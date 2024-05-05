Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Блен Алексис пробует нанести удар издали, но Симоне Скуффет держит все под контролем

89' Удар от ворот произведет Кальяри

89' Крстович Никола оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

88' ШТАНГА! Пробил головой Сансоне Никола прямо в каркас ворот!

88' Алмквист Понтус из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

87' ШТАНГА! Пробил головой Баскиротто Федерико прямо в каркас ворот!

85' Команда Лечче сравняла счет! Игра продолжается!

84' Алмквист Понтус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Нандес Найтан получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Нандес Найтан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дейола Алессандро совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Судье надоело, что Ауджелло Томмазо тянет время и он наказал его горчичником

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Хамза Рафья из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Сансоне Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Матч возобновлен

74' Нандес Найтан получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Баскиротто Федерико получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

74' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Сансоне Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Удар от ворот произведет Кальяри

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Доссена Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Доссена Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Тактическая замена. Уден Реми уходит с поля и его заменяет Хамза Рафья

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Сансоне Никола из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Матч возобновлен

70' Контроль мяча: [team1]: [homepos]%, [team2]: [awaypos]%.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Уден Реми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Лечче

67' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Пьеротти Сантьяго нанес удар головой, но Симоне Скуффет спокойно отбил мяч.

65' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Кальяри

64' Судье надоело, что Скуффет Симоне тянет время и он наказал его горчичником

64' Уден Реми из команды Лечче не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

64' Сансоне Никола из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Сансоне Никола навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Удар от ворот произведет Кальяри

60' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Лечче

59' Тактическая замена. Патрик Доргу уходит с поля и его заменяет Пьеротти Сантьяго

59' Нандес Найтан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Лечче идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Доссена Альберто нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

57' Лувумбу Зито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Рамадани Юльбер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

54' Сансоне Никола совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

54' Удар от ворот произведет Кальяри

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Мина Йерри получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Мина Йерри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Понграчич Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Галло Антонино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Кальяри

47' Галло Антонино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника