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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Санторо Антонио
Ювентус
 
Позже
Салернитана
Ювентус
Салернитана

История личных встреч

Ювентус
Салернитана

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:2
К
6:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:2

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

3.33
2.33

Среднее время на гол

27
38

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

49
54

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 16 (2) 0.46
Кьеза Федерико 7 (1) 0.2
Рабио Адриен 4 0.11
Гатти Федерико 4 0.11
Милик Аркадиуш 3 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Камбьясо Андреа 2 0.06
Ругани Даниэле 2 0.06
Локателли Мануэль 1 0.03
Айлинг Самуэль 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Миретти Фабио 1 0.03
Йылдыз Кенан 1 0.03
Маккенни Уэстон 0 0
Костич Филип 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Николусси Кавилья Ханс 0 0
Алькарас Карлос 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 6 (1) 0.17
Чауна Лум 4 0.11
Диа Булайе 4 (1) 0.11
Кастанос Григорис 3 0.09
Маджоре Джулио 3 0.09
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кабрал Жоване 1 0.03
Вайссман Шон 1 0.03
Пирола Лоренцо 1 0.03
Мартеджани Агустин 1 0.03
Брадарич Домагой 0 0
Дзаноли Алессандро 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Виньято Эмануэль 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камбьясо Андреа 9 0
Бремер Глейсон 8 0
Влахович Душан 6 1
Рабио Адриен 7 0
Гатти Федерико 7 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 6 0
Маккенни Уэстон 6 0
Веа Тимоти 5 0
Милик Аркадиуш 2 1
Массимилиано Аллегри 3 0
Костич Филип 2 0
Ругани Даниэле 2 0
Кин Мойзе 2 0
Миретти Фабио 2 0
Йылдыз Кенан 2 0
Щесны Войцех 1 0
Алекс Сандро 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Айлинг Самуэль 1 0
Боэнде Джозеф 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маджоре Джулио 8 1
Дьомбер Норберт 9 0
Индзаги Филиппо 6 0
Кандрева Антонио 5 0
Кулибали Лассана 5 0
Кастанос Григорис 5 0
Брадарич Домагой 5 0
Пьероцци Никколо 5 0
Фасио Федерико 3 1
Маццокки Паскуале 4 0
Пирола Лоренцо 4 0
Башич Тома 3 0
Ленговски Матеуш 3 0
Чауна Лум 3 0
Самбья Саломон 2 0
Пасалидис Триантафиллос 2 0
Дзаноли Алессандро 2 0
Ловато Маттео 2 0
Данилюк Флавиус 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Фиорилло Винченцо 0 1
Бохинен Эмиль 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Диа Булайе 1 0
Пеллегрино Марко 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Ювентус
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
41% (7)
0% (0)
Салернитана
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
10
Ювентус
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Салернитана
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
35% (6)
59% (10)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

7
25

Упущенные победы

21
10
Ювентус
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Салернитана
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (10)
37% (13)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
29% (10)
40% (14)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

11
25

Упущенные победы

26
20

Голы по времени матча

Забито

23
11
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 5
21 Не забивали 27
3
13%
3
27%
1-15
3
13%
3
27%
16-30
2
9%
1
9%
31-45
6
26%
4
36%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
4
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
39
6 В 1-м тайме 23
4 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 15
1
10%
8
21%
1-15
3
30%
6
15%
16-30
2
20%
9
23%
31-45
0
0%
5
13%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
0
0%
11
28%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
4
16%
1
6%
1-15
4
16%
3
17%
16-30
3
12%
2
11%
31-45
2
8%
3
17%
46-60
4
16%
6
33%
61-75
8
32%
3
17%
76-90

Пропущено

17
34
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
10 Не пропускали 17
3
18%
5
15%
1-15
2
12%
2
6%
16-30
4
24%
4
12%
31-45
3
18%
5
15%
46-60
0
0%
4
12%
61-75
5
29%
29%
14
41%
76-90

Забито

48
29
19 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 16
21 Забивали первыми 10
6 Не забивали 14
7
15%
4
14%
1-15
7
15%
6
21%
16-30
5
10%
3
10%
31-45
8
17%
7
24%
46-60
9
19%
6
21%
61-75
12
25%
3
10%
76-90

Пропущено

27
73
15 В 1-м тайме 34
12 Во 2-м тайме 39
10 Пропускали первыми 24
18 Не пропускали 32
4
15%
13
18%
1-15
5
19%
8
11%
16-30
6
22%
13
18%
31-45
3
11%
10
14%
46-60
4
15%
4
5%
61-75
5
19%
25
34%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2
Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Верона - Ювентус 2:2 Ювентус - Удинезе 0:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Лечче - Ювентус 0:3 Ювентус - Сассуоло 3:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Салернитана - Ювентус 1:2
Салернитана
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1
Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0 Салернитана - Эмполи 1:3 Торино - Салернитана 0:0 Салернитана - Рома 1:2 Салернитана - Дженоа 1:2 Наполи - Салернитана 2:1 Салернитана - Ювентус 1:2 Ювентус - Салернитана 6:1 Верона - Салернитана 0:1 Салернитана - Милан 2:2

Результаты матчей

Ювентус
Салернитана

Точный счет

1:0
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
2 раза 11%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
2:2
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 37%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
5 раз 14%
0
15 раз 43%
1
13 раз 37%
2
7 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
12
6
6
11
1.5
4
14
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
8
9
9
9
1.5
3
14
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
20
15
15
20
1.5
7
28
5
30
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 35 28 5 2 81 - 19 89
2.
Милан
 Заявка 35 21 8 6 67 - 42 71
3.
Ювентус
 Заявка 35 18 12 5 48 - 27 66
4.
Болонья
 Заявка 35 17 13 5 49 - 27 64
5.
Аталанта
 Заявка 34 18 6 10 63 - 38 60
6.
Рома
 Заявка 35 17 9 9 63 - 43 60
7.
Лацио
 Заявка 35 17 5 13 45 - 37 56
8.
Наполи
 Заявка 35 13 12 10 53 - 44 51
9.
Фиорентина
 Заявка 34 14 8 12 51 - 39 50
10.
Торино
 Заявка 35 11 14 10 31 - 31 47
11.
Монца
 Заявка 35 11 12 12 38 - 46 45
12.
Дженоа
 Заявка 35 10 13 12 41 - 43 43
13.
Лечче
 Заявка 35 8 13 14 32 - 50 37
14.
Верона
 Заявка 35 8 10 17 33 - 46 34
15.
Кальяри
 Заявка 35 7 12 16 37 - 60 33
16.
Эмполи
 Заявка 35 8 8 19 26 - 50 32
17.
Фрозиноне
 Заявка 35 7 11 17 43 - 63 32
18.
Удинезе
 Заявка 35 4 18 13 34 - 53 30
19.
Сассуоло
 Заявка 35 7 8 20 41 - 70 29
20.
Салернитана
 Заявка 35 2 9 24 27 - 75 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
4.
Милан
 Заявка 17 11 3 3 30 - 13 36
5.
Ювентус
 Заявка 17 10 6 1 23 - 10 36
6.
Аталанта
 Заявка 16 11 2 3 35 - 12 35
7.
Фиорентина
 Заявка 17 9 4 4 33 - 19 31
8.
Лацио
 Заявка 17 9 3 5 20 - 13 30
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Фрозиноне
 Заявка 17 7 4 6 28 - 26 25
11.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
12.
Дженоа
 Заявка 17 6 6 5 23 - 21 24
13.
Наполи
 Заявка 17 6 6 5 24 - 25 24
14.
Лечче
 Заявка 17 6 6 5 17 - 23 24
15.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 17 6 5 6 20 - 22 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 17 14 2 1 38 - 9 44
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
6.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
7.
Болонья
 Заявка 17 5 9 3 19 - 18 24
8.
Рома
 Заявка 17 6 5 6 26 - 24 23
9.
Монца
 Заявка 17 5 6 6 15 - 21 21
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
11.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
12.
Торино
 Заявка 17 4 5 8 16 - 23 17
13.
Удинезе
 Заявка 17 3 8 6 13 - 24 17
14.
Эмполи
 Заявка 17 4 3 10 13 - 28 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 17 2 3 12 18 - 38 9
18.
Кальяри
 Заявка 17 1 5 11 11 - 31 8
19.
Салернитана
 Заявка 17 1 4 12 11 - 39 7
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 23 (2)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2024, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.

    Главный судья: Санторо Антонио

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  • 30 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 45
    Ювентус 100% (45)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Салернитана
    1.16
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    9.00
    Реклама, betcity.ru
    8.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Салернитана

    Исход игры
    Ювентус
    100% (45)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (14)
    Меньше
    68.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    9.09% (4)
    Нет
    90.91% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    57.8% (26)
    3:0 Ювентус
    17.8% (8)
    1:0 Ювентус
    8.9% (4)
    2:1 Ювентус
    4.4% (2)
    3:1 Ювентус
    4.4% (2)
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