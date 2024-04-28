Тур: 34. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Аудеро ЭмильВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Интер Милан
Торино
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 3 победы
27 матчей
55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
37%
18.6%
12 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
9 побед 15 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.77
1.57
Среднее время на гол
50
57
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
33
35
Голов в среднем за матч
1.22
1.3
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
73
69
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|0.68
|Тюрам Маркус
|12
|0.35
|Чалханоглу Хакан
|11 (9)
|0.32
|Димарко Федерико
|5
|0.15
|Фраттези Давиде
|5
|0.15
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.09
|Ачерби Франческо
|3
|0.09
|Мхитарян Генрих
|2
|0.06
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.06
|Арнаутович Марко
|2
|0.06
|Барелла Николо
|2
|0.06
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|11
|0.32
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.15
|Влашич Никола
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|3
|0.09
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.09
|Илич Иван
|2
|0.06
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Павар Бенжамен
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|1
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|3
|Линетти Кароль
|10
|0
|Риччи Самуэле
|7
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Тамез Адриен
|6
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Войвода Мергим
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
94% (16)
6% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
12% (2)
29% (5)
Торино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
82% (14)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
10
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
7
Интер Милан
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Торино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
9
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
37
15
Интер Милан
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
55% (18)
18% (6)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
27% (9)
42% (14)
Торино
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
73% (24)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (4)
48% (16)
39% (13)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
9
10
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
43
22
Голы по времени матча
Забито
40
15
23 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 6
16 Забивали первыми 5
17 Не забивали 23
7
18%
3
20%
1-15
5
13%
1
7%
16-30
11
28%
5
33%
31-45
4
10%
4
27%
46-60
4
10%
1
7%
61-75
9
23%
1
7%
76-90
Пропущено
11
23
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
17%
31-45
4
36%
4
17%
46-60
3
27%
7
30%
61-75
2
18%
6
26%
76-90
Забито
37
15
14 В 1-м тайме 4
23 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
17 Не забивали 24
4
11%
1
7%
1-15
4
11%
2
13%
16-30
6
16%
1
7%
31-45
9
24%
3
20%
46-60
5
14%
3
20%
61-75
9
24%
5
33%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
77
30
37 В 1-м тайме 13
40 Во 2-м тайме 17
30 Забивали первыми 12
1 Не забивали 14
11
14%
4
13%
1-15
9
12%
3
10%
16-30
17
22%
6
20%
31-45
13
17%
7
23%
46-60
9
12%
4
13%
61-75
18
23%
6
20%
76-90
Пропущено
20
31
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 24
3 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
0
0%
2
6%
1-15
3
15%
1
3%
16-30
4
20%
4
13%
31-45
5
25%
7
23%
46-60
5
25%
9
29%
29%
61-75
3
15%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Интер Милан - Верона 2:1 Дженоа - Интер Милан 1:1
Торино
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0
Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0 Фрозиноне - Торино 0:0 Торино - Аталанта 3:0
Результаты матчей
Интер Милан
Торино
Точный счет
4:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
6 раз 35%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
4
4 раза 24%
5
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
4:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:0
8 раз 24%
1:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 39%
1
9 раз 27%
4
7 раз 21%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
14 раз 42%
1
10 раз 30%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
413
512
215
512
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
511
610
115
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
924
1122
330
924
231
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|27
|6
|1
|79 - 18
|87
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|48 - 26
|62
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|60 - 40
|58
|6.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|7.
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|59 - 37
|54
|8.
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|50 - 41
|49
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|0:0 Заявка
|34
|11
|14
|9
|31 - 29
|47
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|26 - 48
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|33
|4
|16
|13
|32 - 51
|28
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|41 - 10
|43
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|29 - 8
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|6.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|8.
|0:0 Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 23
|23
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|0:0 Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|13.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|13 - 26
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан 0:0 Торино
Исход игры
Интер Милан
89.4% (110)
Ничья
8.9% (11)
Торино
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
29.3% (36)
2:0 Интер Милан
27.6% (34)
1:0 Интер Милан
14.6% (18)
1:1 Ничья
8.1% (10)
3:1 Интер Милан
8.1% (10)
3:0 Интер Милан
1.6% (2)
4:0 Интер Милан
1.6% (2)
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