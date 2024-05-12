Тур: 33. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:0
Перерыв
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Нильс Дёринг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Веен Висбаден
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.8
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
2
Среднее время на гол
112
45
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.22
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
47
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|8
|0.24
|Кауфманн Фабио
|6
|0.18
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.12
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.12
|Хельгасон Торир
|3
|0.09
|Уджа Энтони
|3
|0.09
|Johan Gomez
|3
|0.09
|Донкор Антон
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|13 (2)
|0.39
|Hyun-ju Lee
|4
|0.12
|Гоппел Теймен
|3
|0.09
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.09
|Ковачевич Франко
|3
|0.09
|Вукотич Александар
|2
|0.06
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|2
|Краусе Робин
|8
|1
|Hasan Kurucay
|5
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Бисакшич Эрмин
|5
|0
|Иванов Роберт
|5
|0
|Johan Gomez
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Донкор Антон
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|10
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|7
|1
|Матисен Маркус
|8
|0
|Фехнер Джино
|7
|0
|Пртайин Иван
|6
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|2
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Беннеттс Кинан
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Таффертсхофер Эммануэль
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Веен Висбаден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
9
Айнтрахт Бр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Веен Висбаден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
13
12
Айнтрахт Бр
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Веен Висбаден
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
5
24%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
5
24%
6
33%
76-90
Пропущено
20
24
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
2
10%
8
33%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
6
25%
76-90
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
3
19%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Пропущено
27
23
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
7%
1
4%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
9
33%
5
22%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
2
7%
6
26%
76-90
Забито
37
35
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 9
8
22%
3
9%
1-15
3
8%
7
20%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
7
19%
5
14%
46-60
5
14%
8
23%
61-75
9
24%
9
26%
76-90
Пропущено
47
47
28 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
6
13%
2
4%
1-15
9
19%
6
13%
16-30
13
28%
8
17%
31-45
3
6%
13
28%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
7
15%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Веен Висбаден
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
313
214
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
115
511
511
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1913
Больше Меньше
239
1022
824
527
428
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|33
|19
|9
|5
|58 - 34
|66
|2.
|33
|20
|5
|8
|63 - 38
|65
|3.
|33
|17
|9
|7
|69 - 38
|60
|4.
|33
|16
|7
|10
|60 - 43
|55
|5.
|0:1
|33
|14
|10
|9
|64 - 47
|52
|6.
|1:0
|33
|13
|13
|7
|57 - 41
|52
|7.
|33
|14
|7
|12
|52 - 53
|49
|8.
|33
|13
|9
|11
|68 - 57
|48
|9.
|33
|13
|8
|12
|48 - 49
|47
|10.
|33
|12
|7
|14
|53 - 58
|43
|11.
|33
|12
|7
|14
|49 - 60
|43
|12.
|33
|11
|7
|15
|42 - 60
|40
|13.
|1:0
|33
|11
|5
|17
|37 - 48
|38
|14.
|33
|9
|11
|13
|44 - 51
|38
|15.
|33
|10
|6
|17
|54 - 64
|36
|16.
|0:1
|33
|8
|8
|17
|35 - 48
|32
|17.
|33
|9
|4
|20
|29 - 55
|31
|18.
|0:1
|33
|5
|10
|18
|28 - 66
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|17
|11
|5
|1
|33 - 14
|38
|2.
|16
|11
|0
|5
|32 - 18
|33
|3.
|0:1
|17
|9
|5
|3
|39 - 22
|32
|4.
|16
|9
|4
|3
|31 - 20
|31
|5.
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|16
|9
|3
|4
|29 - 19
|30
|7.
|1:0
|16
|8
|6
|2
|34 - 18
|30
|8.
|17
|8
|6
|3
|43 - 22
|30
|9.
|17
|9
|2
|6
|33 - 26
|29
|10.
|17
|7
|4
|6
|26 - 25
|25
|11.
|1:0
|17
|7
|4
|6
|21 - 21
|25
|12.
|17
|6
|6
|5
|27 - 23
|24
|13.
|16
|7
|2
|7
|31 - 31
|23
|14.
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|15.
|17
|6
|4
|7
|21 - 27
|22
|16.
|16
|6
|2
|8
|19 - 25
|20
|17.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|17 - 23
|17
|18.
|0:1
|16
|3
|5
|8
|13 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|30 - 12
|36
|2.
|17
|8
|6
|3
|40 - 19
|30
|3.
|1:0
|16
|8
|4
|4
|25 - 20
|28
|4.
|16
|7
|3
|6
|26 - 28
|24
|5.
|17
|5
|7
|5
|28 - 25
|22
|6.
|1:0
|17
|5
|7
|5
|23 - 23
|22
|7.
|17
|6
|3
|8
|26 - 35
|21
|8.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|25 - 25
|20
|9.
|16
|5
|3
|8
|25 - 35
|18
|10.
|16
|5
|3
|8
|21 - 33
|18
|11.
|17
|4
|4
|9
|17 - 29
|16
|12.
|0:1
|17
|4
|3
|10
|18 - 25
|15
|13.
|16
|3
|5
|8
|17 - 28
|14
|14.
|1:0
|16
|4
|1
|11
|16 - 27
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|23 - 33
|13
|16.
|16
|3
|3
|10
|22 - 37
|12
|17.
|17
|3
|2
|12
|10 - 30
|11
|18.
|0:1
|17
|2
|5
|10
|15 - 39
|11
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|19 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11