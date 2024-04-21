Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Патрик Доргу пробует нанести удар издали, но Андреа Консильи держит все под контролем

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Пинамонти Андреа пробует нанести удар издали, но Владимиро Фальконе ловит мяч

47' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Патрик Доргу из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Байрами Недим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Удар от ворот произведет Сассуоло

45' Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Пикколи Роберто из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Сассуоло

43' Патрик Доргу из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Патрик Доргу выиграл воздушное противоборство у Тольян Йереми

40' Удар от ворот произведет Сассуоло

39' Хамза Рафья выиграл воздушное противоборство у Энрике Матеус

39' Удар от ворот произведет Лечче

39' Тольян Йереми не смог попасть в створ ударом издали

38' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Лечче

35' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

34' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

33' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Патрик Доргу из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Лечче

29' Тольян Йереми не смог попасть в створ ударом издали

27' Игрок из команды Лечче делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

26' Патрик Доргу ослабляет давление, выбив мяч.

26' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Удар от ворот произведет Лечче

25' Дефрель Грегоре оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Удар от ворот произведет Лечче

24' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Торстведт Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Ох, нехорошо это выглядит. Эрлич Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Эрлич Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

22' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Байрами Недим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Хамза Рафья наказан за толчок Дефрель Грегоре

19' Лорьенте Арман получил желтую карточку от судьи

18' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Патрик Доргу удалось забить из легкой позиции.

15' Г О О О О Л - Патрик Доргу забивает с правой ноги!

15' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Команда Лечче забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

11' Уден Реми из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Лечче

7' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Сассуоло

6' Энрике Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Уден Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сассуоло начинает с центра поля

1' Судья начинает матч