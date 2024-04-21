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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Салернитана
0:2
Конец матча
Фиорентина
0'
18' Желтая карточка
Лопес Максим
45' Желтая карточка
Соттиль Риккардо
45' Желтая карточка
Башич Тома
47' Желтая карточка
Раньери Лука
60' Желтая карточка
Кандрева Антонио
77' Желтая карточка
Мартинес Лукас
0:1
80' Гол
Куаме Кристиан
0:2
90' Гол
Иконе Жонатан
90'+6

Ход матча

18'
 
Лопес Максим
45'
 
Соттиль Риккардо
45'
Башич Тома
 
47'
 
Раньери Лука
60'
Кандрева Антонио
 
63'
Пеллегрино Марко
Пирола Лоренцо
 
68'
Мартеджани Агустин
Кандрева Антонио
 
68'
Вайссман Шон
Иквуемеси Чуквубуикем
 
70'
 
Куаме Кристиан
Кастровилли Гаэтано
70'
 
Мело Артур
Лопес Максим
77'
 
Мартинес Лукас
80'
0:1
Куаме Кристиан
(Раньери Лука)
82'
 
Фараони Марко
Кайоде Майкл
82'
 
Мандрагора Роландо
Дункан Альфред
84'
Дзаноли Алессандро
Самбья Саломон
 
84'
Сими Нванкво
Башич Тома
 
87'
 
Миленкович Никола
Барак Антонин
90'
0:2
Иконе Жонатан
(Мандрагора Роландо)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 219 Количество передач 604
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Салернитана 4.2% (5)
X 10.2% (12)
Фиорентина 85.6% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Очоа
Гильермо
27
Пьероцци
Никколо
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
6
Самбья
Саломон
3
Брадарич
Домагой
99
Ленговски
Матеуш
26
Башич
Тома
33
Чауна
Лум
87
Кандрева
Антонио
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
1
Терраччиано
Пьетро
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
65
Паризи
Фабьяно
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
17
Кастровилли
Гаэтано
7
Соттиль
Риккардо
72
Барак
Антонин
Салернитана
3-4-2-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Салернитана
Фиорентина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.33

Среднее время на гол

36
270

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.8
1

Тотал матчей

3.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
90

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.18
Диа Булайе 4 (1) 0.12
Кастанос Григорис 3 0.09
Чауна Лум 3 0.09
Маджоре Джулио 3 0.09
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонавентура Джакомо 7 0.22
Гонсалес Николас 7 (1) 0.22
Бельтран Лукас 6 (1) 0.19
Мартинес Лукас II 4 0.13
Мандрагора Роландо 3 0.09
Иконе Жонатан 3 0.09
Раньери Лука 3 0.09
Дункан Альфред 2 0.06
Нзола М'Бала 2 (1) 0.06
Куаме Кристиан 2 0.06
Бираги Кристиано 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Соттиль Риккардо 1 0.03
Барак Антонин 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Фараони Марко 0 0
Мело Артур 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Пьероцци Никколо 4 0
Башич Тома 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Самбья Саломон 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пасалидис Триантафиллос 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 14 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 7 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мина Йерри 1 0
Лопес Максим 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0

Результаты матчей

Салернитана
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Фиорентина
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

15
5
Салернитана
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

31
6

Упущенные победы

6
27
Салернитана
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Фиорентина
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
10

Волевые победы

32
8

Упущенные победы

21
32

Голы по времени матча

Забито

17
17
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 23
1
6%
4
24%
1-15
2
12%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
6
35%
3
18%
61-75
3
18%
4
24%
76-90

Пропущено

32
18
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
5
16%
3
17%
1-15
2
6%
3
17%
16-30
4
13%
2
11%
31-45
4
13%
4
22%
46-60
3
9%
2
11%
61-75
14
44%
4
22%
76-90

Забито

11
28
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
25 Не забивали 19
3
27%
3
11%
1-15
3
27%
6
21%
16-30
1
9%
3
11%
31-45
4
36%
6
21%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
0
0%
7
25%
76-90

Пропущено

36
19
21 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
7
19%
3
16%
1-15
5
14%
3
16%
16-30
9
25%
3
16%
31-45
5
14%
5
26%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
10
28%
3
16%
76-90

Забито

28
45
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
4
14%
7
16%
1-15
5
18%
8
18%
16-30
3
11%
5
11%
31-45
7
25%
8
18%
46-60
6
21%
6
13%
61-75
3
11%
11
24%
76-90

Пропущено

68
37
32 В 1-м тайме 17
36 Во 2-м тайме 20
23 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 25
12
18%
6
16%
1-15
7
10%
6
16%
16-30
13
19%
5
14%
31-45
9
13%
9
24%
46-60
3
4%
4
11%
61-75
24
35%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1
Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2 Аталанта - Салернитана 4:1 Салернитана - Болонья 1:2 Фиорентина - Салернитана 3:0
Фиорентина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0
Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2 Фиорентина - Болонья 0:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Салернитана
Фиорентина

Точный счет

1:2
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

3:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 42%
1
12 раз 36%
2
7 раз 21%
0
10 раз 31%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
13
3
4
13
1.5
9
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
14
0.5
Больше Меньше
22
10
7
26
1.5
14
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 58 - 37 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
16.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
17.
Удинезе
 Заявка 32 4 16 12 32 - 50 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 33 2 9 22 26 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
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    Прогнозы 118
    Салернитана 4.2% (5)
    X 10.2% (12)
    Фиорентина 85.6% (101)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Салернитана 0:2 Фиорентина

    Исход игры
    Салернитана
    4.2% (5)
    Ничья
    10.2% (12)
    Фиорентина
    85.6% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.17% (60)
    Меньше
    47.83% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    59.13% (68)
    Нет
    40.87% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    45.8% (54)
    0:1 Фиорентина
    22% (26)
    0:2 Фиорентина
    13.6% (16)
    1:1 Ничья
    7.6% (9)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Фиорентина
    1.7% (2)
    2:1 Салернитана
    1.7% (2)
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