Первую половину тайма "Наполи" провёл активнее и старался чаще угрожать воротам римлян. Столичная команда больше рассчитывает на быстрые контратаки.

Хозяева расположились на чужой половине поля и переводят мяч с фланга на фланг. Передач к воротам нет.

Замбо-Ангисса справа прорвался вперёд и прострелил к воротам на Осимхена, чей удар с разворота соперники заблокировали.

Политано на фланге у чужой штрафной площади завалил на газон Спинаццолу.

Осимхен справа убежал от Н'Дика, вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Свилар с ударом справился.

25' Ди Лоренцо у чужой штрафной площади в верховой борьбе с Пеллегрини нарушил правила.

24' Кварацхелия слева стал смещаться к центру и с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч угодил в соперника.

23' Ди Лоренцо справа прорвался к воротам, а его удар в ближний угол Свилар отразил ногой.

22' Осимхен слева с дальней дистанции пробил по воротам. Свилар сделал шаг в сторону и уверенно поймал мяч.

21' Осимхен попытался слева убежать к воротам, но от опеки двух соперников избавиться не смог.

20' Спинаццола слева исполнил перевод на Кристенсена, чей прострел справа к воротам на Азмуна перехватил Ррахмани.

19' Кварацхелия слева смело пошёл к штрафной площади, но у линии в подкате чисто против Хвичи сыграл Бове.