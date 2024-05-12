Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

51' Команда Сассуоло имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Гудмундссон Альберт из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Дойг Джош из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

41' Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Дженоа

40' Энрике Матеус из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

39' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Сассуоло

37' Хорошую попытку сделал Гудмундссон Альберт . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Торстведт Кристиан нанес удар головой, но Хосеп Мартинес спокойно отбил мяч.

35' Обьянг Педро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Лорьенте Арман бьет со штрафного в створ, но Хосеп Мартинес держит все под контролем

33' Пинамонти Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Команда Сассуоло забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О О Л - Пинамонти Андреа из команды Сассуоло забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Хосеп Мартинес прыгнул не в ту сторону.

31' Не самый очевидный пенальти. Спорно!

30' После проверки VAR судья изменил решение - Сассуоло пробьет пенальти!

29' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сассуоло

28' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Сассуоло

28' Френдруп Мортен из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

26' Удар от ворот произведет Сассуоло

24' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тольян Йереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Феррари Джанмарко из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Лорьенте Арман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Дженоа

19' Дойг Джош из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

19' Лорьенте Арман навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Кариколь Аарон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Удар от ворот произведет Дженоа

13' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Дженоа , будет отменен из-за фола.

8' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Дженоа

8' Команда Дженоа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Кариколь Аарон из команды Дженоа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Удар от ворот произведет Дженоа

5' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

4' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Дженоа начинает с центра поля

1' Судья начинает матч