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  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Интер Милан
0:0
Первый тайм: 16'
Торино
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 122
Интер Милан 89.3% (109)
X 9% (11)
Торино 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Торино
4.25
6.80
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6.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
30
Аугусто
Карлос
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
32
Милинкович-Савич
Ваня
19
Белланова
Рауль
4
Буонджорно
Алессандро
6
Ловато
Маттео
13
Родригес
Рикардо
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
20
Лазаро
Валентино
91
Сапата
Дуван
Интер Милан
3-5-2
Торино
4-3-2-1

История личных встреч

Интер Милан
Торино

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы

27 матчей

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
9 побед 15 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
4:2
СA
3:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
4:0

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.77
1.57

Среднее время на гол

50
57

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

33
35

Голов в среднем за матч

1.22
1.3

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

73
69

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 23 (2) 0.68
Тюрам Маркус 12 0.35
Чалханоглу Хакан 11 (9) 0.32
Димарко Федерико 5 0.15
Фраттези Давиде 5 0.15
Дюмфрис Дензел 3 0.09
Ачерби Франческо 3 0.09
Мхитарян Генрих 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Арнаутович Марко 2 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 11 0.32
Санабрия Антонио 5 (2) 0.15
Влашич Никола 3 0.09
Радоньич Неманья 3 0.09
Буонджорно Алессандро 3 0.09
Илич Иван 2 0.06
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Павар Бенжамен 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 3
Линетти Кароль 10 0
Риччи Самуэле 7 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Тамез Адриен 6 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 3 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Войвода Мергим 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
94% (16)
6% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Торино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (14)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

10
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
7
Интер Милан
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Торино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

9
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

37
15
Интер Милан
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
55% (18)
18% (6)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Торино
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
73% (24)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
48% (16)
39% (13)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

9
10

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

43
22

Голы по времени матча

Забито

40
15
23 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 6
16 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
7
18%
3
20%
1-15
5
13%
1
7%
16-30
11
28%
5
33%
31-45
4
10%
4
27%
46-60
4
10%
1
7%
61-75
9
23%
1
7%
76-90

Пропущено

11
23
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
4
36%
4
17%
46-60
3
27%
7
30%
61-75
2
18%
6
26%
76-90

Забито

37
15
14 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
17 Не забивали 24
4
11%
1
7%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
6
16%
1
7%
31-45
9
24%
3
20%
46-60
5
14%
3
20%
61-75
9
24%
5
33%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

77
30
37 В 1-м тайме 13
40 Во 2-м тайме 17
30 Забивали первыми 12
1 Не забивали 14
11
14%
4
13%
1-15
9
12%
3
10%
16-30
17
22%
6
20%
31-45
13
17%
7
23%
46-60
9
12%
4
13%
61-75
18
23%
6
20%
76-90

Пропущено

20
31
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
5
25%
7
23%
46-60
5
25%
9
29%
29%
61-75
3
15%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Торино
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0
Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0

Результаты матчей

Интер Милан
Торино

Точный счет

4:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 39%
1
9 раз 27%
4
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
1.5
Больше Меньше
4
13
5
12
2.5
2
15
5
12
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
1.5
Больше Меньше
5
11
6
10
2.5
1
15
4
12
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
1.5
Больше Меньше
9
24
11
22
2.5
3
30
9
24
3.5
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 34 27 6 1 79 - 18 87
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 60 - 40 58
6.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
7.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 0:0 Заявка 34 11 14 9 31 - 29 47
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 33 4 16 13 32 - 51 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 18 13 4 1 41 - 10 43
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
8.
Торино
 0:0 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
9.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
12.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
13.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:0 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 0:0 Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    16'
    Сапата по левой половине поля убежал к линии штрафной площади и плотно пробил по воротам, но точно в ближний угол ворот, Зоммер отбил мяч на де Врея, а Стефан уже выбил его на угловой. 
  • 15'
    Из центра поля последовал заброс на правый угол штрафной площади на ход Дармиану, Милинкович-Савич вовремя вышел из ворот и спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Аугусто перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Беллановы. 
  • 13'
    Аугусто с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в ближний угол ворот, мяч свалился с ноги у Карлоса и улетел в сторону от цели. 
  • 12'
    Темп матча у нас больше напоминает сегодня товарищеский, хотя уж совсем в ходячем положении играть, пожалуй, не нужно. 
  • 11'
    Симоне Индзаги пока что тепло отвечает трибунам на персональные речёвки, сегодня "Интер" конечно же по большому счёту продолжает праздновать чемпионство. 
  • 10'
    Тюрам вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в дальний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Офсайд
    9'
    Барелла при развитии атаки по правой половине поля выполнил неплохую передачу на ход Дармиану к линии штрафной площади, но Маттео забрался в небольшой офсайд. 
  • 8'
    Родригес теперь уже прорвался к радиусу штрафной площади и затем пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, Зоммер поймал его без особого труда. 
  • 7'
    Влашич по правой половине поля совершил рывок к линии штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в защитника "Интера". 
  • 6'
    "Торино" постепенно начинает больше времени проводить с мячом, но всё же дальше центра поля "быкам" пройти очень тяжело. 
  • 5'
    Белланова получил передачу на ход по правому флангу от Риччи, но под давлением Аугусто и Бастони обострить ситуацию на поле вновь не получилось. 
  • 4'
    Лазаро отправился прессинговать Павара на левый угол штрафной площади, но пока что перехватить мяч у защитника "Интера" не получается. 
  • 3'
    Спокойно начинается игра, пока что футболисты "Интера" никуда не спеша катают мяч в центре поля. 
  • 2'
    Перед началом матча футболисты "Торино" конечно же выстроили чемпионский коридор для игроков "Интера", но на поле никто из туринского клуба любезничать с соперником наверняка не будет. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч в Милане. С турнирной точки зрения матч для "Торино" значения практически не имеет, "Интер" уже стал чемпионом в чемпионате Италии, а поэтому сегодня команды вполне могут сыграть для болельщиков и показать яркий футбол. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Торино.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Торино

    Исход игры
    Интер Милан
    89.4% (110)
    Ничья
    8.9% (11)
    Торино
    1.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (57)
    Нет
    50% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    29.3% (36)
    2:0 Интер Милан
    27.6% (34)
    1:0 Интер Милан
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    3:1 Интер Милан
    8.1% (10)
    3:0 Интер Милан
    1.6% (2)
    4:0 Интер Милан
    1.6% (2)
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