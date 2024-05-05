Тур: 32. Стадион: Брита-Арена. Зрители: 10112
0:1
Конец матча
0'
0:1
65' ГолБеккер Тимо
90' Желтая карточкаРоте Том
90' Желтая карточкаЮханссон Карл
90' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
90'+6
Ход матча
65'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
412 Количество передач 507
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
20
Hyun-ju
Lee
18
Пртайин
Иван
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Айдэйл ДжонПолузащитник
-
Главный тренер: Нильс Дёринг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
-
27 Меес ДжошуаНападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Веен Висбаден
Хольштайн Киль
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.67
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|13 (2)
|0.41
|Hyun-ju Lee
|4
|0.13
|Гоппел Теймен
|3
|0.09
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.09
|Ковачевич Франко
|3
|0.09
|Вукотич Александар
|2
|0.06
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|10 (3)
|0.31
|Беккер Тимо
|7 (1)
|0.22
|Пихлер Бенедикт
|7
|0.22
|Матино Сюто
|5 (1)
|0.16
|Арп Янн-Фите
|5
|0.16
|Холтби Льюис
|4
|0.13
|Порат Финн
|4
|0.13
|Бернхардссон Александер
|4
|0.13
|Роте Том
|3
|0.09
|Зандер Филипп
|3
|0.09
|Nicolai Remberg
|2
|0.06
|Стернер Йонас
|2
|0.06
|Шульц Марвин
|1
|0.03
|Меес Джошуа
|1
|0.03
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Marko Ivezic
|1
|0.03
|Niklas Niehoff
|1
|0.03
Карточки
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|10
|1
|Матисен Маркус
|8
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|6
|1
|Фехнер Джино
|7
|0
|Пртайин Иван
|6
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|2
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Беннеттс Кинан
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Таффертсхофер Эммануэль
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|8
|1
|Зандер Филипп
|7
|0
|Роте Том
|7
|0
|Порат Финн
|6
|0
|Шульц Марвин
|4
|1
|Nicolai Remberg
|4
|0
|Матино Сюто
|3
|0
|Беккер Тимо
|3
|0
|Marko Ivezic
|3
|0
|Юханссон Карл II
|1
|1
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Эррас Патрик
|2
|0
|Меес Джошуа
|2
|0
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Бернхардссон Александер
|2
|0
|Colin Kleine-Bekel
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Marcel Rapp
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Вайнер Тимон
|1
|0
|Стернер Йонас
|1
|0
Результаты матчей
Веен Висбаден
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хольштайн Киль
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
6
Веен Висбаден
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
6% (1)
38% (6)
Хольштайн Киль
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
19
18
Упущенные победы
13
23
Веен Висбаден
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)
Хольштайн Киль
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
13% (4)
39% (12)
Сухие победы
7
10
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
21
19
Упущенные победы
23
29
Голы по времени матча
Забито
17
29
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 10
19 Не забивали 16
1
6%
1
3%
1-15
5
29%
29%
7
24%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
2
12%
8
28%
46-60
5
29%
29%
1
3%
61-75
3
18%
6
21%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 6
1
5%
2
17%
1-15
3
14%
2
17%
16-30
5
23%
2
17%
31-45
5
23%
2
17%
46-60
2
9%
2
17%
61-75
6
27%
2
17%
76-90
Забито
18
32
6 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
11%
3
9%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
2
11%
6
19%
31-45
3
17%
9
28%
46-60
3
17%
4
13%
61-75
6
33%
5
16%
76-90
Пропущено
24
25
7 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
4%
4
16%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
3
13%
5
20%
31-45
8
33%
2
8%
46-60
3
13%
5
20%
61-75
6
25%
7
28%
76-90
Забито
35
61
13 В 1-м тайме 28
22 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 19
8 Не забивали 1
3
9%
4
7%
1-15
7
20%
12
20%
16-30
3
9%
12
20%
31-45
5
14%
17
28%
46-60
8
23%
5
8%
61-75
9
26%
11
18%
76-90
Пропущено
46
37
16 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 12
26 Не пропускали 17
2
4%
6
16%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
8
17%
7
19%
31-45
13
28%
4
11%
46-60
5
11%
7
19%
61-75
12
26%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Ганза - Веен Висбаден 3:1
Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0 Нюрнберг - Хольштайн Киль 0:4
Хольштайн Киль - Ганза 2:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Веен Висбаден 3:2
Результаты матчей
Веен Висбаден
Хольштайн Киль
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
2:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:2
3 раза 20%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
8 раз 26%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Веен Висбаден
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
151
312
106
213
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
511
87
214
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
301
823
1813
427
922
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|13
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11