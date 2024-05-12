Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Маньяни Джанджакомо получил желтую карточку от судьи

41' Удар от ворот произведет Торино

41' Сердар Суат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Матч возобновлен

39' Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Нослин Тейяни получил желтую карточку от судьи

36' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Верона

25' Нослин Тейяни нанес удар головой, но Ваня Милинкович-Савич спокойно отбил мяч.

25' Лазович Дарко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Лазович Дарко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Удар от ворот произведет Торино

23' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Дуда Ондрей навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Лазович Дарко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Торино

7' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Белланова Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Матч возобновлен

4' Ох, нехорошо это выглядит. Белланова Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Белланова Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Торино начинает с центра поля

1' Судья начинает матч