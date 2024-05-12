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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Верона
0:0
Перерыв
Торино
0'
38' Желтая карточка
Нослин Тейяни
44' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо

Ход матча

38'
Нослин Тейяни
 
44'
Маньяни Джанджакомо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 113
Верона 23% (26)
X 53.1% (60)
Торино 23.9% (27)
Все прогнозы
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Верона
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Торино
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Монтипо
Лоренцо
18
Сентонз
Фабьен
23
Маньяни
Джанджакомо
42
Коппола
Диего
32
Кабаль
Хуан
27
Давидович
Павел
33
Дуда
Ондрей
8
Лазович
Дарко
25
Сердар
Суат
17
Нослин
Тейяни
99
Бонаццоли
Федерико
32
Милинкович-Савич
Ваня
27
Войвода
Мергим
6
Ловато
Маттео
5
Масина
Адам
19
Белланова
Рауль
13
Родригес
Рикардо
61
Тамез
Адриен
8
Илич
Иван
28
Риччи
Самуэле
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Верона
4-2-3-1
Торино
3-4-1-2

История личных встреч

Верона
Торино

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1
СA
1:3
СA
2:2
СB
1:4
СB
1:3

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.2

Среднее время на гол

73
75

Всего голов

9
18

Голов в среднем за матч

0.9
2

Среднее время на гол

100
45

Всего голов

20
30

Голов в среднем за матч

1.05
1.58

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

85
57

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.19
Джурич Милан II 5 (1) 0.14
Нослин Тейяни 4 0.11
Фолоруншо Майкл 4 0.11
Бонаццоли Федерико 3 0.08
Лазович Дарко 3 (1) 0.08
Анри Тома 3 0.08
Коппола Диего 2 0.06
Дуда Ондрей 1 0.03
Суслов Томаш 1 (1) 0.03
Свидерски Кароль 1 0.03
Тчатчуа Джексон 0 0
Фараони Марко 0 0
Монтипо Лоренцо 0 0
Сентонз Фабьен 0 0
Сердар Суат 0 0
Мбула Хорди 0 0
Терраччано Филиппо 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 11 0.31
Санабрия Антонио 5 (2) 0.14
Влашич Никола 3 0.08
Радоньич Неманья 3 0.08
Буонджорно Алессандро 3 0.08
Илич Иван 2 0.06
Белланова Рауль 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Шуурс Перр 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Тамез Адриен 0 0
Родригес Рикардо 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 11 2
Коппола Диего 9 0
Сердар Суат 6 0
Суслов Томаш 6 0
Фараони Марко 5 0
Давидович Павел 5 0
Фолоруншо Майкл 5 0
Маньяни Джанджакомо 5 0
Кабаль Хуан 5 0
Марко Барони 5 0
Нгонж Сириль 4 0
Анри Тома 2 1
Дойг Джош 3 0
Хин Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Сентонз Фабьен 2 0
Силва Даниэл 2 0
Амионе Бруно 2 0
Тчатчуа Джексон 2 0
Джурич Милан II 2 0
Нослин Тейяни 2 0
Лазович Дарко 0 1
Терраччано Филиппо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юрич Иван II 5 3
Линетти Кароль 10 0
Риччи Самуэле 7 1
Тамез Адриен 6 1
Буонджорно Алессандро 7 0
Белланова Рауль 5 0
Родригес Рикардо 4 0
Лазаро Валентино 3 0
Джиджи Коффи 3 0
Влашич Никола 3 0
Войвода Мергим 3 0
Илич Иван 3 0
Сапата Дуван 2 0
Санабрия Антонио 2 0
Шуурс Перр 2 0
Пеллегри Пьетро 2 0
Милинкович-Савич Ваня 2 0
Сазонов Саба 2 0
Ловато Маттео 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Верона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Торино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (15)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
7
Верона
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Торино
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

8
15
Верона
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Торино
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
74% (26)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
49% (17)
40% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

21
6

Упущенные победы

18
22

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
5
25%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
15%
5
33%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
1
7%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
7
32%
6
24%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
2
9%
6
24%
76-90

Забито

13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Пропущено

24
8
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
6
25%
1
13%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
7
29%
29%
2
25%
61-75
5
21%
2
25%
76-90

Забито

33
30
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 16
5
15%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
8
24%
7
23%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
6
20%
76-90

Пропущено

46
33
22 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 17
5
11%
2
6%
1-15
10
22%
1
3%
16-30
7
15%
4
12%
31-45
7
15%
9
27%
46-60
10
22%
9
27%
61-75
7
15%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2
Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0
Торино
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0
Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0

Результаты матчей

Верона
Торино

Точный счет

1:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
7 раз 39%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 20%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Верона
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
9
6
11
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
10
7
2
16
1.5
5
12
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
19
16
8
27
1.5
9
26
1
34
2.5
3
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 0:0 Заявка 36 11 15 10 31 - 31 48
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 36 10 13 13 41 - 44 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 0:0 Заявка 36 8 11 17 33 - 46 35
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
17.
Сассуоло
 1:0 Заявка 36 8 8 20 42 - 70 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
8.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
9.
Торино
 0:0 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
13.
Дженоа
 0:1 Заявка 18 6 6 6 23 - 22 24
14.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
15.
Верона
 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
16.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
17.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 0:1 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 3 3 12 19 - 38 12
17.
Верона
 0:0 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
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    Прогнозы 113
    Верона 23% (26)
    X 53.1% (60)
    Торино 23.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Торино
    3.60
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    3.25
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Верона 0:0 Торино

    Исход игры
    Верона
    23% (26)
    Ничья
    53.1% (60)
    Торино
    23.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    79.28% (88)
    Нет
    20.72% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    49.6% (56)
    1:2 Торино
    14.2% (16)
    2:1 Верона
    12.4% (14)
    1:0 Верона
    8.8% (10)
    0:1 Торино
    6.2% (7)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
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