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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Болонья
1:1
Второй тайм: 88'
Удинезе
0'
42' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
0:1
45' Гол
Пайеро Мартин
50' Желтая карточка
Окойе Мадука
53' Желтая карточка
Лукка Лоренцо
55' Желтая карточка
Бёкема Сэм
64' Вторая желтая карточка
Бёкема Сэм
68' Желтая карточка
Перес Неуэн
75' Желтая карточка
Зиркзее Джошуа
1:1
78' Гол
Салемакерс Алексис
82' Желтая карточка
Пайеро Мартин

Ход матча

42'
 
Эхизибуэ Кингсли
45'
0:1
Пайеро Мартин
46'
Орсолини Риккардо
Эль-Аззузи Уссама
 
50'
 
Окойе Мадука
53'
 
Лукка Лоренцо
55'
Бёкема Сэм
 
60'
 
Феррейра Жоау
Эхизибуэ Кингсли
64'
Бёкема Сэм
 
68'
 
Перес Неуэн
68'
Корацца Томмазо
Пош Штефан
 
68'
 
Саррага Ойер
Перейра Роберто
68'
 
Дэвис Кинан
Лукка Лоренцо
75'
Зиркзее Джошуа
 
78'
Салемакерс Алексис
1:1
82'
 
Пайеро Мартин
88'
 
Земура Джордан
Камара Хассан
88'
 
Бреннер
Пайеро Мартин
88'
Ликояннис Хараламбос
Ндой Дан
 
88'
Фаббьян Джованни
Зиркзее Джошуа
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 312 Количество передач 156
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 120
Болонья 85.8% (103)
X 8.3% (10)
Удинезе 5.8% (7)
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Болонья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Скорупски
Лукаш
3
Пош
Штефан
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
15
Кристиансен
Виктор
8
Фройлер
Ремо
11
Ндой
Дан
17
Эль-Аззузи
Уссама
20
Эбишер
Мишель
56
Салемакерс
Алексис
9
Зиркзее
Джошуа
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
31
Кристенсен
Томас
19
Эхизибуэ
Кингсли
12
Камара
Хассан
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
24
Самарджич
Лазар
37
Перейра
Роберто
17
Лукка
Лоренцо
Болонья
4-1-4-1
Удинезе
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Удинезе

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

30 матчей

23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

СA
3:0
СA
3:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:3

Голы

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.57
0.56

Среднее время на гол

57
160

Всего голов

21
21

Голов в среднем за матч

1.31
1.5

Среднее время на гол

68
60

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25

Среднее время на гол

62
90

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зиркзее Джошуа 11 (2) 0.32
Орсолини Риккардо 10 (2) 0.29
Фергюсон Льюис 6 0.18
Фаббьян Джованни 5 0.15
Салемакерс Алексис 3 0.09
Эль-Аззузи Уссама 2 0.06
Ликояннис Хараламбос 2 0.06
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.06
Одгор Йенс 2 0.06
Фройлер Ремо 1 0.03
Бёкема Сэм 1 0.03
Моро Никола 1 0.03
Калафьори Рикардо 0 0
Кристиансен Виктор 0 0
Пош Штефан 0 0
Эбишер Мишель 0 0
Ндой Дан 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 7 0.21
Товен Флорьян 5 (1) 0.15
Перейра Роберто 5 (1) 0.15
Самарджич Лазар 4 0.12
Пайеро Мартин 2 0.06
Уолас Соуза 2 0.06
Саррага Ойер 2 0.06
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Саксесс Исаак 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фройлер Ремо 9 0
Фергюсон Льюис 8 0
Зиркзее Джошуа 8 0
Пош Штефан 7 0
Бёкема Сэм 5 1
Салемакерс Алексис 5 1
Эбишер Мишель 6 0
Мотта Тьяго 4 1
Кристиансен Виктор 5 0
Ндой Дан 4 0
Калафьори Рикардо 4 0
Урбаньски Кацпер 3 0
Эль-Аззузи Уссама 3 0
Фаббьян Джованни 3 0
Скорупски Лукаш 2 0
Ликояннис Хараламбос 2 0
Орсолини Риккардо 2 0
Одгор Йенс 1 0
Корацца Томмазо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 8 0
Перес Неуэн 6 1
Уолас Соуза 7 0
Пайеро Мартин 5 1
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Лукка Лоренцо 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 4 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Окойе Мадука 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Земура Джордан 1 0

Результаты матчей

Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (12)
24% (4)
6% (1)
Удинезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
8
Болонья
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

17
13
Болонья
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (10)
45% (15)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (17)
33% (11)
15% (5)
Удинезе
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (7)
42% (14)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
16

Упущенные победы

18
21

Голы по времени матча

Забито

27
13
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
11%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
2
7%
1
8%
31-45
4
15%
5
38%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
10
37%
2
15%
76-90

Пропущено

10
22
8 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
20%
0
0%
1-15
4
40%
3
14%
16-30
2
20%
9
41%
31-45
1
10%
1
5%
46-60
1
10%
2
9%
61-75
0
0%
7
32%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
3
15%
1
6%
1-15
5
25%
5
28%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Пропущено

17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
12%
5
18%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
3
18%
11
39%
76-90

Забито

47
31
21 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 14
8 Не забивали 11
6
13%
2
6%
1-15
10
21%
6
19%
16-30
5
11%
6
19%
31-45
6
13%
10
32%
46-60
7
15%
5
16%
61-75
13
28%
2
6%
76-90

Пропущено

27
50
17 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 25
4
15%
5
10%
1-15
8
30%
30%
4
8%
16-30
5
19%
15
30%
31-45
5
19%
3
6%
46-60
2
7%
5
10%
61-75
3
11%
18
36%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0
Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0
Удинезе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1
Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0

Результаты матчей

Болонья
Удинезе

Точный счет

2:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
9 раз 27%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
15 раз 45%
0
11 раз 33%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Болонья
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
10
7
1.5
5
12
4
13
2.5
2
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
6
10
1.5
2
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
22
11
16
17
1.5
7
26
5
28
2.5
2
31
2
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 1:1 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 60 - 40 58
6.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 1:1 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 1:1 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
8.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
9.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
12.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
13.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 1:1 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 1:1 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 1:1 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 120
    Болонья 85.8% (103)
    X 8.3% (10)
    Удинезе 5.8% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Удинезе
    4.07
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Болонья
    85.8% (103)
    Ничья
    8.3% (10)
    Удинезе
    5.8% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (60)
    Нет
    47.37% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    33.3% (40)
    2:0 Болонья
    25.8% (31)
    1:0 Болонья
    16.7% (20)
    1:1 Ничья
    8.3% (10)
    3:1 Болонья
    4.2% (5)
    1:2 Удинезе
    2.5% (3)
    0:1 Удинезе
    1.7% (2)
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