Тур: 37. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Фаббри Микаэль
0'
0:1
9' ГолХеддира Валид
28' Желтая карточкаБондо Уоррен
47' Желтая карточкаСоуле Матиас
90' Желтая карточкаДжелли Франческо
90'+7
Ход матча
9'
0:1
28'
47'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
651 Количество передач 267
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
20
Лирола
Поль
19
Цортеа
Надир
18
Соуле
Матиас
21
Арруи
Абду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
62 Мацца АндреаВратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Соуле МатиасПолузащитник
-
21 Арруи АбдуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чуни МарвинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Монца
Фрозиноне
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2.67
2
Среднее время на гол
33
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Среднее время на гол
33
67
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.67
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
Среднее время на гол
33
54
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кольпани Андреа
|8
|0.22
|Пессина Маттео
|6 (4)
|0.16
|Мота Дани
|4
|0.11
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.11
|Мальдини Даниэль
|4
|0.11
|Карбони Валентин
|2
|0.05
|Гальярдини Роберто
|1
|0.03
|Кальдирола Лука
|1
|0.03
|Бондо Уоррен
|1
|0.03
|Марич Мирко
|1
|0.03
|Карбони Андреа
|1
|0.03
|Виньято Самуэле
|1
|0.03
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Перейра Педру II
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Дзербин Алессио
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соуле Матиас
|11 (5)
|0.3
|Хеддира Валид
|7 (1)
|0.19
|Маццителли Лука
|5
|0.14
|Брешианини Марко
|4
|0.11
|Арруи Абду
|3 (1)
|0.08
|Жорже Кайо
|3 (1)
|0.08
|Рейньер Жезус
|2
|0.05
|Монтеризи Иларио
|2
|0.05
|Лирола Поль
|2
|0.05
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Романьоли Симоне
|1
|0.03
|Ибрагимович Арийон
|1
|0.03
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Чуни Марвин
|1
|0.03
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Барренечеа Энцо
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Бондо Уоррен
|9
|0
|Кальдирола Лука
|6
|1
|Мари Пабло
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Палладино Раффаэле
|3
|2
|Д'Амброзио Данило
|4
|1
|Пессина Маттео
|4
|1
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|5
|0
|Гальярдини Роберто
|5
|0
|Перейра Педру II
|3
|0
|Мота Дани
|3
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|3
|0
|Коломбо Лоренцо
|3
|0
|Донати Джулио
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Мачин Хосе
|2
|0
|Джурич Милан II
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Марич Мирко
|0
|1
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Карбони Андреа
|1
|0
|Читтадини Джорджо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барренечеа Энцо
|10
|0
|Околи Меме
|9
|0
|Маццителли Лука
|5
|1
|Романьоли Симоне
|6
|0
|Ойоно Энтони
|4
|0
|Соуле Матиас
|4
|0
|Джелли Франческо
|3
|0
|Рейньер Жезус
|3
|0
|Цортеа Надир
|3
|0
|Валери Эмануэле
|3
|0
|Арруи Абду
|2
|0
|Жорже Кайо
|2
|0
|Казо Джузеппе
|2
|0
|Фраттали Пьерлуиджи
|0
|1
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Марчицца Риккардо
|1
|0
|Баэс Хайме
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Брешианини Марко
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
|Ибрагимович Арийон
|1
|0
|Лусуарди Матеус
|1
|0
|Геджемис Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Монца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Фрозиноне
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
15
Монца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Фрозиноне
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
15
21
Упущенные победы
14
21
Монца
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Фрозиноне
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
24% (9)
49% (18)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
17
21
Упущенные победы
25
36
Голы по времени матча
Забито
23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
2
9%
3
19%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
8
35%
1
6%
76-90
Пропущено
26
37
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
7
27%
5
14%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
6
23%
5
14%
61-75
6
23%
10
27%
76-90
Забито
15
30
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
20%
9
30%
61-75
5
33%
6
20%
76-90
Пропущено
24
29
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
21%
2
7%
1-15
0
0%
7
24%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
7
29%
29%
9
31%
76-90
Забито
38
46
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 12
13 Не забивали 11
4
11%
7
15%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
8
21%
7
15%
31-45
1
3%
8
17%
46-60
7
18%
12
26%
61-75
13
34%
7
15%
76-90
Пропущено
50
66
20 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 29
12
24%
7
11%
1-15
0
0%
14
21%
16-30
8
16%
10
15%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
10
20%
8
12%
61-75
13
26%
19
29%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2
Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0
Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1
Результаты матчей
Монца
Фрозиноне
Точный счет
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
3:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Монца
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
144
514
108
217
315
118
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
127
414
316
315
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2611
928
1324
532
433
136
136
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|15.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
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- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 0:1 Фрозиноне
Исход игры
Монца
52.7% (58)
Ничья
36.4% (40)
Фрозиноне
10.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
71.96% (77)
Нет
28.04% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.8% (35)
2:1 Монца
25.5% (28)
1:0 Монца
18.2% (20)
1:2 Фрозиноне
8.2% (9)
2:0 Монца
5.5% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Фрозиноне
2.7% (3)
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