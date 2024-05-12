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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:0
Конец матча
Веен Висбаден
0'
1:0
22' Гол
Хельгасон Торир
54' Желтая карточка
Иванов Роберт
77' Желтая карточка
Йонжич Антонио
77' Желтая карточка
Бисакшич Эрмин
87' Желтая карточка
Донкор Антон
90'+8

Ход матча

22'
Хельгасон Торир
(Филипп Райан)
1:0
54'
Иванов Роберт
 
58'
Николау Яннис
Иванов Роберт
 
59'
 
Йонжич Антонио
Аграфиотис Николас
59'
 
Ковачевич Франко
Бэтцнер Ник
63'
Донкор Антон
Лукоки Андерсон
 
69'
 
Беннеттс Кинан
Мокенхаупт Саша
69'
 
Фехнер Джино
Якобсен Бьярке
71'
Уджа Энтони
Johan Gomez
 
71'
Гризбек Себастьян
Тауэр Никлас
 
71'
Финнделл Хампус
Кауфманн Фабио
 
77'
 
Йонжич Антонио
77'
Бисакшич Эрмин
 
81'
 
Hyun-ju Lee
Гоппел Теймен
87'
Донкор Антон
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 269 Количество передач 504
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
8
Тауэр
Никлас
15
Лукоки
Андерсон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
9
Гоппел
Теймен
7
Хессер
Робин
19
Якобсен
Бьярке
8
Бэтцнер
Ник
25
Аграфиотис
Николас
18
Пртайин
Иван
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Веен Висбаден
3-4-1-2

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Веен Висбаден

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
1:3
Б3
0:1
Б3
1:2
Б3
2:3
Б3
3:3
Б3
0:2
Б3
1:2
Б3
3:1
Б3
0:0

Голы

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.8

Среднее время на гол

51
50

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
47

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 8 0.24
Кауфманн Фабио 6 0.18
Hasan Kurucay 4 (3) 0.12
Бисакшич Эрмин 4 0.12
Хельгасон Торир 3 0.09
Уджа Энтони 3 0.09
Johan Gomez 3 0.09
Донкор Антон 2 0.06
Крюгер Флориан 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Иванов Роберт 1 0.03
Риттмюллер Марвин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 13 (2) 0.39
Hyun-ju Lee 4 0.12
Гоппел Теймен 3 0.09
Айдэйл Джон 3 (1) 0.09
Ковачевич Франко 3 0.09
Вукотич Александар 2 0.06
Хессер Робин 1 0.03
Гюнтер Лассе 1 0.03
Бэтцнер Ник 1 0.03
Фроэзе Кианз 1 0.03
Райнталер Макс 1 0.03
Чатич Амар 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Фехнер Джино 0 0
Якобсен Бьярке 0 0
Карстенс Флориан 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 7 2
Краусе Робин 8 1
Hasan Kurucay 5 2
Кауфманн Фабио 8 0
Бисакшич Эрмин 6 0
Иванов Роберт 6 0
Johan Gomez 4 0
Декарли Сауло 3 0
Донкор Антон 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Лукоки Андерсон 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Хофманн Роб-Торбен 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Даниэль Шернинг 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 10 1
Анга-Лётшер Мартин 7 1
Матисен Маркус 8 0
Фехнер Джино 7 0
Пртайин Иван 6 0
Hyun-ju Lee 2 2
Карстенс Флориан 5 0
Чатич Амар 2 1
Мокенхаупт Саша 3 0
Фроэзе Кианз 3 0
Гоппел Теймен 3 0
Бэтцнер Ник 3 0
Якобсен Бьярке 1 1
Штритцель Флориан 2 0
Хессер Робин 2 0
Беннеттс Кинан 2 0
Гюнтер Лассе 2 0
Таффертсхофер Эммануэль 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Ковачевич Франко 1 0
Йонжич Антонио 1 0
Markus Kauczinski 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Веен Висбаден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9
Айнтрахт Бр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Веен Висбаден
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
16

Упущенные победы

13
12
Айнтрахт Бр
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Веен Висбаден
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

23
17

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

22
18
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
23%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
6
33%
76-90

Пропущено

20
25
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
2
10%
8
32%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
5
25%
6
24%
76-90

Забито

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
3
19%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Пропущено

27
23
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
7%
1
4%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
9
33%
5
22%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
2
7%
6
26%
76-90

Забито

38
35
17 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
8
21%
3
9%
1-15
4
11%
7
20%
16-30
5
13%
3
9%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
5
13%
8
23%
61-75
9
24%
9
26%
76-90

Пропущено

47
48
28 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
6
13%
2
4%
1-15
9
19%
7
15%
16-30
13
28%
8
17%
31-45
3
6%
13
27%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
7
15%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Веен Висбаден

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 39%
1
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
12
1.5
3
13
2
15
2.5
2
14
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
6
5
11
1.5
5
12
3
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
23
10
10
23
1.5
8
25
5
28
2.5
4
29
1
32
3.5
1
32
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 33 19 9 5 60 - 35 66
2.
Хольштайн Киль
 33 20 5 8 63 - 38 65
3.
Фортуна
 33 17 9 7 69 - 38 60
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 33 14 10 9 65 - 48 52
6.
Ганновер 96
 33 13 13 7 58 - 42 52
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Айнтрахт Бр
 33 11 5 17 37 - 48 38
14.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
15.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
16.
Веен Висбаден
 33 8 8 17 35 - 48 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 33 5 10 18 29 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
7.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
8.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
12.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
13.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
7.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Фортуна Цолис Христос 19 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Филипп Райан сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Хельгасон Торир бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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