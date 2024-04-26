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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Аталанта
 
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История личных встреч

Аталанта
Эмполи

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

17 матчей

52.9%
23.5%
23.6%
9 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

СA
0:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:4
СA
0:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СB
1:2
СB
3:0
СA
4:1
СA
0:1

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.56

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
1

Среднее время на гол

115
90

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.06
1.29

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

85
69

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 11 (2) 0.34
Скамакка Джанлука 9 0.28
Лукман Адемола 8 0.25
Де Кетеларе Шарль 7 (1) 0.22
Эдерсон Хонорато 6 0.19
Сапата Дуван 6 0.19
Пашалич Марио 4 0.13
Миранчук Алексей 3 0.09
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Туре Эль Билал 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (3) 0.12
Журковски Шимон 4 0.12
Канчельери Маттео 3 0.09
Капуто Франческо 3 (1) 0.09
Коваленко Виктор 2 0.06
Бальданци Томмазо 2 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Руджери Маттео 3 0
Пашалич Марио 2 0
Скальвини Джорджио 2 0
Хин Исак 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Луперто Себастьяно 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Черри Альберто 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Аталанта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
5
Аталанта
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

17
18

Упущенные победы

20
9
Аталанта
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
34% (11)
25% (8)
Эмполи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)

Сухие победы

10
10

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

21
22

Упущенные победы

25
14

Голы по времени матча

Забито

33
13
15 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 3
18 Не забивали 24
4
12%
1
8%
1-15
4
12%
1
8%
16-30
7
21%
1
8%
31-45
6
18%
0
0%
46-60
4
12%
4
31%
61-75
8
24%
6
46%
76-90

Пропущено

12
26
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 12
7 Не пропускали 13
1
8%
4
15%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
4
33%
6
23%
46-60
1
8%
3
12%
61-75
3
25%
7
27%
76-90

Забито

27
12
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
18 Не забивали 27
5
19%
4
33%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
2
17%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
3
11%
2
17%
61-75
6
22%
2
17%
76-90

Пропущено

24
23
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
13%
4
17%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
6
25%
1
4%
31-45
3
13%
3
13%
46-60
3
13%
6
26%
61-75
6
25%
5
22%
76-90

Забито

60
25
29 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 15
22 Забивали первыми 8
4 Не забивали 18
9
15%
5
20%
1-15
8
13%
2
8%
16-30
12
20%
3
12%
31-45
10
17%
1
4%
46-60
7
12%
6
24%
61-75
14
23%
8
32%
76-90

Пропущено

36
49
16 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 30
9 Пропускали первыми 22
20 Не пропускали 25
4
11%
8
16%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
9
25%
4
8%
31-45
7
19%
9
18%
46-60
4
11%
9
18%
61-75
9
25%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2
Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4 Аталанта - Лацио 3:1 Аталанта - Удинезе 2:0 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Аталанта - Реал Калепина 11:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0
Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1 Дженоа - Эмполи 1:1

Результаты матчей

Аталанта
Эмполи

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
18 раз 55%
1
9 раз 27%
3
5 раз 15%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
7
10
10
5
1.5
3
14
6
9
2.5
3
14
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
8
8
9
1.5
3
13
3
14
2.5
2
14
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
4
0.5
Больше Меньше
15
18
18
14
1.5
6
27
9
23
2.5
5
28
3
29
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 33 27 5 1 79 - 18 86
2.
Милан
 Заявка 33 21 6 6 64 - 39 69
3.
Ювентус
 Заявка 33 18 10 5 47 - 26 64
4.
Болонья
 Заявка 33 17 11 5 48 - 26 62
5.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 60 - 40 58
6.
Аталанта
 Заявка 32 16 6 10 59 - 37 54
7.
Лацио
 Заявка 33 16 4 13 42 - 35 52
8.
Наполи
 Заявка 33 13 10 10 50 - 41 49
9.
Фиорентина
 Заявка 32 13 8 11 45 - 36 47
10.
Торино
 Заявка 33 11 13 9 31 - 29 46
11.
Монца
 Заявка 33 11 10 12 35 - 43 43
12.
Дженоа
 Заявка 33 9 12 12 35 - 40 39
13.
Лечче
 Заявка 33 8 11 14 30 - 48 35
14.
Кальяри
 Заявка 33 7 11 15 36 - 56 32
15.
Верона
 Заявка 33 7 10 16 31 - 44 31
16.
Эмполи
 Заявка 33 8 7 18 26 - 48 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 33 6 10 17 40 - 63 28
18.
Удинезе
 Заявка 33 4 16 13 32 - 51 28
19.
Сассуоло
 Заявка 33 6 8 19 39 - 65 26
20.
Салернитана
 Заявка 33 2 9 22 26 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 13 3 1 41 - 10 42
2.
Болонья
 Заявка 17 12 3 2 29 - 8 39
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
5.
Ювентус
 Заявка 16 10 5 1 23 - 10 35
6.
Аталанта
 Заявка 15 10 2 3 33 - 12 32
7.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
8.
Фиорентина
 Заявка 16 8 4 4 28 - 18 28
9.
Лацио
 Заявка 16 8 3 5 19 - 13 27
10.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
11.
Наполи
 Заявка 16 6 5 5 22 - 23 23
12.
Лечче
 Заявка 16 6 5 5 16 - 22 23
13.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
14.
Фрозиноне
 Заявка 16 6 4 6 25 - 26 22
15.
Дженоа
 Заявка 16 5 6 5 20 - 21 21
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 17 10 4 3 37 - 29 34
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 16 6 4 6 24 - 22 22
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 16 5 5 6 14 - 20 20
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 16 4 5 7 16 - 21 17
13.
Удинезе
 Заявка 16 3 7 6 12 - 23 16
14.
Эмполи
 Заявка 16 4 3 9 13 - 26 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 17 2 5 10 13 - 23 11
17.
Сассуоло
 Заявка 16 2 3 11 17 - 33 9
18.
Кальяри
 Заявка 16 1 5 10 11 - 28 8
19.
Салернитана
 Заявка 16 1 4 11 11 - 36 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Милан Жиру Оливье 13 (8)
Наполи Осимхен Виктор 13 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Верона Дуда Ондрей 2 10
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 36 минут.

    Главный судья: Фаббри Микаэль

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    • Прогнозы 38
    Аталанта 97.4% (37)
    X 0% (0)
    Эмполи 2.6% (1)
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    Лучшие коэффициенты
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    Ничья
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    1.46
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    Прогнозы на матч Аталанта - Эмполи

    Исход игры
    Аталанта
    97.4% (37)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.05% (20)
    Меньше
    45.95% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (18)
    Нет
    51.35% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    36.8% (14)
    2:0 Аталанта
    34.2% (13)
    1:0 Аталанта
    10.5% (4)
    3:1 Аталанта
    5.3% (2)
    3:0 Аталанта
    5.3% (2)
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