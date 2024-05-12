Тур: 36. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Мариани Маурицио
Ход матча
31'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
285 Количество передач 146
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
19
Ретеги
Матео
14
Обьянг
Педро
43
Дойг
Джош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Спенс ДжедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
-
30 Анкей ДэвидНападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Дойг ДжошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Дженоа
Сассуоло
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.1
Среднее время на гол
57
81
Всего голов
23
11
Голов в среднем за матч
2.3
1.22
Среднее время на гол
39
73
Всего голов
37
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
46
77
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|14 (4)
|0.39
|Ретеги Матео
|7 (1)
|0.19
|Экубан Калеб
|4
|0.11
|Малиновский Руслан
|3
|0.08
|Френдруп Мортен
|2
|0.06
|Торсбю Мортен
|2
|0.06
|Дрэгушин Раду
|2
|0.06
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Васкес Хоан
|1
|0.03
|Бираски Давиде
|1
|0.03
|Мессиас Жуниор
|1
|0.03
|Оливейра Витор
|1
|0.03
|Бадель Милан
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Вольякко Алессандро
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|11 (2)
|0.31
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.25
|Торстведт Кристиан
|6
|0.17
|Лорьенте Арман
|5
|0.14
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Байрами Недим
|2
|0.06
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дойг Джош
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|9
|0
|Де Винтер Кони
|7
|1
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Бадель Милан
|6
|0
|Васкес Хоан
|6
|0
|Френдруп Мортен
|6
|0
|Джилардино Альберто
|5
|0
|Сабелли Стефано
|5
|0
|Ретеги Матео
|5
|0
|Кариколь Аарон
|3
|1
|Мартинес Хосеп
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Вольякко Алессандро
|4
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Торсбю Мортен
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|6
|1
|Нето Руан
|6
|1
|Энрике Матеус
|6
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Торстведт Кристиан
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Лорьенте Арман
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|3
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
10
13
Дженоа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сассуоло
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
6% (1)
76% (13)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
11
21
Упущенные победы
15
18
Дженоа
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Сассуоло
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
23% (8)
49% (17)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
13
25
Упущенные победы
25
31
Голы по времени матча
Забито
23
19
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
1
4%
4
21%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
8
35%
3
16%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
Пропущено
21
37
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
4
19%
5
14%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
6
29%
10
27%
76-90
Забито
18
23
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
3
17%
6
26%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Пропущено
22
32
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
9%
6
19%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
8
36%
9
28%
76-90
Забито
41
42
21 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 11
4
10%
10
24%
1-15
5
12%
10
24%
16-30
12
29%
29%
7
17%
31-45
11
27%
6
14%
46-60
5
12%
5
12%
61-75
4
10%
4
10%
76-90
Пропущено
43
69
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 43
18 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 32
5
12%
9
13%
1-15
7
16%
8
12%
16-30
7
16%
9
13%
31-45
4
9%
12
17%
46-60
6
14%
12
17%
61-75
14
33%
19
28%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1
Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3
Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0
Результаты матчей
Дженоа
Сассуоло
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
4:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
144
611
513
215
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
107
513
611
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2411
1124
1124
332
431
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|0:0 Заявка
|36
|11
|15
|10
|31 - 31
|48
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|0:1 Заявка
|36
|10
|13
|13
|41 - 44
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|0:0 Заявка
|36
|8
|11
|17
|33 - 46
|35
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|17.
|1:0 Заявка
|36
|8
|8
|20
|42 - 70
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|8.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|9.
|0:0 Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|13.
|0:1 Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 22
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|15.
|0:0 Заявка
|18
|6
|6
|6
|20 - 22
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|17.
|1:0 Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|0:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|0:0 Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 23
|18
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|1:0 Заявка
|18
|3
|3
|12
|19 - 38
|12
|17.
|0:0 Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
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Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Сассуоло
Исход игры
Дженоа
76.5% (88)
Ничья
20.9% (24)
Сассуоло
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
73.87% (82)
Нет
26.13% (29)
Популярный счёт
2:1 Дженоа
49.6% (57)
1:0 Дженоа
18.3% (21)
1:1 Ничья
17.4% (20)
2:0 Дженоа
6.1% (7)
1:2 Сассуоло
1.7% (2)
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