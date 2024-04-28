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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Соцца Симоне
Наполи
0:0
Первый тайм: 31'
Рома
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 122
Наполи 38.5% (47)
X 44.3% (54)
Рома 17.2% (21)
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1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
5
Жуан
Жезус
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
24
Каюсте
Йенс
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
77
Кварацхелия
Хвича
99
Свилар
Миле
43
Кристенсен
Расмус
23
Манчини
Джанлука
5
Н'Дика
Эван
37
Спинаццола
Леонардо
52
Бове
Эдоардо
4
Кристанте
Бриан
7
Пеллегрини
Лоренцо
21
Дибала
Пауло
17
Азмун
Сердар
92
Эль-Шаарави
Стефан
Наполи
4-3-3
Рома
4-3-3

История личных встреч

Наполи
Рома

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
16.7%
5.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

40%
22.9%
37.1%
14 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.7%
40%
34.3%
9 побед 14 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
28.6%
31.4%
14 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:4
СA
1:1
СA
2:4
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:0
К
3:0
К
3:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:4

Голы

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.65
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Среднее время на гол

67
69

Всего голов

52
46

Голов в среднем за матч

1.49
1.31

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
18
Больше 51%
Меньше 49%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 13 (2) 0.38
Кварацхелия Хвича 10 0.29
Политано Маттео 8 (2) 0.24
Распадори Джакомо 5 0.15
Зелиньски Пётр 3 (1) 0.09
Нгонж Сириль 3 0.09
Ррахмани Амир 2 0.06
Элмас Эльиф 2 0.06
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Симеоне Джованни 1 0.03
Эстигор Лео 1 0.03
Гаэтано Джанлука 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
Лоботка Станислав 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оливера Матиас 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Линдстрём Йеспер 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 12 (6) 0.35
Лукаку Ромелу 12 0.35
Пеллегрини Лоренцо 7 0.21
Манчини Джанлука 4 0.12
Кристанте Бриан 3 0.09
Паредес Леандро 3 (3) 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Белотти Андреа 3 0.09
Азмун Сердар 3 0.09
Ауа Уссем 3 0.09
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Н'Дика Эван 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 6 1
Жуан Жезус 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Ди Лоренцо Джованни 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Каюсте Йенс 5 0
Вальтер Маццарри 3 1
Лоботка Станислав 4 0
Ррахмани Амир 4 0
Политано Маттео 2 1
Натан 2 1
Симеоне Джованни 3 0
Оливера Матиас 3 0
Эстигор Лео 3 0
Маццокки Паскуале 1 1
Нгонж Сириль 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Руди Гарсия 2 0
Франческо Кальцона 2 0
Демме Диего 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Траоре Хамед 1 0
Дзаноли Алессандро 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 14 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Лукаку Ромелу 4 1
Льоренте Диего 5 0
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Бальданци Томмазо 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Карсдорп Рик 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Наполи
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
7
Наполи
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Рома
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

28
32
Наполи
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Рома
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (5)
39% (13)
45% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

36
39

Голы по времени матча

Забито

22
24
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
5
23%
3
13%
31-45
1
5%
6
25%
46-60
7
32%
6
25%
61-75
6
27%
6
25%
76-90

Пропущено

23
20
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
1
4%
3
15%
1-15
4
17%
3
15%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
6
26%
3
15%
61-75
6
26%
6
30%
76-90

Забито

28
37
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 12
23 Не забивали 16
1
4%
4
11%
1-15
4
14%
7
19%
16-30
5
18%
4
11%
31-45
6
21%
7
19%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
8
29%
14
38%
76-90

Пропущено

18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
3
17%
3
18%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
17%
4
24%
31-45
5
28%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Забито

50
61
18 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 40
11 Забивали первыми 17
11 Не забивали 4
1
2%
4
7%
1-15
7
14%
10
16%
16-30
10
20%
7
11%
31-45
7
14%
13
21%
46-60
11
22%
7
11%
61-75
14
28%
20
33%
76-90

Пропущено

41
37
16 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 24
4
10%
6
16%
1-15
6
15%
4
11%
16-30
6
15%
7
19%
31-45
8
20%
6
16%
46-60
8
20%
6
16%
61-75
9
22%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3
Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1 Наполи - Барселона 1:1 Наполи - Дженоа 1:1 Милан - Наполи 1:0 Наполи - Верона 2:1 Лацио - Наполи 0:0 Наполи - Интер Милан 0:1 Наполи - Фиорентина 3:0 Наполи - Салернитана 2:1 Торино - Наполи 3:0 Наполи - Монца 0:0
Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1
Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Рома 1:2 Рома - Верона 2:1

Результаты матчей

Наполи
Рома

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
2
3 раза 18%
1
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 33%
2
10 раз 30%
1
6 раз 18%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 33%
2
10 раз 30%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Наполи
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
8
1.5
10
7
1
15
2.5
4
13
1
15
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
11
5
8
9
1.5
7
9
5
12
2.5
3
13
3
14
3.5
2
14
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
28
5
16
17
1.5
17
16
6
27
2.5
7
26
4
29
3.5
4
29
1
32
4.5
1
32
1
32
5.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 0:0 Заявка 34 17 8 9 60 - 40 59
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 33 16 7 10 59 - 37 55
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Наполи
 0:0 Заявка 34 13 11 10 50 - 41 50
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 0:0 Заявка 34 8 8 18 26 - 48 32
16.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 0:0 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 16 10 3 3 33 - 12 33
7.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
8.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
9.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Наполи
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 23 24
12.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
13.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 0:0 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 22 23
8.
Аталанта
 0:0 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 26 16
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Дальний удар Пеллегрини слева соперники заблокировали.
  • Опасный момент
    31'
    Осимхен справа убежал от Н'Дика, вошёл в штрафную площадь и с острого угла пробил по воротам. Свилар с ударом справился.
  • Фол, нарушение
    30'
    Политано на фланге у чужой штрафной площади завалил на газон Спинаццолу.
  • 29'
    Замбо-Ангисса справа прорвался вперёд и прострелил к воротам на Осимхена, чей удар с разворота соперники заблокировали.
  • 28'
    Хозяева расположились на чужой половине поля и переводят мяч с фланга на фланг. Передач к воротам нет.
  • 27'
    Первую половину тайма "Наполи" провёл активнее и старался чаще угрожать воротам римлян. Столичная команда больше рассчитывает на быстрые контратаки.
  • Фол, нарушение
    26'
    Кварацхелия на чужой половине поля прихватил руками Кристанте.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ди Лоренцо у чужой штрафной площади в верховой борьбе с Пеллегрини нарушил правила.
  • 24'
    Кварацхелия слева стал смещаться к центру и с двадцати трёх метров пробил по воротам. Мяч угодил в соперника.
  • Опасный момент
    23'
    Ди Лоренцо справа прорвался к воротам, а его удар в ближний угол Свилар отразил ногой.
  • 22'
    Осимхен слева с дальней дистанции пробил по воротам. Свилар сделал шаг в сторону и уверенно поймал мяч.
  • 21'
    Осимхен попытался слева убежать к воротам, но от опеки двух соперников избавиться не смог.
  • 20'
    Спинаццола слева исполнил перевод на Кристенсена, чей прострел справа к воротам на Азмуна перехватил Ррахмани.
  • 19'
    Кварацхелия слева смело пошёл к штрафной площади, но у линии в подкате чисто против Хвичи сыграл Бове.
  • Фол, нарушение
    18'
    Ди Лоренцо на чужой половине прихватил рукой Эль-Шаарави.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      17'
      Кварацхелия от углового флага навесил к дальней штанге, где Жуан Жезус ногой остановил мяч, а вторым касанием направил его выше перекладины.
    • 16'
      Кварацхелию на левом фланге встретили два соперника и не позволили Хвиче прорваться в штрафную площадь.
    • Травма, повреждение
      15'
      Замбо-Ангисса потребовалась помощь медиков. Пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      14'
      Кристанте у центрального круга наступил на ногу Замбо-Ангисса.
    • Угловой
      13'
      Свилар вышел на подачу Политано от углового флага и забрал мяч в руки.
    • 12'
      Политано справа прострелил на Осимхена, чей удар в касание из пределов штрафной площади заблокировал Н'Дика.
    • Фол, нарушение
      11'
      Пеллегрини у центрального круга сбил Замбо-Ангисса.
    • 10'
      Оливера слева навесил к воротам на Осимхена, но Свилар сыграл руками на выходе, опередил Виктора.
    • 9'
      Осимхен слева рванул к воротам, но его удар с девяти метров успел заблокировать Н'Дика.
    • 8'
      Навес Оливеры слева в штрафную площадь прервал Бове.
    • Угловой
      7'
      Дибала от углового флага навесил на Манчини. Джанлука сделал скидку на Пеллегрини, который также головой направил мяч чуть выше перекладины.
    • 6'
      Спинаццола слева прорвался к воротам, но его прострел в центр заблокировал Ррахмани.
    • 5'
      Эль-Шаарави по левому флангу пытался сделать передачу вперёд, но на перехвате сыграл Ди Лоренцо.
    • Фол, нарушение
      4'
      Кварацхелия у центрального круга сзади ударил по ноге Пеллегрини.
    • 3'
      Замбо-Ангисса не смог пробить головой в сторону ворот после навеса слева от Политано.
    • 2'
      "Наполи" играет в синих футболках и белых трусах, "Рома" - в бордовой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Диего Армандо Марадона"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Рома

    Исход игры
    Наполи
    38.7% (48)
    Ничья
    43.5% (54)
    Рома
    17.7% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.75% (63)
    Меньше
    44.25% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    90.27% (102)
    Нет
    9.73% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (40)
    2:1 Наполи
    28.2% (35)
    2:2 Ничья
    8.9% (11)
    1:2 Рома
    8.1% (10)
    3:2 Наполи
    2.4% (3)
    0:1 Рома
    2.4% (3)
    1:0 Наполи
    2.4% (3)
    0:2 Рома
    1.6% (2)
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