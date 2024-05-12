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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Аурелиано Джанлука
Лацио
2:0
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
45' Гол
Патрик
73' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
77' Желтая карточка
Лаццари Мануэль
85' Желтая карточка
Ровелла Николо
2:0
89' Гол
Весино Матиас
90' Желтая карточка
Романьоли Алессио
90'+7

Ход матча

45'
Патрик
(Дзакканьи Маттиа)
1:0
55'
 
Камбьяги Николо
Бастони Симоне
65'
Ровелла Николо
Андерсон Фелипе
 
65'
Весино Матиас
Гендузи Маттео
 
65'
Кастельянос Валентин
Иммобиле Чиро
 
67'
 
Какаче Либерато
Пеццелла Джузеппе
67'
 
Дестро Маттиа
Капуто Франческо
73'
 
Гьяси Эммануэль
76'
Педро Родригес
Дзакканьи Маттиа
 
76'
 
Фаццини Якопо
Мале Юссеф
77'
 
Шпенди Стивен
Луперто Себастьяно
77'
Лаццари Мануэль
 
85'
Ровелла Николо
 
88'
Катальди Данило
Камада Даити
 
89'
Весино Матиас
(Педро Родригес)
2:0
90'
Романьоли Алессио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 481 Количество передач 303
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Лацио 96.7% (116)
X 2.5% (3)
Эмполи 0.8% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Мандас
Христос
4
Патрик
13
Романьоли
Алессио
23
Хюсай
Эльсейд
29
Лаццари
Мануэль
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
6
Камада
Даити
7
Андерсон
Фелипе
20
Дзакканьи
Маттиа
17
Иммобиле
Чиро
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
30
Бастони
Симоне
18
Марин
Рэзван
29
Мале
Юссеф
3
Пеццелла
Джузеппе
9
Капуто
Франческо
20
Канчельери
Маттео
Лацио
3-4-2-1
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Лацио
Эмполи

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

14 матчей

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
0:2
СA
0:2
СA
2:2
СA
3:3
СA
1:3
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2.33
1.38

Среднее время на гол

38
65

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.75
0.83

Среднее время на гол

120
108

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (4) 0.19
Весино Матиас 6 0.17
Альберто Луис 5 0.14
Андерсон Фелипе 5 0.14
Дзакканьи Маттиа 5 0.14
Кастельянос Валентин 4 0.11
Исаксен Густав 3 0.08
Гендузи Маттео 2 0.06
Патрик 2 0.06
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 4 (3) 0.11
Журковски Шимон 4 0.11
Канчельери Маттео 3 0.08
Капуто Франческо 3 (1) 0.08
Коваленко Виктор 2 0.06
Бальданци Томмазо 2 0.06
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0

Карточки

Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Алессио 9 0
Иммобиле Чиро 8 0
Весино Матиас 8 0
Катальди Данило 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Альберто Луис 7 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Ровелла Николо 6 0
Лаццари Мануэль 4 1
Марушич Адам 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Патрик 4 0
Казале Николо 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 2 0
Кастельянос Валентин 2 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 11 0
Канчельери Маттео 7 0
Гьяси Эммануэль 6 0
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Фаццини Якопо 5 0
Грасси Альберто 4 0
Луперто Себастьяно 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Журковски Шимон 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Черри Альберто 2 0
Бастони Симоне 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Хаас Николас 1 0
Марин Рэзван 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мальдини Даниэль 1 0
Бальданци Томмазо 1 0

Результаты матчей

Лацио
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
67% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
5
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Эмполи
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

19
9
Лацио
58.1%
41.9%
18 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
50% (18)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (15)
31% (11)
28% (10)
Эмполи
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
39% (14)
39% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
36% (13)
28% (10)

Сухие победы

10
10

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

21
22

Упущенные победы

21
14

Голы по времени матча

Забито

20
13
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
24 Не забивали 27
5
25%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
10%
1
8%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
20%
4
31%
61-75
6
30%
6
46%
76-90

Пропущено

15
30
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 14
9 Не пропускали 15
1
7%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
4
27%
5
17%
31-45
4
27%
7
23%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
2
13%
8
27%
76-90

Забито

24
12
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 5
21 Не забивали 30
3
13%
4
33%
1-15
4
17%
1
8%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
5
21%
1
8%
46-60
5
21%
2
17%
61-75
3
13%
2
17%
76-90

Пропущено

25
23
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
2
8%
4
17%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
1
4%
31-45
5
20%
3
13%
46-60
7
28%
6
26%
61-75
5
20%
5
22%
76-90

Забито

44
25
19 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 8
9 Не забивали 21
8
18%
5
20%
1-15
5
11%
2
8%
16-30
6
14%
3
12%
31-45
7
16%
1
4%
46-60
9
20%
6
24%
61-75
9
20%
8
32%
76-90

Пропущено

40
53
15 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 32
13 Пропускали первыми 24
23 Не пропускали 27
3
8%
8
15%
1-15
5
13%
7
13%
16-30
7
18%
6
11%
31-45
9
23%
10
19%
46-60
9
23%
9
17%
61-75
7
18%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лацио
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1
Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0 Интер Милан - Лацио 3:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0 Лечче - Эмполи 1:0
Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2 Торино - Эмполи 1:0

Результаты матчей

Лацио
Эмполи

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
10 раз 56%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 42%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
0
21 раз 58%
1
9 раз 25%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лацио
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
7
11
5
13
1.5
3
15
3
15
2.5
3
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
8
10
8
10
1.5
3
15
2
16
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
15
21
13
23
1.5
6
30
5
31
2.5
5
31
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 0:0 Заявка 36 11 15 10 31 - 31 48
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 0:1 Заявка 36 10 13 13 41 - 44 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 0:0 Заявка 36 8 11 17 33 - 46 35
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
17.
Сассуоло
 1:0 Заявка 36 8 8 20 42 - 70 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
8.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
9.
Торино
 0:0 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
13.
Дженоа
 0:1 Заявка 18 6 6 6 23 - 22 24
14.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
15.
Верона
 0:0 Заявка 18 6 6 6 20 - 22 24
16.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
17.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 0:1 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 0:0 Заявка 18 4 6 8 16 - 23 18
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Сассуоло
 1:0 Заявка 18 3 3 12 19 - 38 12
17.
Верона
 0:0 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 120
    Лацио 96.7% (116)
    X 2.5% (3)
    Эмполи 0.8% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лацио 2:0 Эмполи

    Исход игры
    Лацио
    96.7% (116)
    Ничья
    2.5% (3)
    Эмполи
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.74% (43)
    Меньше
    61.26% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (39)
    Нет
    64.86% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Лацио
    35% (42)
    2:1 Лацио
    25.8% (31)
    1:0 Лацио
    20% (24)
    3:1 Лацио
    3.3% (4)
    3:0 Лацио
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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