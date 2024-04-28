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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Аталанта
0:0
Первый тайм: 38'
Эмполи
0'
24' Желтая карточка
Луперто Себастьяно

Ход матча

24'
 
Луперто Себастьяно
25'
 
Какаче Либерато
Валюкевич Себастьян

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 122
Аталанта 97.5% (119)
X 1.6% (2)
Эмполи 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
4
Хин
Исак
42
Скальвини
Джорджио
77
Дзаппакоста
Давиде
22
Руджери
Маттео
8
Пашалич
Марио
15
Де
Рон
Мартен
59
Миранчук
Алексей
11
Лукман
Адемола
10
Туре
Эль
Билал
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
4
Валюкевич
Себастьян
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
21
Фаццини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
10
Ньянг
М'Байе
Аталанта
3-4-2-1
Эмполи
3-4-2-1

История личных встреч

Аталанта
Эмполи

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СB
1:2
СB
3:0
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.56

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
1

Среднее время на гол

115
90

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

85
69

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.33
Скамакка Джанлука 9 0.27
Лукман Адемола 8 0.24
Де Кетеларе Шарль 7 (1) 0.21
Эдерсон Хонорато 6 0.18
Сапата Дуван 6 0.18
Пашалич Марио 4 0.12
Миранчук Алексей 3 0.09
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Туре Эль Билал 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (3) 0.12
Журковски Шимон 4 0.12
Канчельери Маттео 3 0.09
Капуто Франческо 3 (1) 0.09
Коваленко Виктор 2 0.06
Бальданци Томмазо 2 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Хин Исак 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Черри Альберто 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5
Аталанта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

20
9
Аталанта
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Эмполи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)

Сухие победы

10
10

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

21
22

Упущенные победы

25
14

Голы по времени матча

Забито

33
13
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
4
12%
1
8%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
4
31%
61-75
8
24%
6
46%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 13
1
8%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
4
33%
6
23%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Забито

27
12
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 27
5
19%
4
33%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
6
22%
2
17%
76-90

Пропущено

24
23
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
6
25%
1
4%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
6
25%
5
22%
76-90

Забито

60
25
29 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 15
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 18
9
15%
5
20%
1-15
8
13%
2
8%
16-30
12
20%
3
12%
31-45
10
17%
1
4%
46-60
7
12%
6
24%
61-75
14
23%
8
32%
76-90

Пропущено

36
49
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 25
4
11%
8
16%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
9
25%
4
8%
31-45
7
19%
9
18%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Эмполи

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
18 раз 55%
1
9 раз 27%
3
5 раз 15%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
10
10
5
1.5
3
14
6
9
2.5
3
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
8
8
9
1.5
3
13
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
15
18
18
14
1.5
6
27
9
23
2.5
5
28
3
29
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 0:0 Заявка 34 17 8 9 60 - 40 59
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 33 16 7 10 59 - 37 55
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Наполи
 0:0 Заявка 34 13 11 10 50 - 41 50
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Эмполи
 0:0 Заявка 34 8 8 18 26 - 48 32
16.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 0:0 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 16 10 3 3 33 - 12 33
7.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
8.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
9.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Наполи
 0:0 Заявка 17 6 6 5 22 - 23 24
12.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
13.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
14.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 0:0 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 0:0 Заявка 17 6 5 6 24 - 22 23
8.
Аталанта
 0:0 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 17 4 4 9 13 - 26 16
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    37'
    Туре зацепился за мяч в центре поля, однако прозвучал свисток арбитра. Чуть раньше форвард "Аталанты" нарушил правила против Луперто. Фаббри находился рядом и сразу дал свисток. 
  • 36'
    Фаццини получил игровой снаряд у правого края штрафной соперника и навесил в район дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось, поэтому очередной перспективный момент был упущен.
  • 35'
    Миранчук с правого полуфланга выполнил навес в центр штрафной, Туре пытался пробить через себя, но толком попасть по мячу у него не получилось. Не хватает креатива в атаке бергамаскам. 
  • 34'
    Быстрая атака получилась у гостей! Грасси получил сферу перед штрафной соперника и отдал передачу в левый край, Какаче снаряд принял и пробил по воротам, однако его попытка оказалась заблокирована. 
  • 33'
    На своей половине поля с мячом расположились футболисты "Аталанты". Подключили хозяева к своему перепасу Карнесекки, который в первом тайме откровенно скучает. 
  • Угловой
    32'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Аталанты". Лукман здорово навесил к линии вратарской, а там Хину пробить по воротам не позволил защитник гостей. 
  • 31'
    Завершилась у нас первая треть матча. По-прежнему команды никак не могут придумать что-то стоящее у ворот друг друга. Думаю, что концовка тайма может быть более открытой. 
  • 30'
    Фаццини со стандарта с правого фланга выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке, Грасси затылком отправил сферу в район левой штанги, а там никого из партнёров не оказалось. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Фаццини классно поставил корпус на правой бровке в атаке, и Скальвини нарушил против него правила. Много нарушений стало у нас к середине первого тайма. 
  • 28'
    Пашалич со стандарта из глубины исполнил кросс к левому углу вратарской, Джимсити головой пробил по воротам, но сфера прошла мимо створа. Момент напряжённый, но не опасный. 
  • Замена
    27'
    Вынужденная замена в составе "Эмполи". Вместо Валюкевича,получившего повреждение, на поле появился Какаче. 
  • Желтая карточка
    26'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Луперто у "Эмполи" наказан предупреждением. Миранчук на высокой скорости рвался к штрафной соперника, а футболист гостей его рывок заблокировал. 
  • Травма, повреждение
    25'
    Валюкевич присел на газон у "Эмполи". В одном из предыдущих моментов защитник гостей получил повреждение и теперь нуждается в медицинской помощи. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Пашалич не успел к мячу в центре поля и грубо ударил по ноге Фаццини. Арбитр фол зафиксировал, но карточку почему-то показывать хорвату не стал. 
  • 23'
    Лукман получил игровой снаряд в левой части штрафной соперника и пытался сместиться в центр, но обыграть Берешиньски у него не получилось. Спокойно обороняются футболисты "Эмполи". 
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    • 22'
      Дзаппакоста перехватил сферу на своей половине поля, по правому флангу продвинулся вперёд, а затем отдал передачу на Туре, которого в борьбе за мяч опередил Валюкевич. 
    • 21'
      Активно болельщики "Аталанты" гонят свою команду вперёд. Попытались хозяева что-то интересное придумать на правом фланге, вот только рывок Дзаппакосты спокойно остановил Пеццелла. 
    • 20'
      Завершились у нас стартовые минуты поединка. Несколько академичный футбол мы наблюдаем, в котором пока нет места опасным моментам. В основном, команды тратят время на контроль мяча возле центральной линии поля. 
    • 19'
      Мале со стандарта из глубины выполнил заброс к одиннадцатиметровой отметке, Пашалич здорово выпрыгнул и головой выбил сферу на фланг. Продолжается атака "Эмполи". 
    • Фол, нарушение
      18'
      Де Рон в центре поля не успел к мячу и откровенно нарушил правила против Грасси. Недовольны футболисты хозяев свистком арбитра, однако он своё решение не изменит. 
    • 17'
      Несколько успокоилась у нас игра. Футболисты "Аталанты" забрали игровой снаряд под свой контроль, но никакого движения вперёд мы от них пока не наблюдаем. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Валюкевич от своей штрафной потащил мяч вперёд, и его дёрнул за плечо Миранчук, при этом уронив на газон. Арбитр нарушение зафиксировал. но карточку Алексею не показал. 
    • 15'
      Лукман получил мяч перед штрафной соперника и в одно касание переадресовал его в район одиннадцатиметровой отметки. Получилось довольно хитро, но никто из игроков "Аталанты" на эту передачу не откликнулся. 
    • 14'
      Грасси справа подобрался к штрафной соперника и выполнил перспективный кросс в центр. Ньянг под прессингом защитника пробить головой не сумел, и снаряд укатился за боковую. 
    • 13'
      Берешиньски рвался вперёд по левой бровке, но против него внимательно сыграл Скальвини, сумевший вынести сферу за боковую. Никак не удаётся хозяевам что-то придумать в атаке.
    • 12'
      Пеццелла с левого фланга выполнил кросс в центр штрафной, Фаццини классно поборолся с Хином и головой пробил мимо левой штанги. Удаётся гостям проводить перспективные атаки в стартовые минуты. 
    • Угловой
      11'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Аталанты". Лукман выполнил кросс к ближней штанге, а там защитники гостей смогли справиться с угрозой. 
    • 10'
      Дзаппакоста и Миранчук комбинировали на правом фланге, после чего россиянин выполнил передачу к бровке, но сфера выкатилась за пределы поля. Начинает вырисовываться преимущество у хозяев. 
    • 9'
      Туре после длинного заброса мчался вперёд по правой бровке, однако против него внимательно сыграл Валюкевич, сумевший вынести снаряд за боковую. 
    • 8'
      Гьяси с правого фланга навесил в центр штрафной, защитники "Аталанты" вынесли сферу на Фаццини, который пробил с подбора, но эту попытку заблокировал Хин. 
    • 7'
      Джимсити от правого угла штрафной выполнил кросс к линии вратарской, Туре классно открылся и головой пробил выше перекладины. Довольно активно начинается у нас встреча. 
    • 6'
      Первый удар в нашем матче! Пеццелла с левого фланга прострелил к ближней штанге, Ньянг под прессингом защитника пробил в левый угол, однако сфера прошла далековато от створа. 
    • 5'
      Гьяси получил игровой снаряд на правом краю штрафной соперника и выполнил передачу к дальней штанге. Никого из партнёров там не оказалось, и сфера улетела на противоположный фланг. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Ньянг оттянулся на свою половину поля, получил мяч, и против него нарушил правила Скальвини. Первый раз в нашем матче пришлось вступить в игру Микаэлю Фаббри. 
    • 3'
      Мале получил мяч в глубине поля и отдал сильный пас в штрафную соперника. Никто из партнёров задумку футболиста "Эмполи" не понял, и сфера спокойно прикатилась к Карнесекки. 
    • 2'
      Футболисты "Аталанты" вышли на эту встречу в домашнем сине-чёрном комплекте, гости играют в полностью белой форме. Ворота Карнесекки в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Эмполи

    Исход игры
    Аталанта
    97.6% (120)
    Ничья
    1.6% (2)
    Эмполи
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (46)
    Нет
    60% (69)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    39.8% (49)
    2:1 Аталанта
    27.6% (34)
    1:0 Аталанта
    8.9% (11)
    3:0 Аталанта
    6.5% (8)
    3:1 Аталанта
    6.5% (8)
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