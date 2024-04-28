Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Удинезе

90' Салемакерс Алексис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Дэвис Кинан получил желтую карточку от судьи

89' Хорошую попытку сделал Салемакерс Алексис . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Салемакерс Алексис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Удар от ворот произведет Болонья

87' Тактическая замена. Камара Хассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура

87' Саррага Ойер не смог попасть в створ ударом издали

84' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

82' Пайеро Мартин получил желтую карточку от судьи

81' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Окойе Мадука плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

78' Г О О О О Л - Салемакерс Алексис правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

77' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Зиркзее Джошуа получил желтую карточку от судьи

74' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Салемакерс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Ндой Дан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Самарджич Лазар пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский держит все под контролем

68' Тактическая замена. Пош Штефан уходит с поля и его заменяет Томмазо Корацца

68' Перес Неуэн получил желтую карточку от судьи

66' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Кристенсен Томас нанес удар головой, но Лукаш Скорупский спокойно отбил мяч.

66' Перейра Роберто создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Самарджич Лазар из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Бёкема Сэм получает вторую желтую карточку

64' Самарджич Лазар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Хорошую попытку сделал Ндой Дан . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Бёкема Сэм получил желтую карточку от судьи

55' Эбишер Мишель пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

53' Лукка Лоренцо получил желтую карточку от судьи

53' Салемакерс Алексис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Салемакерс Алексис из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Удар от ворот произведет Удинезе

50' Судье надоело, что Окойе Мадука тянет время и он наказал его горчичником

49' Орсолини Риккардо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника