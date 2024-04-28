Тюрам вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Симоне Индзаги пока что тепло отвечает трибунам на персональные речёвки, сегодня "Интер" конечно же по большому счёту продолжает праздновать чемпионство.

Темп матча у нас больше напоминает сегодня товарищеский, хотя уж совсем в ходячем положении играть, пожалуй, не нужно.

Аугусто с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч свалился с ноги у Карлоса и улетел в сторону от цели.

Аугусто перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Беллановы.

Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Дармиану, Милинкович-Савич вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.

Сапата по левой половине поля убежал к линии штрафной площади и плотно пробил по воротам, но точно в ближний угол ворот, Зоммер отбил мяч на де Врея, а Стефан уже выбил его на угловой.

9' Барелла при развитии атаки по правой половине поля выполнил неплохую передачу на ход Дармиану к линии штрафной площади, но Маттео забрался в небольшой офсайд.

8' Родригес теперь уже прорвался к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Зоммер поймал его без особого труда.

7' Влашич по правой половине поля совершил рывок к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Интера".

6' "Торино" постепенно начинает больше времени проводить с мячом, но всё же дальше центра поля "быкам" пройти очень тяжело.

5' Белланова получил передачу на ход по правому флангу от Риччи, но под давлением Аугусто и Бастони обострить ситуацию на поле вновь не получилось.

4' Лазаро отправился прессинговать Павара на левый угол штрафной площади, но пока что перехватить мяч у защитника "Интера" не получается.

3' Спокойно начинается игра, пока что футболисты "Интера" никуда не спеша катают мяч в центре поля.