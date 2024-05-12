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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: .
Карлсруэ
1:1
Первый тайм: 45+'
Ганновер 96
0'
0:1
20' Гол
Фогльзаммер Андреас
29' Желтая карточка
Кунце Фабиан
32' Желтая карточка
Хайзе Филип
38' Желтая карточка
Франке Марсель
1:1
44' Гол
Небель Пауль

Ход матча

20'
0:1
Фогльзаммер Андреас
(Муроя Сэй)
29'
 
Кунце Фабиан
32'
Хайзе Филип
 
38'
Франке Марсель
 
44'
Небель Пауль
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Ганновер 96
4.19
4.30
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Все Коэффициенты
29
Вейсc
Максим
21
Тиеде
Марко
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
16
Хайзе
Филип
17
Рапп
Николай
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
1
Цилер
Рон-Роберт
34
Yannik
Luehrs
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
32
Фогльзаммер
Андреас
25
Lars
Gindorf
9
Nicolo
Tresoldi
Карлсруэ
4-2-3-1
Ганновер 96
3-4-2-1

История личных встреч

Карлсруэ
Ганновер 96

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
3:3
К
2:0
К
0:6
Б2
2:0
Б2
1:0
Б
2:3
Б
3:2
Б
2:2

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.75
1.63

Среднее время на гол

51
55

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 14 0.42
Зивзивадзе Буду 11 0.33
Ванитцек Марвин 10 (3) 0.3
Шлойзенер Фабиан 7 0.21
Небель Пауль 4 0.12
Штиндль Ларс 3 0.09
Йенсен Леон 2 0.06
Франке Марсель 2 0.06
Бурнич Дженис 2 0.06
Тиеде Марко 1 0.03
Гондорф Жером 1 0.03
Херольд Дэвид 1 0.03
Бормут Робин 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Байфус Марцель 1 0.03
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.33
Фогльзаммер Андреас 8 0.24
Нильсен Ховард 7 0.21
Nicolo Tresoldi 7 0.21
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.12
Кён Деррик 3 0.09
Enzo Leopold 3 0.09
Муроя Сэй 2 0.06
Шауб Луис 2 0.06
Нойман Фил 2 0.06
Lars Gindorf 2 0.06
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 8 0
Бурнич Дженис 6 0
Небель Пауль 6 0
Франке Марсель 5 0
Ванитцек Марвин 5 0
Хайзе Филип 4 0
Гондорф Жером 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Бормут Робин 3 0
Штиндль Ларс 2 0
Древес Патрик 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Тиеде Марко 1 0
Зивзивадзе Буду 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 8 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нойман Фил 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Эзех Бруклин 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
19% (3)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Ганновер 96
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

9
10
Карлсруэ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

18
32
Карлсруэ
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (13)
31% (10)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
28% (9)
22% (7)
Ганновер 96
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
41% (13)
28% (9)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

27
42

Голы по времени матча

Забито

38
22
19 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
18 Не забивали 21
7
18%
4
18%
1-15
5
13%
6
27%
16-30
7
18%
1
5%
31-45
6
16%
4
18%
46-60
4
11%
1
5%
61-75
9
24%
6
27%
76-90

Пропущено

22
23
11 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
1
5%
1
4%
1-15
7
32%
4
17%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
2
9%
5
22%
46-60
7
32%
3
13%
61-75
2
9%
6
26%
76-90

Забито

24
33
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
6
25%
7
21%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
7
29%
29%
2
6%
46-60
0
0%
9
27%
61-75
5
21%
8
24%
76-90

Пропущено

26
19
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
7
27%
2
11%
1-15
3
12%
6
32%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
3
12%
1
5%
76-90

Забито

62
55
31 В 1-м тайме 25
31 Во 2-м тайме 30
18 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
13
21%
11
20%
1-15
7
11%
8
15%
16-30
11
18%
6
11%
31-45
13
21%
6
11%
46-60
4
6%
10
18%
61-75
14
23%
14
25%
76-90

Пропущено

48
42
26 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 24
8
17%
3
7%
1-15
10
21%
10
24%
16-30
8
17%
9
21%
31-45
5
10%
8
19%
46-60
12
25%
5
12%
61-75
5
10%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3

Результаты матчей

Карлсруэ
Ганновер 96

Точный счет

2:2
4 раза 25%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
1 раз 6%
7
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
6 раз 19%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
4 раза 13%
7
1 раз 3%
2
13 раз 41%
1
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
15
1
13
3
1.5
12
4
6
10
2.5
3
13
3
13
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
1
15
5.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
7
9
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
26
6
20
12
1.5
19
13
10
22
2.5
6
26
5
27
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
1
31
5.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 33 19 9 5 58 - 34 66
2.
Хольштайн Киль
 33 20 5 8 63 - 38 65
3.
Фортуна
 33 17 9 7 69 - 38 60
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 0:1 33 14 10 9 64 - 47 52
6.
Ганновер 96
 1:0 33 13 13 7 57 - 41 52
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Айнтрахт Бр
 1:0 33 11 5 17 37 - 48 38
14.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
15.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
16.
Веен Висбаден
 0:1 33 8 8 17 35 - 48 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 0:1 33 5 10 18 28 - 66 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 1:0 17 11 5 1 33 - 14 38
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 0:1 17 9 5 3 39 - 22 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
7.
Ганновер 96
 1:0 16 8 6 2 34 - 18 30
8.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Айнтрахт Бр
 1:0 17 7 4 6 21 - 21 25
12.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
13.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 0:1 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 0:1 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
3.
Санкт-Паули
 1:0 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Ганновер 96
 1:0 17 5 7 5 23 - 23 22
7.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Карлсруэ
 0:1 16 5 5 6 25 - 25 20
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 0:1 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 1:0 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 0:1 17 2 5 10 15 - 39 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Фортуна Цолис Христос 19 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 44'
    Г О О О О Л - Небель Пауль бьет в цель!
  • 38'
    Франке Марсель получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Хайзе Филип получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Кунце Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Муроя Сэй сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Фогльзаммер Андреас бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Карлсруэ
Ничья
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4.19
4.30
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