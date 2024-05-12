Тур: 36. Стадион: Стадио Олимпико. Главный судья: Аурелиано Джанлука
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
4
Патрик
77
Марушич
Адам
25
Каприле
Элия
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лацио
Эмполи
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
14 матчей
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2.33
1.38
Среднее время на гол
38
65
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.75
0.83
Среднее время на гол
120
108
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (4)
|0.2
|Альберто Луис
|5
|0.14
|Андерсон Фелипе
|5
|0.14
|Весино Матиас
|5
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.14
|Кастельянос Валентин
|4
|0.11
|Исаксен Густав
|3
|0.09
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Патрик
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|4 (3)
|0.11
|Журковски Шимон
|4
|0.11
|Канчельери Маттео
|3
|0.09
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.09
|Коваленко Виктор
|2
|0.06
|Бальданци Томмазо
|2
|0.06
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Карточки
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Весино Матиас
|8
|0
|Романьоли Алессио
|8
|0
|Катальди Данило
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Альберто Луис
|7
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Ровелла Николо
|5
|0
|Марушич Адам
|3
|1
|Лаццари Мануэль
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Педро Родригес
|4
|0
|Патрик
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|11
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Гьяси Эммануэль
|5
|0
|Фаццини Якопо
|5
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Пеццелла Джузеппе
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Бастони Симоне
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Марин Рэзван
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Лацио
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
71% (12)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
5
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Эмполи
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
19
9
Лацио
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (6)
51% (18)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Эмполи
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (8)
40% (14)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
37% (13)
26% (9)
Сухие победы
9
10
Сухие поражения
7
11
Волевые победы
21
22
Упущенные победы
21
14
Голы по времени матча
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 3
24 Не забивали 26
5
28%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
4
31%
61-75
5
28%
6
46%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 13
9 Не пропускали 14
1
7%
4
14%
1-15
2
13%
3
11%
16-30
4
27%
4
14%
31-45
4
27%
7
25%
46-60
2
13%
3
11%
61-75
2
13%
7
25%
76-90
Забито
24
12
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 29
3
13%
4
33%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90
Пропущено
25
23
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
7
28%
6
26%
61-75
5
20%
5
22%
76-90
Забито
42
25
18 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 8
9 Не забивали 20
8
19%
5
20%
1-15
5
12%
2
8%
16-30
5
12%
3
12%
31-45
7
17%
1
4%
46-60
9
21%
6
24%
61-75
8
19%
8
32%
76-90
Пропущено
40
51
15 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 31
13 Пропускали первыми 23
23 Не пропускали 26
3
8%
8
16%
1-15
5
13%
7
14%
16-30
7
18%
5
10%
31-45
9
23%
10
20%
46-60
9
23%
9
18%
61-75
7
18%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лацио
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1
Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0
Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0
Результаты матчей
Лацио
Эмполи
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 20%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
8 раз 23%
2
7 раз 20%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
0
20 раз 57%
1
9 раз 26%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лацио
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
711
413
315
314
315
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
89
810
314
216
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
278
Больше Меньше
1520
1223
629
530
530
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 43
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|18.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лацио - Эмполи
Исход игры
Лацио
96.7% (116)
Ничья
2.5% (3)
Эмполи
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.74% (43)
Меньше
61.26% (68)
Обе команды забьют
Да
35.14% (39)
Нет
64.86% (72)
Популярный счёт
2:0 Лацио
35% (42)
2:1 Лацио
25.8% (31)
1:0 Лацио
20% (24)
3:1 Лацио
3.3% (4)
3:0 Лацио
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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