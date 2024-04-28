Тур: 34. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Соцца Симоне
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
3 НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальцона Франческо
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Дибала ПаулоНападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Рома
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед
Второй тайм
40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.65
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Среднее время на гол
67
69
Всего голов
52
46
Голов в среднем за матч
1.49
1.31
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|13 (2)
|0.38
|Кварацхелия Хвича
|10
|0.29
|Политано Маттео
|8 (2)
|0.24
|Распадори Джакомо
|5
|0.15
|Зелиньски Пётр
|3 (1)
|0.09
|Нгонж Сириль
|3
|0.09
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Элмас Эльиф
|2
|0.06
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Симеоне Джованни
|1
|0.03
|Эстигор Лео
|1
|0.03
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|Лоботка Станислав
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
|Каюсте Йенс
|0
|0
|Линдстрём Йеспер
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|12 (6)
|0.35
|Лукаку Ромелу
|12
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0.21
|Манчини Джанлука
|4
|0.12
|Кристанте Бриан
|3
|0.09
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.09
|Белотти Андреа
|3
|0.09
|Азмун Сердар
|3
|0.09
|Ауа Уссем
|3
|0.09
|Хёйсен Дин
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|6
|1
|Жуан Жезус
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Ди Лоренцо Джованни
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Каюсте Йенс
|5
|0
|Вальтер Маццарри
|3
|1
|Лоботка Станислав
|4
|0
|Ррахмани Амир
|4
|0
|Политано Маттео
|2
|1
|Натан
|2
|1
|Симеоне Джованни
|3
|0
|Оливера Матиас
|3
|0
|Эстигор Лео
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|1
|Нгонж Сириль
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Руди Гарсия
|2
|0
|Франческо Кальцона
|2
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Дзаноли Алессандро
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|14
|0
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|Льоренте Диего
|5
|0
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Бальданци Томмазо
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
7
Наполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Рома
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
28
32
Наполи
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Рома
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
39% (13)
45% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
36
39
Голы по времени матча
Забито
22
24
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
7
32%
6
25%
61-75
6
27%
6
25%
76-90
Пропущено
23
20
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
6
26%
3
15%
61-75
6
26%
6
30%
76-90
Забито
28
37
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
1
4%
4
11%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
6
21%
7
19%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
8
29%
14
38%
76-90
Пропущено
18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
17%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
5
28%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Забито
50
61
18 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 40
11 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
1
2%
4
7%
1-15
7
14%
10
16%
16-30
10
20%
7
11%
31-45
7
14%
13
21%
46-60
11
22%
7
11%
61-75
14
28%
20
33%
76-90
Пропущено
41
37
16 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
4
10%
6
16%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
6
15%
7
19%
31-45
8
20%
6
16%
46-60
8
20%
6
16%
61-75
9
22%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3
Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0
Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1
Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1
Результаты матчей
Наполи
Рома
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 33%
2
10 раз 30%
1
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Наполи
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
107
115
413
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
115
89
79
512
313
314
214
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2211
Больше Меньше
285
1617
1716
627
726
429
429
132
132
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 40
|59
|6.
|0:0 Заявка
|33
|16
|7
|10
|59 - 37
|55
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|50 - 41
|50
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|0:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|26 - 48
|32
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|6.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 23
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 26
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Рома
Исход игры
Наполи
38.7% (48)
Ничья
43.5% (54)
Рома
17.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
55.75% (63)
Меньше
44.25% (50)
Обе команды забьют
Да
90.27% (102)
Нет
9.73% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.3% (40)
2:1 Наполи
28.2% (35)
2:2 Ничья
8.9% (11)
1:2 Рома
8.1% (10)
3:2 Наполи
2.4% (3)
0:1 Рома
2.4% (3)
1:0 Наполи
2.4% (3)
0:2 Рома
1.6% (2)
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