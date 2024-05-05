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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Милан
1:1
Перерыв
Дженоа
0'
0:1
5' Пенальти
Ретеги Матео
43' Желтая карточка
Рейндерс Тиджани
1:1
45' Гол
Флоренци Алессандро

Ход матча

5'
0:1
Ретеги Матео
43'
Рейндерс Тиджани
 
45'
Флоренци Алессандро
(Чуквуэзе Саму)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 284 Количество передач 168
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 123
Милан 95.9% (118)
X 3.3% (4)
Дженоа 0.8% (1)
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Милан
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
57
Спортьелло
Марко
42
Флоренци
Алессандро
46
Габбия
Маттео
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
4
Беннасер
Исмаэль
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
11
Пулишич
Кристиан
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
1
Мартинес
Хосеп
14
Фольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
90
Спенс
Джед
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
2
Торсби
Мортен
3
Кариколь
Аарон
18
Экубан
Калеб
19
Ретеги
Матео
Милан
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Милан
Дженоа

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
К
3:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.81

Среднее время на гол

103
110

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 13 (4) 0.37
Пулишич Кристиан 10 0.29
Леау Рафаэл 7 0.2
Лофтус-Чик Рубен 6 0.17
Йович Лука 6 0.17
Окафор Ноа 6 0.17
Эрнандес Тео 5 (1) 0.14
Томори Фикайо 4 0.11
Рейндерс Тиджани 2 0.06
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Флоренци Алессандро 1 0.03
Адли Ясин 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.4
Ретеги Матео 7 (1) 0.2
Малиновский Руслан 3 0.09
Экубан Калеб 3 0.09
Френдруп Мортен 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Рейндерс Тиджани 8 0
Томори Фикайо 6 1
Калабрия Давиде 4 2
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 5 0
Габбия Маттео 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Фольякко Алессандро 4 0
Оливейра Витор 2 0
Торсби Мортен 1 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Дженоа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
9
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

32
19
Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Дженоа
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

36
28

Голы по времени матча

Забито

27
16
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
5
19%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
30%
30%
4
25%
31-45
5
19%
5
31%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
2
20%
7
39%
76-90

Забито

37
23
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
3
8%
1
4%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
8
22%
8
35%
31-45
7
19%
5
22%
46-60
2
5%
4
17%
61-75
11
30%
30%
2
9%
76-90

Пропущено

29
21
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
3
14%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
21%
4
19%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
8
28%
2
10%
61-75
6
21%
6
29%
76-90

Забито

64
39
32 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
24 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
13%
3
8%
1-15
8
13%
5
13%
16-30
16
25%
12
31%
31-45
12
19%
10
26%
46-60
4
6%
5
13%
61-75
16
25%
4
10%
76-90

Пропущено

39
39
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 26
3
8%
5
13%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
11
28%
4
10%
61-75
8
21%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3
Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3
Дженоа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Милан
Дженоа

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Милан
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
6
11
5
11
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
6
14
4
1.5
4
13
6
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
25
9
21
13
1.5
10
24
11
23
2.5
2
32
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 1:1 Заявка 35 21 8 6 65 - 40 71
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 1:1 Заявка 35 10 13 12 39 - 41 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Милан
 1:1 Заявка 17 11 3 3 28 - 11 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 1:1 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 1:1 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 1:1 Заявка 18 4 7 7 16 - 20 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Милан" на "Сан-Сиро" при более регулярных атаках пока что только смог отыграться в противостоянии с "Дженоа". Гости забили быстрый гол с пенальти и стали играть от обороны, но в контратаке "грифоны" остро атаковали лишь раз, что конечно же крайне мало. 
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Флоренци!!! Рейндерс из центра половины поля "Дженоа" выполнил передачу на правый фланг на Чуквуэзе, Саму вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу уже чуть ли не в центр вратарской, Флоренци оторвался от защитников и головой направил мяч точно в правый угол ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Алессандро Пронтера к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Флоренци со стандарта выполнил подачу на дальний угол вратарской, Мартинес уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правую половину поля. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Вольякко на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Леау. "Милану" удалось заработать неплохой стандарт. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Милана" Тиджани Рейндерс получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля соперника против Френдрупа. 
  • Угловой
    44'
    Тео с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась упорная борьба, но в итоге на этот раз завершить момент качественным ударом по воротам "дьяволы" не смогли. 
  • Угловой
    43'
    Флоренци с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Тео головой пробил под правый угол ворот, Мартинес в прыжке вновь спас свою команду, а затем Вольякко блокировал добивание с правого угла вратарской, мяч ушёл на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    42'
    Пулишич из-за пределов штрафной площади с правой половины поля плотно пробил под перекладину под левый угол ворот, Мартинес в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот "Дженоа". Флоренци выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ретеги отлично выпрыгнул и головой выбил мяч к центру поля. 
  • 40'
    Леау по левой половине поля убежал в штрафную площадь, далее Рафаэл сделал смещение в центр штрафной и пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Дженоа" и полетел точно в руки Мартинесу. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Габбия в центре поля нарушил правила против Ретеги. Игроки "Дженоа" сейчас конечно же уже никуда не торопятся при розыгрыше мяча. 
  • 38'
    Леау по левой половине поля вошёл в штрафную площадь и сделал заброс в центр штрафной площади, Чуквуэзе и Жиру помешали друг другу пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Де Винтер в центре поля нарушил правила против Беннасера. Игроки "Милана" максимально быстро разыграли стандарт. 
  • Судья
    36'
    Чуквуэзе в борьбе с Де Винтером у радиуса штрафной площади "Дженоа" оказался на газоне, Алессандро Пронтера показал, что нужно играть дальше. 
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    • Угловой
      35'
      Френдруп с углового выполнил подачу на ближний угол штрафной площади, игроки "Милана" мяч без всякого труда, но провести контратаку "дьяволы" не смогли.  
    • 34'
      Экубан активно поработал на правом фланге у штрафной площади "Милана" и под давлением Габбия заработал угловой. 
    • 33'
      Чуквуэзе с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади на ход Жиру в результате контратаки, но мяч полетел плохо и в итоге его при игре на выходе спокойно перехватил Мартинес. 
    • Опасный момент
      32'
      Френдруп получил хорошую передачу на правой половине поля и в касание пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 31'
      Спенс и Ретеги попытались разогнать атаку по правой половине поля, но Тео накрыл Матео и выбил мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Рейндерс в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Дженоа" уже упав на газон невольно подыграл себе рукой, Алессандро Пронтера дал свисток в пользу гостей. 
    • 29'
      Чуквуэзе с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Угловой
      28'
      Тео с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, мяч полетел высоковато для Флоренци, чтобы сразу обработать мяч и пробить по воротам. 
    • 27'
      Беннасер при развитии атаки по центру выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Жиру, Оливье пяткой сделал пас передачей к центру штрафной на ход Чуквуэзе, Саму под давлением соперника заработал угловой для своей команды. 
    • 26'
      Рейндерс с приличной дистанции плотно пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 25'
      Беннасер подкараулил отскок мяча у радиуса штрафной площади "Дженоа" и в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 24'
      Тео с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч свалился с ноги у Эрнандеса и стал лёгкой добычей для защитника гостей. 
    • 23'
      Пулишич с правой половины поля сместился в центр и сделал передачу на левый угол штрафной площади, Леау сделал прострел в центр штрафной, "грифоны" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 22'
      Не проходят пока что у "Милана" обостряющие передачи на левый угол штрафной площади на ход Леау, Рафаэла довольно плотно опекают и вытесняют его в неудобные позиции. 
    • Офсайд
      21'
      Беннасер из центра половины поля "Дженоа" выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Леау забрался в офсайд. 
    • 20'
      Пулишич по левой половине поля прорвался к боковой линии штрафной площади с делал пас назад к радиусу штрафной, Леау пробил по воротам, попытка в очередной раз была блокирована. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Леау при развитии атаки по левому флангу отыгрался с Пулишичем и нарушил правила против Френдрупа. 
    • 18'
      Рейндерс подкараулил мяча на правой половине поля и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч вновь попал в защитника "Дженоа". 
    • 17'
      Жиру со стандарта пробил по воротам, мяч попал в "стенку" из игроков "Дженоа", которую грамотно выстроил Мартинес. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Васкес у радиуса штрафной площади нарушил правила против Чуквуэзе. "Милан" заработал довольно опасный стандарт. 
    • Штанга
      15'
      Пулишич получил мяч на левом углу штрафной площади и после подработки на исполнение пробил в дальний угол ворот, штанга спасла "грифонов" от пропущенного мяча. 
    • Угловой
      14'
      Угловой у ворот "Дженоа". Леау разыграл корнер с Тео, а затем Рафаэл с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Дженоа" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 13'
      Тео с левой половины поля выполнил подачу на дальний угол вратарской, Жиру головой сбросил мяч к левой штанге, но Леау не был готов к рывку. 
    • 12'
      Спенс с правого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Габбия головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • 11'
      Экубан выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Ретеги, Флоренци грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • 10'
      Тео при развитии атаки по левой половине поля оступился и потерял мяч, но Френдруп не смог разогнать контратаку. 
    • Судья
      9'
      Чуквуэзе в борьбе с соперником на правой половине поля у штрафной площади "Дженоа" оказался на газоне, на этот раз Алессандро Пронтера показал, что нужно играть дальше. 
    • 8'
      У "Милана" более-менее регулярные подходы к штрафной площади "Дженоа", но при этом пока что создать хоть что-то серьёзное в атаке не получается. 
    • 7'
      Очень интересное начало матча для "Милана" получается сегодня, теперь уже команда Стефано Пиоли должна стараться работать в атаке как можно более активно, чтобы выправлять ситуацию на поле. 
    • Пенальти
      6'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Ретеги!!! Матео Ретеги с "точки" пробил уверенно в левый угол ворот, Спортьелло гадал и прыгнул в правый угол. 
    • Пенальти!
      5'
      Очень спорный пенальти назначается в ворота "Милана"! Вновь "Дженоа" удалось провести атаку по правой половине поля, которая завершилась передачей на Вольякко на ближний угол штрафной площади, Алессандро в борьбе с Томори довольно картинно упал, но Алессандро Пронтера уверенно указал на "точку". 
    • 4'
      Бадель с правой половины поля выполнил безадресную передачу в центр штрафной площади на этот раз. 
    • 3'
      Ретеги с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Милана" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • 2'
      Спокойно начинается игра, пока что "Милан" катает мяч у центрального круга и старается понять, как располагается в обороне соперник. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милан" на "Сан-Сиро" конечно же обязан переигрывать "Дженоа" после трёх матчей подряд в Серии А без побед. "Дженоа" в свою очередь наверняка постарается показать сегодня максимум, чтобы показать, что своего предела клуб ещё не достиг. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:1 Дженоа

    Исход игры
    Милан
    95.9% (118)
    Ничья
    3.3% (4)
    Дженоа
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (46)
    Меньше
    60% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    34.78% (40)
    Нет
    65.22% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    37.4% (46)
    2:1 Милан
    28.5% (35)
    1:0 Милан
    16.3% (20)
    3:0 Милан
    5.7% (7)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
    4:0 Милан
    1.6% (2)
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    Милан
    Дженоа
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