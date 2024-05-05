Тур: 32. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
3:2
Конец матча
0'
1:0
6' ГолLars Gindorf
2:0
11' ГолФогльзаммер Андреас
3:0
18' ГолNicolo Tresoldi
3:1
27' ГолКостонс Кун
34' Желтая карточкаMartin Ens
3:2
40' ГолОбермайр Рафаэль
50' Желтая карточкаКунце Фабиан
70' Желтая карточкаНойман Фил
78' Желтая карточкаМуслиу Визар
82' Желтая карточкаSirlord Conteh
90'+6
Ход матча
6'
1:0
11'
2:0
18'
3:0
27'
3:1
34'
40'
3:2
50'
70'
78'
82'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 10
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
392 Количество передач 470
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
25
Lars
Gindorf
16
Муслиу
Визар
43
Martin
Ens
32
Аарон
Зентер
27
Kai
Klefisch
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lars GindorfПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Toni Stahl
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Муслиу ВизарЗащитник
-
43 Martin EnsЗащитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
-
27 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
45 Marco Pledl
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Падерборн
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.63
0.71
Среднее время на гол
55
126
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.34
|Нильсен Ховард
|7
|0.22
|Фогльзаммер Андреас
|7
|0.22
|Nicolo Tresoldi
|7
|0.22
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.13
|Кён Деррик
|3
|0.09
|Enzo Leopold
|3
|0.09
|Шауб Луис
|2
|0.06
|Муроя Сэй
|2
|0.06
|Нойман Фил
|2
|0.06
|Lars Gindorf
|2
|0.06
|Дем Янник
|1
|0.03
|Кунце Фабиан
|1
|0.03
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гримальди Адриано
|8
|0.25
|Муслия Флоран
|7 (1)
|0.22
|Обермайр Рафаэль
|5 (1)
|0.16
|Бильбия Филип
|5
|0.16
|Sirlord Conteh
|3
|0.09
|Платте Феликс
|3
|0.09
|Клаас Себастьян
|3
|0.09
|Костонс Кун
|3
|0.09
|Кинсомби Давид
|3 (2)
|0.09
|Муслиу Визар
|3
|0.09
|Mattes Hansen
|2
|0.06
|Лайпертц Роберт
|1
|0.03
|Аарон Зентер
|1
|0.03
|Ilyas Ansah
|1
|0.03
|Kai Klefisch
|1
|0.03
|Niclas Nadj
|1
|0.03
|Хеуэр Яннис
|1
|0.03
|Крузе Макс
|0
|0
|Marcel Hoffmeier
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|7
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нойман Фил
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Эзех Бруклин
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kai Klefisch
|6
|1
|Гримальди Адриано
|5
|1
|Бильбия Филип
|4
|1
|Обермайр Рафаэль
|4
|0
|Клаас Себастьян
|4
|0
|Хеуэр Яннис
|4
|0
|Муслиу Визар
|2
|1
|Кинсомби Давид
|3
|0
|Муслия Флоран
|3
|0
|Marcel Hoffmeier
|3
|0
|Martin Ens
|1
|1
|Sirlord Conteh
|2
|0
|Костонс Кун
|2
|0
|Бувинк Пелле
|2
|0
|Laurin Curda
|2
|0
|Mattes Hansen
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Шустер Марко
|1
|0
|Платте Феликс
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Marco Pledl
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Падерборн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
11
8
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Падерборн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
19
20
Ганновер 96
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Падерборн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
20
Упущенные победы
30
28
Голы по времени матча
Забито
30
24
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
17%
4
17%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
9
30%
5
21%
61-75
8
27%
5
21%
76-90
Пропущено
17
25
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
12%
3
12%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
4
24%
9
36%
31-45
3
18%
7
28%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
1
6%
3
12%
76-90
Забито
22
25
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
4
18%
1
4%
1-15
6
27%
4
16%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
6
27%
5
20%
76-90
Пропущено
23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
5
22%
7
28%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
6
26%
8
32%
76-90
Забито
52
49
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
9
17%
5
10%
1-15
7
13%
8
16%
16-30
6
12%
5
10%
31-45
6
12%
10
20%
46-60
10
19%
11
22%
61-75
14
27%
10
20%
76-90
Пропущено
40
50
20 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
3
8%
4
8%
1-15
9
23%
5
10%
16-30
8
20%
13
26%
31-45
8
20%
14
28%
46-60
5
13%
3
6%
61-75
7
18%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Падерборн
Точный счет
2:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Точный счет
2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 42%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
133
114
79
213
412
114
115
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
132
79
87
313
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
265
1813
1516
526
724
229
130
130
130
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11