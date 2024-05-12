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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
3:1
Конец матча
Оснабрюк
0'
1:0
7' Гол
Афолайян Оладапо
15' Желтая карточка
Смит Эрик
2:0
58' Гол
Афолайян Оладапо
3:0
68' Гол
Хартель Марсель
90' Желтая карточка
Джигала Адам
3:1
90' Пенальти
Кель Ларс
90'+2
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
21
Рицка
Ларс
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
24
Меткалф
Коннор
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Саад
Элиас
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
33
Бирман
Тимо
25
Виманн
Никлас
3
Florian
Kleinhansl
26
Dave
Gnaase
8
Теше
Роберт
17
Конте
Кристиан
11
Макридис
Хараламбос
7
Ниманн
Ноэль
10
Вридт
Квази
Санкт-Паули
3-4-3
Оснабрюк
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Оснабрюк

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:1
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
0:1
Б2
3:1
Б2
1:1
ТМС
3:1
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.83
1.25

Среднее время на гол

49
72

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.8
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5

Среднее время на гол

50
69

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 17 (3) 0.52
Эггештайн Йоханнес 9 0.27
Афолайян Оладапо 9 0.27
Саад Элиас 7 0.21
Ирвайн Джексон 6 0.18
Меткалф Коннор 3 0.09
Салиакас Манолис 2 0.06
Рицка Ларс 2 0.06
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0
Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 10 (1) 0.3
Конте Кристиан 4 0.12
Dave Gnaase 4 (1) 0.12
Кюизанс Микаэль 3 (3) 0.09
Теше Роберт 1 0.03
Диаките Умар 1 0.03
Florian Kleinhansl 1 0.03
Вридт Квази 1 0.03
Макридис Хараламбос 1 0.03
Lukas Kunze 1 0.03
Гьямфи Максвелл 1 0.03
Кель Ларс 1 (1) 0.03
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Айдини Басхким 0 0
Кюн Филипп 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 6 1
Саад Элиас 6 1
Смит Эрик 7 0
Меткалф Коннор 6 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 4 0
Джигала Адам 3 0
Метс Кароль 1 1
Эггештайн Йоханнес 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Рицка Ларс 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 14 0
Кюизанс Микаэль 8 2
Айдини Басхким 6 1
Florian Kleinhansl 7 0
Гьямфи Максвелл 5 1
Виманн Никлас 2 2
Теше Роберт 4 0
Ферхук Йон 3 0
Вридт Квази 3 0
Диаките Умар 3 0
Андруцос Танасис 3 0
Конте Кристиан 3 0
Jannes Wulff 3 0
Lukas Kunze 2 0
Ниманн Ноэль 2 0
Кюн Филипп 2 0
Уве Кошинат 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Тальхаммер Максимилиан 1 0
Henry Rorig 1 0
Florian Bahr 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Оснабрюк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

5
14
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Оснабрюк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
22

Упущенные победы

23
9
Санкт-Паули
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Оснабрюк
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
23

Упущенные победы

28
23

Голы по времени матча

Забито

34
17
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
5
15%
1
6%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
7
21%
5
29%
29%
31-45
7
21%
2
12%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
8
24%
6
35%
76-90

Пропущено

16
40
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
1 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 15
0
0%
4
10%
1-15
3
19%
4
10%
16-30
2
13%
8
20%
31-45
6
38%
8
20%
46-60
1
6%
9
23%
61-75
4
25%
7
18%
76-90

Забито

25
13
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
3
12%
2
15%
1-15
6
24%
3
23%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
2
8%
3
23%
76-90

Пропущено

20
27
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
15%
7
26%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
5
25%
6
22%
61-75
9
45%
6
22%
76-90

Забито

59
30
30 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 7
6 Не забивали 12
8
14%
3
10%
1-15
9
15%
4
13%
16-30
13
22%
7
23%
31-45
11
19%
3
10%
46-60
8
14%
4
13%
61-75
10
17%
9
30%
76-90

Пропущено

36
67
10 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 39
7 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 27
3
8%
11
16%
1-15
3
8%
4
6%
16-30
4
11%
13
19%
31-45
7
19%
11
16%
46-60
6
17%
15
22%
61-75
13
36%
13
19%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Оснабрюк

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Точный счет

0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Оснабрюк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
8
8
11
6
1.5
5
11
6
11
2.5
2
15
3.5
2
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
9
7
1.5
4
13
2
14
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
20
13
20
13
1.5
9
24
8
25
2.5
3
30
3.5
2
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 33 19 9 5 60 - 35 66
2.
Хольштайн Киль
 33 20 5 8 63 - 38 65
3.
Фортуна
 33 17 9 7 69 - 38 60
4.
Гамбург
 33 16 7 10 60 - 43 55
5.
Карлсруэ
 33 14 10 9 65 - 48 52
6.
Ганновер 96
 33 13 13 7 58 - 42 52
7.
Падерборн
 33 14 7 12 52 - 53 49
8.
Герта
 33 13 9 11 68 - 57 48
9.
Гройтер Фюрт
 33 13 8 12 48 - 49 47
10.
Шальке 04
 33 12 7 14 53 - 58 43
11.
Эльвeрсберг
 33 12 7 14 49 - 60 43
12.
Нюрнберг
 33 11 7 15 42 - 60 40
13.
Айнтрахт Бр
 33 11 5 17 37 - 48 38
14.
Магдебург
 33 9 11 13 44 - 51 38
15.
Кайзерслаутерн
 33 10 6 17 54 - 64 36
16.
Веен Висбаден
 33 8 8 17 35 - 48 32
17.
Ганза
 33 9 4 20 29 - 55 31
18.
Оснабрюк
 33 5 10 18 29 - 68 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 17 11 5 1 35 - 15 38
2.
Гамбург
 16 11 0 5 32 - 18 33
3.
Карлсруэ
 17 9 5 3 40 - 23 32
4.
Гройтер Фюрт
 16 9 4 3 31 - 20 31
5.
Шальке 04
 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Фортуна
 16 9 3 4 29 - 19 30
7.
Ганновер 96
 16 8 6 2 34 - 18 30
8.
Герта
 17 8 6 3 43 - 22 30
9.
Хольштайн Киль
 17 9 2 6 33 - 26 29
10.
Падерборн
 17 7 4 6 26 - 25 25
11.
Айнтрахт Бр
 17 7 4 6 21 - 21 25
12.
Магдебург
 17 6 6 5 27 - 23 24
13.
Кайзерслаутерн
 16 7 2 7 31 - 31 23
14.
Эльвeрсберг
 16 6 4 6 23 - 25 22
15.
Нюрнберг
 17 6 4 7 21 - 27 22
16.
Ганза
 16 6 2 8 19 - 25 20
17.
Веен Висбаден
 16 4 5 7 17 - 23 17
18.
Оснабрюк
 16 3 5 8 13 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 16 11 3 2 30 - 12 36
2.
Фортуна
 17 8 6 3 40 - 19 30
3.
Санкт-Паули
 16 8 4 4 25 - 20 28
4.
Падерборн
 16 7 3 6 26 - 28 24
5.
Гамбург
 17 5 7 5 28 - 25 22
6.
Ганновер 96
 17 5 7 5 24 - 24 22
7.
Эльвeрсберг
 17 6 3 8 26 - 35 21
8.
Карлсруэ
 16 5 5 6 25 - 25 20
9.
Герта
 16 5 3 8 25 - 35 18
10.
Нюрнберг
 16 5 3 8 21 - 33 18
11.
Гройтер Фюрт
 17 4 4 9 17 - 29 16
12.
Веен Висбаден
 17 4 3 10 18 - 25 15
13.
Магдебург
 16 3 5 8 17 - 28 14
14.
Айнтрахт Бр
 16 4 1 11 16 - 27 13
15.
Кайзерслаутерн
 17 3 4 10 23 - 33 13
16.
Шальке 04
 16 3 3 10 22 - 37 12
17.
Ганза
 17 3 2 12 10 - 30 11
18.
Оснабрюк
 17 2 5 10 16 - 41 11
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 22 (4)
Фортуна Цолис Христос 19 (6)
Гамбург Глацель Роберт 19 (5)
Санкт-Паули Хартель Марсель 17 (12)
Нюрнберг Узун Кан 16 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 14
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 10
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 8
Ганза Россбах Дамиан 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Рицка Ларс сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Афолайян Оладапо бьет в цель!
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