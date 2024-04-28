Тур: 34. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Сакки Хуан
0'
42' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
0:1
45' ГолПайеро Мартин
50' Желтая карточкаОкойе Мадука
53' Желтая карточкаЛукка Лоренцо
55' Желтая карточкаБёкема Сэм
64' Вторая желтая карточкаБёкема Сэм
68' Желтая карточкаПерес Неуэн
75' Желтая карточкаЗиркзее Джошуа
1:1
78' ГолСалемакерс Алексис
82' Желтая карточкаПайеро Мартин
89' Желтая карточкаДэвис Кинан
90' Желтая карточкаФеррейра Жоау
90'+7
Ход матча
42'
45'
0:1
50'
53'
55'
64'
68'
75'
78'
82'
87'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 7
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
597 Количество передач 322
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
11
Ндой
Дан
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Болонья
Удинезе
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
30 матчей
23.3%
33.3%
43.4%
7 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
16.7%
46.7%
36.6%
5 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
30%
26.7%
43.3%
9 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.57
0.56
Среднее время на гол
57
160
Всего голов
21
21
Голов в среднем за матч
1.31
1.5
Среднее время на гол
68
60
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
Среднее время на гол
62
90
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зиркзее Джошуа
|11 (2)
|0.32
|Орсолини Риккардо
|10 (2)
|0.29
|Фергюсон Льюис
|6
|0.18
|Фаббьян Джованни
|5
|0.15
|Салемакерс Алексис
|4
|0.12
|Эль-Аззузи Уссама
|2
|0.06
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.06
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.06
|Одгор Йенс
|2
|0.06
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Бёкема Сэм
|1
|0.03
|Моро Никола
|1
|0.03
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
|Пош Штефан
|0
|0
|Эбишер Мишель
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|7
|0.21
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.15
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.15
|Самарджич Лазар
|4
|0.12
|Пайеро Мартин
|2
|0.06
|Уолас Соуза
|2
|0.06
|Саррага Ойер
|2
|0.06
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Саксесс Исаак
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фройлер Ремо
|9
|0
|Фергюсон Льюис
|8
|0
|Зиркзее Джошуа
|8
|0
|Пош Штефан
|7
|0
|Бёкема Сэм
|5
|1
|Салемакерс Алексис
|5
|1
|Эбишер Мишель
|6
|0
|Мотта Тьяго
|4
|1
|Кристиансен Виктор
|5
|0
|Ндой Дан
|4
|0
|Калафьори Рикардо
|4
|0
|Урбаньски Кацпер
|3
|0
|Эль-Аззузи Уссама
|3
|0
|Фаббьян Джованни
|3
|0
|Скорупски Лукаш
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0
|Орсолини Риккардо
|2
|0
|Одгор Йенс
|1
|0
|Корацца Томмазо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|9
|0
|Перес Неуэн
|6
|1
|Пайеро Мартин
|6
|1
|Уолас Соуза
|7
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Окойе Мадука
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
72% (13)
22% (4)
6% (1)
Удинезе
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
9
Болонья
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Удинезе
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
17
13
Болонья
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (10)
44% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
32% (11)
15% (5)
Удинезе
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
44% (15)
24% (8)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
16
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
28
14
10 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 23
3
11%
1
7%
1-15
5
18%
1
7%
16-30
2
7%
2
14%
31-45
4
14%
5
36%
46-60
3
11%
3
21%
61-75
11
39%
2
14%
76-90
Пропущено
11
23
9 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
18%
0
0%
1-15
4
36%
3
13%
16-30
3
27%
9
39%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
1
9%
2
9%
61-75
0
0%
8
35%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
22 Не забивали 22
3
15%
1
6%
1-15
5
25%
5
28%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
2
10%
5
28%
46-60
4
20%
2
11%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Пропущено
17
28
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 14
2
12%
5
18%
1-15
4
24%
1
4%
16-30
3
18%
6
21%
31-45
4
24%
2
7%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
3
18%
11
39%
76-90
Забито
48
32
21 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 15
8 Не забивали 11
6
13%
2
6%
1-15
10
21%
6
19%
16-30
5
10%
7
22%
31-45
6
13%
10
31%
46-60
7
15%
5
16%
61-75
14
29%
29%
2
6%
76-90
Пропущено
28
51
18 В 1-м тайме 24
10 Во 2-м тайме 27
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 26
4
14%
5
10%
1-15
8
29%
4
8%
16-30
6
21%
15
29%
29%
31-45
5
18%
3
6%
46-60
2
7%
5
10%
61-75
3
11%
19
37%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Болонья 1:3 Болонья - Монца 0:0 Фрозиноне - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:0
Эмполи - Болонья 0:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Аталанта - Болонья 1:2 Болонья - Верона 2:0 Лацио - Болонья 1:2 Болонья - Фиорентина 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Болонья - Сассуоло 4:2 Милан - Болонья 2:2 Кальяри - Болонья 2:1 Фиорентина - Болонья 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Удинезе - Болонья 3:0 Болонья - Аталанта 1:0 Интер Милан - Болонья 1:2 Болонья - Рома 2:0
Удинезе
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1
Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0 Торино - Удинезе 1:1 Удинезе - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Удинезе 4:0
Результаты матчей
Болонья
Удинезе
Точный счет
2:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
Точный счет
0:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
0:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
0
8 раз 24%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Болонья
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
125
108
512
414
215
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
116
610
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
268
Больше Меньше
2311
1618
727
529
232
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 40
|59
|6.
|0:0 Заявка
|33
|16
|7
|10
|59 - 37
|55
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|50 - 41
|50
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|0:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|26 - 48
|32
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|6.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 23
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 26
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 1:1 Удинезе
Исход игры
Болонья
85.8% (103)
Ничья
8.3% (10)
Удинезе
5.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
52.63% (60)
Нет
47.37% (54)
Популярный счёт
2:1 Болонья
33.3% (40)
2:0 Болонья
25.8% (31)
1:0 Болонья
16.7% (20)
1:1 Ничья
8.3% (10)
3:1 Болонья
4.2% (5)
1:2 Удинезе
2.5% (3)
0:1 Удинезе
1.7% (2)
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