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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Ганновер 96
 
Позже
Падерборн
Прогноз на матч от Liveresult
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Ганновер 96
Ничья
Падерборн
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Все Коэффициенты
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
29
Kolja
Oudenne
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
25
Lars
Gindorf
32
Фогльзаммер
Андреас
9
Nicolo
Tresoldi
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
43
Martin
Ens
23
Обермайр
Рафаэль
32
Аарон
Зентер
27
Kai
Klefisch
26
Клаас
Себастьян
10
Костонс
Кун
7
Бильбия
Филип
29
Ilyas
Ansah
Ганновер 96
3-4-1-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Ганновер 96
Падерборн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
3:4
ТМК
1:0
Б2
4:2
Б2
3:0
Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.35
Нильсен Ховард 7 0.23
Фогльзаммер Андреас 6 0.19
Nicolo Tresoldi 6 0.19
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.13
Кён Деррик 3 0.1
Enzo Leopold 3 0.1
Шауб Луис 2 0.06
Нойман Фил 2 0.06
Муроя Сэй 2 0.06
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Lars Gindorf 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Antonio Foti 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гримальди Адриано 8 0.26
Муслия Флоран 7 (1) 0.23
Бильбия Филип 5 0.16
Обермайр Рафаэль 4 (1) 0.13
Sirlord Conteh 3 0.1
Платте Феликс 3 0.1
Клаас Себастьян 3 0.1
Кинсомби Давид 3 (2) 0.1
Муслиу Визар 3 0.1
Костонс Кун 2 0.06
Mattes Hansen 2 0.06
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0
Marcel Hoffmeier 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Нойман Фил 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Эзех Бруклин 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 4 1
Обермайр Рафаэль 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Кинсомби Давид 3 0
Муслия Флоран 3 0
Marcel Hoffmeier 3 0
Муслиу Визар 1 1
Костонс Кун 2 0
Бувинк Пелле 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Martin Ens 0 1
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Sirlord Conteh 1 0
Marco Pledl 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Падерборн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

11
8
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Падерборн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

19
20
Ганновер 96
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Падерборн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

30
28

Голы по времени матча

Забито

30
24
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
17%
4
17%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
9
30%
5
21%
61-75
8
27%
5
21%
76-90

Пропущено

17
25
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
12%
3
12%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
4
24%
9
36%
31-45
3
18%
7
28%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
1
6%
3
12%
76-90

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
4
18%
1
4%
1-15
6
27%
4
16%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Пропущено

23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
5
22%
7
28%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
6
26%
8
32%
76-90

Забито

52
49
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
9
17%
5
10%
1-15
7
13%
8
16%
16-30
6
12%
5
10%
31-45
6
12%
10
20%
46-60
10
19%
11
22%
61-75
14
27%
10
20%
76-90

Пропущено

40
50
20 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
3
8%
4
8%
1-15
9
23%
5
10%
16-30
8
20%
13
26%
31-45
8
20%
14
28%
46-60
5
13%
3
6%
61-75
7
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Падерборн

Точный счет

2:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 42%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
7
9
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
8
7
3
13
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
26
5
18
13
1.5
15
16
5
26
2.5
7
24
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
2.
Хольштайн Киль
 31 19 4 8 61 - 37 61
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Падерборн
 31 13 7 11 49 - 50 46
7.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
8.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
9.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
10.
Эльвeрсберг
 31 11 7 13 45 - 55 40
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
13.
Магдебург
 32 9 10 13 44 - 51 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 31 8 8 15 35 - 46 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
7.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
11.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
12.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 15 4 5 6 17 - 22 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
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