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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Гуида Марко
Аталанта
 
Позже
Рома
Прогнозы 45
Аталанта 48.9% (22)
X 24.4% (11)
Рома 26.7% (12)
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Аталанта
Рома

История личных встреч

Аталанта
Рома

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

32 матча

31.3%
25%
43.7%
10 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
8 побед 8 ничьих 16 побед

Второй тайм

31.3%
40.6%
28.1%
10 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
3:3
СA
3:3
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:3
К
3:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:2

Голы

Всего голов

31
18

Голов в среднем за матч

2.07
1.06

Среднее время на гол

43
85

Всего голов

26
26

Голов в среднем за матч

1.53
1.73

Среднее время на гол

58
51

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.78
1.38

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
10
Больше 31%
Меньше 69%
22
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
29

Среднее время на гол

50
65

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Копмейнерс Тëн 12 (2) 0.35
Скамакка Джанлука 10 0.29
Лукман Адемола 9 0.26
Де Кетеларе Шарль 7 (1) 0.21
Эдерсон Хонорато 6 0.18
Пашалич Марио 5 (1) 0.15
Миранчук Алексей 3 0.09
Муриэль Луис 2 0.06
Дзаппакоста Давиде 2 0.06
Туре Эль Билал 2 0.06
Хольм Эмиль 1 0.03
Колашинац Сеад 1 0.03
Баккер Митчел 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Де Рон Мартен 0 0
Руджери Маттео 0 0
Скальвини Джорджио 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Адопо Ндари 0 0
Хин Исак 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 13 (7) 0.37
Лукаку Ромелу 13 0.37
Пеллегрини Лоренцо 7 0.2
Манчини Джанлука 4 0.11
Кристанте Бриан 3 0.09
Паредес Леандро 3 (3) 0.09
Эль-Шаарави Стефан 3 0.09
Белотти Андреа 3 0.09
Азмун Сердар 3 0.09
Ауа Уссем 3 0.09
Хёйсен Дин 2 0.06
Спинаццола Леонардо 1 0.03
Льоренте Диего 1 0.03
Кристенсен Расмус 1 0.03
Абрахам Тэмми 1 0.03
Саншеш Ренату 1 0.03
Н'Дика Эван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Бове Эдоардо 0 0
Залевски Никола 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 10 0
Эдерсон Хонорато 8 0
Толой Рафаэл 4 1
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Хольм Эмиль 5 0
Колашинац Сеад 4 0
Хатебур Ханс 4 0
Лукман Адемола 4 0
Копмейнерс Тëн 4 0
Джан Пьеро Гасперини 4 0
Хин Исак 2 1
Руджери Маттео 3 0
Скальвини Джорджио 3 0
Пашалич Марио 2 0
Миранчук Алексей 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Туре Эль Билал 1 0
Цортеа Надир 1 0
Де Кетеларе Шарль 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 14 0
Манчини Джанлука 9 0
Кристанте Бриан 8 0
Пеллегрини Лоренцо 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Лукаку Ромелу 4 1
Льоренте Диего 5 0
Н'Дика Эван 5 0
Кристенсен Расмус 5 0
Азмун Сердар 4 0
Хёйсен Дин 4 0
Залевски Никола 2 1
Дибала Пауло 3 0
Ауа Уссем 3 0
Бальданци Томмазо 3 0
Эль-Шаарави Стефан 2 0
Карсдорп Рик 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Де Росси Даниэле 1 0
Патрисиу Руй 1 0
Белотти Андреа 1 0
Абрахам Тэмми 1 0
Свилар Миле 1 0
Челик Зеки 1 0

Результаты матчей

Аталанта
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Рома
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

5
9
Аталанта
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Рома
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

22
33
Аталанта
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
47% (16)
26% (9)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
32% (11)
26% (9)
Рома
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
43% (15)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

21
13

Упущенные победы

27
42

Голы по времени матча

Забито

35
26
16 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
4
11%
0
0%
1-15
4
11%
3
12%
16-30
8
23%
3
12%
31-45
7
20%
7
27%
46-60
4
11%
6
23%
61-75
8
23%
7
27%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 14
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
3
14%
31-45
4
33%
2
9%
46-60
1
8%
4
18%
61-75
3
25%
7
32%
76-90

Забито

29
38
14 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
19 Не забивали 17
5
17%
5
13%
1-15
4
14%
7
18%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
5
17%
7
18%
46-60
4
14%
1
3%
61-75
6
21%
14
37%
76-90

Пропущено

25
18
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 12
3
12%
3
17%
1-15
4
16%
1
6%
16-30
6
24%
5
28%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
3
12%
3
17%
61-75
6
24%
2
11%
76-90

Забито

64
64
30 В 1-м тайме 22
34 Во 2-м тайме 42
23 Забивали первыми 19
4 Не забивали 4
9
14%
5
8%
1-15
8
13%
10
16%
16-30
13
20%
7
11%
31-45
12
19%
14
22%
46-60
8
13%
7
11%
61-75
14
22%
21
33%
76-90

Пропущено

37
40
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 26
4
11%
6
15%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
9
24%
8
20%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
4
11%
7
18%
61-75
9
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0
Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2 Ливерпуль - Аталанта 0:3 Кальяри - Аталанта 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Спортинг Л 2:1 Ювентус - Аталанта 2:2 Спортинг Л - Аталанта 1:1 Аталанта - Болонья 1:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Милан - Аталанта 1:1 Аталанта - Сассуоло 3:0 Дженоа - Аталанта 1:4
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Байер Л - Рома 2:2 Рома - Ювентус 1:1 Рома - Байер Л 0:2 Наполи - Рома 2:2
Удинезе - Рома 1:2 Рома - Болонья 1:3 Рома - Милан 2:1 Милан - Рома 0:1 Рома - Лацио 1:0 Лечче - Рома 0:0 Рома - Сассуоло 1:0 Брайтон - Рома 1:0 Фиорентина - Рома 2:2 Рома - Брайтон 4:0 Монца - Рома 1:4 Рома - Торино 3:2 Рома - Фейеноорд 1:1 Фрозиноне - Рома 0:3 Фейеноорд - Рома 1:1 Рома - Интер Милан 2:4

Результаты матчей

Аталанта
Рома

Точный счет

2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:3
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 32%
1
10 раз 29%
3
6 раз 18%
0
4 раза 12%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 34%
2
11 раз 31%
0
5 раз 14%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
1.5
10
8
6
10
2.5
4
14
2
14
3.5
2
16
1
15
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
5
9
9
1.5
8
9
3
15
2.5
3
14
1
17
3.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
4
0.5
Больше Меньше
30
5
20
14
1.5
18
17
9
25
2.5
7
28
3
31
3.5
4
31
1
33
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 35 13 12 10 53 - 44 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
7.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 12 часов 19 минут.

    Главный судья: Гуида Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 45
    Аталанта 48.9% (22)
    X 24.4% (11)
    Рома 26.7% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Рома
    2.04
    3.70
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    3.90
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    Прогнозы на матч Аталанта - Рома

    Исход игры
    Аталанта
    50% (22)
    Ничья
    22.7% (10)
    Рома
    27.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    45.5% (20)
    1:2 Рома
    20.5% (9)
    1:1 Ничья
    18.2% (8)
    0:1 Рома
    4.5% (2)
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