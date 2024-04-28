Завершилась у нас первая треть матча. По-прежнему команды никак не могут придумать что-то стоящее у ворот друг друга. Думаю, что концовка тайма может быть более открытой.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Аталанты". Лукман здорово навесил к линии вратарской, а там Хину пробить по воротам не позволил защитник гостей.

На своей половине поля с мячом расположились футболисты "Аталанты". Подключили хозяева к своему перепасу Карнесекки, который в первом тайме откровенно скучает.

Быстрая атака получилась у гостей! Грасси получил сферу перед штрафной соперника и отдал передачу в левый край, Какаче снаряд принял и пробил по воротам, однако его попытка оказалась заблокирована.

Миранчук с правого полуфланга выполнил навес в центр штрафной, Туре пытался пробить через себя, но толком попасть по мячу у него не получилось. Не хватает креатива в атаке бергамаскам.

Фаццини получил игровой снаряд у правого края штрафной соперника и навесил в район дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, поэтому очередной перспективный момент был упущен.

Туре зацепился за мяч в центре поля, однако прозвучал свисток арбитра. Чуть раньше форвард "Аталанты" нарушил правила против Луперто. Фаббри находился рядом и сразу дал свисток.

Лукман получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и пытался сместиться в центр, но обыграть Берешиньски у него не получилось. Спокойно обороняются футболисты "Эмполи".

Пашалич не успел к мячу в центре поля и грубо ударил по ноге Фаццини. Арбитр фол зафиксировал, но карточку почему-то показывать хорвату не стал.

Валюкевич присел на газон у "Эмполи". В одном из предыдущих моментов защитник гостей получил повреждение и теперь нуждается в медицинской помощи.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Луперто у "Эмполи" наказан предупреждением. Миранчук на высокой скорости рвался к штрафной соперника, а футболист гостей его рывок заблокировал.

Пашалич со стандарта из глубины исполнил кросс к левому углу вратарской, Джимсити головой пробил по воротам, но сфера прошла мимо створа. Момент напряжённый, но не опасный.

Фаццини классно поставил корпус на правой бровке в атаке, и Скальвини нарушил против него правила. Много нарушений стало у нас к середине первого тайма.

Фаццини со стандарта с правого фланга выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке, Грасси затылком отправил сферу в район левой штанги, а там никого из партнёров не оказалось.

22' Дзаппакоста перехватил сферу на своей половине поля, по правому флангу продвинулся вперёд, а затем отдал передачу на Туре, которого в борьбе за мяч опередил Валюкевич.

21' Активно болельщики "Аталанты" гонят свою команду вперёд. Попытались хозяева что-то интересное придумать на правом фланге, вот только рывок Дзаппакосты спокойно остановил Пеццелла.

20' Завершились у нас стартовые минуты поединка. Несколько академичный футбол мы наблюдаем, в котором пока нет места опасным моментам. В основном, команды тратят время на контроль мяча возле центральной линии поля.

19' Мале со стандарта из глубины выполнил заброс к одиннадцатиметровой отметке, Пашалич здорово выпрыгнул и головой выбил сферу на фланг. Продолжается атака "Эмполи".

18' Де Рон в центре поля не успел к мячу и откровенно нарушил правила против Грасси. Недовольны футболисты хозяев свистком арбитра, однако он своё решение не изменит.

17' Несколько успокоилась у нас игра. Футболисты "Аталанты" забрали игровой снаряд под свой контроль, но никакого движения вперёд мы от них пока не наблюдаем.

16' Валюкевич от своей штрафной потащил мяч вперёд, и его дёрнул за плечо Миранчук, при этом уронив на газон. Арбитр нарушение зафиксировал. но карточку Алексею не показал.

15' Лукман получил мяч перед штрафной соперника и в одно касание переадресовал его в район одиннадцатиметровой отметки. Получилось довольно хитро, но никто из игроков "Аталанты" на эту передачу не откликнулся.

14' Грасси справа подобрался к штрафной соперника и выполнил перспективный кросс в центр. Ньянг под прессингом защитника пробить головой не сумел, и снаряд укатился за боковую.