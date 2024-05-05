Тур: 35. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Марченаро Маттео
0'
14' Желтая карточкаПикколи Роберто
17' Undefined phrase: football_event_Дейола Алессандро
1:0
26' ГолМина Йерри
Ход матча
14'
26'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
77
Лувумбу
Зито
10
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
13
Доргу
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Лечче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|5
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|5 (1)
|0.14
|Лувумбу Зито
|4
|0.11
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|Шомуродов Элдор
|3
|0.09
|Доссена Альберто
|2
|0.06
|Лападула Джанлука
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.06
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.06
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1 (1)
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|6 (1)
|0.17
|Пикколи Роберто
|5 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.09
|Банда Ламек
|2
|0.06
|Жендрей Валентен
|2
|0.06
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Алмквист Понтус
|2
|0.06
|Доргу Патрик
|2
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Галло Антонино
|0
|0
|Блен Алексис
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Пьеротти Сантьяго
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Нандес Найтан
|6
|0
|Лувумбу Зито
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Ауджелло Томмазо
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Прати Маттео
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Скуффет Симоне
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|12
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Крстович Никола
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Алмквист Понтус
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Пикколи Роберто
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|1
|Сансоне Никола
|3
|0
|Блен Алексис
|3
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лечче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
11
10
Кальяри
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Лечче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
7
17
Кальяри
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Лечче
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
34
14
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
26
13
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
2
8%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
3
12%
5
38%
61-75
11
42%
2
15%
76-90
Пропущено
27
27
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
7%
3
11%
1-15
8
30%
30%
5
19%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
8
30%
30%
7
26%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
0
0%
7
26%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
0
0%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
42%
2
12%
61-75
3
25%
10
59%
76-90
Пропущено
30
23
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
17%
1
4%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
7
23%
4
17%
76-90
Забито
38
30
13 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 15
2
5%
5
17%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
3
8%
2
7%
46-60
8
21%
7
23%
61-75
14
37%
12
40%
76-90
Пропущено
57
50
25 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 28
7
12%
4
8%
1-15
11
19%
10
20%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
13
23%
12
24%
46-60
12
21%
7
14%
61-75
7
12%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1
Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0
Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0
Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Лечче
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
116
710
512
215
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
107
215
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2311
Больше Меньше
2113
925
826
232
232
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|81 - 19
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|0:1 Заявка
|35
|8
|12
|15
|31 - 50
|36
|14.
|1:0 Заявка
|35
|8
|11
|16
|37 - 59
|35
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|1:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 28
|27
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|0:1 Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 9
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|0:1 Заявка
|18
|2
|6
|10
|14 - 27
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|1:0 Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Лечче
Исход игры
Кальяри
65.3% (77)
Ничья
31.4% (37)
Лечче
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.86% (50)
Меньше
56.14% (64)
Обе команды забьют
Да
71.93% (82)
Нет
28.07% (32)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
35.6% (42)
1:1 Ничья
28% (33)
1:0 Кальяри
22% (26)
2:0 Кальяри
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:2 Лечче
1.7% (2)
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