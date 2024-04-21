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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Сассуоло
0:2
Первый тайм: 18'
Лечче
0'
0:1
11' Гол
Жендрей Валентен
0:2
15' Гол
Доргу Патрик

Ход матча

11'
0:1
Жендрей Валентен
(Уден Реми)
15'
0:2
Доргу Патрик
(Галло Антонино)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 115
Сассуоло 65.2% (75)
X 26.1% (30)
Лечче 8.7% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сассуоло
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
21
Вити
Маттиа
7
Энрике
Матеус
42
Торстведт
Кристиан
92
Дефрель
Грегоре
11
Байрами
Недим
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
8
Рафья
Хамза
29
Блен
Алексис
10
Уден
Реми
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
91
Пикколи
Роберто
Сассуоло
4-2-3-1
Лечче
4-4-2

История личных встреч

Сассуоло
Лечче

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:2
СB
0:0
СB
1:1
СCA
0:1
СCA
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
0.75

Среднее время на гол

150
120

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 10 (1) 0.3
Берарди Доменико 9 (5) 0.27
Торстведт Кристиан 5 0.15
Лорьенте Арман 4 0.12
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 0.15
Пикколи Роберто 4 (1) 0.12
Уден Реми 3 0.09
Банда Ламек 2 0.06
Сансоне Никола 2 0.06
Алмквист Понтус 2 0.06
Жендрей Валентен 1 0.03
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Доргу Патрик 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Блен Алексис 0 0
Галло Антонино 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Пьеротти Сантьяго 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 5 1
Нето Руан 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Торстведт Кристиан 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Лорьенте Арман 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 12 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Роберто Д'Аверса 5 0
Алмквист Понтус 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Крстович Никола 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Пикколи Роберто 4 0
Рафья Хамза 4 0
Баскиротто Федерико 2 1
Сансоне Никола 3 0
Блен Алексис 3 0
Уден Реми 2 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Лечче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

13
10
Сассуоло
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Лечче
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

23
13

Упущенные победы

11
16
Сассуоло
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
22% (7)
28% (9)
Лечче
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
31% (10)
50% (16)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

26
14

Упущенные победы

24
26

Голы по времени матча

Забито

22
10
14 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 25
6
27%
1
10%
1-15
4
18%
1
10%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
1
10%
46-60
2
9%
4
40%
61-75
2
9%
2
20%
76-90

Пропущено

29
27
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
4
14%
3
11%
1-15
4
14%
5
19%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
4
14%
7
26%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
9
31%
7
26%
76-90

Забито

18
16
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
4
22%
2
13%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
9
56%
76-90

Пропущено

32
22
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
10
31%
3
14%
76-90

Забито

40
26
26 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 11
10 Не забивали 15
10
25%
3
12%
1-15
9
23%
2
8%
16-30
7
18%
2
8%
31-45
5
13%
2
8%
46-60
5
13%
6
23%
61-75
4
10%
11
42%
76-90

Пропущено

61
49
23 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 27
7
11%
4
8%
1-15
7
11%
10
20%
16-30
9
15%
6
12%
31-45
10
16%
12
24%
46-60
9
15%
7
14%
61-75
19
31%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1
Лечче
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1
Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2

Результаты матчей

Сассуоло
Лечче

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
3 раза 19%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
13 раз 41%
1
12 раз 38%
2
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
3
13
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
6
10
1.5
2
14
1
15
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
19
13
11
21
1.5
7
25
4
28
2.5
1
31
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 32 26 5 1 77 - 17 83
2.
Милан
 Заявка 32 21 6 5 63 - 37 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 32 16 11 5 45 - 25 59
5.
Рома
 Заявка 31 16 7 8 58 - 37 55
6.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
7.
Аталанта
 Заявка 31 15 6 10 57 - 36 51
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Торино
 Заявка 32 11 12 9 31 - 29 45
10.
Фиорентина
 Заявка 31 12 8 11 43 - 36 44
11.
Монца
 Заявка 32 11 10 11 34 - 41 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 2:0 Заявка 33 8 11 14 29 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
16.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
17.
Удинезе
 Заявка 32 4 16 12 32 - 50 28
18.
Фрозиноне
 Заявка 32 6 9 17 40 - 63 27
19.
Сассуоло
 0:2 Заявка 33 6 8 19 39 - 64 26
20.
Салернитана
 Заявка 32 2 9 21 26 - 68 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 16 11 3 2 35 - 15 36
4.
Милан
 Заявка 15 11 2 2 26 - 8 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
8.
Торино
 Заявка 16 7 7 2 15 - 8 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Монца
 Заявка 16 6 5 5 20 - 21 23
13.
Лечче
 2:0 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 0:2 Заявка 17 4 5 8 22 - 31 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 16 1 9 6 20 - 27 12
20.
Салернитана
 Заявка 16 1 5 10 15 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 15 13 2 0 36 - 7 41
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 15 4 8 3 16 - 17 20
7.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
8.
Рома
 Заявка 15 5 4 6 23 - 22 19
9.
Аталанта
 Заявка 16 5 4 7 24 - 24 19
10.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
11.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
12.
Фиорентина
 Заявка 15 4 4 7 15 - 18 16
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 2:0 Заявка 17 2 6 9 13 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 0:2 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 16 0 5 11 15 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 10
Рома Паредес Леандро 13
Фиорентина Раньери Лука 13
Лечче Рамадани Юльбер 12
Лечче Понграчич Марин 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Крстович Никола наказан за толчок Вити Маттиа
  • 17'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 17'
    Сассуоло пытается что-то создать.
  • 17'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 16'
    Патрик Доргу удалось забить из легкой позиции.
  • 15'
    Галло Антонино сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Патрик Доргу забивает с правой ноги!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 40% пользователей.
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    Прогнозы 115
    Сассуоло 65.2% (75)
    X 26.1% (30)
    Лечче 8.7% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Лечче
    3.30
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    3.35
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Лечче

    Исход игры
    Сассуоло
    65.8% (79)
    Ничья
    26.7% (32)
    Лечче
    7.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    70.94% (83)
    Нет
    29.06% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    40% (48)
    1:1 Ничья
    24.2% (29)
    1:0 Сассуоло
    20% (24)
    2:0 Сассуоло
    2.5% (3)
    1:2 Лечче
    2.5% (3)
    0:1 Лечче
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Лечче
    1.7% (2)
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