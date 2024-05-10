Тур: 36. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Санторо Антонио
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
-
Главный тренер: Колантуоно Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ювентус
Салернитана
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
3.33
2.33
Среднее время на гол
27
38
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|16 (2)
|0.46
|Кьеза Федерико
|7 (1)
|0.2
|Рабио Адриен
|4
|0.11
|Гатти Федерико
|4
|0.11
|Милик Аркадиуш
|3
|0.09
|Бремер Глейсон
|3
|0.09
|Камбьясо Андреа
|2
|0.06
|Ругани Даниэле
|2
|0.06
|Локателли Мануэль
|1
|0.03
|Айлинг Самуэль
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Миретти Фабио
|1
|0.03
|Йылдыз Кенан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Костич Филип
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|0
|0
|Алькарас Карлос
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|6 (1)
|0.17
|Чауна Лум
|4
|0.11
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.11
|Кастанос Григорис
|3
|0.09
|Маджоре Джулио
|3
|0.09
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кабрал Жоване
|1
|0.03
|Вайссман Шон
|1
|0.03
|Пирола Лоренцо
|1
|0.03
|Мартеджани Агустин
|1
|0.03
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Дзаноли Алессандро
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камбьясо Андреа
|9
|0
|Бремер Глейсон
|8
|0
|Влахович Душан
|6
|1
|Рабио Адриен
|7
|0
|Гатти Федерико
|7
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|6
|0
|Маккенни Уэстон
|6
|0
|Веа Тимоти
|5
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Массимилиано Аллегри
|3
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Ругани Даниэле
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Йылдыз Кенан
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
|Боэнде Джозеф
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маджоре Джулио
|8
|1
|Дьомбер Норберт
|9
|0
|Индзаги Филиппо
|6
|0
|Кандрева Антонио
|5
|0
|Кулибали Лассана
|5
|0
|Кастанос Григорис
|5
|0
|Брадарич Домагой
|5
|0
|Пьероцци Никколо
|5
|0
|Фасио Федерико
|3
|1
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|Пирола Лоренцо
|4
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ленговски Матеуш
|3
|0
|Чауна Лум
|3
|0
|Самбья Саломон
|2
|0
|Пасалидис Триантафиллос
|2
|0
|Дзаноли Алессандро
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Данилюк Флавиус
|2
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Диа Булайе
|1
|0
|Пеллегрино Марко
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Салернитана
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
10
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
7
25
Упущенные победы
21
10
Ювентус
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Салернитана
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
11
25
Упущенные победы
26
20
Голы по времени матча
Забито
23
11
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 5
21 Не забивали 27
3
13%
3
27%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
6
26%
4
36%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
39
6 В 1-м тайме 23
4 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
10%
8
21%
1-15
3
30%
6
15%
16-30
2
20%
9
23%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
11
28%
76-90
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
8
32%
3
17%
76-90
Пропущено
17
34
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
3
18%
5
15%
1-15
2
12%
2
6%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
5
29%
29%
14
41%
76-90
Забито
48
29
19 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 10
6 Не забивали 14
7
15%
4
14%
1-15
7
15%
6
21%
16-30
5
10%
3
10%
31-45
8
17%
7
24%
46-60
9
19%
6
21%
61-75
12
25%
3
10%
76-90
Пропущено
27
73
15 В 1-м тайме 34
12 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 24
18 Не пропускали 32
4
15%
13
18%
1-15
5
19%
8
11%
16-30
6
22%
13
18%
31-45
3
11%
10
14%
46-60
4
15%
4
5%
61-75
5
19%
25
34%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2
Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2
Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1
Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2
Результаты матчей
Ювентус
Салернитана
Точный счет
1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
0
15 раз 43%
1
13 раз 37%
2
7 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
126
611
414
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
89
99
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2015
1520
728
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|35
|28
|5
|2
|81 - 19
|89
|2.
|Заявка
|35
|21
|8
|6
|67 - 42
|71
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|48 - 27
|66
|4.
|Заявка
|35
|17
|13
|5
|49 - 27
|64
|5.
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|63 - 38
|60
|6.
|Заявка
|35
|17
|9
|9
|63 - 43
|60
|7.
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|45 - 37
|56
|8.
|Заявка
|35
|13
|12
|10
|53 - 44
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|51 - 39
|50
|10.
|Заявка
|35
|11
|14
|10
|31 - 31
|47
|11.
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|38 - 46
|45
|12.
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|41 - 43
|43
|13.
|Заявка
|35
|8
|13
|14
|32 - 50
|37
|14.
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 46
|34
|15.
|Заявка
|35
|7
|12
|16
|37 - 60
|33
|16.
|Заявка
|35
|8
|8
|19
|26 - 50
|32
|17.
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|43 - 63
|32
|18.
|Заявка
|35
|4
|18
|13
|34 - 53
|30
|19.
|Заявка
|35
|7
|8
|20
|41 - 70
|29
|20.
|Заявка
|35
|2
|9
|24
|27 - 75
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|4.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|30 - 13
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|23 - 10
|36
|6.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|35 - 12
|35
|7.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 19
|31
|8.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|20 - 13
|30
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|28 - 26
|25
|11.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 25
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|17 - 23
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|16.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 22
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|38 - 9
|44
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|6.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|7.
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|19 - 18
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 24
|23
|9.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|15 - 21
|21
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|11.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|13.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|13 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|13 - 28
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|18 - 38
|9
|18.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|11 - 31
|8
|19.
|Заявка
|17
|1
|4
|12
|11 - 39
|7
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|23 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Салернитана
Исход игры
Ювентус
100% (45)
Ничья
0% (0)
Салернитана
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (14)
Меньше
68.18% (30)
Обе команды забьют
Да
9.09% (4)
Нет
90.91% (40)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
57.8% (26)
3:0 Ювентус
17.8% (8)
1:0 Ювентус
8.9% (4)
2:1 Ювентус
4.4% (2)
3:1 Ювентус
4.4% (2)
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