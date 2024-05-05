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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Эльвeрсберг
4:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
18' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
1:1
27' Гол
Маза Ибрагим
2:1
55' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
2:2
62' Гол
Дардаи Палко
3:2
65' Гол
Ваннер Пауль
81' Желтая карточка
Боямба Джозеф
84' Желтая карточка
Marten Winkler
88' Желтая карточка
Kevin Koffi
4:2
88' Гол
Kevin Koffi
90'+4

Ход матча

18'
Luca Pascal Schnellbacher
(Semih Sahin)
1:0
27'
1:1
Маза Ибрагим
55'
Luca Pascal Schnellbacher
(Ваннер Пауль)
2:1
62'
2:2
Дардаи Палко
65'
Ваннер Пауль
(Jannik Rochelt)
3:2
65'
 
Хуссейн Билаль
Клеменс Паскаль
68'
Мартинович Доминик
Luca Pascal Schnellbacher
 
68'
Якобсен Торе
Semih Sahin
 
73'
 
Шерхант Дерри
Дардаи Палко
73'
 
Marten Winkler
Маза Ибрагим
76'
Боямба Джозеф
Manuel Feil
 
81'
Боямба Джозеф
 
83'
 
Нидерлехнер Флориан
Бухалакис Андреас
84'
 
Marten Winkler
84'
Kevin Koffi
Ваннер Пауль
 
88'
Kevin Koffi
 
88'
Kevin Koffi
(Мартинович Доминик)
4:2

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 10
  • 10 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 517 Количество передач 492
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
18
Вандермерш
Юго
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
8
Semih
Sahin
14
Robin
Fellhauer
7
Manuel
Feil
17
Ваннер
Пауль
10
Jannik
Rochelt
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
27
Дардаи
Палко
34
Зефёйк
Дейовайсио
41
Клеменс
Паскаль
5
Бухалакис
Андреас
11
Резе
Фабиан
30
Маза
Ибрагим
31
Дордой
Мартон
25
Табакович
Харис
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Эльвeрсберг
Герта

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Pascal Schnellbacher 8 0.25
Paul Stock 6 0.19
Ваннер Пауль 6 0.19
Jannik Rochelt 4 0.13
Якобсен Торе 3 (2) 0.09
Maurice Neubauer 3 0.09
Manuel Feil 3 0.09
Фагир Вахид 3 0.09
Боямба Джозеф 3 0.09
Вандермерш Юго 2 0.06
Сикингер Карло 2 (1) 0.06
Semih Sahin 1 0.03
Мартинович Доминик 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Коррейя Марсель 1 0.03
Kevin Koffi 1 0.03
Ле Жонкур Флориан 1 0.03
Robin Fellhauer 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 21 (3) 0.66
Резе Фабиан 8 (3) 0.25
Нидерлехнер Флориан 7 0.22
Marten Winkler 5 0.16
Дардаи Палко 5 0.16
Превляк Смаил 4 0.13
Кемпф Марк-Оливер 4 0.13
Кенни Джонджо 3 0.09
Шерхант Дерри 2 0.06
Маза Ибрагим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дуджак Джереми 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сикингер Карло 10 0
Якобсен Торе 6 0
Вандермерш Юго 5 0
Maurice Neubauer 4 0
Manuel Feil 4 0
Jannik Rochelt 4 0
Semih Sahin 4 0
Robin Fellhauer 4 0
Paul Stock 4 0
Luca Duerholtz 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Конрад Кевин 2 0
Мартинович Доминик 2 0
Фагир Вахид 2 0
Ваннер Пауль 2 0
Якель Фредерик 0 1
Антонич Нико 1 0
Боямба Джозеф 1 0
Kevin Koffi 1 0
Ле Жонкур Флориан 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 6 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

5
12
Эльвeрсберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Герта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

19
39
Эльвeрсберг
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Герта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
19% (6)
55% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

26
12

Упущенные победы

24
51

Голы по времени матча

Забито

19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
8
42%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
5%
5
21%
76-90

Пропущено

23
30
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
17%
2
7%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
4
17%
9
30%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
6
26%
6
20%
76-90

Забито

26
41
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
12%
6
15%
1-15
5
19%
6
15%
16-30
3
12%
12
29%
29%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
6
23%
3
7%
76-90

Пропущено

32
20
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
9%
3
15%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
10
31%
1
5%
61-75
6
19%
6
30%
76-90

Забито

45
65
21 В 1-м тайме 36
24 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
5
11%
8
12%
1-15
8
18%
11
17%
16-30
8
18%
17
26%
31-45
12
27%
12
18%
46-60
5
11%
9
14%
61-75
7
16%
8
12%
76-90

Пропущено

55
50
23 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
7
13%
5
10%
1-15
6
11%
8
16%
16-30
10
18%
7
14%
31-45
8
15%
14
28%
46-60
12
22%
4
8%
61-75
12
22%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1
Герта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3
Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Герта

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
14
2
6
9
1.5
11
5
3
12
2.5
8
8
1
14
3.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
11
4
8
8
1.5
8
7
2
14
2.5
3
12
2
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
25
6
14
17
1.5
19
12
5
26
2.5
11
20
3
28
3.5
5
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
8.
Падерборн
 32 13 7 12 51 - 53 46
9.
Герта
 32 12 9 11 65 - 56 45
10.
Эльвeрсберг
 32 12 7 13 49 - 57 43
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
13.
Магдебург
 32 9 10 13 44 - 51 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
7.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
8.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
11.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
12.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 62'
    Г О О О О Л - Дардаи Палко бьет в цель!
  • 55'
    Г О О О О Л - Лука Шнелльбахер бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Г О О О О Л - Резе Фабиан бьет в цель!
  • 18'
    Семих Шахин сделал результативную передачу.
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Где смотреть матч Эльвeрсберг 4:2 Герта онлайн

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