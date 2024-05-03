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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Коломбо Андреа
Рома
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 43
Рома 27.9% (12)
X 41.9% (18)
Ювентус 30.2% (13)
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Рома
Ювентус

История личных встреч

Рома
Ювентус

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
92.3%
3 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
15.4%
13 побед 2 ничьи 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 15 побед

37 матчей

24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

8.1%
48.6%
43.3%
3 победы 18 ничьих 16 побед

Второй тайм

35.1%
24.3%
40.6%
13 побед 9 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
3:4
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:3
К
3:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
МКЧ
1:1
СA
3:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
К
1:0
СA
3:0
СA
1:0
СA
4:1
СA
4:0
К
3:0
СA
1:1
СA
0:2
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:3
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.24
0.65

Среднее время на гол

72
138

Всего голов

35
23

Голов в среднем за матч

1.75
1.35

Среднее время на гол

51
66

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

1.51
0.97

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
10
Больше 27%
Меньше 73%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

59
92

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 13 (7) 0.38
Лукаку Ромелу 12 0.35
Пеллегрини Лоренцо 7 0.21
Манчини Джанлука 4 0.12
Кристанте Бриан 3 0.09
Паредес Леандро 3 (3) 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Белотти Андреа 3 0.09
Азмун Сердар 3 0.09
Ауа Уссем 3 0.09
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Абрахам Тэмми 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Н'Дика Эван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (2) 0.47
Кьеза Федерико 7 (1) 0.21
Рабио Адриен 4 0.12
Гатти Федерико 4 0.12
Милик Аркадиуш 3 0.09
Камбьясо Андреа 2 0.06
Ругани Даниэле 2 0.06
Бремер Глейсон 2 0.06
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 14 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Лукаку Ромелу 4 1
Льоренте Диего 5 0
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Бальданци Томмазо 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Карсдорп Рик 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 9 0
Бремер Глейсон 8 0
Влахович Душан 6 1
Гатти Федерико 7 0
Данило Луис 6 0
Рабио Адриен 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Веа Тимоти 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Щесны Войцех 1 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0

Результаты матчей

Рома
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Ювентус
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
41% (7)
59% (10)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

9
8
Рома
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Ювентус
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

22
23
Рома
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (15)
41% (14)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
26% (9)
32% (11)
Ювентус
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
47% (16)
38% (13)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

31
31

Голы по времени матча

Забито

37
24
15 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 9
17 Не забивали 20
4
11%
4
17%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
4
11%
2
8%
31-45
7
19%
2
8%
46-60
1
3%
4
17%
61-75
14
38%
8
33%
76-90

Пропущено

17
16
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
18%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
24%
4
25%
31-45
4
24%
3
19%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
5
31%
76-90

Забито

26
23
6 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
0
0%
3
13%
1-15
3
12%
3
13%
16-30
3
12%
2
9%
31-45
7
27%
6
26%
46-60
6
23%
5
22%
61-75
7
27%
4
17%
76-90

Пропущено

22
10
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 8
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
3
30%
16-30
3
14%
2
20%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
4
18%
4
40%
61-75
7
32%
0
0%
76-90

Забито

63
47
21 В 1-м тайме 18
42 Во 2-м тайме 29
18 Забивали первыми 21
4 Не забивали 6
4
6%
7
15%
1-15
10
16%
7
15%
16-30
7
11%
4
9%
31-45
14
22%
8
17%
46-60
7
11%
9
19%
61-75
21
33%
12
26%
76-90

Пропущено

39
26
17 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 17
6
15%
3
12%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
7
18%
6
23%
31-45
6
15%
3
12%
46-60
7
18%
4
15%
61-75
9
23%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2 Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3
Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4 Рома - Кальяри 4:0 Салернитана - Рома 1:2
Ювентус
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0
Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1

Результаты матчей

Рома
Ювентус

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
0:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
2
11 раз 32%
0
5 раз 15%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%
1
12 раз 35%
2
10 раз 29%
0
7 раз 21%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Рома
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
1.5
Больше Меньше
6
11
4
13
2.5
3
14
2
15
3.5
1
16
4.5
1
16
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
4
8
9
1.5
9
8
3
14
2.5
2
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
27
7
18
16
1.5
15
19
7
27
2.5
5
29
4
30
3.5
1
33
4.5
1
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 29 минут.

    Главный судья: Коломбо Андреа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 23 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 43
    Рома 27.9% (12)
    X 41.9% (18)
    Ювентус 30.2% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Ювентус
    2.90
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    3.15
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    3.10
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    Прогнозы на матч Рома - Ювентус

    Исход игры
    Рома
    27.9% (12)
    Ничья
    41.9% (18)
    Ювентус
    30.2% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (23)
    Меньше
    45.24% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    88.1% (37)
    Нет
    11.9% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.6% (14)
    1:2 Ювентус
    25.6% (11)
    2:1 Рома
    20.9% (9)
    2:2 Ничья
    7% (3)
    1:0 Рома
    7% (3)
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    Рома
    Ювентус
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