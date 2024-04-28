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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Магдебург
1:1
Второй тайм: 60'
Оснабрюк
0'
17' Желтая карточка
Конде Амара
40' Желтая карточка
Тальхаммер Максимилиан
1:0
40' Пенальти
Тейшейра Брайан
1:1
42' Пенальти
Dave Gnaase
56' Желтая карточка

Ход матча

17'
Конде Амара
 
40'
 
Тальхаммер Максимилиан
40'
Тейшейра Брайан
1:0
42'
1:1
Dave Gnaase
56'
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Оснабрюк
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
7
Бокхорн
Эберт
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
19
Белль-Белль
Леон
8
Тейшейра
Брайан
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
6
Тальхаммер
Максимилиан
11
Макридис
Хараламбос
9
Erik
Engelhardt
7
Ниманн
Ноэль
Магдебург
3-4-3
Оснабрюк
4-3-3

История личных встреч

Магдебург
Оснабрюк

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
0:2
Б3
1:5
Б3
2:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
3:0
Б3
3:2
Б3
2:0
Б3
3:0

Голы

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

2.5
2.2

Среднее время на гол

36
40

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.25

Среднее время на гол

75
360

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
67

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 6 0.19
Эль-Ханкури Мохамед 5 (3) 0.16
Атик Бариш 4 0.13
Гнака Силас 4 0.13
Кастаньос Люк 4 0.13
Бокхорн Эберт 3 0.1
Кремпицки Коннор 3 0.1
Арслан Ахмет 2 0.06
Ито Тацуя 2 0.06
Сека Джейсон 1 0.03
Конде Амара 1 0.03
Белль-Белль Леон 1 0.03
Амаечи Ксавьер 1 0.03
Tobias Mueller 1 0.03
Эбер Даниэль 1 0.03
Югоне Жан 1 0.03
Emir Kuhinja 1 0.03
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.03
Тейшейра Брайан 1 (1) 0.03
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.32
Конте Кристиан 4 0.13
Dave Gnaase 4 (1) 0.13
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.1
Теше Роберт 1 0.03
Диаките Умар 1 0.03
Florian Kleinhansl 1 0.03
Вридт Квази 1 0.03
Макридис Хараламбос 1 0.03
Lukas Kunze 1 0.03
Гьямфи Максвелл 1 0.03
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эль-Ханкури Мохамед 6 0
Бокхорн Эберт 6 0
Эльфадли Даниэль 2 2
Tobias Mueller 5 0
Белль-Белль Леон 5 0
Шулер Лука 3 1
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Сека Джейсон 4 0
Конде Амара 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Лоуренс Джеймс 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Кристиан Титц 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 12 0
Кюизанс Микаэль 7 2
Айдини Басхким 6 1
Гьямфи Максвелл 5 1
Florian Kleinhansl 6 0
Виманн Никлас 2 2
Теше Роберт 4 0
Ферхук Йон 3 0
Вридт Квази 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Уве Кошинат 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Оснабрюк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

10
12
Магдебург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Оснабрюк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

20
18

Упущенные победы

10
9
Магдебург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (13)
30% (9)
27% (8)
Оснабрюк
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

26
19

Упущенные победы

20
21

Голы по времени матча

Забито

27
15
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
7%
1
7%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
6
22%
4
27%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
6
22%
5
33%
76-90

Пропущено

21
36
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
3
14%
7
19%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
3
14%
8
22%
61-75
5
24%
7
19%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
22 Не забивали 22
1
6%
2
15%
1-15
6
38%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90

Пропущено

24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
17%
5
22%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
5
22%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
2
8%
6
26%
76-90

Забито

43
28
21 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
7%
3
11%
1-15
11
26%
4
14%
16-30
7
16%
6
21%
31-45
7
16%
3
11%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
8
19%
8
29%
76-90

Пропущено

45
59
21 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 24
7
16%
8
14%
1-15
6
13%
4
7%
16-30
8
18%
12
20%
31-45
9
20%
10
17%
46-60
8
18%
12
20%
61-75
7
16%
13
22%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1
Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0

Результаты матчей

Магдебург
Оснабрюк

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
6 раз 20%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 3%
0
12 раз 40%
1
9 раз 30%
2
9 раз 30%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
4
11
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
18
12
11
19
1.5
9
21
5
25
2.5
3
27
3.5
1
29
4.5
1
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 31 16 8 7 65 - 36 56
4.
Гамбург
 31 15 7 9 59 - 42 52
5.
Карлсруэ
 1:0 31 13 10 8 62 - 45 49
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 3:2 31 13 6 12 43 - 45 45
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 0:1 31 10 7 14 38 - 57 37
13.
Магдебург
 1:1 31 9 10 12 43 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 31 10 4 17 33 - 45 34
15.
Кайзерслаутерн
 31 9 6 16 49 - 60 33
16.
Веен Висбаден
 2:3 31 8 8 15 34 - 44 32
17.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
18.
Оснабрюк
 1:1 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 1:0 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 3:2 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
6.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 1:1 16 6 5 5 27 - 23 23
11.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
12.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
13.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
14.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 0:1 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 2:3 15 4 5 6 16 - 20 17
18.
Оснабрюк
 1:1 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 0:1 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Карлсруэ
 1:0 15 4 5 6 23 - 24 17
11.
Веен Висбаден
 2:3 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 3:2 16 4 3 9 15 - 28 15
13.
Магдебург
 1:1 15 3 5 7 16 - 24 14
14.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
15.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 1:1 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится победой Магдебург.
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Магдебург
Ничья
Оснабрюк
1.97
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