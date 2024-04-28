Тур: 34. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Фаббри Микаэль
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
-
53 Коми ПьетроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Эмполи
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
17 матчей
52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.56
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
1
Среднее время на гол
115
90
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.06
1.29
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
85
69
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|11 (2)
|0.33
|Скамакка Джанлука
|9
|0.27
|Лукман Адемола
|8
|0.24
|Де Кетеларе Шарль
|7 (1)
|0.21
|Эдерсон Хонорато
|6
|0.18
|Сапата Дуван
|6
|0.18
|Пашалич Марио
|4
|0.12
|Миранчук Алексей
|3
|0.09
|Муриэль Луис
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|Туре Эль Билал
|2
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|4 (3)
|0.12
|Журковски Шимон
|4
|0.12
|Канчельери Маттео
|3
|0.09
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.09
|Коваленко Виктор
|2
|0.06
|Бальданци Томмазо
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|4
|1
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Копмейнерс Тëн
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Скальвини Джорджио
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|10
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Пеццелла Джузеппе
|4
|0
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
5
Аталанта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
17
18
Упущенные победы
20
9
Аталанта
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Эмполи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Сухие победы
10
10
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
21
22
Упущенные победы
25
14
Голы по времени матча
Забито
33
13
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
4
12%
1
8%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
4
31%
61-75
8
24%
6
46%
76-90
Пропущено
12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 13
1
8%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
4
33%
6
23%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
3
25%
7
27%
76-90
Забито
27
12
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 27
5
19%
4
33%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
6
22%
2
17%
76-90
Пропущено
24
23
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
6
25%
1
4%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
6
25%
5
22%
76-90
Забито
60
25
29 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 15
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 18
9
15%
5
20%
1-15
8
13%
2
8%
16-30
12
20%
3
12%
31-45
10
17%
1
4%
46-60
7
12%
6
24%
61-75
14
23%
8
32%
76-90
Пропущено
36
49
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 25
4
11%
8
16%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
9
25%
4
8%
31-45
7
19%
9
18%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
25%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1
Результаты матчей
Аталанта
Эмполи
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
18 раз 55%
1
9 раз 27%
3
5 раз 15%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
710
105
314
69
314
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
88
89
313
314
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
284
Больше Меньше
1518
1814
627
923
528
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|0:0 Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 40
|59
|6.
|0:0 Заявка
|33
|16
|7
|10
|59 - 37
|55
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|0:0 Заявка
|34
|13
|11
|10
|50 - 41
|50
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|45 - 36
|47
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|35 - 40
|39
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|36 - 56
|32
|15.
|0:0 Заявка
|34
|8
|8
|18
|26 - 48
|32
|16.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|39 - 65
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|6.
|0:0 Заявка
|16
|10
|3
|3
|33 - 12
|33
|7.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|8.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|9.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 18
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|0:0 Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 23
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|15.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 21
|21
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|0:0 Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|0:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 22
|23
|8.
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 26
|16
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 33
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|11 - 28
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|23 (2)
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|16 (4)
|Милан
|Жиру Оливье
|13 (8)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|13 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|13 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Эмполи
Исход игры
Аталанта
97.6% (120)
Ничья
1.6% (2)
Эмполи
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
40% (46)
Нет
60% (69)
Популярный счёт
2:0 Аталанта
39.8% (49)
2:1 Аталанта
27.6% (34)
1:0 Аталанта
8.9% (11)
3:0 Аталанта
6.5% (8)
3:1 Аталанта
6.5% (8)
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