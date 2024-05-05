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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Ганновер 96
3:2
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
6' Гол
Lars Gindorf
2:0
11' Гол
Фогльзаммер Андреас
3:0
18' Гол
Nicolo Tresoldi
3:1
27' Гол
Костонс Кун
34' Желтая карточка
Martin Ens
3:2
40' Гол
Обермайр Рафаэль
50' Желтая карточка
Кунце Фабиан
70' Желтая карточка
Нойман Фил
78' Желтая карточка
Муслиу Визар
82' Желтая карточка
Sirlord Conteh
90'+6

Ход матча

6'
Lars Gindorf
1:0
11'
Фогльзаммер Андреас
(Муроя Сэй)
2:0
18'
Nicolo Tresoldi
3:0
27'
3:1
Костонс Кун
34'
 
Martin Ens
40'
3:2
Обермайр Рафаэль
(Аарон Зентер)
46'
Дем Янник
Kolja Oudenne
 
46'
 
Calvin Brackelmann
Martin Ens
50'
Кунце Фабиан
 
62'
Шауб Луис
Lars Gindorf
 
65'
 
Sirlord Conteh
Костонс Кун
65'
 
Гримальди Адриано
Бильбия Филип
70'
Нойман Фил
 
74'
Тойхерт Седрик
Фогльзаммер Андреас
 
77'
 
Платте Феликс
Marcel Hoffmeier
77'
 
Лайпертц Роберт
Аарон Зентер
78'
 
Муслиу Визар
82'
 
Sirlord Conteh
87'
Кристиансен Макс
Enzo Leopold
 
87'
Эрнст Себастьян
Nicolo Tresoldi
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 6 Удары в створ 10
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 392 Количество передач 470
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
29
Kolja
Oudenne
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
25
Lars
Gindorf
32
Фогльзаммер
Андреас
9
Nicolo
Tresoldi
1
Бувинк
Пелле
33
Marcel
Hoffmeier
16
Муслиу
Визар
43
Martin
Ens
23
Обермайр
Рафаэль
32
Аарон
Зентер
27
Kai
Klefisch
26
Клаас
Себастьян
10
Костонс
Кун
7
Бильбия
Филип
29
Ilyas
Ansah
Ганновер 96
3-4-1-2
Падерборн
3-4-2-1

История личных встреч

Ганновер 96
Падерборн

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

История матчей

Б2
1:0
Б2
3:4
ТМК
1:0
Б2
4:2
Б2
3:0
Б2
0:0
ТМК
1:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМК
0:1
ТМК
4:1
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
2:3
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.63
0.71

Среднее время на гол

55
126

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.34
Нильсен Ховард 7 0.22
Фогльзаммер Андреас 7 0.22
Nicolo Tresoldi 7 0.22
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.13
Кён Деррик 3 0.09
Enzo Leopold 3 0.09
Шауб Луис 2 0.06
Муроя Сэй 2 0.06
Нойман Фил 2 0.06
Lars Gindorf 2 0.06
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Antonio Foti 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гримальди Адриано 8 0.25
Муслия Флоран 7 (1) 0.22
Обермайр Рафаэль 5 (1) 0.16
Бильбия Филип 5 0.16
Sirlord Conteh 3 0.09
Платте Феликс 3 0.09
Клаас Себастьян 3 0.09
Костонс Кун 3 0.09
Кинсомби Давид 3 (2) 0.09
Муслиу Визар 3 0.09
Mattes Hansen 2 0.06
Лайпертц Роберт 1 0.03
Аарон Зентер 1 0.03
Ilyas Ansah 1 0.03
Kai Klefisch 1 0.03
Niclas Nadj 1 0.03
Хеуэр Яннис 1 0.03
Крузе Макс 0 0
Marcel Hoffmeier 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 7 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нойман Фил 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Эзех Бруклин 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kai Klefisch 6 1
Гримальди Адриано 5 1
Бильбия Филип 4 1
Обермайр Рафаэль 4 0
Клаас Себастьян 4 0
Хеуэр Яннис 4 0
Муслиу Визар 2 1
Кинсомби Давид 3 0
Муслия Флоран 3 0
Marcel Hoffmeier 3 0
Martin Ens 1 1
Sirlord Conteh 2 0
Костонс Кун 2 0
Бувинк Пелле 2 0
Laurin Curda 2 0
Mattes Hansen 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Шустер Марко 1 0
Платте Феликс 1 0
Tobias Mueller 1 0
Marco Pledl 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Падерборн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

11
8
Ганновер 96
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Падерборн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
15

Упущенные победы

19
20
Ганновер 96
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
29% (9)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (17)
29% (9)
16% (5)
Падерборн
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
20

Упущенные победы

30
28

Голы по времени матча

Забито

30
24
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
5
17%
4
17%
1-15
1
3%
4
17%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
2
7%
4
17%
46-60
9
30%
5
21%
61-75
8
27%
5
21%
76-90

Пропущено

17
25
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
12%
3
12%
1-15
5
29%
29%
1
4%
16-30
4
24%
9
36%
31-45
3
18%
7
28%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
1
6%
3
12%
76-90

Забито

22
25
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
4
18%
1
4%
1-15
6
27%
4
16%
16-30
1
5%
3
12%
31-45
4
18%
6
24%
46-60
1
5%
6
24%
61-75
6
27%
5
20%
76-90

Пропущено

23
25
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
4
16%
16-30
4
17%
4
16%
31-45
5
22%
7
28%
46-60
3
13%
1
4%
61-75
6
26%
8
32%
76-90

Забито

52
49
22 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 31
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 5
9
17%
5
10%
1-15
7
13%
8
16%
16-30
6
12%
5
10%
31-45
6
12%
10
20%
46-60
10
19%
11
22%
61-75
14
27%
10
20%
76-90

Пропущено

40
50
20 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
3
8%
4
8%
1-15
9
23%
5
10%
16-30
8
20%
13
26%
31-45
8
20%
14
28%
46-60
5
13%
3
6%
61-75
7
18%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0
Падерборн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3
Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Падерборн - Фортуна 4:3 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Падерборн - Гройтер Фюрт 0:1 Падерборн - Пройссен Мюнстер 6:1 Генк - Падерборн 1:2 Хайденхайм - Падерборн 2:0 Падерборн - Ганза 3:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Байер Л - Падерборн 3:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Падерборн

Точный счет

2:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Точный счет

2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:2
6 раз 19%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 42%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
3
11
4
1.5
7
9
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
2
7
9
1.5
8
7
3
13
2.5
3
12
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
26
5
18
13
1.5
15
16
5
26
2.5
7
24
2
29
3.5
1
30
1
30
4.5
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
8.
Падерборн
 32 13 7 12 51 - 53 46
9.
Герта
 32 12 9 11 65 - 56 45
10.
Эльвeрсберг
 32 12 7 13 49 - 57 43
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
13.
Магдебург
 32 9 10 13 44 - 51 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
7.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
8.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
11.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
12.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
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Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
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