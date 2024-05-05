Тур: 35. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Рапуано Антонио
1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Сердар
Суат
33
Дуда
Ондрей
16
Раньери
Лука
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Каприни МаатНападающий
-
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Фиорентина
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
19 матчей
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.88
1.27
Среднее время на гол
102
70
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.36
2.5
Среднее время на гол
66
36
Всего голов
22
34
Голов в среднем за матч
1.16
1.79
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
77
50
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.2
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.14
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.11
|Нослин Тейяни
|3
|0.09
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.09
|Лазович Дарко
|3 (1)
|0.09
|Анри Тома
|3
|0.09
|Коппола Диего
|2
|0.06
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сентонз Фабьен
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Николас
|9 (1)
|0.26
|Бонавентура Джакомо
|7
|0.21
|Бельтран Лукас
|6 (1)
|0.18
|Мартинес Лукас II
|5
|0.15
|Мандрагора Роландо
|3
|0.09
|Иконе Жонатан
|3
|0.09
|Раньери Лука
|3
|0.09
|Дункан Альфред
|2
|0.06
|Соттиль Риккардо
|2
|0.06
|Нзола М'Бала
|2 (1)
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Куаме Кристиан
|2
|0.06
|Бираги Кристиано
|1
|0.03
|Кайоде Майкл
|1
|0.03
|Белотти Андреа
|1
|0.03
|Брекало Йосип
|1
|0.03
|Мело Артур
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|11
|2
|Коппола Диего
|8
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Суслов Томаш
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|Кабаль Хуан
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Силва Даниэл
|2
|0
|Дойг Джош
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Нослин Тейяни
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|14
|0
|Бираги Кристиано
|8
|0
|Мартинес Лукас II
|8
|0
|Иконе Жонатан
|6
|0
|Бельтран Лукас
|6
|0
|Миленкович Никола
|4
|1
|Бонавентура Джакомо
|5
|0
|Терраччиано Пьетро
|3
|0
|Паризи Фабьяно
|3
|0
|Кайоде Майкл
|3
|0
|Итальяно Виченцо
|2
|0
|Дункан Альфред
|2
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Соттиль Риккардо
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Лопес Максим
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Гонсалес Николас
|1
|0
|Инфантино Джино
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Верона
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Фиорентина
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
5
Верона
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
6
Упущенные победы
8
32
Верона
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
44% (15)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Фиорентина
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
33% (11)
24% (8)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
30% (10)
45% (15)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
18
37
Голы по времени матча
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
4
22%
4
24%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
17%
2
12%
31-45
4
22%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Пропущено
21
18
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
1
5%
3
17%
1-15
4
19%
3
17%
16-30
4
19%
2
11%
31-45
7
33%
4
22%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Забито
13
33
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 19
0
0%
3
9%
1-15
2
15%
7
21%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
3
23%
8
24%
46-60
4
31%
5
15%
61-75
3
23%
7
21%
76-90
Пропущено
24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
17%
3
15%
1-15
6
25%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
5
21%
3
15%
76-90
Забито
31
50
10 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
4
13%
7
14%
1-15
2
6%
9
18%
16-30
4
13%
5
10%
31-45
7
23%
10
20%
46-60
6
19%
8
16%
61-75
8
26%
11
22%
76-90
Пропущено
45
38
21 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 26
5
11%
6
16%
1-15
10
22%
6
16%
16-30
6
13%
5
13%
31-45
7
16%
10
26%
46-60
10
22%
4
11%
61-75
7
16%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2
Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2
Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1
Результаты матчей
Верона
Фиорентина
Точный счет
1:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
2:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
0
11 раз 32%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
0
10 раз 30%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Верона
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
511
107
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
97
216
511
117
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2310
727
1518
133
726
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|81 - 19
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|0:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|50 - 38
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|1:0 Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 45
|34
|15.
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|37 - 60
|33
|16.
|0:0 Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|0:0 Заявка
|35
|7
|11
|17
|43 - 63
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 9
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|1:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 1:0 Фиорентина
Исход игры
Верона
8.6% (10)
Ничья
34.5% (40)
Фиорентина
56.9% (66)
Тотал 2.5
Больше
49.12% (56)
Меньше
50.88% (58)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
34.5% (40)
1:1 Ничья
30.2% (35)
0:1 Фиорентина
15.5% (18)
2:1 Верона
7.8% (9)
0:2 Фиорентина
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:3 Фиорентина
1.7% (2)
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