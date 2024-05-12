Тур: 36. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Маринелли Ливио
Ход матча
38'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Кабаль
Хуан
33
Дуда
Ондрей
25
Сердар
Суат
61
Тамез
Адриен
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Суслов ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Кабич Урош
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Верона
Торино
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.2
Среднее время на гол
73
75
Всего голов
9
18
Голов в среднем за матч
0.9
2
Среднее время на гол
100
45
Всего голов
20
30
Голов в среднем за матч
1.05
1.58
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
85
57
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.19
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.14
|Нослин Тейяни
|4
|0.11
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.11
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.08
|Лазович Дарко
|3 (1)
|0.08
|Анри Тома
|3
|0.08
|Коппола Диего
|2
|0.06
|Дуда Ондрей
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1 (1)
|0.03
|Свидерски Кароль
|1
|0.03
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
|Фараони Марко
|0
|0
|Монтипо Лоренцо
|0
|0
|Сентонз Фабьен
|0
|0
|Сердар Суат
|0
|0
|Мбула Хорди
|0
|0
|Терраччано Филиппо
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|11
|0.31
|Санабрия Антонио
|5 (2)
|0.14
|Влашич Никола
|3
|0.08
|Радоньич Неманья
|3
|0.08
|Буонджорно Алессандро
|3
|0.08
|Илич Иван
|2
|0.06
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Шуурс Перр
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Тамез Адриен
|0
|0
|Родригес Рикардо
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|11
|2
|Коппола Диего
|9
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Суслов Томаш
|6
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Давидович Павел
|5
|0
|Фолоруншо Майкл
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|Кабаль Хуан
|5
|0
|Марко Барони
|5
|0
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Анри Тома
|2
|1
|Дойг Джош
|3
|0
|Хин Исак
|1
|1
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Сентонз Фабьен
|2
|0
|Силва Даниэл
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Тчатчуа Джексон
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Нослин Тейяни
|2
|0
|Лазович Дарко
|0
|1
|Терраччано Филиппо
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юрич Иван II
|5
|3
|Линетти Кароль
|10
|0
|Риччи Самуэле
|7
|1
|Тамез Адриен
|6
|1
|Буонджорно Алессандро
|7
|0
|Белланова Рауль
|5
|0
|Родригес Рикардо
|4
|0
|Лазаро Валентино
|3
|0
|Джиджи Коффи
|3
|0
|Влашич Никола
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Сапата Дуван
|2
|0
|Санабрия Антонио
|2
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Пеллегри Пьетро
|2
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Верона
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Торино
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
83% (15)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
7
Верона
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Торино
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
41% (7)
47% (8)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
8
15
Верона
68%
32%
17 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
37% (13)
29% (10)
Торино
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
11% (4)
74% (26)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (4)
49% (17)
40% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
21
6
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
5
25%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
15%
5
33%
31-45
5
25%
4
27%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
1
7%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
1
5%
2
8%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
4
16%
31-45
7
32%
6
24%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
2
9%
6
24%
76-90
Забито
13
15
3 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
25 Не забивали 26
0
0%
1
7%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Пропущено
24
8
12 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 5
4
17%
0
0%
1-15
6
25%
1
13%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
7
29%
29%
2
25%
61-75
5
21%
2
25%
76-90
Забито
33
30
11 В 1-м тайме 13
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 12
11 Не забивали 16
5
15%
4
13%
1-15
2
6%
3
10%
16-30
4
12%
6
20%
31-45
8
24%
7
23%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
8
24%
6
20%
76-90
Пропущено
46
33
22 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 17
5
11%
2
6%
1-15
10
22%
1
3%
16-30
7
15%
4
12%
31-45
7
15%
9
27%
46-60
10
22%
9
27%
61-75
7
15%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2
Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0 Болонья - Верона 2:0 Верона - Ювентус 2:2 Монца - Верона 0:0 Наполи - Верона 2:1 Верона - Фрозиноне 1:1 Рома - Верона 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Интер Милан - Верона 2:1 Верона - Салернитана 0:1 Верона - Кальяри 2:0 Фиорентина - Верона 1:0
Торино
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0
Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0 Рома - Торино 3:2 Торино - Лацио 0:2 Торино - Лечче 2:0 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Салернитана 0:0 Кальяри - Торино 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Торино - Наполи 3:0 Фиорентина - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:1 Торино - Эмполи 1:0
Результаты матчей
Верона
Торино
Точный счет
1:3
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
7 раз 39%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
2:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
8 раз 44%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 20%
2:1
7 раз 20%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
9 раз 26%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
1 раз 3%
0
16 раз 46%
1
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Верона
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
99
611
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
107
216
512
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
1916
827
926
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|0:0 Заявка
|36
|11
|15
|10
|31 - 31
|48
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|0:1 Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 44
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|0:0 Заявка
|36
|8
|11
|17
|33 - 46
|35
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|17.
|1:0 Заявка
|36
|8
|8
|20
|42 - 70
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|9.
|0:0 Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 22
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|15.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|17.
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|1:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 38
|12
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Верона 0:0 Торино
Исход игры
Верона
23% (26)
Ничья
53.1% (60)
Торино
23.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
79.28% (88)
Нет
20.72% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
49.6% (56)
1:2 Торино
14.2% (16)
2:1 Верона
12.4% (14)
1:0 Верона
8.8% (10)
0:1 Торино
6.2% (7)
0:0 Ничья
3.5% (4)
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