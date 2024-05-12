Первый тайм

9' Де Кетеларе разогнал атаку по правому флангу и выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Хатебуру, Ханс доставая непростой мяч выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Скамакка зацепился за мяч, но затем обострить ситуацию без поддержки партнёров по команде уже не смог.

8' Угловой у ворот "Аталанты" на этот раз. Пеллегрини выполнил подачу на дальний угол вратарской, Руджери неплохо выпрыгнул и головой выбил мяч в аут.

7' Копмейнерс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади на этот раз, игроки "Ромы" уже сыграли более внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

6' Копмейнерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Эдерсон головой сбрасывал мяч к центру вратарской, мяч попал в корпус Лукаку и полетел под правую штангу, Свилар успел среагировать и в прыжке выбил мяч к углу вратарской, далее защитники "Ромы" уже не дали сыграть на добивании Пашаличу.

5' Копмейнерс попытался по правой половине поля убежать в штрафную площадь, Манчини накрыл Тёна и выбил мяч на угловой.

4' Пашалич разыграл стандарт с Хатебуром, далее Марио с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Ромы" сыграли внимательно и выбили мяч к центру поля.