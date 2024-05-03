Тур: 35. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Коломбо Андреа
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Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
История личных встреч
Рома
Ювентус
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
92.3%
3 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед
37 матчей
24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
8.1%
48.6%
43.3%
3 победы 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.24
0.65
Среднее время на гол
72
138
Всего голов
35
23
Голов в среднем за матч
1.75
1.35
Среднее время на гол
51
66
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
1.51
0.97
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
59
92
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|13 (7)
|0.38
|Лукаку Ромелу
|12
|0.35
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0.21
|Манчини Джанлука
|4
|0.12
|Кристанте Бриан
|3
|0.09
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.09
|Белотти Андреа
|3
|0.09
|Азмун Сердар
|3
|0.09
|Ауа Уссем
|3
|0.09
|Хёйсен Дин
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Абрахам Тэмми
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (2)
|0.47
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.21
|Рабио Адриен
|4
|0.12
|Гатти Федерико
|4
|0.12
|Милик Аркадиуш
|3
|0.09
|Камбьясо Андреа
|2
|0.06
|Ругани Даниэле
|2
|0.06
|Бремер Глейсон
|2
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|14
|0
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|Льоренте Диего
|5
|0
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Бальданци Томмазо
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбьясо Андреа
|9
|0
|Бремер Глейсон
|8
|0
|Влахович Душан
|6
|1
|Гатти Федерико
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Рабио Адриен
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Веа Тимоти
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Результаты матчей
Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
9
8
Рома
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
22
23
Рома
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
31
31
Голы по времени матча
Забито
37
24
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
4
11%
4
17%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
1
3%
4
17%
61-75
14
38%
8
33%
76-90
Пропущено
17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
5
31%
76-90
Забито
26
23
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
7
27%
6
26%
46-60
6
23%
5
22%
61-75
7
27%
4
17%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
4
40%
61-75
7
32%
0
0%
76-90
Забито
63
47
21 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 21
4 Не забивали 6
4
6%
7
15%
1-15
10
16%
7
15%
16-30
7
11%
4
9%
31-45
14
22%
8
17%
46-60
7
11%
9
19%
61-75
21
33%
12
26%
76-90
Пропущено
39
26
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 17
6
15%
3
12%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
7
18%
6
23%
31-45
6
15%
3
12%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
9
23%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3
Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2
Ювентус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1
Результаты матчей
Рома
Ювентус
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 32%
2
11 раз 32%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Рома
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
611
413
314
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
89
98
314
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
277
1816
1519
727
529
430
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Ювентус
Исход игры
Рома
27.9% (12)
Ничья
41.9% (18)
Ювентус
30.2% (13)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (23)
Меньше
45.24% (19)
Обе команды забьют
Да
88.1% (37)
Нет
11.9% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.6% (14)
1:2 Ювентус
25.6% (11)
2:1 Рома
20.9% (9)
2:2 Ничья
7% (3)
1:0 Рома
7% (3)
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