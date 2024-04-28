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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Зрители: 8012
Веен Висбаден
3:5
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
1:0
3' Гол
Пртайин Иван
8' Желтая карточка
Матисен Маркус
15' Желтая карточка
Philipp Mueller
2:0
18' Гол
Аграфиотис Николас
2:1
26' Гол
Хргота Бранимир
2:2
38' Гол
Зиб Арминдо
2:3
43' Гол
Зиб Арминдо
56' Желтая карточка
Аста Симон
66' Желтая карточка
Вукотич Александар
2:3
67' Не забитый пенальти
Хргота Бранимир
70' Желтая карточка
Oualid Mhamdi
3:3
72' Пенальти
Пртайин Иван
3:4
85' Гол
Петков Лукас
90' Желтая карточка
Урбиг Йонас
90' Желтая карточка
Таффертсхофер Эммануэль
3:5
90' Гол
Хргота Бранимир
90'+7

Ход матча

3'
Пртайин Иван
(Айдэйл Джон)
1:0
8'
Матисен Маркус
 
15'
 
Philipp Mueller
18'
Аграфиотис Николас
2:0
26'
2:1
Хргота Бранимир
(Србени Деннис)
38'
2:2
Зиб Арминдо
(Србени Деннис)
43'
2:3
Зиб Арминдо
(Србени Деннис)
46'
 
Oualid Mhamdi
Philipp Mueller
56'
 
Аста Симон
66'
Вукотич Александар
 
67'
2:3
Хргота Бранимир
67'
Гоппел Теймен
Беннеттс Кинан
 
67'
Таффертсхофер Эммануэль
Фехнер Джино
 
67'
 
Петков Лукас
Србени Деннис
70'
 
Oualid Mhamdi
72'
Пртайин Иван
3:3
73'
 
Михальски Дамян
Oualid Mhamdi
79'
 
Хаддади Уссама
Консбрух Джомейн
81'
Фроэзе Кианз
Аграфиотис Николас
 
85'
3:4
Петков Лукас
88'
Карстенс Флориан
Мокенхаупт Саша
 
88'
Ковачевич Франко
Айдэйл Джон
 
90'
 
Урбиг Йонас
90'
Таффертсхофер Эммануэль
 
90'
3:5
Хргота Бранимир
(Лемперте Тим)

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 9
  • 10 Удары в створ 7
  • 8 Угловые 5
  • 6 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 343 Количество передач 477
  • 45 Владение мячом, % 55
16
Штритцель
Флориан
4
Мокенхаупт
Саша
2
Анга-Лётшер
Мартин
26
Вукотич
Александар
24
Матисен
Маркус
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
33
Айдэйл
Джон
25
Аграфиотис
Николас
11
Беннеттс
Кинан
18
Пртайин
Иван
40
Урбиг
Йонас
18
Майерхёфер
Марко
33
Дитц
Максимилиан
23
Юнг
Гидеон
2
Аста
Симон
19
Лемперте
Тим
14
Консбрух
Джомейн
36
Philipp
Mueller
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
30
Зиб
Арминдо
Веен Висбаден
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Веен Висбаден
Гройтер Фюрт

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
2:0
ТМС
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 13 (2) 0.42
Hyun-ju Lee 4 0.13
Гоппел Теймен 3 0.1
Айдэйл Джон 3 (1) 0.1
Ковачевич Франко 3 0.1
Вукотич Александар 2 0.06
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиб Арминдо 11 0.35
Хргота Бранимир 10 0.32
Лемперте Тим 4 0.13
Грин Джулиан 4 (2) 0.13
Вагнер Роберт 3 0.1
Абиама Диксон 3 0.1
Михальски Дамян 3 0.1
Аста Симон 2 0.06
Србени Деннис 1 0.03
Юнг Гидеон 1 0.03
Консбрух Джомейн 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Хаддади Уссама 0 0
Чалханоглу Керим 0 0

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 10 1
Матисен Маркус 8 0
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Фехнер Джино 7 0
Пртайин Иван 6 0
Hyun-ju Lee 2 2
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Беннеттс Кинан 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Markus Kauczinski 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 8 0
Дитц Максимилиан 7 0
Грин Джулиан 4 1
Вагнер Роберт 4 1
Аста Симон 5 0
Александр Цорнигер 3 1
Хргота Бранимир 4 0
Михальски Дамян 4 0
Майерхёфер Марко 3 0
Петков Лукас 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Урбиг Йонас 3 0
Србени Деннис 2 0
Хаддади Уссама 2 0
Киомурцоглу Орестис 2 0
Лемперте Тим 2 0
Абиама Диксон 2 0
Гисельман Нико 1 0
Philipp Mueller 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Консбрух Джомейн 1 0
Oualid Mhamdi 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Гройтер Фюрт
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

10
8
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Гройтер Фюрт
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

13
24
Веен Висбаден
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)
Гройтер Фюрт
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
45% (14)
42% (13)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

21
12

Упущенные победы

23
32

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
1
6%
2
12%
1-15
5
29%
29%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
2
12%
3
18%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
1
5%
3
10%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
5
23%
6
21%
31-45
5
23%
1
3%
46-60
2
9%
7
24%
61-75
6
27%
6
21%
76-90

Забито

18
27
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
11%
2
7%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
2
11%
5
19%
31-45
3
17%
8
30%
30%
46-60
3
17%
6
22%
61-75
6
33%
4
15%
76-90

Пропущено

24
18
7 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
1
4%
2
11%
1-15
3
13%
5
28%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
8
33%
2
11%
46-60
3
13%
3
17%
61-75
6
25%
3
17%
76-90

Забито

35
44
13 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
8 Не забивали 8
3
9%
4
9%
1-15
7
20%
5
11%
16-30
3
9%
10
23%
31-45
5
14%
11
25%
46-60
8
23%
7
16%
61-75
9
26%
7
16%
76-90

Пропущено

46
47
16 В 1-м тайме 25
30 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 23
2
4%
5
11%
1-15
6
13%
11
23%
16-30
8
17%
9
19%
31-45
13
28%
3
6%
46-60
5
11%
10
21%
61-75
12
26%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1
Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1
Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 2:1 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Базель - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Ингольштадт 0:1 Штутгарт - Гройтер Фюрт 6:1 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1

Результаты матчей

Веен Висбаден
Гройтер Фюрт

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
13 раз 42%
0
7 раз 23%
2
7 раз 23%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
4
12
2
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
24
7
8
23
1.5
11
20
4
27
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 31 16 8 7 65 - 36 56
4.
Гамбург
 31 15 7 9 59 - 42 52
5.
Карлсруэ
 31 13 10 8 62 - 45 49
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 31 13 6 12 45 - 46 45
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 31 10 7 14 38 - 57 37
13.
Магдебург
 31 9 10 12 43 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
6.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Карлсруэ
 15 4 5 6 23 - 24 17
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
14.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
15.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Србени Деннис сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Зиб Арминдо бьет в цель!
    • 38'
      Србени Деннис сделал результативную передачу.
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