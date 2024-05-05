Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [47] минут(а)

87' Какаче Либерато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Барренечеа Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

83' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Эмполи

78' Матч возобновлен

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Марвин Куни наказан за толчок Марин Рэзван

74' Барренечеа Энцо грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

74' Журковски Шимон получил желтую карточку от судьи

73' Тактическая замена. Валид Кеддира уходит с поля и его заменяет Марвин Куни

71' Фрозиноне совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Гьяси Эммануэль наказан за толчок Эмануэле Валери

70' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Цортеа Надир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Фрозиноне идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Мале Юссеф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Камбьяги Николо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновится спорным мячом

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Удар от ворот произведет Фрозиноне

64' Валид Кеддира нанес удар, но тот был заблокирован.

63' Камбьяги Николо не смог попасть в створ ударом издали

63' Игрок из команды Эмполи делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

62' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Эмануэле Валери - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

60' Цортеа Надир навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Каприле Элия взял и забрал мяч на выходе

56' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Хорошую попытку сделал Валид Кеддира. Удар в створ, но вратарь начеку

53' Цортеа Надир навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Брешианини Марко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Марин Рэзван навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Эмполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля