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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Эмполи
0:0
Первый тайм: 35'
Фрозиноне
0'
18' Желтая карточка
Околи Меме
20' Undefined phrase: football_event_
Гьяси Эммануэль

Ход матча

18'
 
Околи Меме
20'
Гьяси Эммануэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 116
Эмполи 68.1% (79)
X 28.4% (33)
Фрозиноне 3.4% (4)
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Эмполи
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
5
Грасси
Альберто
18
Марин
Рэзван
21
Фаццини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
10
Ньянг
М'Байе
31
Черофолини
Микеле
20
Лирола
Поль
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
36
Маццителли
Лука
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
70
Хеддира
Валид
4
Брешианини
Марко
Эмполи
3-4-2-1
Фрозиноне
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Фрозиноне

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

17 матчей

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СA
2:1
СB
3:1
СB
0:2
СB
2:0
СB
4:0
СA
2:1
СA
3:3
СB
2:4
СB
3:3
СA
1:2
СA
2:0
СB
2:1
СB
2:3
СB
3:1
СB
2:0
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

2
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (3) 0.11
Журковски Шимон 4 0.11
Канчельери Маттео 3 0.09
Капуто Франческо 3 (1) 0.09
Коваленко Виктор 2 0.06
Бальданци Томмазо 2 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 11 (5) 0.31
Хеддира Валид 6 (1) 0.17
Маццителли Лука 5 0.14
Брешианини Марко 4 0.11
Арруи Абду 3 (1) 0.09
Жорже Кайо 3 (1) 0.09
Рейньер Жезус 2 0.06
Монтеризи Иларио 2 0.06
Лирола Поль 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Околи Меме 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 10 0
Канчельери Маттео 7 0
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Гьяси Эммануэль 5 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Журковски Шимон 3 0
Черри Альберто 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Околи Меме 9 0
Барренечеа Энцо 9 0
Маццителли Лука 5 1
Романьоли Симоне 6 0
Ойоно Энтони 4 0
Рейньер Жезус 3 0
Цортеа Надир 3 0
Соуле Матиас 3 0
Джелли Франческо 2 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Валери Эмануэле 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0

Результаты матчей

Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Фрозиноне
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

8
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
15
Эмполи
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

10
21
Эмполи
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Фрозиноне
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
21% (7)
53% (18)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

10
5

Волевые победы

24
16

Упущенные победы

14
36

Голы по времени матча

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
28 Не забивали 23
4
33%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

23
37
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
17%
5
14%
1-15
4
17%
7
19%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
5
22%
10
27%
76-90

Забито

13
30
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
31%
9
30%
61-75
6
46%
6
20%
76-90

Пропущено

28
24
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
14%
2
8%
1-15
3
11%
6
25%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
7
25%
2
8%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
7
25%
6
25%
76-90

Забито

25
45
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 9
5
20%
6
13%
1-15
2
8%
5
11%
16-30
3
12%
7
16%
31-45
1
4%
8
18%
46-60
6
24%
12
27%
61-75
8
32%
7
16%
76-90

Пропущено

51
61
20 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 31
23 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 28
8
16%
7
11%
1-15
7
14%
13
21%
16-30
5
10%
10
16%
31-45
10
20%
7
11%
46-60
9
18%
8
13%
61-75
12
24%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2
Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4

Результаты матчей

Эмполи
Фрозиноне

Точный счет

0:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
19 раз 56%
1
9 раз 26%
3
5 раз 15%
2
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
14
3
3
14
1.5
10
7
3
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
6
3
14
1.5
3
14
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
19
0.5
Больше Меньше
25
9
6
28
1.5
13
21
5
29
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Фиорентина
 0:1 Заявка 34 14 8 12 50 - 38 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 1:0 Заявка 35 8 10 17 32 - 45 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 0:0 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 0:1 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 1:0 Заявка 17 6 5 6 19 - 21 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 0:0 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 0:1 Заявка 17 5 4 8 17 - 19 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 1:0 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 0:0 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • 32'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 32'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 31'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 31'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 30'
    Контроль мяча: Эмполи: 45%, Фрозиноне: 55%.
  • 30'
    Эмполи контролирует мяч.
  • 29'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 29'
    Грасси Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    Прогнозы 116
    Эмполи 68.1% (79)
    X 28.4% (33)
    Фрозиноне 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Фрозиноне
    3.15
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Фрозиноне

    Исход игры
    Эмполи
    67.5% (79)
    Ничья
    29.1% (34)
    Фрозиноне
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (42)
    Меньше
    63.16% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    61.4% (70)
    Нет
    38.6% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Эмполи
    31.6% (37)
    1:0 Эмполи
    29.1% (34)
    1:1 Ничья
    23.9% (28)
    2:0 Эмполи
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Фрозиноне
    1.7% (2)
    1:2 Фрозиноне
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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