Тур: 31. Стадион: Брита-Арена.
2:3
Второй тайм: 58'
0'
1:0
3' ГолПртайин Иван
8' Желтая карточкаМатисен Маркус
15' Желтая карточкаPhilipp Mueller
2:0
18' ГолАграфиотис Николас
2:1
26' ГолХргота Бранимир
2:2
38' ГолЗиб Арминдо
2:3
43' ГолЗиб Арминдо
56' Желтая карточкаАста Симон
Ход матча
3'
1:0
15'
18'
26'
2:1
38'
2:2
43'
2:3
56'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
33
Айдэйл
Джон
18
Пртайин
Иван
40
Урбиг
Йонас
23
Юнг
Гидеон
19
Лемперте
Тим
30
Зиб
Арминдо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Рибле НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
-
19 Лемперте ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
-
15 Ben Schlicke
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Веен Висбаден
Гройтер Фюрт
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|12 (1)
|0.39
|Hyun-ju Lee
|4
|0.13
|Гоппел Теймен
|3
|0.1
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.1
|Ковачевич Франко
|3
|0.1
|Вукотич Александар
|2
|0.06
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиб Арминдо
|11
|0.35
|Хргота Бранимир
|9
|0.29
|Грин Джулиан
|4 (2)
|0.13
|Лемперте Тим
|4
|0.13
|Вагнер Роберт
|3
|0.1
|Абиама Диксон
|3
|0.1
|Михальски Дамян
|3
|0.1
|Аста Симон
|2
|0.06
|Србени Деннис
|1
|0.03
|Юнг Гидеон
|1
|0.03
|Консбрух Джомейн
|1
|0.03
|Хаддади Уссама
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|9
|1
|Матисен Маркус
|8
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Пртайин Иван
|6
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|2
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Беннеттс Кинан
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юнг Гидеон
|8
|0
|Дитц Максимилиан
|7
|0
|Грин Джулиан
|4
|1
|Вагнер Роберт
|4
|1
|Александр Цорнигер
|3
|1
|Хргота Бранимир
|4
|0
|Аста Симон
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Майерхёфер Марко
|3
|0
|Петков Лукас
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Србени Деннис
|2
|0
|Хаддади Уссама
|2
|0
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Урбиг Йонас
|2
|0
|Гисельман Нико
|1
|0
|Philipp Mueller
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Консбрух Джомейн
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
8
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
13
24
Веен Висбаден
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
20% (6)
37% (11)
Гройтер Фюрт
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
47% (14)
43% (13)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
21
9
Упущенные победы
20
32
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
0
0%
2
17%
1-15
4
29%
2
17%
16-30
1
7%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Пропущено
17
26
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
2
12%
5
19%
16-30
3
18%
6
23%
31-45
5
29%
29%
1
4%
46-60
2
12%
6
23%
61-75
4
24%
6
23%
76-90
Забито
18
27
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
3
17%
8
30%
30%
46-60
3
17%
6
22%
61-75
6
33%
4
15%
76-90
Пропущено
24
18
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
8
33%
2
11%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
6
25%
3
17%
76-90
Забито
32
39
11 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
2
6%
4
10%
1-15
6
19%
4
10%
16-30
3
9%
8
21%
31-45
5
16%
11
28%
46-60
7
22%
7
18%
61-75
9
28%
5
13%
76-90
Пропущено
41
44
13 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 22
2
5%
4
9%
1-15
5
12%
10
23%
16-30
6
15%
9
20%
31-45
13
32%
3
7%
46-60
5
12%
9
20%
61-75
10
24%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1
Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1
Результаты матчей
Веен Висбаден
Гройтер Фюрт
Точный счет
1:1
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
1
13 раз 43%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
141
212
78
113
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
511
312
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
237
723
1020
327
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|18
|9
|4
|57 - 33
|63
|2.
|31
|19
|4
|8
|61 - 37
|61
|3.
|31
|16
|8
|7
|65 - 36
|56
|4.
|31
|15
|7
|9
|59 - 42
|52
|5.
|1:0
|31
|13
|10
|8
|62 - 45
|49
|6.
|31
|13
|7
|11
|49 - 50
|46
|7.
|31
|11
|13
|7
|53 - 39
|46
|8.
|3:2
|31
|13
|6
|12
|43 - 45
|45
|9.
|31
|12
|9
|10
|63 - 52
|45
|10.
|31
|11
|7
|13
|45 - 55
|40
|11.
|31
|10
|7
|14
|47 - 57
|37
|12.
|0:1
|31
|10
|7
|14
|38 - 57
|37
|13.
|1:1
|31
|9
|10
|12
|43 - 47
|37
|14.
|31
|10
|4
|17
|33 - 45
|34
|15.
|31
|9
|6
|16
|49 - 60
|33
|16.
|2:3
|31
|8
|8
|15
|34 - 44
|32
|17.
|31
|9
|4
|18
|27 - 51
|31
|18.
|1:1
|31
|5
|10
|16
|28 - 61
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|32 - 14
|35
|2.
|1:0
|16
|9
|5
|2
|39 - 21
|32
|3.
|15
|10
|0
|5
|31 - 18
|30
|4.
|3:2
|15
|9
|3
|3
|28 - 17
|30
|5.
|16
|9
|1
|6
|32 - 25
|28
|6.
|16
|8
|4
|4
|29 - 20
|28
|7.
|15
|8
|3
|4
|26 - 18
|27
|8.
|15
|7
|6
|2
|31 - 16
|27
|9.
|16
|7
|6
|3
|40 - 21
|27
|10.
|1:1
|16
|6
|5
|5
|27 - 23
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|25 - 25
|22
|12.
|16
|6
|4
|6
|20 - 21
|22
|13.
|15
|6
|2
|7
|27 - 30
|20
|14.
|15
|6
|2
|7
|18 - 23
|20
|15.
|15
|5
|4
|6
|19 - 23
|19
|16.
|0:1
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|17.
|2:3
|15
|4
|5
|6
|16 - 20
|17
|18.
|1:1
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 12
|33
|2.
|16
|8
|5
|3
|39 - 18
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|25 - 19
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|24 - 25
|24
|5.
|16
|5
|7
|4
|28 - 24
|22
|6.
|16
|6
|3
|7
|26 - 32
|21
|7.
|16
|4
|7
|5
|22 - 23
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|23 - 31
|18
|9.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|20 - 30
|18
|10.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|23 - 24
|17
|11.
|2:3
|16
|4
|3
|9
|18 - 24
|15
|12.
|3:2
|16
|4
|3
|9
|15 - 28
|15
|13.
|1:1
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|14.
|16
|3
|4
|9
|22 - 30
|13
|15.
|15
|4
|0
|11
|13 - 24
|12
|16.
|16
|3
|2
|11
|9 - 28
|11
|17.
|1:1
|16
|2
|5
|9
|15 - 38
|11
|18.
|15
|2
|3
|10
|18 - 37
|9
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7