Тур: 36. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Гуида Марко
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
33
Хатебур
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
-
53 Коми ПьетроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
99 Свилар МилеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Челик ЗекиЗащитник
-
22 Ауа УссемПолузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Кошта ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Азмун СердарНападающий
-
Главный тренер: Даниеле Де Росси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Рома
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
32 матча
31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед
Второй тайм
31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
18
Голов в среднем за матч
2.07
1.06
Среднее время на гол
43
85
Всего голов
26
26
Голов в среднем за матч
1.53
1.73
Среднее время на гол
58
51
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.78
1.38
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29
Среднее время на гол
50
65
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Копмейнерс Тëн
|12 (2)
|0.35
|Скамакка Джанлука
|10
|0.29
|Лукман Адемола
|9
|0.26
|Де Кетеларе Шарль
|7 (1)
|0.21
|Эдерсон Хонорато
|6
|0.18
|Пашалич Марио
|5 (1)
|0.15
|Миранчук Алексей
|3
|0.09
|Муриэль Луис
|2
|0.06
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.06
|Туре Эль Билал
|2
|0.06
|Хольм Эмиль
|1
|0.03
|Колашинац Сеад
|1
|0.03
|Баккер Митчел
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
|Скальвини Джорджио
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
|Хин Исак
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|13 (7)
|0.37
|Лукаку Ромелу
|13
|0.37
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0.2
|Манчини Джанлука
|4
|0.11
|Кристанте Бриан
|3
|0.09
|Паредес Леандро
|3 (3)
|0.09
|Эль-Шаарави Стефан
|3
|0.09
|Белотти Андреа
|3
|0.09
|Азмун Сердар
|3
|0.09
|Ауа Уссем
|3
|0.09
|Хёйсен Дин
|2
|0.06
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.03
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|Кристенсен Расмус
|1
|0.03
|Абрахам Тэмми
|1
|0.03
|Саншеш Ренату
|1
|0.03
|Н'Дика Эван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Бове Эдоардо
|0
|0
|Залевски Никола
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|10
|0
|Эдерсон Хонорато
|8
|0
|Толой Рафаэл
|4
|1
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Хольм Эмиль
|5
|0
|Колашинац Сеад
|4
|0
|Хатебур Ханс
|4
|0
|Лукман Адемола
|4
|0
|Копмейнерс Тëн
|4
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|4
|0
|Хин Исак
|2
|1
|Руджери Маттео
|3
|0
|Скальвини Джорджио
|3
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Миранчук Алексей
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Туре Эль Билал
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|14
|0
|Манчини Джанлука
|9
|0
|Кристанте Бриан
|8
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Лукаку Ромелу
|4
|1
|Льоренте Диего
|5
|0
|Н'Дика Эван
|5
|0
|Кристенсен Расмус
|5
|0
|Азмун Сердар
|4
|0
|Хёйсен Дин
|4
|0
|Залевски Никола
|2
|1
|Дибала Пауло
|3
|0
|Ауа Уссем
|3
|0
|Бальданци Томмазо
|3
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0
|Карсдорп Рик
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Бове Эдоардо
|2
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Белотти Андреа
|1
|0
|Абрахам Тэмми
|1
|0
|Свилар Миле
|1
|0
|Челик Зеки
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
5
9
Аталанта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Рома
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
22
33
Аталанта
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Рома
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
43% (15)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
21
13
Упущенные победы
27
42
Голы по времени матча
Забито
35
26
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
8
23%
3
12%
31-45
7
20%
7
27%
46-60
4
11%
6
23%
61-75
8
23%
7
27%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
4
33%
2
9%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
25%
7
32%
76-90
Забито
29
38
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
5
17%
5
13%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
14
37%
76-90
Пропущено
25
18
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
3
17%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
2
11%
76-90
Забито
64
64
30 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 42
23 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
9
14%
5
8%
1-15
8
13%
10
16%
16-30
13
20%
7
11%
31-45
12
19%
14
22%
46-60
8
13%
7
11%
61-75
14
22%
21
33%
76-90
Пропущено
37
40
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 26
4
11%
6
15%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
9
24%
8
20%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
9
24%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0
Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2
Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4
Результаты матчей
Аталанта
Рома
Точный счет
2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
108
610
414
214
216
115
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
125
99
89
315
314
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
304
Больше Меньше
305
2014
1817
925
728
331
431
133
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|0:0 Заявка
|35
|18
|7
|10
|63 - 38
|61
|6.
|0:0 Заявка
|36
|17
|10
|9
|63 - 43
|61
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|18.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|0:0 Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|5.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|6.
|0:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|35 - 12
|36
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|0:0 Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|26 - 24
|24
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|12.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта 0:0 Рома
Исход игры
Аталанта
58.3% (74)
Ничья
29.1% (37)
Рома
12.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
90.35% (103)
Нет
9.65% (11)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
40.9% (52)
1:1 Ничья
18.1% (23)
2:2 Ничья
9.4% (12)
1:2 Рома
7.9% (10)
1:0 Аталанта
4.7% (6)
3:1 Аталанта
2.4% (3)
0:1 Рома
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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