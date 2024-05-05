Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Барак Антонин пробил со штрафного прямо в стенку

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Команда Фиорентина сравняла счет! Игра продолжается!

42' Г О О О О Л - Кастровилли Гаэтано забивает с левой ноги!

42' Нзола М'Бала создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хорошую попытку сделал Бонаццоли Федерико . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Лазович Дарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновится спорным мячом

36' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

36' Паризи Фабьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Дункан Альфред пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

32' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Хорошую попытку сделал Нзола М'Бала . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

29' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кастровилли Гаэтано нанес удар в каркас ворот!

28' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Фиорентина

28' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Лазович Дарко пробует нанести удар издали, но Оливер Кристенсен держит все под контролем

27' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

27' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

26' Кастровилли Гаэтано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Лазович Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Фиорентина

23' Удар от ворот произведет Верона

23' Фараони Марко из команды Фиорентина своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Лопес Максим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Барак Антонин нанес удар головой, но Лоренцо Монтипо спокойно отбил мяч.

18' Фараони Марко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Миленкович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Удар от ворот произведет Фиорентина

15' Лазович Дарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

14' Кристенсен Оливер плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

13' 'Г О О О О О Л - Лазович Дарко из команды Верона забивает с пенальти! Он пробил правой. Оливер Кристенсен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

12' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Нослин Тейяни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Матч возобновится спорным мячом

10' Маньяни Джанджакомо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

9' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Удар от ворот произведет Верона

6' Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Верона идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля