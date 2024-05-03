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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Пронтера Алессандро
Милан
 
Позже
Дженоа
Прогнозы 46
Милан 97.8% (45)
X 2.2% (1)
Дженоа 0% (0)
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Милан
Дженоа

История личных встреч

Милан
Дженоа

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40.9%
31.8%
27.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 5 побед

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

51.6%
32.3%
16.1%
16 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
К
3:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
5:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.2

Среднее время на гол

55
75

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

0.87
0.81

Среднее время на гол

103
110

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.26
1

Тотал матчей

2.5
30
Больше 97%
Меньше 3%
1
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

71
90

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 13 (4) 0.38
Пулишич Кристиан 10 0.29
Леау Рафаэл 7 0.21
Лофтус-Чик Рубен 6 0.18
Йович Лука 6 0.18
Окафор Ноа 6 0.18
Эрнандес Тео 5 (1) 0.15
Томори Фикайо 4 0.12
Рейндерс Тиджани 2 0.06
Адли Ясин 1 0.03
Чуквуэзе Саму 1 0.03
Габбия Маттео 1 0.03
Траоре Шака 1 0.03
Шимич Ян-Карло 1 0.03
Калабрия Давиде 0 0
Флоренци Алессандро 0 0
Муса Юнус 0 0
Кьяер Симон 0 0
Меньян Майк 0 0
Тиав Малик 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.41
Ретеги Матео 6 0.18
Малиновский Руслан 3 0.09
Экубан Калеб 3 0.09
Френдруп Мортен 2 0.06
Торсби Мортен 2 0.06
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 11 1
Томори Фикайо 6 1
Калабрия Давиде 4 2
Рейндерс Тиджани 7 0
Тиав Малик 5 1
Флоренци Алессандро 5 0
Лофтус-Чик Рубен 5 0
Леау Рафаэл 5 0
Муса Юнус 5 0
Габбия Маттео 4 0
Стефано Пиоли 4 0
Йович Лука 2 1
Крунич Раде 3 0
Адли Ясин 3 0
Жиру Оливье 1 1
Меньян Майк 1 1
Пулишич Кристиан 2 0
Кьяер Симон 1 0
Беннасер Исмаэль 1 0
Окафор Ноа 1 0
Хименес Алехандро 1 0
Чуквуэзе Саму 1 0
Ромеро Лука 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Васкес Хоан 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Фольякко Алессандро 4 0
Оливейра Витор 2 0
Торсби Мортен 1 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Результаты матчей

Милан
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Дженоа
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
9
Милан
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Дженоа
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

32
19
Милан
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (11)
35% (12)
32% (11)
Дженоа
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
26% (9)
47% (16)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

36
28

Голы по времени матча

Забито

27
16
15 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
5
19%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
8
30%
30%
4
25%
31-45
5
19%
5
31%
46-60
2
7%
1
6%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
0
0%
2
11%
1-15
2
20%
3
17%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
2
20%
7
39%
76-90

Забито

37
23
17 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
3
8%
1
4%
1-15
6
16%
3
13%
16-30
8
22%
8
35%
31-45
7
19%
5
22%
46-60
2
5%
4
17%
61-75
11
30%
30%
2
9%
76-90

Пропущено

29
21
11 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
3
10%
3
14%
1-15
2
7%
4
19%
16-30
6
21%
4
19%
31-45
4
14%
2
10%
46-60
8
28%
2
10%
61-75
6
21%
6
29%
76-90

Забито

64
39
32 В 1-м тайме 20
32 Во 2-м тайме 19
24 Забивали первыми 13
3 Не забивали 9
8
13%
3
8%
1-15
8
13%
5
13%
16-30
16
25%
12
31%
31-45
12
19%
10
26%
46-60
4
6%
5
13%
61-75
16
25%
4
10%
76-90

Пропущено

39
39
15 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 26
3
8%
5
13%
1-15
4
10%
7
18%
16-30
8
21%
6
15%
31-45
5
13%
4
10%
46-60
11
28%
4
10%
61-75
8
21%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3
Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1 Милан - Аталанта 1:1 Ренн - Милан 3:2 Монца - Милан 4:2 Милан - Ренн 3:0 Милан - Наполи 1:0 Фрозиноне - Милан 2:3 Милан - Болонья 2:2 Удинезе - Милан 2:3
Дженоа
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1 Верона - Дженоа 1:2
Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1 Монца - Дженоа 1:0

Результаты матчей

Милан
Дженоа

Точный счет

1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
3
6 раз 33%
1
3 раза 17%
0
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
10 раз 29%
0
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Милан
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
7
9
1.5
6
11
5
11
2.5
2
15
1
15
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
11
6
14
4
1.5
4
13
6
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
31
3
0.5
Больше Меньше
25
9
21
13
1.5
10
24
11
23
2.5
2
32
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 34 28 5 1 81 - 18 89
2.
Милан
 Заявка 34 21 7 6 64 - 39 70
3.
Ювентус
 Заявка 34 18 11 5 47 - 26 65
4.
Болонья
 Заявка 34 17 12 5 49 - 27 63
5.
Рома
 Заявка 34 17 8 9 62 - 42 59
6.
Аталанта
 Заявка 33 17 6 10 61 - 37 57
7.
Лацио
 Заявка 34 17 4 13 43 - 35 55
8.
Фиорентина
 Заявка 33 14 8 11 50 - 37 50
9.
Наполи
 Заявка 34 13 11 10 52 - 43 50
10.
Торино
 Заявка 34 11 13 10 31 - 31 46
11.
Монца
 Заявка 34 11 11 12 36 - 44 44
12.
Дженоа
 Заявка 34 10 12 12 38 - 40 42
13.
Лечче
 Заявка 34 8 12 14 31 - 49 36
14.
Кальяри
 Заявка 34 7 11 16 36 - 59 32
15.
Верона
 Заявка 34 7 10 17 31 - 45 31
16.
Эмполи
 Заявка 34 8 7 19 26 - 50 31
17.
Фрозиноне
 Заявка 34 7 10 17 43 - 63 31
18.
Удинезе
 Заявка 34 4 17 13 33 - 52 29
19.
Сассуоло
 Заявка 34 6 8 20 40 - 70 26
20.
Салернитана
 Заявка 34 2 9 23 26 - 73 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 17 11 3 3 36 - 18 36
4.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
5.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
6.
Милан
 Заявка 16 11 2 3 27 - 10 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 17 7 8 2 15 - 8 29
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
12.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
13.
Кальяри
 Заявка 17 6 6 5 25 - 28 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 21 - 23 23
16.
Верона
 Заявка 16 5 5 6 18 - 21 20
17.
Сассуоло
 Заявка 17 4 5 8 22 - 32 17
18.
Эмполи
 Заявка 17 4 4 9 13 - 22 16
19.
Удинезе
 Заявка 17 1 9 7 20 - 28 12
20.
Салернитана
 Заявка 17 1 5 11 15 - 34 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 16 14 2 0 38 - 8 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 17 8 5 4 24 - 16 29
4.
Наполи
 Заявка 17 7 5 5 28 - 18 26
5.
Лацио
 Заявка 17 8 1 8 23 - 22 25
6.
Болонья
 Заявка 16 5 8 3 19 - 18 23
7.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
8.
Аталанта
 Заявка 17 6 4 7 26 - 25 22
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 17 - 18 19
11.
Дженоа
 Заявка 17 4 6 7 15 - 19 18
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 17 2 6 9 14 - 26 12
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 17 0 6 11 15 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 14 (3)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Рома Дибала Пауло 13 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Милан Эрнандес Тео 1 11
Лечче Рамадани Юльбер 12
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 44 минуты.

    Главный судья: Пронтера Алессандро

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 46
    Милан 97.8% (45)
    X 2.2% (1)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Дженоа
    6.90
    4.60
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    7.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Дженоа

    Исход игры
    Милан
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.19% (19)
    Меньше
    55.81% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    30.23% (13)
    Нет
    69.77% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    38.6% (17)
    2:1 Милан
    27.3% (12)
    1:0 Милан
    15.9% (7)
    3:0 Милан
    9.1% (4)
    4:0 Милан
    4.5% (2)
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