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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Веен Висбаден
2:3
Второй тайм: 58'
Гройтер Фюрт
0'
1:0
3' Гол
Пртайин Иван
8' Желтая карточка
Матисен Маркус
15' Желтая карточка
Philipp Mueller
2:0
18' Гол
Аграфиотис Николас
2:1
26' Гол
Хргота Бранимир
2:2
38' Гол
Зиб Арминдо
2:3
43' Гол
Зиб Арминдо
56' Желтая карточка
Аста Симон

Ход матча

3'
Пртайин Иван
(Айдэйл Джон)
1:0
8'
Матисен Маркус
 
15'
 
Philipp Mueller
18'
Аграфиотис Николас
2:0
26'
2:1
Хргота Бранимир
(Србени Деннис)
38'
2:2
Зиб Арминдо
(Србени Деннис)
43'
2:3
Зиб Арминдо
(Србени Деннис)
46'
 
Oualid Mhamdi
Philipp Mueller
56'
 
Аста Симон

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Веен Висбаден
Ничья
Гройтер Фюрт
7.60
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3.85
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3.20
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Все Коэффициенты
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
2
Анга-Лётшер
Мартин
26
Вукотич
Александар
24
Матисен
Маркус
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
33
Айдэйл
Джон
25
Аграфиотис
Николас
11
Беннеттс
Кинан
18
Пртайин
Иван
40
Урбиг
Йонас
18
Майерхёфер
Марко
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
2
Аста
Симон
19
Лемперте
Тим
14
Консбрух
Джомейн
36
Philipp
Mueller
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
30
Зиб
Арминдо
Веен Висбаден
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Веен Висбаден
Гройтер Фюрт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:0
ТМС
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 12 (1) 0.39
Hyun-ju Lee 4 0.13
Гоппел Теймен 3 0.1
Айдэйл Джон 3 (1) 0.1
Ковачевич Франко 3 0.1
Вукотич Александар 2 0.06
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 11 0.35
Хргота Бранимир 9 0.29
Грин Джулиан 4 (2) 0.13
Лемперте Тим 4 0.13
Вагнер Роберт 3 0.1
Абиама Диксон 3 0.1
Михальски Дамян 3 0.1
Аста Симон 2 0.06
Србени Деннис 1 0.03
Юнг Гидеон 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 9 1
Матисен Маркус 8 0
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Фехнер Джино 7 0
Пртайин Иван 6 0
Hyun-ju Lee 2 2
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Беннеттс Кинан 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Markus Kauczinski 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Дитц Максимилиан 7 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Аста Симон 4 0
Михальски Дамян 4 0
Майерхёфер Марко 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Србени Деннис 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Абиама Диксон 2 0
Урбиг Йонас 2 0
Гисельман Нико 1 0
Philipp Mueller 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

7
8
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
24
Веен Висбаден
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Гройтер Фюрт
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
47% (14)
43% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

21
9

Упущенные победы

20
32

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
0
0%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Пропущено

17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
3
18%
6
23%
31-45
5
29%
29%
1
4%
46-60
2
12%
6
23%
61-75
4
24%
6
23%
76-90

Забито

18
27
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
3
17%
8
30%
30%
46-60
3
17%
6
22%
61-75
6
33%
4
15%
76-90

Пропущено

24
18
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
8
33%
2
11%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
6
25%
3
17%
76-90

Забито

32
39
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
2
6%
4
10%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
3
9%
8
21%
31-45
5
16%
11
28%
46-60
7
22%
7
18%
61-75
9
28%
5
13%
76-90

Пропущено

41
44
13 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
2
5%
4
9%
1-15
5
12%
10
23%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
13
32%
3
7%
46-60
5
12%
9
20%
61-75
10
24%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1
Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1

Результаты матчей

Веен Висбаден
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
14
1
2
12
1.5
7
8
1
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
11
1.5
3
12
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
23
7
7
23
1.5
10
20
3
27
2.5
3
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 31 16 8 7 65 - 36 56
4.
Гамбург
 31 15 7 9 59 - 42 52
5.
Карлсруэ
 1:0 31 13 10 8 62 - 45 49
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 3:2 31 13 6 12 43 - 45 45
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 0:1 31 10 7 14 38 - 57 37
13.
Магдебург
 1:1 31 9 10 12 43 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 2:3 31 8 8 15 34 - 44 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 1:1 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 1:0 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 3:2 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
6.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 1:1 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 0:1 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 2:3 15 4 5 6 16 - 20 17
18.
Оснабрюк
 1:1 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 0:1 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Карлсруэ
 1:0 15 4 5 6 23 - 24 17
11.
Веен Висбаден
 2:3 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 3:2 16 4 3 9 15 - 28 15
13.
Магдебург
 1:1 15 3 5 7 16 - 24 14
14.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
15.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 1:1 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Аста Симон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Philipp Mueller уходит с поля. Уалид Мхамди выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Србени Деннис сделал результативную передачу.
  • 43'
    Г О О О О Л - Зиб Арминдо бьет в цель!
  • 38'
    Србени Деннис сделал результативную передачу.
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Гройтер Фюрт.
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