Тур: 35. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Довери Даниэле
0'
18' Желтая карточкаОколи Меме
20' Undefined phrase: football_event_Гьяси Эммануэль
60' Желтая карточкаВалери Эмануэле
68' Желтая карточкаМале Юссеф
74' Желтая карточкаЖурковски Шимон
74' Желтая карточкаБарренечеа Энцо
90'+5
Ход матча
18'
20'
60'
68'
74'
74'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
5 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
283 Количество передач 326
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Каприле
Элия
18
Марин
Рэзван
10
Ньянг
М'Байе
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Арруи АбдуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Фрозиноне
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
17 матчей
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
2
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|4 (3)
|0.11
|Журковски Шимон
|4
|0.11
|Канчельери Маттео
|3
|0.09
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.09
|Коваленко Виктор
|2
|0.06
|Бальданци Томмазо
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|11 (5)
|0.31
|Хеддира Валид
|6 (1)
|0.17
|Маццителли Лука
|5
|0.14
|Брешианини Марко
|4
|0.11
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.09
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.09
|Рейньер Жезус
|2
|0.06
|Монтеризи Иларио
|2
|0.06
|Лирола Поль
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|11
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Пеццелла Джузеппе
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|10
|0
|Околи Меме
|9
|0
|Маццителли Лука
|5
|1
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Соуле Матиас
|3
|0
|Джелли Франческо
|2
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Фрозиноне
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
8
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
15
Эмполи
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Фрозиноне
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
10
21
Эмполи
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Фрозиноне
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
23% (8)
51% (18)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
10
5
Волевые победы
24
16
Упущенные победы
14
36
Голы по времени матча
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
29 Не забивали 24
4
33%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
23
37
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
4
17%
5
14%
1-15
4
17%
7
19%
16-30
1
4%
5
14%
31-45
3
13%
5
14%
46-60
6
26%
5
14%
61-75
5
22%
10
27%
76-90
Забито
13
30
3 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 8
26 Не забивали 21
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
3
10%
16-30
1
8%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
4
31%
9
30%
61-75
6
46%
6
20%
76-90
Пропущено
28
24
11 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
4
14%
2
8%
1-15
3
11%
6
25%
16-30
4
14%
5
21%
31-45
7
25%
2
8%
46-60
3
11%
3
13%
61-75
7
25%
6
25%
76-90
Забито
25
45
10 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 10
5
20%
6
13%
1-15
2
8%
5
11%
16-30
3
12%
7
16%
31-45
1
4%
8
18%
46-60
6
24%
12
27%
61-75
8
32%
7
16%
76-90
Пропущено
51
61
20 В 1-м тайме 30
31 Во 2-м тайме 31
23 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 28
8
16%
7
11%
1-15
7
14%
13
21%
16-30
5
10%
10
16%
31-45
10
20%
7
11%
46-60
9
18%
8
13%
61-75
12
24%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2
Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0 Эмполи - Лечче 1:1
Фрозиноне
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1 Фрозиноне - Ювентус 1:2 Наполи - Фрозиноне 0:4
Результаты матчей
Эмполи
Фрозиноне
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
7 раз 41%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
3:1
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
5:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
20 раз 57%
1
9 раз 26%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%
1
12 раз 34%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
711
Больше Меньше
143
315
107
315
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
117
314
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1520
Больше Меньше
2510
629
1322
530
431
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|81 - 19
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15.
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|37 - 60
|33
|16.
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|43 - 63
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 9
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Фрозиноне
Исход игры
Эмполи
67.5% (79)
Ничья
29.1% (34)
Фрозиноне
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (42)
Меньше
63.16% (72)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Эмполи
31.6% (37)
1:0 Эмполи
29.1% (34)
1:1 Ничья
23.9% (28)
2:0 Эмполи
3.4% (4)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Фрозиноне
1.7% (2)
1:2 Фрозиноне
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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