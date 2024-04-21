Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Марвин Куни

87' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Фрозиноне

86' Белланова Рауль не смог попасть в створ ударом издали

86' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Фрозиноне

84' Илич Иван решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Околи Меме - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Влашич Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

82' Удар от ворот произведет Торино

82' Валид Кеддира из команды Фрозиноне наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

81' Валид Кеддира выиграл воздушное противоборство у Буонджорно Алессандро

81' Эмануэле Валери из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Буонджорно Алессандро наказан за толчок Валид Кеддира

80' Удар от ворот произведет Фрозиноне

80' Линетти Кароль из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Валид Кеддира из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Лазаро Валентино навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Торино

76' Удар от ворот произведет Торино

76' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Валид Кеддира наказан за толчок Буонджорно Алессандро

74' Стефано Турати из команды Фрозиноне перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

74' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Торино

73' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Торино

72' Валид Кеддира из команды Фрозиноне наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

72' Брешианини Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Удар от ворот произведет Торино

71' Соуле Матиас из команды Фрозиноне не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

68' Буонджорно Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Околи Меме выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

67' Барренечеа Энцо из команды Фрозиноне своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Илич Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Эмануэле Валери ослабляет давление, выбив мяч.

63' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

62' Эмануэле Валери нанес удар, но тот был заблокирован.

61' Линетти Кароль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Линетти Кароль наказан за толчок Валид Кеддира

60' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

60' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Валид Кеддира пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

58' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Окереке Давид пробует нанести удар издали, но Стефано Турати держит все под контролем

55' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

53' Удар от ворот произведет Фрозиноне

52' Матч возобновится спорным мячом

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эмануэле Валери выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Окереке Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника