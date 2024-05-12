  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Перерыв
Веен Висбаден
0'
1:0
22' Гол
Хельгасон Торир

Ход матча

22'
Хельгасон Торир
(Филипп Райан)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Веен Висбаден
2.17
Реклама, zenit.win
4.96
Реклама, olimp.bet
8.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
8
Тауэр
Никлас
15
Лукоки
Андерсон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
9
Гоппел
Теймен
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
25
Аграфиотис
Николас
18
Пртайин
Иван
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Веен Висбаден
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Веен Висбаден

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:3
Б3
0:1
Б3
1:2
Б3
2:3
Б3
3:3
Б3
0:2
Б3
1:2
Б3
3:1
Б3
0:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.8

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
47

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 8 0.24
Кауфманн Фабио 6 0.18
Hasan Kurucay 4 (3) 0.12
Бисакшич Эрмин 4 0.12
Хельгасон Торир 3 0.09
Уджа Энтони 3 0.09
Johan Gomez 3 0.09
Донкор Антон 2 0.06
Крюгер Флориан 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Риттмюллер Марвин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 13 (2) 0.39
Hyun-ju Lee 4 0.12
Гоппел Теймен 3 0.09
Айдэйл Джон 3 (1) 0.09
Ковачевич Франко 3 0.09
Вукотич Александар 2 0.06
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Краусе Робин 8 1
Hasan Kurucay 5 2
Кауфманн Фабио 8 0
Бисакшич Эрмин 5 0
Иванов Роберт 5 0
Johan Gomez 4 0
Декарли Сауло 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Донкор Антон 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Даниэль Шернинг 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 10 1
Анга-Лётшер Мартин 7 1
Матисен Маркус 8 0
Фехнер Джино 7 0
Пртайин Иван 6 0
Hyun-ju Lee 2 2
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Беннеттс Кинан 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Markus Kauczinski 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Веен Висбаден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9
Айнтрахт Бр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Веен Висбаден
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

13
12
Айнтрахт Бр
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (15)
31% (10)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
22% (7)
41% (13)
Веен Висбаден
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
19% (6)
41% (13)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
5
24%
2
11%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
4
19%
3
17%
61-75
5
24%
6
33%
76-90

Пропущено

20
24
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
3
13%
31-45
2
10%
8
33%
46-60
3
15%
3
13%
61-75
5
25%
6
25%
76-90

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 20
3
19%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Пропущено

27
23
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
7%
1
4%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
9
33%
5
22%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
2
7%
6
26%
76-90

Забито

37
35
16 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 15
13 Не забивали 9
8
22%
3
9%
1-15
3
8%
7
20%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
7
19%
5
14%
46-60
5
14%
8
23%
61-75
9
24%
9
26%
76-90

Пропущено

47
47
28 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 17
25 Не пропускали 27
6
13%
2
4%
1-15
9
19%
6
13%
16-30
13
28%
8
17%
31-45
3
6%
13
28%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
7
15%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Веен Висбаден

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 41%
1
9 раз 28%
2
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
1
15 раз 47%
0
9 раз 28%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
13
0.5
Больше Меньше
23
9
10
22
1.5
8
24
5
27
2.5
4
28
1
31
3.5
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 33 19 9 5 58 - 34 66
2.
Хольштайн Киль
 33 20 5 8 63 - 38 65
3.
Фортуна
 33 17 9 7 69 - 38 60
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 0:1 33 14 10 9 64 - 47 52
6.
Ганновер 96
 1:0 33 13 13 7 57 - 41 52
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Айнтрахт Бр
 1:0 33 11 5 17 37 - 48 38
14.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
15.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
16.
Веен Висбаден
 0:1 33 8 8 17 35 - 48 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 0:1 33 5 10 18 28 - 66 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 17 11 5 1 33 - 14 38
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 0:1 17 9 5 3 39 - 22 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
7.
Ганновер 96
 1:0 16 8 6 2 34 - 18 30
8.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Айнтрахт Бр
 1:0 17 7 4 6 21 - 21 25
12.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
13.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 0:1 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 0:1 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
3.
Санкт-Паули
 1:0 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Ганновер 96
 1:0 17 5 7 5 23 - 23 22
7.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Карлсруэ
 0:1 16 5 5 6 25 - 25 20
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 0:1 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 1:0 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 0:1 17 2 5 10 15 - 39 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Фортуна Цолис Христос 19 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Веен Висбаден
2.17
Реклама, zenit.win
4.96
Реклама, olimp.bet
8.00
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Айнтрахт Бр 1:0 Веен Висбаден онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Айнтрахт Бр
Веен Висбаден
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный