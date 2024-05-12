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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Дженоа
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
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Торсбю Мортен
0:1
31' Пенальти
Пинамонти Андреа
48' Желтая карточка
Торсбю Мортен
50' Желтая карточка
Обьянг Педро
1:1
56' Гол
Бадель Милан
2:1
63' Гол в свои ворота
Кумбулла Мараш
75' Желтая карточка
Дойг Джош
90'+6

Ход матча

7'
Торсбю Мортен
 
31'
0:1
Пинамонти Андреа
46'
Экубан Калеб
Вольякко Алессандро
 
46'
Спенс Джед
Сабелли Стефано
 
48'
Торсбю Мортен
 
50'
 
Обьянг Педро
56'
Бадель Милан
(Торсбю Мортен)
1:1
63'
Кумбулла Мараш
2:1
67'
 
Байрами Недим
Торстведт Кристиан
68'
 
Вольпато Кристиан
Кумбулла Мараш
75'
 
Дойг Джош
75'
Стротман Кевин
Гудмундссон Альберт
 
76'
 
Рачич Урош
Обьянг Педро
85'
Бохинен Эмиль
Бадель Милан
 
87'
 
Мулаттьери Самуэле
Эрлич Мартин
87'
 
Липани Лука
Энрике Матеус
88'
Анкей Дэвид
Ретеги Матео
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 493 Количество передач 355
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Дженоа 76.5% (88)
X 20.9% (24)
Сассуоло 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
14
Вольякко
Алессандро
4
Де
Винтер
Кони
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
2
Торсбю
Мортен
47
Бадель
Милан
32
Френдруп
Мортен
3
Кариколь
Аарон
11
Гудмундссон
Альберт
19
Ретеги
Матео
47
Консильи
Андреа
5
Эрлич
Мартин
19
Кумбулла
Мараш
13
Феррари
Джанмарко
22
Тольян
Йереми
7
Энрике
Матеус
14
Обьянг
Педро
42
Торстведт
Кристиан
43
Дойг
Джош
9
Пинамонти
Андреа
45
Лорьенте
Арман
Дженоа
3-5-2
Сассуоло
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Сассуоло

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
5:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:3
СA
4:2
СA
2:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.1

Среднее время на гол

57
81

Всего голов

23
11

Голов в среднем за матч

2.3
1.22

Среднее время на гол

39
73

Всего голов

37
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

46
77

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 14 (4) 0.39
Ретеги Матео 7 (1) 0.19
Экубан Калеб 4 0.11
Малиновский Руслан 3 0.08
Френдруп Мортен 2 0.06
Торсбю Мортен 2 0.06
Дрэгушин Раду 2 0.06
Бани Маттиа 2 0.06
Бадель Милан 1 0.03
Васкес Хоан 1 0.03
Бираски Давиде 1 0.03
Мессиас Жуниор 1 0.03
Оливейра Витор 1 0.03
Стротман Кевин 0 0
Сабелли Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Вольякко Алессандро 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 11 (2) 0.31
Берарди Доменико 9 (5) 0.25
Торстведт Кристиан 6 0.17
Лорьенте Арман 5 0.14
Энрике Матеус 2 0.06
Байрами Недим 2 0.06
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дойг Джош 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 9 0
Де Винтер Кони 7 1
Малиновский Руслан 7 0
Бадель Милан 6 0
Васкес Хоан 6 0
Френдруп Мортен 6 0
Джилардино Альберто 5 0
Сабелли Стефано 5 0
Ретеги Матео 5 0
Кариколь Аарон 3 1
Мартинес Хосеп 3 1
Стротман Кевин 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Вольякко Алессандро 4 0
Торсбю Мортен 2 0
Оливейра Витор 2 0
Спенс Джед 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 6 1
Нето Руан 6 1
Энрике Матеус 6 0
Берарди Доменико 6 0
Торстведт Кристиан 6 0
Дойг Джош 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Пинамонти Андреа 3 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лопес Максим 0 1
Обьянг Педро 1 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0

Результаты матчей

Дженоа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Сассуоло
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

10
15
Дженоа
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сассуоло
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
6% (1)
78% (14)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

11
21

Упущенные победы

15
18
Дженоа
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (9)
47% (17)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
33% (12)
25% (9)
Сассуоло
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
22% (8)
50% (18)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

15
25

Упущенные победы

25
33

Голы по времени матча

Забито

24
21
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
21 Не забивали 25
1
4%
4
19%
1-15
3
13%
5
24%
16-30
8
33%
4
19%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
4
17%
4
19%
61-75
2
8%
2
10%
76-90

Пропущено

23
38
12 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 18
3
13%
3
8%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
5
22%
5
13%
31-45
2
9%
9
24%
46-60
3
13%
7
18%
61-75
6
26%
10
26%
76-90

Забито

18
23
9 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
3
17%
6
26%
1-15
2
11%
5
22%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
6
33%
4
17%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Пропущено

22
32
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
2
9%
6
19%
1-15
3
14%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
2
9%
4
13%
46-60
4
18%
5
16%
61-75
8
36%
9
28%
76-90

Забито

42
44
21 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 11
4
10%
10
23%
1-15
5
12%
10
23%
16-30
12
29%
8
18%
31-45
12
29%
6
14%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
4
10%
4
9%
76-90

Пропущено

45
70
20 В 1-м тайме 26
25 Во 2-м тайме 44
19 Пропускали первыми 19
28 Не пропускали 33
5
11%
9
13%
1-15
7
16%
8
11%
16-30
8
18%
9
13%
31-45
4
9%
13
19%
46-60
7
16%
12
17%
61-75
14
31%
19
27%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Милан - Дженоа 3:3 Дженоа - Кальяри 3:0 Дженоа - Лацио 0:1 Фиорентина - Дженоа 1:1
Верона - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Ювентус - Дженоа 0:0 Дженоа - Монца 2:3 Интер Милан - Дженоа 2:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Наполи - Дженоа 1:1 Дженоа - Аталанта 1:4 Эмполи - Дженоа 0:0 Дженоа - Лечче 2:1 Салернитана - Дженоа 1:2 Дженоа - Торино 0:0 Болонья - Дженоа 1:1 Дженоа - Интер Милан 1:1 Сассуоло - Дженоа 1:2 Дженоа - Ювентус 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3
Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1 Милан - Сассуоло 1:0

Результаты матчей

Дженоа
Сассуоло

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
11 раз 31%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
5
13
2
16
2.5
3
15
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
6
12
1
17
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
9
0.5
Больше Меньше
25
11
12
24
1.5
11
25
3
33
2.5
4
32
1
35
3.5
2
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
8.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
14.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
15.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
12.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Дженоа совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Дженоа: 57%, Сассуоло: 43%.
  • 96'
    Кариколь Аарон из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
  • 95'
    Дойг Джош успешно блокирует удар.
  • 95'
    Васкес Хоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Дженоа 76.5% (88)
    X 20.9% (24)
    Сассуоло 2.6% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 2:1 Сассуоло

    Исход игры
    Дженоа
    76.5% (88)
    Ничья
    20.9% (24)
    Сассуоло
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    73.87% (82)
    Нет
    26.13% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Дженоа
    49.6% (57)
    1:0 Дженоа
    18.3% (21)
    1:1 Ничья
    17.4% (20)
    2:0 Дженоа
    6.1% (7)
    1:2 Сассуоло
    1.7% (2)
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