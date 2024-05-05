Тур: 35. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Марченаро Маттео
0'
14' Желтая карточкаПикколи Роберто
17' Undefined phrase: football_event_Дейола Алессандро
1:0
26' ГолМина Йерри
42' Undefined phrase: football_event_Гаэтано Джанлука
43' Желтая карточкаКлаудио Раньери
44' Красная карточкаГаэтано Джанлука
54' Желтая карточкаСансоне Никола
56' Желтая карточкаРамадани Юльбер
64' Желтая карточкаСкуффет Симоне
74' Желтая карточкаБаскиротто Федерико
74' Желтая карточкаНандес Найтан
76' Желтая карточкаАуджелло Томмазо
78' Желтая карточкаДейола Алессандро
1:1
84' ГолКрстович Никола
90'+8
Ход матча
14'
26'
1:0
42'
43'
44'
54'
56'
64'
72'
74'
76'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
221 Количество передач 435
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Мина
Йерри
77
Лувумбу
Зито
10
Уден
Реми
29
Блен
Алексис
13
Доргу
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бериша МедонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Лечче
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|5
|0.14
|Гаэтано Джанлука
|5 (1)
|0.14
|Лувумбу Зито
|4
|0.11
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|Шомуродов Элдор
|3
|0.09
|Доссена Альберто
|2
|0.06
|Лападула Джанлука
|2
|0.06
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.06
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.06
|Мина Йерри
|2 (1)
|0.06
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|7 (1)
|0.2
|Пикколи Роберто
|5 (1)
|0.14
|Уден Реми
|3
|0.09
|Банда Ламек
|2
|0.06
|Жендрей Валентен
|2
|0.06
|Сансоне Никола
|2
|0.06
|Алмквист Понтус
|2
|0.06
|Доргу Патрик
|2
|0.06
|Гонсалес Хоан
|1
|0.03
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.03
|Рамадани Юльбер
|1
|0.03
|Рафья Хамза
|1
|0.03
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.03
|Галло Антонино
|0
|0
|Блен Алексис
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Пьеротти Сантьяго
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Нандес Найтан
|7
|0
|Дейола Алессандро
|6
|0
|Лувумбу Зито
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Ауджелло Томмазо
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Доссена Альберто
|4
|0
|Прати Маттео
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Скуффет Симоне
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|1
|Петанья Андреа
|2
|0
|Мина Йерри
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Клаудио Раньери
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|13
|0
|Понграчич Марин
|9
|1
|Банда Ламек
|5
|1
|Гонсалес Хоан
|6
|0
|Крстович Никола
|4
|1
|Роберто Д'Аверса
|5
|0
|Алмквист Понтус
|5
|0
|Жендрей Валентен
|5
|0
|Пикколи Роберто
|5
|0
|Доргу Патрик
|5
|0
|Каба Мохамед
|3
|1
|Баскиротто Федерико
|3
|1
|Сансоне Никола
|4
|0
|Стрефецца Габриэль
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Блен Алексис
|3
|0
|Уден Реми
|3
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Лечче
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
12
11
Кальяри
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Лечче
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
24
13
Упущенные победы
7
17
Кальяри
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
29% (10)
26% (9)
Лечче
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
31% (11)
46% (16)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
10
Волевые победы
34
14
Упущенные победы
19
28
Голы по времени матча
Забито
27
14
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
20 Не забивали 26
2
7%
3
21%
1-15
4
15%
1
7%
16-30
4
15%
1
7%
31-45
3
11%
1
7%
46-60
3
11%
5
36%
61-75
11
41%
3
21%
76-90
Пропущено
28
28
14 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
2
7%
3
11%
1-15
8
29%
6
21%
16-30
4
14%
3
11%
31-45
8
29%
7
25%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
1
4%
7
25%
76-90
Забито
12
17
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 24
0
0%
2
12%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
5
42%
2
12%
61-75
3
25%
10
59%
76-90
Пропущено
30
23
11 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
5
17%
1
4%
1-15
3
10%
5
22%
16-30
3
10%
3
13%
31-45
5
17%
5
22%
46-60
7
23%
5
22%
61-75
7
23%
4
17%
76-90
Забито
39
31
14 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
10 Не забивали 15
2
5%
5
16%
1-15
7
18%
2
6%
16-30
5
13%
2
6%
31-45
3
8%
2
6%
46-60
8
21%
7
23%
61-75
14
36%
13
42%
76-90
Пропущено
58
51
25 В 1-м тайме 21
33 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 21
31 Не пропускали 29
7
12%
4
8%
1-15
11
19%
11
22%
16-30
7
12%
6
12%
31-45
13
22%
12
24%
46-60
12
21%
7
14%
61-75
8
14%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1
Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Эмполи 0:0 Верона - Кальяри 2:0
Лечче
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лечче - Монца 1:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Лечче - Эмполи 1:0 Милан - Лечче 3:0
Лечче - Рома 0:0 Салернитана - Лечче 0:1 Лечче - Верона 0:1 Фрозиноне - Лечче 1:1 Лечче - Интер Милан 0:4 Торино - Лечче 2:0 Болонья - Лечче 4:0 Лечче - Фиорентина 3:2 Дженоа - Лечче 2:1 Лечче - Ювентус 0:3 Лацио - Лечче 1:0 Лечче - Кальяри 1:1 Аталанта - Лечче 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Фрозиноне 2:1 Эмполи - Лечче 1:1
Результаты матчей
Кальяри
Лечче
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:4
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
4
2 раза 6%
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
116
711
512
216
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
117
215
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
2213
926
827
233
233
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|81 - 19
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|0:1 Заявка
|34
|14
|8
|12
|50 - 38
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|1:0 Заявка
|35
|8
|10
|17
|32 - 45
|34
|15.
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|37 - 60
|33
|16.
|0:0 Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|0:0 Заявка
|35
|7
|11
|17
|43 - 63
|32
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|0:1 Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|0:0 Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 9
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|0:1 Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|1:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|0:0 Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11