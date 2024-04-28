Тур: 31. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 25882
0'
16' Желтая карточкаКонде Амара
40' Желтая карточкаТальхаммер Максимилиан
1:0
41' ПенальтиТейшейра Брайан
1:1
44' ПенальтиDave Gnaase
57' Желтая карточкаКюизанс Микаэль
72' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
75' Желтая карточкаDave Gnaase
83' Желтая карточкаБелль-Белль Леон
90'+4
Ход матча
16'
41'
1:0
44'
1:1
57'
75'
77'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
10 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
444 Количество передач 284
-
58 Владение мячом, % 42
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Конде
Амара
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сека ДжейсонНападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Нападающий
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Магдебург
Оснабрюк
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
2.5
2.2
Среднее время на гол
36
40
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.25
Среднее время на гол
75
360
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
67
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|6
|0.19
|Эль-Ханкури Мохамед
|5 (3)
|0.16
|Атик Бариш
|4
|0.13
|Гнака Силас
|4
|0.13
|Кастаньос Люк
|4
|0.13
|Бокхорн Эберт
|3
|0.1
|Кремпицки Коннор
|3
|0.1
|Арслан Ахмет
|2
|0.06
|Ито Тацуя
|2
|0.06
|Сека Джейсон
|1
|0.03
|Конде Амара
|1
|0.03
|Белль-Белль Леон
|1
|0.03
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.03
|Tobias Mueller
|1
|0.03
|Эбер Даниэль
|1
|0.03
|Югоне Жан
|1
|0.03
|Emir Kuhinja
|1
|0.03
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.03
|Тейшейра Брайан
|1 (1)
|0.03
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.32
|Конте Кристиан
|4
|0.13
|Dave Gnaase
|4 (1)
|0.13
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.1
|Теше Роберт
|1
|0.03
|Диаките Умар
|1
|0.03
|Florian Kleinhansl
|1
|0.03
|Вридт Квази
|1
|0.03
|Макридис Хараламбос
|1
|0.03
|Lukas Kunze
|1
|0.03
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.03
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эль-Ханкури Мохамед
|6
|0
|Бокхорн Эберт
|6
|0
|Белль-Белль Леон
|6
|0
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Tobias Mueller
|5
|0
|Шулер Лука
|3
|1
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Конде Амара
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|13
|0
|Кюизанс Микаэль
|8
|2
|Айдини Басхким
|6
|1
|Florian Kleinhansl
|7
|0
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Виманн Никлас
|2
|2
|Теше Роберт
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Уве Кошинат
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
13% (2)
38% (6)
Оснабрюк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
11
13
Магдебург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Оснабрюк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
20
18
Упущенные победы
10
9
Магдебург
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
32% (10)
26% (8)
Оснабрюк
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
26
19
Упущенные победы
21
22
Голы по времени матча
Забито
28
16
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 19
2
7%
1
6%
1-15
5
18%
1
6%
16-30
7
25%
5
31%
31-45
4
14%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
6
21%
5
31%
76-90
Пропущено
22
37
11 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
14%
3
8%
1-15
4
18%
4
11%
16-30
4
18%
8
22%
31-45
3
14%
7
19%
46-60
3
14%
8
22%
61-75
5
23%
7
19%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
23 Не забивали 23
1
6%
2
15%
1-15
6
38%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
24
23
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
17%
5
22%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
5
22%
31-45
6
25%
3
13%
46-60
5
21%
4
17%
61-75
2
8%
6
26%
76-90
Забито
44
29
22 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 7
9 Не забивали 11
3
7%
3
10%
1-15
11
25%
4
14%
16-30
8
18%
7
24%
31-45
7
16%
3
10%
46-60
7
16%
4
14%
61-75
8
18%
8
28%
76-90
Пропущено
46
60
22 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 25
7
15%
8
13%
1-15
6
13%
4
7%
16-30
9
20%
13
22%
31-45
9
20%
10
17%
46-60
8
17%
12
20%
61-75
7
15%
13
22%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ганза - Магдебург 0:2 Магдебург - Гамбург 2:2 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Унион Берлин - Магдебург 3:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Магдебург - Нюрнберг 0:1 Падерборн - Магдебург 0:0 Магдебург - Шальке 04 3:0 Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1
Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0
Результаты матчей
Магдебург
Оснабрюк
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
0
7 раз 47%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
4:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
4:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
0
12 раз 39%
1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
87
610
510
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
115
510
412
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
1912
1120
922
526
328
130
130
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7