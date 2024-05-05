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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 32. Стадион: . Зрители: 10112
Веен Висбаден
0:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
0:1
65' Гол
Беккер Тимо
90' Желтая карточка
Роте Том
90' Желтая карточка
Юханссон Карл
90' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
90'+6

Ход матча

46'
 
Матино Сюто
Nicolai Remberg
60'
Айдэйл Джон
Аграфиотис Николас
 
60'
Беннеттс Кинан
Мокенхаупт Саша
 
63'
 
Пихлер Бенедикт
Арп Янн-Фите
65'
0:1
Беккер Тимо
72'
Таффертсхофер Эммануэль
Hyun-ju Lee
 
73'
 
Розенбоом Лассе
Беккер Тимо
83'
Фроэзе Кианз
Якобсен Бьярке
 
83'
Чатич Амар
Гоппел Теймен
 
85'
 
Шульц Марвин
Бернхардссон Александер
90'
 
Роте Том
90'
 
Юханссон Карл
90'
Анга-Лётшер Мартин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 412 Количество передач 507
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
9
Гоппел
Теймен
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
20
Hyun-ju
Lee
25
Аграфиотис
Николас
18
Пртайин
Иван
1
Вайнер
Тимон
5
Юханссон
Карл
II
4
Эррас
Патрик
6
Marko
Ivezic
17
Беккер
Тимо
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
22
Nicolai
Remberg
11
Бернхардссон
Александер
20
Арп
Янн-Фите
Веен Висбаден
3-4-1-2
Хольштайн Киль
3-4-3

История личных встреч

Веен Висбаден
Хольштайн Киль

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
3:2
Б2
1:2
Б2
3:6
Б3
3:0
Б3
0:0
Б3
1:1
Б3
3:1
Б3
0:1
Б3
0:0
Б3
3:0
Б3
1:1
Б3
1:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.67

Среднее время на гол

52
54

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 13 (2) 0.41
Hyun-ju Lee 4 0.13
Гоппел Теймен 3 0.09
Айдэйл Джон 3 (1) 0.09
Ковачевич Франко 3 0.09
Вукотич Александар 2 0.06
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 10 (3) 0.31
Беккер Тимо 7 (1) 0.22
Пихлер Бенедикт 7 0.22
Матино Сюто 5 (1) 0.16
Арп Янн-Фите 5 0.16
Холтби Льюис 4 0.13
Порат Финн 4 0.13
Бернхардссон Александер 4 0.13
Роте Том 3 0.09
Зандер Филипп 3 0.09
Nicolai Remberg 2 0.06
Стернер Йонас 2 0.06
Шульц Марвин 1 0.03
Меес Джошуа 1 0.03
Фридьонссон Хольмберт 1 0.03
Эррас Патрик 1 0.03
Marko Ivezic 1 0.03
Niklas Niehoff 1 0.03

Карточки

Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 10 1
Матисен Маркус 8 0
Анга-Лётшер Мартин 6 1
Фехнер Джино 7 0
Пртайин Иван 6 0
Hyun-ju Lee 2 2
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Беннеттс Кинан 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Markus Kauczinski 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 8 1
Зандер Филипп 7 0
Роте Том 7 0
Порат Финн 6 0
Шульц Марвин 4 1
Nicolai Remberg 4 0
Матино Сюто 3 0
Беккер Тимо 3 0
Marko Ivezic 3 0
Юханссон Карл II 1 1
Скрибски Стивен 2 0
Эррас Патрик 2 0
Меес Джошуа 2 0
Симакала Ба-Муака 2 0
Арп Янн-Фите 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Бернхардссон Александер 2 0
Colin Kleine-Bekel 2 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Marcel Rapp 1 0
Коменда Марко 1 0
Вайнер Тимон 1 0
Стернер Йонас 1 0

Результаты матчей

Веен Висбаден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хольштайн Киль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
6
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Хольштайн Киль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

19
18

Упущенные победы

13
23
Веен Висбаден
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)
Хольштайн Киль
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
13% (4)
39% (12)

Сухие победы

7
10

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

21
19

Упущенные победы

23
29

Голы по времени матча

Забито

17
29
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
6%
1
3%
1-15
5
29%
29%
7
24%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
2
12%
8
28%
46-60
5
29%
29%
1
3%
61-75
3
18%
6
21%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
1
5%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
6
27%
2
17%
76-90

Забито

18
32
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
3
17%
9
28%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
6
33%
5
16%
76-90

Пропущено

24
25
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
4
16%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
8
33%
2
8%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Забито

35
61
13 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 1
3
9%
4
7%
1-15
7
20%
12
20%
16-30
3
9%
12
20%
31-45
5
14%
17
28%
46-60
8
23%
5
8%
61-75
9
26%
11
18%
76-90

Пропущено

46
37
16 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 17
2
4%
6
16%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
13
28%
4
11%
46-60
5
11%
7
19%
61-75
12
26%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2

Результаты матчей

Веен Висбаден
Хольштайн Киль

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Веен Висбаден
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
15
1
3
12
1.5
10
6
2
13
2.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
8
7
2
14
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
30
1
8
23
1.5
18
13
4
27
2.5
9
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 32 20 4 8 62 - 37 64
2.
Санкт-Паули
 32 18 9 5 57 - 34 63
3.
Фортуна
 32 17 8 7 68 - 37 59
4.
Гамбург
 32 16 7 9 60 - 42 55
5.
Карлсруэ
 32 14 10 8 64 - 46 52
6.
Ганновер 96
 32 12 13 7 56 - 41 49
7.
Гройтер Фюрт
 32 13 7 12 48 - 49 46
8.
Падерборн
 32 13 7 12 51 - 53 46
9.
Герта
 32 12 9 11 65 - 56 45
10.
Эльвeрсберг
 32 12 7 13 49 - 57 43
11.
Шальке 04
 31 10 7 14 47 - 57 37
12.
Нюрнберг
 32 10 7 15 39 - 60 37
13.
Магдебург
 32 9 10 13 44 - 51 37
14.
Кайзерслаутерн
 32 10 6 16 53 - 61 36
15.
Айнтрахт Бр
 32 10 5 17 36 - 48 35
16.
Веен Висбаден
 32 8 8 16 35 - 47 32
17.
Ганза
 32 9 4 19 28 - 53 31
18.
Оснабрюк
 31 5 10 16 28 - 61 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
6.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
7.
Хольштайн Киль
 16 9 1 6 32 - 25 28
8.
Шальке 04
 16 8 4 4 29 - 20 28
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
11.
Магдебург
 16 6 5 5 27 - 23 23
12.
Падерборн
 16 6 4 6 25 - 25 22
13.
Айнтрахт Бр
 16 6 4 6 20 - 21 22
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
16.
Нюрнберг
 16 5 4 7 18 - 27 19
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 16 8 5 3 39 - 18 29
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 16 5 7 4 28 - 24 22
6.
Эльвeрсберг
 16 6 3 7 26 - 32 21
7.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
8.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
12.
Гройтер Фюрт
 16 4 3 9 17 - 29 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 16 3 4 9 22 - 30 13
16.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
17.
Оснабрюк
 16 2 5 9 15 - 38 11
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 13
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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