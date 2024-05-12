  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Дженоа
0:1
Перерыв
Сассуоло
0'
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Торсбю Мортен
0:1
31' Пенальти
Пинамонти Андреа

Ход матча

7'
Торсбю Мортен
 
31'
0:1
Пинамонти Андреа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 285 Количество передач 146
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 115
Дженоа 76.5% (88)
X 20.9% (24)
Сассуоло 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Дженоа
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Сассуоло
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1
Мартинес
Хосеп
14
Вольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
47
Консильи
Андреа
5
Эрлич
Мартин
19
Кумбулла
Мараш
13
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
7
Энрике
Матеус
14
Обьянг
Педро
42
Торстведт
Кристиан
43
Дойг
Джош
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Дженоа
3-5-2
Сассуоло
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Сассуоло

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:3
СA
4:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.1

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1.22

Среднее время на гол

39
73

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
77

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.39
Ретеги Матео 7 (1) 0.19
Экубан Калеб 4 0.11
Малиновский Руслан 3 0.08
Френдруп Мортен 2 0.06
Торсбю Мортен 2 0.06
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Бадель Милан 0 0
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вольякко Алессандро 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 11 (2) 0.31
Берарди Доменико 9 (5) 0.25
Торстведт Кристиан 6 0.17
Лорьенте Арман 5 0.14
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дойг Джош 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Васкес Хоан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вольякко Алессандро 4 0
Оливейра Витор 2 0
Торсбю Мортен 1 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 6 1
Нето Руан 6 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Торстведт Кристиан 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лопес Максим 0 1
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Дженоа
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
13
Дженоа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сассуоло
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
6% (1)
76% (13)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
21

Упущенные победы

15
18
Дженоа
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
49% (17)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Сассуоло
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (10)
31% (11)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
23% (8)
49% (17)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

13
25

Упущенные победы

25
31

Голы по времени матча

Забито

23
19
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 25
1
4%
4
21%
1-15
3
13%
5
26%
16-30
8
35%
3
16%
31-45
5
22%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
2
9%
2
11%
76-90

Пропущено

21
37
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 17
3
14%
3
8%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
4
19%
5
14%
31-45
2
10%
8
22%
46-60
2
10%
7
19%
61-75
6
29%
10
27%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
3
17%
6
26%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
9%
6
19%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
8
36%
9
28%
76-90

Забито

41
42
21 В 1-м тайме 27
20 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 16
9 Не забивали 11
4
10%
10
24%
1-15
5
12%
10
24%
16-30
12
29%
29%
7
17%
31-45
11
27%
6
14%
46-60
5
12%
5
12%
61-75
4
10%
4
10%
76-90

Пропущено

43
69
19 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 43
18 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 32
5
12%
9
13%
1-15
7
16%
8
12%
16-30
7
16%
9
13%
31-45
4
9%
12
17%
46-60
6
14%
12
17%
61-75
14
33%
19
28%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1
Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3
Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0

Результаты матчей

Дженоа
Сассуоло

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
4 раза 11%
4:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
4
6
11
1.5
5
13
2
15
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
10
7
5
13
1.5
6
11
1
17
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
24
11
11
24
1.5
11
24
3
32
2.5
4
31
1
34
3.5
2
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 0:0 Заявка 36 11 15 10 31 - 31 48
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 36 10 13 13 41 - 44 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 0:0 Заявка 36 8 11 17 33 - 46 35
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
17.
Сассуоло
 1:0 Заявка 36 8 8 20 42 - 70 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
8.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
9.
Торино
 0:0 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
13.
Дженоа
 0:1 Заявка 18 6 6 6 23 - 22 24
14.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
15.
Верона
 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
16.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
17.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 0:1 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 3 3 12 19 - 38 12
17.
Верона
 0:0 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
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  • 49'
    Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Мартинес Хосеп из команды Дженоа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Судья сигнализирует, что Сабелли Стефано из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Пинамонти Андреа
  • 47'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 46'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 115
    Дженоа 76.5% (88)
    X 20.9% (24)
    Сассуоло 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Дженоа
    Ничья
    Сассуоло
    6.70
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    3.74
    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Сассуоло

    Исход игры
    Дженоа
    76.5% (88)
    Ничья
    20.9% (24)
    Сассуоло
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    49.6% (57)
    1:0 Дженоа
    18.3% (21)
    1:1 Ничья
    17.4% (20)
    2:0 Дженоа
    6.1% (7)
    1:2 Сассуоло
    1.7% (2)
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