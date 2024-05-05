Тео с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба, но в итоге на этот раз завершить момент качественным ударом по воротам "дьяволы" не смогли.

Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Френдрупа.

Вольякко на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Леау. "Милану" удалось заработать неплохой стандарт.

Флоренци со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мартинес уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правую половину поля.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Флоренци!!! Рейндерс из центра половины поля "Дженоа" выполнил передачу на правый фланг на Чуквуэзе, Саму вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу уже чуть ли не в центр вратарской, Флоренци оторвался от защитников и головой направил мяч точно в правый угол ворот.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на "Сан-Сиро" при более регулярных атаках пока что только смог отыграться в противостоянии с "Дженоа". Гости забили быстрый гол с пенальти и стали играть от обороны, но в контратаке "грифоны" остро атаковали лишь раз, что конечно же крайне мало.

Чуквуэзе в борьбе с Де Винтером у радиуса штрафной площади "Дженоа" оказался на газоне, Алессандро Пронтера показал, что нужно играть дальше.

Леау по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и сделал заброс в центр штрафной площади, Чуквуэзе и Жиру помешали друг другу пробить по воротам.

Габбия в центре поля нарушил правила против Ретеги. Игроки "Дженоа" сейчас конечно же уже никуда не торопятся при розыгрыше мяча.

Леау по левой половине поля убежал в штрафную площадь, далее Рафаэл сделал смещение в центр штрафной и пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Дженоа" и полетел точно в руки Мартинесу.

Угловой у ворот "Дженоа". Флоренци выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ретеги отлично выпрыгнул и головой выбил мяч к центру поля.

Пулишич из-за пределов штрафной площади с правой половины поля плотно пробил под перекладину под левый угол ворот, Мартинес в прыжке перевёл мяч на угловой.

Флоренци с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тео головой пробил под правый угол ворот, Мартинес в прыжке вновь спас свою команду, а затем Вольякко блокировал добивание с правого угла вратарской, мяч ушёл на повторный корнер.

Рейндерс с приличной дистанции плотно пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Беннасер при развитии атаки по центру выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Жиру, Оливье пяткой сделал пас передачей к центру штрафной на ход Чуквуэзе, Саму под давлением соперника заработал угловой для своей команды.

Тео с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, мяч полетел высоковато для Флоренци, чтобы сразу обработать мяч и пробить по воротам.

Чуквуэзе с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Рейндерс в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Дженоа" уже упав на газон невольно подыграл себе рукой, Алессандро Пронтера дал свисток в пользу гостей.

Спенс и Ретеги попытались разогнать атаку по правой половине поля, но Тео накрыл Матео и выбил мяч в аут.

Френдруп получил хорошую передачу на правой половине поля и в касание пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на ход Жиру в результате контратаки, но мяч полетел плохо и в итоге его при игре на выходе спокойно перехватил Мартинес.

Экубан активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Милана" и под давлением Габбия заработал угловой.

Френдруп с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Милана" мяч без всякого труда, но провести контратаку "дьяволы" не смогли.

25' Беннасер подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади "Дженоа" и в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

24' Тео с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч свалился с ноги у Эрнандеса и стал лёгкой добычей для защитника гостей.

23' Пулишич с правой половины поля сместился в центр и сделал передачу на левый угол штрафной площади, Леау сделал прострел в центр штрафной, "грифоны" сыграли внимательно и перехватили мяч.

22' Не проходят пока что у "Милана" обостряющие передачи на левый угол штрафной площади на ход Леау, Рафаэла довольно плотно опекают и вытесняют его в неудобные позиции.

21' Беннасер из центра половины поля "Дженоа" выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Леау забрался в офсайд.

20' Пулишич по левой половине поля прорвался к боковой линии штрафной площади с делал пас назад к радиусу штрафной, Леау пробил по воротам, попытка в очередной раз была блокирована.

19' Леау при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Пулишичем и нарушил правила против Френдрупа.

18' Рейндерс подкараулил мяча на правой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в защитника "Дженоа".

17' Жиру со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Дженоа", которую грамотно выстроил Мартинес.

16' Васкес у радиуса штрафной площади нарушил правила против Чуквуэзе. "Милан" заработал довольно опасный стандарт.

15' Пулишич получил мяч на левом углу штрафной площади и после подработки на исполнение пробил в дальний угол ворот, штанга спасла "грифонов" от пропущенного мяча.

14' Угловой у ворот "Дженоа". Леау разыграл корнер с Тео, а затем Рафаэл с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Дженоа" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

13' Тео с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Жиру головой сбросил мяч к левой штанге, но Леау не был готов к рывку.

12' Спенс с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Габбия головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

11' Экубан выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Ретеги, Флоренци грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

10' Тео при развитии атаки по левой половине поля оступился и потерял мяч, но Френдруп не смог разогнать контратаку.

9' Чуквуэзе в борьбе с соперником на правой половине поля у штрафной площади "Дженоа" оказался на газоне, на этот раз Алессандро Пронтера показал, что нужно играть дальше.

8' У "Милана" более-менее регулярные подходы к штрафной площади "Дженоа", но при этом пока что создать хоть что-то серьёзное в атаке не получается.

7' Очень интересное начало матча для "Милана" получается сегодня, теперь уже команда Стефано Пиоли должна стараться работать в атаке как можно более активно, чтобы выправлять ситуацию на поле.

6' ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Ретеги!!! Матео Ретеги с "точки" пробил уверенно в левый угол ворот, Спортьелло гадал и прыгнул в правый угол.

5' Очень спорный пенальти назначается в ворота "Милана"! Вновь "Дженоа" удалось провести атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей на Вольякко на ближний угол штрафной площади, Алессандро в борьбе с Томори довольно картинно упал, но Алессандро Пронтера уверенно указал на "точку".

4' Бадель с правой половины поля выполнил безадресную передачу в центр штрафной площади на этот раз.

3' Ретеги с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

2' Спокойно начинается игра, пока что "Милан" катает мяч у центрального круга и старается понять, как располагается в обороне соперник.