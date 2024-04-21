Тур: 33. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Рапуано Антонио
Ход матча
34'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
202 Количество передач 206
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Паро Маттео
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Фрозиноне
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
2.4
1.2
Среднее время на гол
37
75
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.7
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|12
|0.36
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.15
|Влашич Никола
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|3
|0.09
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.09
|Илич Иван
|2
|0.06
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|10 (4)
|0.3
|Хеддира Валид
|6 (1)
|0.18
|Маццителли Лука
|5
|0.15
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.09
|Брешианини Марко
|3
|0.09
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.09
|Рейньер Жезус
|2
|0.06
|Монтеризи Иларио
|2
|0.06
|Лирола Поль
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|3
|Линетти Кароль
|9
|0
|Риччи Самуэле
|7
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Тамез Адриен
|5
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Войвода Мергим
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|9
|0
|Околи Меме
|7
|0
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Маццителли Лука
|4
|1
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Валери Эмануэле
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Торино
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
19% (3)
81% (13)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Фрозиноне
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
15
Торино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
19
16
Упущенные победы
11
18
Торино
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
16% (5)
72% (23)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
Фрозиноне
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
19% (6)
53% (17)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
13
33
Голы по времени матча
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
23 Не забивали 21
1
7%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
5
33%
1
7%
76-90
Пропущено
8
37
1 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 12
5 Не пропускали 15
0
0%
5
14%
1-15
1
13%
7
19%
16-30
0
0%
5
14%
31-45
3
38%
5
14%
46-60
2
25%
5
14%
61-75
2
25%
10
27%
76-90
Забито
15
27
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 18
5 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
3
20%
3
11%
1-15
1
7%
2
7%
16-30
5
33%
4
15%
31-45
4
27%
4
15%
46-60
1
7%
9
33%
61-75
1
7%
5
19%
76-90
Пропущено
23
24
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
2
9%
2
8%
1-15
0
0%
6
25%
16-30
4
17%
5
21%
31-45
4
17%
2
8%
46-60
7
30%
3
13%
61-75
6
26%
6
25%
76-90
Забито
30
42
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 10
13 Не забивали 8
4
13%
5
12%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
6
20%
7
17%
31-45
7
23%
8
19%
46-60
4
13%
12
29%
61-75
6
20%
6
14%
76-90
Пропущено
31
61
7 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 19
16 Не пропускали 28
2
6%
7
11%
1-15
1
3%
13
21%
16-30
4
13%
10
16%
31-45
7
23%
7
11%
46-60
9
29%
29%
8
13%
61-75
8
26%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2
Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0 Болонья - Торино 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4 Лечче - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Торино 0:0
Результаты матчей
Торино
Фрозиноне
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
2:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
7 раз 22%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
1
12 раз 38%
2
9 раз 28%
0
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Торино
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
412
97
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
511
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
248
923
1220
329
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|58 - 37
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|0:0 Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|17.
|Заявка
|32
|4
|16
|12
|32 - 50
|28
|18.
|0:0 Заявка
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|0:0 Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Будь в соцсетях с LiveResult
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:0 Фрозиноне
Исход игры
Торино
95% (114)
Ничья
4.2% (5)
Фрозиноне
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.03% (48)
Меньше
58.97% (69)
Обе команды забьют
Да
44.44% (52)
Нет
55.56% (65)
Популярный счёт
1:0 Торино
35.8% (43)
2:1 Торино
35% (42)
2:0 Торино
18.3% (22)
3:1 Торино
3.3% (4)
1:1 Ничья
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!