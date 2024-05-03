Тур: 35. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Пронтера Алессандро
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
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- Дисквалифицирован
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Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Милан
Дженоа
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед
31 матч
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.2
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
0.87
0.81
Среднее время на гол
103
110
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.26
1
Тотал матчей
2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
71
90
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|13 (4)
|0.38
|Пулишич Кристиан
|10
|0.29
|Леау Рафаэл
|7
|0.21
|Лофтус-Чик Рубен
|6
|0.18
|Йович Лука
|6
|0.18
|Окафор Ноа
|6
|0.18
|Эрнандес Тео
|5 (1)
|0.15
|Томори Фикайо
|4
|0.12
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.06
|Адли Ясин
|1
|0.03
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.03
|Габбия Маттео
|1
|0.03
|Траоре Шака
|1
|0.03
|Шимич Ян-Карло
|1
|0.03
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Флоренци Алессандро
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
|Кьяер Симон
|0
|0
|Меньян Майк
|0
|0
|Тиав Малик
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|0.41
|Ретеги Матео
|6
|0.18
|Малиновский Руслан
|3
|0.09
|Экубан Калеб
|3
|0.09
|Френдруп Мортен
|2
|0.06
|Торсби Мортен
|2
|0.06
|Дрэгушин Раду
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|11
|1
|Томори Фикайо
|6
|1
|Калабрия Давиде
|4
|2
|Рейндерс Тиджани
|7
|0
|Тиав Малик
|5
|1
|Флоренци Алессандро
|5
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|5
|0
|Леау Рафаэл
|5
|0
|Муса Юнус
|5
|0
|Габбия Маттео
|4
|0
|Стефано Пиоли
|4
|0
|Йович Лука
|2
|1
|Крунич Раде
|3
|0
|Адли Ясин
|3
|0
|Жиру Оливье
|1
|1
|Меньян Майк
|1
|1
|Пулишич Кристиан
|2
|0
|Кьяер Симон
|1
|0
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Хименес Алехандро
|1
|0
|Чуквуэзе Саму
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Васкес Хоан
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Результаты матчей
Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Дженоа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
9
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
32
19
Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Дженоа
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
36
28
Голы по времени матча
Забито
27
16
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
5
19%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
30%
30%
4
25%
31-45
5
19%
5
31%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
2
20%
7
39%
76-90
Забито
37
23
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
3
8%
1
4%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
8
22%
8
35%
31-45
7
19%
5
22%
46-60
2
5%
4
17%
61-75
11
30%
30%
2
9%
76-90
Пропущено
29
21
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
3
14%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
21%
4
19%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
8
28%
2
10%
61-75
6
21%
6
29%
76-90
Забито
64
39
32 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
24 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
13%
3
8%
1-15
8
13%
5
13%
16-30
16
25%
12
31%
31-45
12
19%
10
26%
46-60
4
6%
5
13%
61-75
16
25%
4
10%
76-90
Пропущено
39
39
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 26
3
8%
5
13%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
11
28%
4
10%
61-75
8
21%
13
33%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3
Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3
Дженоа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0
Результаты матчей
Милан
Дженоа
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Милан
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
143
79
611
511
215
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
116
144
413
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
313
Больше Меньше
259
2113
1024
1123
232
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|28
|5
|1
|81 - 18
|89
|2.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|64 - 39
|70
|3.
|Заявка
|34
|18
|11
|5
|47 - 26
|65
|4.
|Заявка
|34
|17
|12
|5
|49 - 27
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|62 - 42
|59
|6.
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|61 - 37
|57
|7.
|Заявка
|34
|17
|4
|13
|43 - 35
|55
|8.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|50 - 37
|50
|9.
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|52 - 43
|50
|10.
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|31 - 31
|46
|11.
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|36 - 44
|44
|12.
|Заявка
|34
|10
|12
|12
|38 - 40
|42
|13.
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|31 - 49
|36
|14.
|Заявка
|34
|7
|11
|16
|36 - 59
|32
|15.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 45
|31
|16.
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|26 - 50
|31
|17.
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|43 - 63
|31
|18.
|Заявка
|34
|4
|17
|13
|33 - 52
|29
|19.
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|40 - 70
|26
|20.
|Заявка
|34
|2
|9
|23
|26 - 73
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|36 - 18
|36
|4.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|27 - 10
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|15 - 8
|29
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|25 - 28
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|21 - 23
|23
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 21
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|22 - 32
|17
|18.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 22
|16
|19.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|20 - 28
|12
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|15 - 34
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|2
|0
|38 - 8
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 16
|29
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|28 - 18
|26
|5.
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|23 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|5
|8
|3
|19 - 18
|23
|7.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 25
|22
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|15 - 19
|18
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 37
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|14 (3)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Рома
|Дибала Пауло
|13 (9)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|12
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Дженоа
Исход игры
Милан
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Дженоа
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.19% (19)
Меньше
55.81% (24)
Обе команды забьют
Да
30.23% (13)
Нет
69.77% (30)
Популярный счёт
2:0 Милан
38.6% (17)
2:1 Милан
27.3% (12)
1:0 Милан
15.9% (7)
3:0 Милан
9.1% (4)
4:0 Милан
4.5% (2)
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