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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Фаббри Микаэль
Монца
0:1
Конец матча
Фрозиноне
0'
0:1
9' Гол
Хеддира Валид
28' Желтая карточка
Бондо Уоррен
47' Желтая карточка
Соуле Матиас
90' Желтая карточка
Джелли Франческо
90'+7

Ход матча

9'
0:1
Хеддира Валид
(Арруи Абду)
28'
Бондо Уоррен
 
46'
Дзербин Алессио
Кирьякопулос Георгиос
 
46'
Карбони Валентин
Бондо Уоррен
 
46'
Д'Амброзио Данило
Иццо Армандо
 
47'
 
Соуле Матиас
66'
Капрари Джанлука
Мота Дани
 
72'
 
Джелли Франческо
Арруи Абду
79'
Перейра Педру
Биринделли Самуэле
 
86'
 
Чуни Марвин
Хеддира Валид
86'
 
Рейньер Жезус
Барренечеа Энцо
90'
 
Баэс Хайме
Соуле Матиас
90'
 
Джелли Франческо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 651 Количество передач 267
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 110
Монца 52.7% (58)
X 36.4% (40)
Фрозиноне 10.9% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Соррентино
Алессандро
19
Биринделли
Самуэле
22
Мари
Пабло
4
Иццо
Армандо
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
6
Гальярдини
Роберто
28
Кольпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
47
Мота
Дани
11
Джурич
Милан
II
31
Черофолини
Микеле
20
Лирола
Поль
6
Романьоли
Симоне
5
Околи
Меме
19
Цортеа
Надир
32
Валери
Эмануэле
4
Брешианини
Марко
45
Барренечеа
Энцо
18
Соуле
Матиас
21
Арруи
Абду
70
Хеддира
Валид
Монца
4-2-3-1
Фрозиноне
3-4-2-1

История личных встреч

Монца
Фрозиноне

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:3
К
3:2
СB
4:1
СB
3:2
СB
2:2
СB
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2.67
2

Среднее время на гол

33
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2.67
1.33

Среднее время на гол

33
67

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.67
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2

Среднее время на гол

33
54

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кольпани Андреа 8 0.22
Пессина Маттео 6 (4) 0.16
Мота Дани 4 0.11
Коломбо Лоренцо 4 0.11
Мальдини Даниэль 4 0.11
Карбони Валентин 2 0.05
Гальярдини Роберто 1 0.03
Кальдирола Лука 1 0.03
Бондо Уоррен 1 0.03
Марич Мирко 1 0.03
Карбони Андреа 1 0.03
Виньято Самуэле 1 0.03
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Перейра Педру II 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Дзербин Алессио 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соуле Матиас 11 (5) 0.3
Хеддира Валид 7 (1) 0.19
Маццителли Лука 5 0.14
Брешианини Марко 4 0.11
Арруи Абду 3 (1) 0.08
Жорже Кайо 3 (1) 0.08
Рейньер Жезус 2 0.05
Монтеризи Иларио 2 0.05
Лирола Поль 2 0.05
Цортеа Надир 1 0.03
Романьоли Симоне 1 0.03
Ибрагимович Арийон 1 0.03
Баэс Хайме 1 0.03
Чуни Марвин 1 0.03
Марчицца Риккардо 0 0
Околи Меме 0 0
Валери Эмануэле 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Барренечеа Энцо 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Бондо Уоррен 9 0
Кальдирола Лука 6 1
Мари Пабло 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Палладино Раффаэле 3 2
Д'Амброзио Данило 4 1
Пессина Маттео 4 1
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 5 0
Гальярдини Роберто 5 0
Перейра Педру II 3 0
Мота Дани 3 0
Кирьякопулос Георгиос 3 0
Коломбо Лоренцо 3 0
Донати Джулио 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Мачин Хосе 2 0
Джурич Милан II 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Марич Мирко 0 1
Кольпани Андреа 1 0
Карбони Андреа 1 0
Читтадини Джорджо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барренечеа Энцо 10 0
Околи Меме 9 0
Маццителли Лука 5 1
Романьоли Симоне 6 0
Ойоно Энтони 4 0
Соуле Матиас 4 0
Джелли Франческо 3 0
Рейньер Жезус 3 0
Цортеа Надир 3 0
Валери Эмануэле 3 0
Арруи Абду 2 0
Жорже Кайо 2 0
Казо Джузеппе 2 0
Фраттали Пьерлуиджи 0 1
Бурабия Мехди 1 0
Гарритано Лука 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Баэс Хайме 1 0
Лирола Поль 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Брешианини Марко 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Ибрагимович Арийон 1 0
Лусуарди Матеус 1 0
Геджемис Фарес 1 0

Результаты матчей

Монца
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Фрозиноне
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
15
Монца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Фрозиноне
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
26% (5)
58% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

15
21

Упущенные победы

14
21
Монца
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
43% (16)
22% (8)
Фрозиноне
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
24% (9)
49% (18)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

17
21

Упущенные победы

25
36

Голы по времени матча

Забито

23
16
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
2
9%
3
19%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
8
35%
1
6%
76-90

Пропущено

26
37
10 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
7
27%
5
14%
1-15
0
0%
7
19%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
4
15%
5
14%
46-60
6
23%
5
14%
61-75
6
23%
10
27%
76-90

Забито

15
30
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
28 Не забивали 23
2
13%
4
13%
1-15
2
13%
3
10%
16-30
3
20%
4
13%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
3
20%
9
30%
61-75
5
33%
6
20%
76-90

Пропущено

24
29
10 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
5
21%
2
7%
1-15
0
0%
7
24%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
4
17%
3
10%
61-75
7
29%
29%
9
31%
76-90

Забито

38
46
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 12
13 Не забивали 11
4
11%
7
15%
1-15
5
13%
5
11%
16-30
8
21%
7
15%
31-45
1
3%
8
17%
46-60
7
18%
12
26%
61-75
13
34%
7
15%
76-90

Пропущено

50
66
20 В 1-м тайме 31
30 Во 2-м тайме 35
18 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 29
12
24%
7
11%
1-15
0
0%
14
21%
16-30
8
16%
10
15%
31-45
7
14%
8
12%
46-60
10
20%
8
12%
61-75
13
26%
19
29%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фиорентина - Монца 2:1 Монца - Лацио 2:2 Лечче - Монца 1:1 Монца - Аталанта 1:2
Болонья - Монца 0:0 Монца - Наполи 2:4 Торино - Монца 1:0 Монца - Кальяри 1:0 Дженоа - Монца 2:3 Монца - Рома 1:4 Салернитана - Монца 0:2 Монца - Милан 4:2 Монца - Верона 0:0 Удинезе - Монца 0:0 Монца - Сассуоло 1:0 Эмполи - Монца 3:0 Монца - Интер Милан 1:5 Фрозиноне - Монца 2:3 Наполи - Монца 0:0 Монца - Фиорентина 0:1
Фрозиноне
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0
Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1 Ювентус - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Рома 0:3 Фиорентина - Фрозиноне 5:1 Фрозиноне - Милан 2:3 Верона - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Аталанта - Фрозиноне 5:0 Ювентус - Фрозиноне 4:0 Фрозиноне - Монца 2:3 Лацио - Фрозиноне 3:1

Результаты матчей

Монца
Фрозиноне

Точный счет

1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
2:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
4 раза 21%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
7 раз 39%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
2
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
2:1
6 раз 16%
1:1
5 раз 14%
0:0
5 раз 14%
3:1
3 раза 8%
2:3
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
4 раза 11%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Монца
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
4
5
14
1.5
10
8
2
17
2.5
3
15
1
18
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
7
4
14
1.5
3
16
3
15
2.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
26
11
9
28
1.5
13
24
5
32
2.5
4
33
1
36
3.5
1
36
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
14.
Кальяри
 Заявка 37 8 12 17 40 - 65 36
15.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
16.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Монца: 71%, Фрозиноне: 29%.
  • 96'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Фрозиноне совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Монца 52.7% (58)
    X 36.4% (40)
    Фрозиноне 10.9% (12)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:1 Фрозиноне

    Исход игры
    Монца
    52.7% (58)
    Ничья
    36.4% (40)
    Фрозиноне
    10.9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    71.96% (77)
    Нет
    28.04% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.8% (35)
    2:1 Монца
    25.5% (28)
    1:0 Монца
    18.2% (20)
    1:2 Фрозиноне
    8.2% (9)
    2:0 Монца
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Фрозиноне
    2.7% (3)
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