Тур: 33. Стадион: Аречи. Главный судья: Маркетти Маттео
0:0
Второй тайм: 47'
0'
18' Желтая карточкаЛопес Максим
45' Желтая карточкаСоттиль Риккардо
45' Желтая карточкаБашич Тома
Ход матча
18'
45'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Салернитана
Фиорентина
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.33
Среднее время на гол
36
270
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.8
1
Тотал матчей
3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
90
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.18
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.12
|Кастанос Григорис
|3
|0.09
|Чауна Лум
|3
|0.09
|Маджоре Джулио
|3
|0.09
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.22
|Гонсалес Николас
|7 (1)
|0.22
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.19
|Мартинес Лукас II
|4
|0.13
|Мандрагора Роландо
|3
|0.09
|Раньери Лука
|3
|0.09
|Дункан Альфред
|2
|0.06
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.06
|Иконе Жонатан
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Соттиль Риккардо
|1
|0.03
|Куаме Кристиан
|1
|0.03
|Барак Антонин
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Фараони Марко
|0
|0
|Мело Артур
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Кандрева Антонио
|4
|0
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Пьероцци Никколо
|4
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Самбья Саломон
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|13
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|6
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Лопес Максим
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
15
5
Салернитана
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Фиорентина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
31
6
Упущенные победы
6
27
Салернитана
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
Фиорентина
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
32% (10)
45% (14)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
32
8
Упущенные победы
21
32
Голы по времени матча
Забито
17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
1
6%
4
27%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
2
12%
2
13%
31-45
3
18%
2
13%
46-60
6
35%
3
20%
61-75
3
18%
2
13%
76-90
Пропущено
30
18
11 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 12
5
17%
3
17%
1-15
2
7%
3
17%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
3
10%
2
11%
61-75
12
40%
4
22%
76-90
Забито
11
28
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
24 Не забивали 18
3
27%
3
11%
1-15
3
27%
6
21%
16-30
1
9%
3
11%
31-45
4
36%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
0
0%
7
25%
76-90
Пропущено
36
19
21 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
19%
3
16%
1-15
5
14%
3
16%
16-30
9
25%
3
16%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
10
28%
3
16%
76-90
Забито
28
43
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 14
12 Не забивали 10
4
14%
7
16%
1-15
5
18%
8
19%
16-30
3
11%
5
12%
31-45
7
25%
8
19%
46-60
6
21%
6
14%
61-75
3
11%
9
21%
76-90
Пропущено
66
37
32 В 1-м тайме 17
34 Во 2-м тайме 20
22 Пропускали первыми 16
29 Не пропускали 25
12
18%
6
16%
1-15
7
11%
6
16%
16-30
13
20%
5
14%
31-45
9
14%
9
24%
46-60
3
5%
4
11%
61-75
22
33%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1
Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Салернитана
Фиорентина
Точный счет
1:2
4 раза 25%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
Точный счет
3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
12 раз 38%
2
7 раз 22%
0
10 раз 32%
1
8 раз 26%
2
7 раз 23%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
412
97
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
87
313
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
2110
725
1318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|58 - 37
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|10.
|0:0 Заявка
|32
|12
|9
|11
|43 - 36
|45
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|17.
|Заявка
|32
|4
|16
|12
|32 - 50
|28
|18.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|0:0 Заявка
|33
|2
|10
|21
|26 - 68
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|0:0 Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|20.
|0:0 Заявка
|17
|1
|6
|10
|15 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 18
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|0:0 Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Фиорентина
Исход игры
Салернитана
4.2% (5)
Ничья
10.2% (12)
Фиорентина
85.6% (101)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (60)
Меньше
47.83% (55)
Обе команды забьют
Да
59.13% (68)
Нет
40.87% (47)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
45.8% (54)
0:1 Фиорентина
22% (26)
0:2 Фиорентина
13.6% (16)
1:1 Ничья
7.6% (9)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:3 Фиорентина
1.7% (2)
2:1 Салернитана
1.7% (2)
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