Тур: 33. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолХельгасон Торир
54' Желтая карточкаИванов Роберт
77' Желтая карточкаЙонжич Антонио
77' Желтая карточкаБисакшич Эрмин
87' Желтая карточкаДонкор Антон
90'+8
Ход матча
22'
1:0
54'
77'
77'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
269 Количество передач 504
-
43 Владение мячом, % 57
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Чатич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju Lee
-
Главный тренер: Нильс Дёринг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Веен Висбаден
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.8
Среднее время на гол
51
50
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
2
Среднее время на гол
112
45
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.22
1.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
47
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|8
|0.24
|Кауфманн Фабио
|6
|0.18
|Hasan Kurucay
|4 (3)
|0.12
|Бисакшич Эрмин
|4
|0.12
|Хельгасон Торир
|3
|0.09
|Уджа Энтони
|3
|0.09
|Johan Gomez
|3
|0.09
|Донкор Антон
|2
|0.06
|Крюгер Флориан
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Иванов Роберт
|1
|0.03
|Риттмюллер Марвин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|13 (2)
|0.39
|Hyun-ju Lee
|4
|0.12
|Гоппел Теймен
|3
|0.09
|Айдэйл Джон
|3 (1)
|0.09
|Ковачевич Франко
|3
|0.09
|Вукотич Александар
|2
|0.06
|Хессер Робин
|1
|0.03
|Гюнтер Лассе
|1
|0.03
|Бэтцнер Ник
|1
|0.03
|Фроэзе Кианз
|1
|0.03
|Райнталер Макс
|1
|0.03
|Чатич Амар
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Фехнер Джино
|0
|0
|Якобсен Бьярке
|0
|0
|Карстенс Флориан
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|7
|2
|Краусе Робин
|8
|1
|Hasan Kurucay
|5
|2
|Кауфманн Фабио
|8
|0
|Бисакшич Эрмин
|6
|0
|Иванов Роберт
|6
|0
|Johan Gomez
|4
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Донкор Антон
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Даниэль Шернинг
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|10
|1
|Анга-Лётшер Мартин
|7
|1
|Матисен Маркус
|8
|0
|Фехнер Джино
|7
|0
|Пртайин Иван
|6
|0
|Hyun-ju Lee
|2
|2
|Карстенс Флориан
|5
|0
|Чатич Амар
|2
|1
|Мокенхаупт Саша
|3
|0
|Фроэзе Кианз
|3
|0
|Гоппел Теймен
|3
|0
|Бэтцнер Ник
|3
|0
|Якобсен Бьярке
|1
|1
|Штритцель Флориан
|2
|0
|Хессер Робин
|2
|0
|Беннеттс Кинан
|2
|0
|Гюнтер Лассе
|2
|0
|Таффертсхофер Эммануэль
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Ковачевич Франко
|1
|0
|Йонжич Антонио
|1
|0
|Markus Kauczinski
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Веен Висбаден
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
9
Айнтрахт Бр
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)
Веен Висбаден
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
16
Упущенные победы
13
12
Айнтрахт Бр
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
48% (16)
30% (10)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
24% (8)
39% (13)
Веен Висбаден
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Сухие победы
13
7
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
17
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
22
18
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
5
23%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
4
18%
3
17%
61-75
5
23%
6
33%
76-90
Пропущено
20
25
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
4
20%
1
4%
1-15
2
10%
4
16%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
2
10%
8
32%
46-60
3
15%
3
12%
61-75
5
25%
6
24%
76-90
Забито
16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
3
19%
1
6%
1-15
0
0%
5
29%
29%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
6
38%
2
12%
46-60
1
6%
5
29%
29%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Пропущено
27
23
18 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
2
7%
1
4%
1-15
7
26%
3
13%
16-30
9
33%
5
22%
31-45
1
4%
5
22%
46-60
6
22%
3
13%
61-75
2
7%
6
26%
76-90
Забито
38
35
17 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 22
12 Забивали первыми 15
13 Не забивали 10
8
21%
3
9%
1-15
4
11%
7
20%
16-30
5
13%
3
9%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
5
13%
8
23%
61-75
9
24%
9
26%
76-90
Пропущено
47
48
28 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 31
20 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 28
6
13%
2
4%
1-15
9
19%
7
15%
16-30
13
28%
8
17%
31-45
3
6%
13
27%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
7
15%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0 Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Фортуна 0:2
Ганза - Веен Висбаден 3:1 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Веен Висбаден - Вальдхоф 3:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Веен Висбаден - Шотт Майнц 3:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Нюрнберг 1:1 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Веен Висбаден - Герта 3:1 Магдебург - Веен Висбаден 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Веен Висбаден - Зандхаузен 2:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Веен Висбаден
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 39%
1
10 раз 30%
2
5 раз 15%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
1
15 раз 45%
0
10 раз 30%
2
4 раза 12%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
124
512
313
215
214
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
116
511
512
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2310
1023
825
528
429
132
132
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|19 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11