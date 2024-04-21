Тур: 33. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Довери Даниэле
0'
0:1
11' ГолЖендрей Валентен
0:2
15' ГолДоргу Патрик
19' Желтая карточкаЛорьенте Арман
0:3
61' ГолПикколи Роберто
90'+3
Ход матча
11'
0:1
15'
0:2
19'
46'
61'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 8
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
405 Количество передач 334
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Вити
Маттиа
29
Блен
Алексис
10
Уден
Реми
13
Доргу
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Дойг ДжошЗащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сассуоло
Лечче
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.6
0.75
Среднее время на гол
150
120
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
101
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|10 (1)
|0.3
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.27
|Торстведт Кристиан
|5
|0.15
|Лорьенте Арман
|4
|0.12
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|0.15
|Пикколи Роберто
|5 (1)
|0.15
|Уден Реми
|3
|0.09
|Банда Ламек
|2
|0.06
|Жендрей Валентен
|2
|0.06
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Алмквист Понтус
|2
|0.06
|Доргу Патрик
|2
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Галло Антонино
|0
|0
|Блен Алексис
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Пьеротти Сантьяго
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|5
|1
|Нето Руан
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Торстведт Кристиан
|5
|0
|Лорьенте Арман
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|12
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Алмквист Понтус
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Крстович Никола
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Пикколи Роберто
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|1
|Сансоне Никола
|3
|0
|Блен Алексис
|3
|0
|Уден Реми
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Лечче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
13
10
Сассуоло
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (12)
6% (1)
19% (3)
Лечче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
23
13
Упущенные победы
11
16
Сассуоло
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
21% (7)
30% (10)
Лечче
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
30% (10)
48% (16)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
26
14
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
22
13
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 25
6
27%
3
23%
1-15
4
18%
1
8%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
4
18%
1
8%
46-60
2
9%
5
38%
61-75
2
9%
2
15%
76-90
Пропущено
32
27
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
6
19%
3
11%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
4
13%
3
11%
31-45
4
13%
7
26%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
9
28%
7
26%
76-90
Забито
18
16
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
24 Не забивали 23
4
22%
2
13%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
2
11%
9
56%
76-90
Пропущено
32
22
11 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
3
9%
1
5%
1-15
3
9%
5
23%
16-30
5
16%
3
14%
31-45
6
19%
5
23%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
10
31%
3
14%
76-90
Забито
40
29
26 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 12
11 Не забивали 15
10
25%
5
17%
1-15
9
23%
2
7%
16-30
7
18%
2
7%
31-45
5
13%
2
7%
46-60
5
13%
7
24%
61-75
4
10%
11
38%
76-90
Пропущено
64
49
25 В 1-м тайме 20
39 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 20
31 Не пропускали 27
9
14%
4
8%
1-15
7
11%
10
20%
16-30
9
14%
6
12%
31-45
10
16%
12
24%
46-60
10
16%
7
14%
61-75
19
30%
30%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0
Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2 Кальяри - Сассуоло 2:1
Лечче
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1
Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1 Лечче - Болонья 1:1 Верона - Лечче 2:2
Результаты матчей
Сассуоло
Лечче
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
106
512
511
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
107
610
314
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
2013
1122
825
429
231
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|26
|5
|1
|77 - 17
|83
|2.
|Заявка
|32
|21
|6
|5
|63 - 37
|69
|3.
|Заявка
|33
|18
|10
|5
|47 - 26
|64
|4.
|Заявка
|32
|16
|11
|5
|45 - 25
|59
|5.
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|58 - 37
|55
|6.
|Заявка
|33
|16
|4
|13
|42 - 35
|52
|7.
|Заявка
|31
|15
|6
|10
|57 - 36
|51
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|0:0 Заявка
|33
|11
|13
|9
|31 - 29
|46
|10.
|Заявка
|31
|12
|8
|11
|43 - 36
|44
|11.
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|34 - 41
|43
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|30 - 48
|35
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|31 - 44
|31
|17.
|Заявка
|32
|4
|16
|12
|32 - 50
|28
|18.
|0:0 Заявка
|33
|6
|10
|17
|40 - 63
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|32
|2
|9
|21
|26 - 68
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|41 - 10
|42
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|35 - 15
|36
|4.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|26 - 8
|35
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|23 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|19 - 13
|27
|10.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|11.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|12.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|20 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 22
|23
|14.
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 26
|22
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|16
|1
|9
|6
|20 - 27
|12
|20.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|15 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|36 - 7
|41
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 29
|34
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|16 - 17
|20
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 20
|20
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|23 - 22
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|10.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 21
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 18
|16
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 23
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|4
|11
|11 - 36
|7
|20.
|0:0 Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 10
|Рома
|Паредес Леандро
|13
|Фиорентина
|Раньери Лука
|13
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
|Лечче
|Понграчич Марин
|1 9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 0:3 Лечче
Исход игры
Сассуоло
65.8% (79)
Ничья
26.7% (32)
Лечче
7.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
70.94% (83)
Нет
29.06% (34)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
40% (48)
1:1 Ничья
24.2% (29)
1:0 Сассуоло
20% (24)
2:0 Сассуоло
2.5% (3)
1:2 Лечче
2.5% (3)
0:1 Лечче
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Лечче
1.7% (2)
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