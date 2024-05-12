Тур: 33. Стадион: BBBank Wildpark.
1:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолФогльзаммер Андреас
29' Желтая карточкаКунце Фабиан
32' Желтая карточкаХайзе Филип
38' Желтая карточкаФранке Марсель
1:1
44' ГолНебель Пауль
54' Желтая карточкаШтиндль Ларс
1:2
65' ГолХальстенберг Марсель
83' Желтая карточкаЗивзивадзе Буду
83' Желтая карточкаГондорф Жером
90' Желтая карточкаМуроя Сэй
90' Желтая карточкаВанитцек Марвин
90'+8
Ход матча
20'
0:1
29'
32'
38'
44'
1:1
54'
65'
83'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 10
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
6 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
455 Количество передач 358
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
29
Вейсc
Максим
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
17
Рапп
Николай
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
25
Lars
Gindorf
- Основной состав
-
29 Вейсc МаксимВратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Eren Ozturk
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lars GindorfПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Защитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Карлсруэ
Ганновер 96
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
4 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.75
1.63
Среднее время на гол
51
55
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|14
|0.42
|Зивзивадзе Буду
|11
|0.33
|Ванитцек Марвин
|10 (3)
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.21
|Небель Пауль
|5
|0.15
|Штиндль Ларс
|3
|0.09
|Йенсен Леон
|2
|0.06
|Франке Марсель
|2
|0.06
|Бурнич Дженис
|2
|0.06
|Тиеде Марко
|1
|0.03
|Гондорф Жером
|1
|0.03
|Херольд Дэвид
|1
|0.03
|Бормут Робин
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Байфус Марцель
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.33
|Фогльзаммер Андреас
|8
|0.24
|Нильсен Ховард
|7
|0.21
|Nicolo Tresoldi
|7
|0.21
|Хальстенберг Марсель
|5 (2)
|0.15
|Кён Деррик
|3
|0.09
|Enzo Leopold
|3
|0.09
|Муроя Сэй
|2
|0.06
|Шауб Луис
|2
|0.06
|Нойман Фил
|2
|0.06
|Lars Gindorf
|2
|0.06
|Дем Янник
|1
|0.03
|Кунце Фабиан
|1
|0.03
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Эзех Бруклин
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|8
|0
|Франке Марсель
|6
|0
|Ванитцек Марвин
|6
|0
|Бурнич Дженис
|6
|0
|Небель Пауль
|6
|0
|Гондорф Жером
|5
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Штиндль Ларс
|3
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Зивзивадзе Буду
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|8
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нойман Фил
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Муроя Сэй
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Эзех Бруклин
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Ганновер 96
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
10
10
Карлсруэ
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Ганновер 96
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
18
32
Карлсруэ
65.2%
34.8%
15 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (16)
27% (9)
24% (8)
Ганновер 96
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (13)
30% (10)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (6)
30% (10)
52% (17)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
28
42
Голы по времени матча
Забито
39
24
20 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 21
7
18%
4
17%
1-15
5
13%
7
29%
29%
16-30
8
21%
1
4%
31-45
6
15%
4
17%
46-60
4
10%
2
8%
61-75
9
23%
6
25%
76-90
Пропущено
24
24
12 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
1
4%
1
4%
1-15
8
33%
4
17%
16-30
3
13%
5
21%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
8
33%
3
13%
61-75
2
8%
6
25%
76-90
Забито
24
33
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
6
25%
7
21%
1-15
2
8%
2
6%
16-30
4
17%
5
15%
31-45
7
29%
29%
2
6%
46-60
0
0%
9
27%
61-75
5
21%
8
24%
76-90
Пропущено
26
19
15 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
7
27%
2
11%
1-15
3
12%
6
32%
16-30
5
19%
5
26%
31-45
3
12%
3
16%
46-60
5
19%
2
11%
61-75
3
12%
1
5%
76-90
Забито
63
57
32 В 1-м тайме 26
31 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 16
6 Не забивали 7
13
21%
11
19%
1-15
7
11%
9
16%
16-30
12
19%
6
11%
31-45
13
21%
6
11%
46-60
4
6%
11
19%
61-75
14
22%
14
25%
76-90
Пропущено
50
43
27 В 1-м тайме 23
23 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 25
8
16%
3
7%
1-15
11
22%
10
23%
16-30
8
16%
10
23%
31-45
5
10%
8
19%
46-60
13
26%
5
12%
61-75
5
10%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 4:0 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 0:4 Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0
Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3
Результаты матчей
Карлсруэ
Ганновер 96
Точный счет
2:2
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
2:2
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
2 раза 12%
4
2 раза 12%
7
1 раз 6%
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
2:2
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
7
1 раз 3%
2
14 раз 42%
1
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
151
134
124
611
313
314
115
116
115
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
125
79
89
412
314
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
276
2013
2013
1023
627
528
231
132
132
132
132
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|19 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11