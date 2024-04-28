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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Фиорентина
5:1
Второй тайм: 69'
Сассуоло
0'
13' Желтая карточка
Нето Руан
1:0
17' Гол
Соттиль Риккардо
32' Желтая карточка
Мартинес Лукас
2:0
54' Гол
Мартинес Лукас
2:1
57' Гол
Торстведт Кристиан
3:1
58' Гол
Гонсалес Николас
4:1
62' Гол
Барак Антонин
5:1
66' Гол
Гонсалес Николас
67' Желтая карточка
Торстведт Кристиан

Ход матча

13'
 
Нето Руан
17'
Соттиль Риккардо
(Мело Артур)
1:0
32'
Мартинес Лукас
 
46'
 
Мулаттьери Самуэле
Вити Маттиа
46'
 
Байрами Недим
Вольпато Кристиан
46'
Гонсалес Николас
Иконе Жонатан
 
54'
Мартинес Лукас
(Мело Артур)
2:0
57'
2:1
Торстведт Кристиан
(Дойг Джош)
58'
Гонсалес Николас
(Соттиль Риккардо)
3:1
62'
Барак Антонин
(Соттиль Риккардо)
4:1
64'
 
Миссори Филиппо
Нето Руан
64'
 
Энрике Матеус
Обьянг Педро
66'
Гонсалес Николас
(Барак Антонин)
5:1
67'
 
Торстведт Кристиан

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 4
  • 338 Количество передач 142
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 122
Фиорентина 95.1% (116)
X 4.9% (6)
Сассуоло 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Сассуоло
1.71
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6.41
56.00
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
53
Кристенсен
Оливер
33
Кайоде
Майкл
28
Мартинес
Лукас
II
16
Раньери
Лука
65
Паризи
Фабьяно
6
Мело
Артур
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
7
Соттиль
Риккардо
99
Куаме
Кристиан
47
Консильи
Андреа
44
Нето
Руан
19
Кумбулла
Мараш
13
Феррари
Джанмарко
21
Вити
Маттиа
23
Вольпато
Кристиан
24
Болока
Даниэль
14
Обьянг
Педро
43
Дойг
Джош
42
Торстведт
Кристиан
9
Пинамонти
Андреа
Фиорентина
4-2-3-1
Сассуоло
4-4-1-1

История личных встреч

Фиорентина
Сассуоло

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:4
СA
0:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1.7
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.45
1.4

Среднее время на гол

61
64

Всего голов

33
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
60

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 8 (1) 0.24
Бонавентура Джакомо 7 0.21
Бельтран Лукас 6 (1) 0.18
Мартинес Лукас II 5 0.15
Мандрагора Роландо 3 0.09
Иконе Жонатан 3 0.09
Раньери Лука 3 0.09
Дункан Альфред 2 0.06
Соттиль Риккардо 2 0.06
Нзола М'Бала 2 (1) 0.06
Куаме Кристиан 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Бираги Кристиано 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Мело Артур 0 0
Фараони Марко 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 10 (1) 0.29
Берарди Доменико 9 (5) 0.26
Торстведт Кристиан 6 0.18
Лорьенте Арман 4 0.12
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дойг Джош 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 14 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 8 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мина Йерри 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нето Руан 6 1
Болока Даниэль 5 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Торстведт Кристиан 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Лопес Максим 1 1
Кастильехо Самуэль 2 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Фиорентина
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
Сассуоло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

8
12
Фиорентина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сассуоло
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
6% (1)
75% (12)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

15
17
Фиорентина
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Сассуоло
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
21% (7)
48% (16)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

19
25

Упущенные победы

23
29

Голы по времени матча

Забито

28
18
12 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
3
11%
4
22%
1-15
6
21%
5
28%
16-30
3
11%
3
17%
31-45
6
21%
1
6%
46-60
3
11%
3
17%
61-75
7
25%
2
11%
76-90

Пропущено

19
32
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
3
16%
3
9%
1-15
3
16%
3
9%
16-30
3
16%
5
16%
31-45
5
26%
6
19%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
3
16%
10
31%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 20
4
24%
6
27%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
2
9%
76-90

Пропущено

18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
3
17%
6
19%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
4
22%
9
28%
76-90

Забито

45
40
20 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 14
15 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
7
16%
10
25%
1-15
8
18%
9
23%
16-30
5
11%
7
18%
31-45
8
18%
5
13%
46-60
6
13%
5
13%
61-75
11
24%
4
10%
76-90

Пропущено

37
64
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 39
16 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 31
6
16%
9
14%
1-15
6
16%
7
11%
16-30
5
14%
9
14%
31-45
9
24%
10
16%
46-60
4
11%
10
16%
61-75
7
19%
19
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1
Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1
Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2

Результаты матчей

Фиорентина
Сассуоло

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
4:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 31%
1
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
11 раз 33%
1
11 раз 33%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фиорентина
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
4
9
7
1.5
5
12
4
12
2.5
3
14
1
15
3.5
1
16
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
6
10
2
14
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
22
11
14
18
1.5
11
22
6
26
2.5
4
29
2
30
3.5
2
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Фиорентина
 5:1 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 1:5 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 5:1 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
12.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
13.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 1:5 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 5:1 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 1:5 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
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    Прогнозы 122
    Фиорентина 95.1% (116)
    X 4.9% (6)
    Сассуоло 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Сассуоло
    1.71
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    6.41
    56.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фиорентина 5:1 Сассуоло

    Исход игры
    Фиорентина
    95.1% (116)
    Ничья
    4.9% (6)
    Сассуоло
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.31% (63)
    Меньше
    45.69% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    53.45% (62)
    Нет
    46.55% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    42.6% (52)
    2:0 Фиорентина
    25.4% (31)
    1:0 Фиорентина
    14.8% (18)
    3:1 Фиорентина
    4.9% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    3:0 Фиорентина
    2.5% (3)
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