Тур: 33. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
3:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолАфолайян Оладапо
15' Желтая карточкаСмит Эрик
2:0
58' ГолАфолайян Оладапо
3:0
68' ГолХартель Марсель
90' Желтая карточкаДжигала Адам
3:1
90' ПенальтиКель Ларс
90'+2
Ход матча
7'
1:0
15'
58'
68'
72'
90'
90'
3:1
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 2
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
581 Количество передач 327
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
21
Рицка
Ларс
26
Саад
Элиас
22
Кюн
Филипп
33
Бирман
Тимо
26
Dave
Gnaase
10
Вридт
Квази
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кель ЛарсНападающий
- Нападающий
-
16 Henry Rorig
-
32 Jannes Wulff
-
Главный тренер: Кошинат Уве
История личных встреч
Санкт-Паули
Оснабрюк
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.83
1.25
Среднее время на гол
49
72
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.8
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
Среднее время на гол
50
69
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|17 (3)
|0.52
|Эггештайн Йоханнес
|9
|0.27
|Афолайян Оладапо
|9
|0.27
|Саад Элиас
|7
|0.21
|Ирвайн Джексон
|6
|0.18
|Меткалф Коннор
|3
|0.09
|Салиакас Манолис
|2
|0.06
|Рицка Ларс
|2
|0.06
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|10 (1)
|0.3
|Конте Кристиан
|4
|0.12
|Dave Gnaase
|4 (1)
|0.12
|Кюизанс Микаэль
|3 (3)
|0.09
|Теше Роберт
|1
|0.03
|Диаките Умар
|1
|0.03
|Florian Kleinhansl
|1
|0.03
|Вридт Квази
|1
|0.03
|Макридис Хараламбос
|1
|0.03
|Lukas Kunze
|1
|0.03
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.03
|Кель Ларс
|1 (1)
|0.03
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
|Айдини Басхким
|0
|0
|Кюн Филипп
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|6
|1
|Саад Элиас
|6
|1
|Смит Эрик
|7
|0
|Меткалф Коннор
|6
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|4
|0
|Джигала Адам
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Рицка Ларс
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|14
|0
|Кюизанс Микаэль
|8
|2
|Айдини Басхким
|6
|1
|Florian Kleinhansl
|7
|0
|Гьямфи Максвелл
|5
|1
|Виманн Никлас
|2
|2
|Теше Роберт
|4
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Андруцос Танасис
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Jannes Wulff
|3
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Ниманн Ноэль
|2
|0
|Кюн Филипп
|2
|0
|Уве Кошинат
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (9)
41% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Оснабрюк
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
5
14
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Оснабрюк
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
59% (10)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
22
Упущенные победы
23
9
Санкт-Паули
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
42% (14)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Оснабрюк
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
48% (16)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
39% (13)
33% (11)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
23
Упущенные победы
28
23
Голы по времени матча
Забито
34
17
15 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 10
13 Забивали первыми 3
19 Не забивали 20
5
15%
1
6%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
7
21%
5
29%
29%
31-45
7
21%
2
12%
46-60
4
12%
2
12%
61-75
8
24%
6
35%
76-90
Пропущено
16
40
5 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 24
1 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 15
0
0%
4
10%
1-15
3
19%
4
10%
16-30
2
13%
8
20%
31-45
6
38%
8
20%
46-60
1
6%
9
23%
61-75
4
25%
7
18%
76-90
Забито
25
13
15 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
3
12%
2
15%
1-15
6
24%
3
23%
16-30
6
24%
2
15%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
4
16%
2
15%
61-75
2
8%
3
23%
76-90
Пропущено
20
27
5 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
3
15%
7
26%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
1
5%
3
11%
46-60
5
25%
6
22%
61-75
9
45%
6
22%
76-90
Забито
59
30
30 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 16
22 Забивали первыми 7
6 Не забивали 12
8
14%
3
10%
1-15
9
15%
4
13%
16-30
13
22%
7
23%
31-45
11
19%
3
10%
46-60
8
14%
4
13%
61-75
10
17%
9
30%
76-90
Пропущено
36
67
10 В 1-м тайме 28
26 Во 2-м тайме 39
7 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 27
3
8%
11
16%
1-15
3
8%
4
6%
16-30
4
11%
13
19%
31-45
7
19%
11
16%
46-60
6
17%
15
22%
61-75
13
36%
13
19%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4
Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4
Оснабрюк
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оснабрюк - Шальке 04 0:4 Магдебург - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:3 Хольштайн Киль - Оснабрюк 4:0
Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Веен Висбаден - Оснабрюк 0:1 Эспелькамп - Оснабрюк 1:5 Оснабрюк - Фортуна 0:4 Кайзерслаутерн - Оснабрюк 3:2 Гамбург - Оснабрюк 1:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4 Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Оснабрюк
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
0
3 раза 18%
1
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
8 раз 50%
2
5 раз 31%
1
3 раза 19%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Точный счет
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
4:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
7 раз 21%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
11 раз 33%
2
9 раз 27%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Оснабрюк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
88
116
511
611
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
97
413
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
2013
2013
924
825
330
231
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|22 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|19 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|19 (5)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|17 (12)
|Нюрнберг
|Узун Кан
|16 (2)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|14
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 10
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 8
|Ганза
|Россбах Дамиан
|11