Тур: 32. Стадион: Ursapharm-Arena.
4:2
Конец матча
0'
1:0
18' ГолLuca Pascal Schnellbacher
1:1
27' ГолМаза Ибрагим
2:1
55' ГолLuca Pascal Schnellbacher
2:2
62' ГолДардаи Палко
3:2
65' ГолВаннер Пауль
81' Желтая карточкаБоямба Джозеф
84' Желтая карточкаMarten Winkler
88' Желтая карточкаKevin Koffi
4:2
88' ГолKevin Koffi
90'+4
Ход матча
18'
27'
1:1
55'
62'
2:2
65'
3:2
81'
84'
88'
88'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 10
-
10 Удары в створ 8
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
517 Количество передач 492
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
17
Ваннер
Пауль
12
Эрнст
Тьярк
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
30
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Якобсен ТореПолузащитник
- Нападающий
-
29 Фагир ВахидНападающий
-
30 Kevin KoffiНападающий
-
21 Paul Stock
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Дардаи ПалкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Рельке ТониНападающий
-
-
46 Tim Hoffmann
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Эльвeрсберг
Герта
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Pascal Schnellbacher
|8
|0.25
|Paul Stock
|6
|0.19
|Ваннер Пауль
|6
|0.19
|Jannik Rochelt
|4
|0.13
|Якобсен Торе
|3 (2)
|0.09
|Maurice Neubauer
|3
|0.09
|Manuel Feil
|3
|0.09
|Фагир Вахид
|3
|0.09
|Боямба Джозеф
|3
|0.09
|Вандермерш Юго
|2
|0.06
|Сикингер Карло
|2 (1)
|0.06
|Semih Sahin
|1
|0.03
|Мартинович Доминик
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Коррейя Марсель
|1
|0.03
|Kevin Koffi
|1
|0.03
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0.03
|Robin Fellhauer
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|21 (3)
|0.66
|Резе Фабиан
|8 (3)
|0.25
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.22
|Marten Winkler
|5
|0.16
|Дардаи Палко
|5
|0.16
|Превляк Смаил
|4
|0.13
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0.13
|Кенни Джонджо
|3
|0.09
|Шерхант Дерри
|2
|0.06
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Клеменс Паскаль
|1
|0.03
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сикингер Карло
|10
|0
|Якобсен Торе
|6
|0
|Вандермерш Юго
|5
|0
|Maurice Neubauer
|4
|0
|Manuel Feil
|4
|0
|Jannik Rochelt
|4
|0
|Semih Sahin
|4
|0
|Robin Fellhauer
|4
|0
|Paul Stock
|4
|0
|Luca Duerholtz
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Конрад Кевин
|2
|0
|Мартинович Доминик
|2
|0
|Фагир Вахид
|2
|0
|Ваннер Пауль
|2
|0
|Якель Фредерик
|0
|1
|Антонич Нико
|1
|0
|Боямба Джозеф
|1
|0
|Kevin Koffi
|1
|0
|Ле Жонкур Флориан
|1
|0
|Nicolas Kristof
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Marten Winkler
|6
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Герта
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
5
12
Эльвeрсберг
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Герта
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
19
39
Эльвeрсберг
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Герта
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
19% (6)
55% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
26
12
Упущенные победы
24
51
Голы по времени матча
Забито
19
24
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
2
11%
2
8%
1-15
3
16%
5
21%
16-30
5
26%
5
21%
31-45
8
42%
5
21%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
1
5%
5
21%
76-90
Пропущено
23
30
11 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
17%
2
7%
1-15
2
9%
5
17%
16-30
5
22%
5
17%
31-45
4
17%
9
30%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
6
26%
6
20%
76-90
Забито
26
41
11 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 17
3
12%
6
15%
1-15
5
19%
6
15%
16-30
3
12%
12
29%
29%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
5
19%
7
17%
61-75
6
23%
3
7%
76-90
Пропущено
32
20
12 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
9%
3
15%
1-15
4
13%
3
15%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
10
31%
1
5%
61-75
6
19%
6
30%
76-90
Забито
45
65
21 В 1-м тайме 36
24 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
5
11%
8
12%
1-15
8
18%
11
17%
16-30
8
18%
17
26%
31-45
12
27%
12
18%
46-60
5
11%
9
14%
61-75
7
16%
8
12%
76-90
Пропущено
55
50
23 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 26
7
13%
5
10%
1-15
6
11%
8
16%
16-30
10
18%
7
14%
31-45
8
15%
14
28%
46-60
12
22%
4
8%
61-75
12
22%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0
Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0 Хомбург-08 - Эльвeрсберг 0:1 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Фортуна - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Ред Булл Зальцбург - Эльвeрсберг 2:3 Эльвeрсберг - Антекера 2:2 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Эльвeрсберг - Нюрнберг 0:1 Герта - Эльвeрсберг 5:1
Герта
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3
Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Герта
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 29%
1
9 раз 29%
0
8 раз 26%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
142
69
115
312
88
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
114
88
87
214
312
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
256
1417
1912
526
1120
328
526
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11