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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Кальяри
1:0
Первый тайм: 34'
Лечче
0'
14' Желтая карточка
Пикколи Роберто
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Дейола Алессандро
1:0
26' Гол
Мина Йерри

Ход матча

14'
 
Пикколи Роберто
17'
Дейола Алессандро
 
26'
Мина Йерри
(Гаэтано Джанлука)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 118
Кальяри 65.3% (77)
X 31.4% (37)
Лечче 3.4% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кальяри
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
29
Макумбу
Антуан
14
Дейола
Алессандро
77
Лувумбу
Зито
70
Гаэтано
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
6
Баскиротто
Федерико
5
Понграчич
Марин
25
Галло
Антонино
10
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
20
Рамадани
Юльбер
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
91
Пикколи
Роберто
Кальяри
4-4-2
Лечче
4-4-2

История личных встреч

Кальяри
Лечче

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:2
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 5 0.14
Гаэтано Джанлука 5 (1) 0.14
Лувумбу Зито 4 0.11
Паволетти Леонардо 4 0.11
Шомуродов Элдор 3 0.09
Доссена Альберто 2 0.06
Лападула Джанлука 2 0.06
Ористанио Гаэтано 2 0.06
Сулемана Ибрахим 2 0.06
Янкто Якуб 1 0.03
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Нандес Найтан 1 (1) 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Мина Йерри 1 (1) 0.03
Ветеска Матеуш 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 6 (1) 0.17
Пикколи Роберто 5 (1) 0.14
Уден Реми 3 0.09
Банда Ламек 2 0.06
Жендрей Валентен 2 0.06
Сансоне Никола 2 0.06
Алмквист Понтус 2 0.06
Доргу Патрик 2 0.06
Гонсалес Хоан 1 0.03
Ди Франческо Федерико 1 0.03
Рамадани Юльбер 1 0.03
Рафья Хамза 1 0.03
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.03
Галло Антонино 0 0
Блен Алексис 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Пьеротти Сантьяго 0 0
Бурнете Каталин 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Нандес Найтан 6 0
Лувумбу Зито 6 0
Ветеска Матеуш 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Ауджелло Томмазо 4 0
Доссена Альберто 4 0
Прати Маттео 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Петанья Андреа 2 0
Скуффет Симоне 2 0
Мина Йерри 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 12 0
Понграчич Марин 9 1
Банда Ламек 5 1
Гонсалес Хоан 6 0
Крстович Никола 4 1
Роберто Д'Аверса 5 0
Алмквист Понтус 5 0
Жендрей Валентен 5 0
Пикколи Роберто 5 0
Доргу Патрик 5 0
Каба Мохамед 3 1
Стрефецца Габриэль 4 0
Рафья Хамза 4 0
Баскиротто Федерико 2 1
Сансоне Никола 3 0
Блен Алексис 3 0
Уден Реми 3 0
Галло Антонино 2 0
Венути Лоренцо 1 0
Туба Ахмед 1 0

Результаты матчей

Кальяри
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Лечче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

11
10
Кальяри
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Лечче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

24
13

Упущенные победы

7
17
Кальяри
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (11)
38% (13)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
29% (10)
24% (8)
Лечче
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
47% (16)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
32% (11)
47% (16)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

2
10

Волевые победы

34
14

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

26
13
9 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
2
8%
3
23%
1-15
3
12%
1
8%
16-30
4
15%
1
8%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
3
12%
5
38%
61-75
11
42%
2
15%
76-90

Пропущено

27
27
14 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
2
7%
3
11%
1-15
8
30%
30%
5
19%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
8
30%
30%
7
26%
46-60
5
19%
2
7%
61-75
0
0%
7
26%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
0
0%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
42%
2
12%
61-75
3
25%
10
59%
76-90

Пропущено

30
23
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
17%
1
4%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
7
23%
4
17%
76-90

Забито

38
30
13 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 15
2
5%
5
17%
1-15
6
16%
2
7%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
3
8%
2
7%
46-60
8
21%
7
23%
61-75
14
37%
12
40%
76-90

Пропущено

57
50
25 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 20
30 Не пропускали 28
7
12%
4
8%
1-15
11
19%
10
20%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
13
23%
12
24%
46-60
12
21%
7
14%
61-75
7
12%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1
Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0
Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0
Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1

Результаты матчей

Кальяри
Лечче

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
7 раз 41%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
11 раз 32%
2
7 раз 21%
4
2 раза 6%
0
13 раз 38%
1
13 раз 38%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
6
7
10
1.5
5
12
2
15
2.5
1
16
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
10
7
2
15
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
11
0.5
Больше Меньше
21
13
9
25
1.5
8
26
2
32
2.5
2
32
2
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 0:1 Заявка 35 8 12 15 31 - 50 36
14.
Кальяри
 1:0 Заявка 35 8 11 16 37 - 59 35
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Кальяри
 1:0 Заявка 18 7 6 5 26 - 28 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 0:1 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 0:1 Заявка 18 2 6 10 14 - 27 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 1:0 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
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    Прогнозы 118
    Кальяри 65.3% (77)
    X 31.4% (37)
    Лечче 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Лечче
    3.75
    3.25
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    3.80
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Лечче

    Исход игры
    Кальяри
    65.3% (77)
    Ничья
    31.4% (37)
    Лечче
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.86% (50)
    Меньше
    56.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    71.93% (82)
    Нет
    28.07% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Кальяри
    35.6% (42)
    1:1 Ничья
    28% (33)
    1:0 Кальяри
    22% (26)
    2:0 Кальяри
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:2 Лечче
    1.7% (2)
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    Лечче
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