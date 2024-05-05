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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Рапуано Антонио
Верона
2:1
Конец матча
Фиорентина
0'
1:0
13' Пенальти
Лазович Дарко
1:1
42' Гол
Кастровилли Гаэтано
47' Желтая карточка
Коппола Диего
2:1
59' Гол
Нослин Тейяни
77' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
79' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
90'+8

Ход матча

13'
Лазович Дарко
1:0
42'
1:1
Кастровилли Гаэтано
(Нзола М'Бала)
46'
Свидерски Кароль
Бонаццоли Федерико
 
47'
Коппола Диего
 
59'
Нослин Тейяни
2:1
62'
 
Бонавентура Джакомо
Дункан Альфред
63'
 
Куаме Кристиан
Кастровилли Гаэтано
63'
Тчатчуа Джексон
Винагре Рубен
 
69'
 
Бельтран Лукас
Иконе Жонатан
70'
 
Мандрагора Роландо
Лопес Максим
74'
Суслов Томаш
Лазович Дарко
 
77'
 
Мандрагора Роландо
79'
Фолоруншо Майкл
 
84'
 
Белотти Андреа
Фараони Марко
85'
Давидович Павел
Фолоруншо Майкл
 
85'
Силва Даниэл
Маньяни Джанджакомо
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 267 Количество передач 455
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 116
Верона 8.6% (10)
X 34.5% (40)
Фиорентина 56.9% (66)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
18
Сентонз
Фабьен
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
19
Винагре
Рубен
25
Сердар
Суат
33
Дуда
Ондрей
8
Лазович
Дарко
90
Фолоруншо
Майкл
17
Нослин
Тейяни
99
Бонаццоли
Федерико
53
Кристенсен
Оливер
22
Фараони
Марко
4
Миленкович
Никола
16
Раньери
Лука
65
Паризи
Фабьяно
8
Лопес
Максим
32
Дункан
Альфред
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
17
Кастровилли
Гаэтано
18
Нзола
М'Бала
Верона
4-2-3-1
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Верона
Фиорентина

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

19 матчей

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.3%
26.3%
47.4%
5 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:0
СA
0:3
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
ТМК
2:1
СA
1:4
СA
0:5
СA
1:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:2
СA
3:5
СA
4:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.88
1.27

Среднее время на гол

102
70

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.36
2.5

Среднее время на гол

66
36

Всего голов

22
34

Голов в среднем за матч

1.16
1.79

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

77
50

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.2
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Нослин Тейяни 4 0.11
Фолоруншо Майкл 4 0.11
Бонаццоли Федерико 3 0.09
Лазович Дарко 3 (1) 0.09
Анри Тома 3 0.09
Коппола Диего 2 0.06
Дуда Ондрей 1 0.03
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Николас 9 (1) 0.26
Бонавентура Джакомо 7 0.21
Бельтран Лукас 6 (1) 0.18
Мартинес Лукас II 5 0.15
Мандрагора Роландо 3 0.09
Иконе Жонатан 3 0.09
Раньери Лука 3 0.09
Дункан Альфред 2 0.06
Соттиль Риккардо 2 0.06
Нзола М'Бала 2 (1) 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Куаме Кристиан 2 0.06
Бираги Кристиано 1 0.03
Кайоде Майкл 1 0.03
Белотти Андреа 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Брекало Йосип 1 0.03
Мело Артур 0 0
Фараони Марко 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 11 2
Коппола Диего 9 0
Сердар Суат 6 0
Суслов Томаш 6 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Кабаль Хуан 5 0
Марко Барони 5 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Силва Даниэл 2 0
Дойг Джош 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Лазович Дарко 0 1
Терраччано Филиппо 1 0
Нослин Тейяни 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 14 0
Бираги Кристиано 8 0
Мартинес Лукас II 8 0
Иконе Жонатан 6 0
Бельтран Лукас 6 0
Миленкович Никола 4 1
Бонавентура Джакомо 5 0
Терраччиано Пьетро 3 0
Мандрагора Роландо 3 0
Паризи Фабьяно 3 0
Кайоде Майкл 3 0
Итальяно Виченцо 2 0
Дункан Альфред 2 0
Барак Антонин 2 0
Мело Артур 2 0
Соттиль Риккардо 1 0
Мина Йерри 1 0
Лопес Максим 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Гонсалес Николас 1 0
Инфантино Джино 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Фиорентина
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

10
6
Верона
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Фиорентина
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
6

Упущенные победы

8
32
Верона
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Фиорентина
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
29% (10)
47% (16)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

21
8

Упущенные победы

18
38

Голы по времени матча

Забито

20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
5
25%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
5
25%
4
22%
76-90

Пропущено

22
20
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
1
5%
4
20%
1-15
4
18%
3
15%
16-30
5
23%
2
10%
31-45
7
32%
5
25%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
2
9%
4
20%
76-90

Забито

13
33
3 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 9
25 Не забивали 20
0
0%
3
9%
1-15
2
15%
7
21%
16-30
1
8%
3
9%
31-45
3
23%
8
24%
46-60
4
31%
5
15%
61-75
3
23%
7
21%
76-90

Пропущено

24
20
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
17%
3
15%
1-15
6
25%
3
15%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
0
0%
6
30%
46-60
7
29%
29%
2
10%
61-75
5
21%
3
15%
76-90

Забито

33
51
11 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
5
15%
7
14%
1-15
2
6%
9
18%
16-30
4
12%
6
12%
31-45
8
24%
10
20%
46-60
6
18%
8
16%
61-75
8
24%
11
22%
76-90

Пропущено

46
40
22 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 22
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 27
5
11%
7
18%
1-15
10
22%
6
15%
16-30
7
15%
5
13%
31-45
7
15%
11
28%
46-60
10
22%
4
10%
61-75
7
15%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2
Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0 Верона - Лацио 1:1
Фиорентина
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Фиорентина - Брюгге 3:2 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Аталанта - Фиорентина 4:1 Салернитана - Фиорентина 0:2
Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Фиорентина - Дженоа 1:1 Виктория Пльзень - Фиорентина 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Аталанта 1:0 Фиорентина - Милан 1:2 Фиорентина - Маккаби Хайфа 1:1 Фиорентина - Рома 2:2 Маккаби Хайфа - Фиорентина 3:4 Торино - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Эмполи - Фиорентина 1:1 Болонья - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Лечче - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Интер Милан 0:1

Результаты матчей

Верона
Фиорентина

Точный счет

1:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 20%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
0
10 раз 29%
1
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Верона
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
10
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
7
2
16
1.5
5
12
1
17
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
24
10
8
27
1.5
15
19
1
34
2.5
7
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Верона: 38%, Фиорентина: 62%.
  • 98'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 98'
    Белотти Андреа не смог попасть в створ ударом издали
  • 98'
    Фиорентина идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 97'
    Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Верона 8.6% (10)
    X 34.5% (40)
    Фиорентина 56.9% (66)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 2:1 Фиорентина

    Исход игры
    Верона
    8.6% (10)
    Ничья
    34.5% (40)
    Фиорентина
    56.9% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.12% (56)
    Меньше
    50.88% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    79.82% (91)
    Нет
    20.18% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    34.5% (40)
    1:1 Ничья
    30.2% (35)
    0:1 Фиорентина
    15.5% (18)
    2:1 Верона
    7.8% (9)
    0:2 Фиорентина
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:3 Фиорентина
    1.7% (2)
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