашич Никола 3 0.09
Радоньич Неманья 3 0.09
Буонджорно Алессандро 3 0.09
Илич Иван 2 0.06
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 10 (4) 0.3
Хеддира Валид 6 (1) 0.18
Маццителли Лука 5 0.15
Арруи Абду 3 (1) 0.09
Брешианини Марко 3 0.09
Жорже Кайо 3 (1) 0.09
Рейньер Жезус 2 0.06
Монтеризи Иларио 2 0.06
Лирола Поль 2 0.06
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Цортеа Надир 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Околи Меме 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 3
Линетти Кароль 9 0
Риччи Самуэле 7 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Тамез Адриен 5 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Войвода Мергим 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 9 0
Околи Меме 7 0
Романьоли Симоне 6 0
Маццителли Лука 4 1
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Цортеа Надир 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0

Результаты матчей

Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
19% (3)
81% (13)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
15
Торино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

11
18
Торино
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (5)
72% (23)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
Фрозиноне
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
19% (6)
53% (17)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

13
33

Голы по времени матча

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
23 Не забивали 21
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
5
33%
1
7%
76-90

Пропущено

8
37
1 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
5 Не пропускали 15
0
0%
5
14%
1-15
1
13%
7
19%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
38%
5
14%
46-60
2
25%
5
14%
61-75
2
25%
10
27%
76-90

Забито

15
27
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
20%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
5
33%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
1
7%
9
33%
61-75
1
7%
5
19%
76-90

Пропущено

23
24
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
7
30%
3
13%
61-75
6
26%
6
25%
76-90

Забито

30
42
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 10
13 Не забивали 8
4
13%
5
12%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
20%
7
17%
31-45
7
23%
8
19%
46-60
4
13%
12
29%
61-75
6
20%
6
14%
76-90

Пропущено

31
61
7 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 28
2
6%
7
11%
1-15
1
3%
13
21%
16-30
4
13%
10
16%
31-45
7
23%
7
11%
46-60
9
29%
29%
8
13%
61-75
8
26%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2
Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0

Результаты матчей

Торино
Фрозиноне

Точный счет

0:0
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Торино
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
9
7
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
24
8
9
23
1.5
12
20
3
29
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 58 - 37 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Торино
 0:0 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
16.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
17.
Удинезе
 Заявка 32 4 16 12 32 - 50 28
18.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 0:0 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 0:0 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 46'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Контроль мяча: Торино: 50%, Фрозиноне: 50%.
  • 45'
    Околи Меме ослабляет давление, выбив мяч.
  • 45'
    Валид Кеддира задерживает мяч рукой
  • 45'
    Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 44'
    Сапата Дуван пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.70. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.70 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 119
    Торино 95% (113)
    X 4.2% (5)
    Фрозиноне 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Фрозиноне
    3.90
    Реклама, betboom.ru
    3.95
    Реклама, pari.ru
    5.40
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Торино 0:0 Фрозиноне онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Торино
    95% (114)
    Ничья
    4.2% (5)
    Фрозиноне
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (48)
    Меньше
    58.97% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (52)
    Нет
    55.56% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Торино
    35.8% (43)
    2:1 Торино
    35% (42)
    2:0 Торино
    18.3% (22)
    3:1 Торино
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Торино
    Фрозиноне
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный