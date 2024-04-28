Тур: 34. Стадион: Артемио Франки. Главный судья: Марченаро Маттео
5:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаНето Руан
1:0
17' ГолСоттиль Риккардо
32' Желтая карточкаМартинес Лукас
2:0
54' ГолМартинес Лукас
2:1
57' ГолТорстведт Кристиан
3:1
58' ГолГонсалес Николас
4:1
62' ГолБарак Антонин
5:1
66' ГолГонсалес Николас
67' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
80' Желтая карточкаКомуццо Пьетро
90'+1
Ход матча
13'
17'
1:0
32'
54'
2:0
57'
2:1
58'
62'
66'
80'
80'
Статистика матча
-
5 Голы 1
-
8 Удары по воротам 3
-
10 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
610 Количество передач 297
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кайоде
Майкл
16
Раньери
Лука
44
Нето
Руан
21
Вити
Маттиа
14
Обьянг
Педро
43
Дойг
Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
43 Дойг ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Сассуоло
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1.7
1.55
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.45
1.4
Среднее время на гол
61
64
Всего голов
33
31
Голов в среднем за матч
1.57
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
60
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|9 (1)
|0.27
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.21
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.18
|Мартинес Лукас II
|5
|0.15
|Мандрагора Роландо
|3
|0.09
|Иконе Жонатан
|3
|0.09
|Раньери Лука
|3
|0.09
|Дункан Альфред
|2
|0.06
|Соттиль Риккардо
|2
|0.06
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Куаме Кристиан
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Мело Артур
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|10 (1)
|0.29
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.26
|Торстведт Кристиан
|6
|0.18
|Лорьенте Арман
|4
|0.12
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дойг Джош
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|14
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нето Руан
|6
|1
|Болока Даниэль
|5
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Торстведт Кристиан
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Лорьенте Арман
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Лопес Максим
|1
|1
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Фиорентина
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
18% (3)
24% (4)
Сассуоло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
8
13
Фиорентина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сассуоло
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
6% (1)
76% (13)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
15
17
Фиорентина
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
30% (10)
24% (8)
Сассуоло
38.5%
61.5%
10 побед 16 поражений
Первый тайм
29% (10)
32% (11)
38% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
21% (7)
50% (17)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
20
25
Упущенные победы
23
30
Голы по времени матча
Забито
33
19
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 24
3
9%
4
21%
1-15
7
21%
5
26%
16-30
3
9%
3
16%
31-45
8
24%
2
11%
46-60
5
15%
3
16%
61-75
7
21%
2
11%
76-90
Пропущено
20
37
9 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
3
15%
3
8%
1-15
3
15%
4
11%
16-30
3
15%
5
14%
31-45
6
30%
8
22%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
3
15%
10
27%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
24 Не забивали 21
4
24%
6
27%
1-15
2
12%
4
18%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
4
24%
2
9%
76-90
Пропущено
18
32
8 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 15
3
17%
6
19%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
2
11%
5
16%
61-75
4
22%
9
28%
76-90
Забито
50
41
21 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 11
7
14%
10
24%
1-15
9
18%
9
22%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
10
20%
6
15%
46-60
8
16%
5
12%
61-75
11
22%
4
10%
76-90
Пропущено
38
69
17 В 1-м тайме 26
21 Во 2-м тайме 43
16 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 32
6
16%
9
13%
1-15
6
16%
8
12%
16-30
5
13%
9
13%
31-45
10
26%
12
17%
46-60
4
11%
12
17%
61-75
7
18%
19
28%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1
Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Фиорентина - Удинезе 2:2
Сассуоло
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1
Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Дженоа 1:2 Удинезе - Сассуоло 2:2
Результаты матчей
Фиорентина
Сассуоло
Точный счет
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
4:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 30%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фиорентина
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
134
107
512
512
314
215
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
107
511
611
214
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2311
1518
1123
726
430
330
232
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фиорентина 5:1 Сассуоло
Исход игры
Фиорентина
95.1% (116)
Ничья
4.9% (6)
Сассуоло
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.31% (63)
Меньше
45.69% (53)
Обе команды забьют
Да
53.45% (62)
Нет
46.55% (54)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
42.6% (52)
2:0 Фиорентина
25.4% (31)
1:0 Фиорентина
14.8% (18)
3:1 Фиорентина
4.9% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:0 Фиорентина
2.5% (3)
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