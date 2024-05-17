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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Интер Милан
 
Позже
Лацио
Интер Милан
Лацио

История личных встреч

Интер Милан
Лацио

23 матча

87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
39.1%
18 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

39 матчей

51.3%
12.8%
35.9%
20 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

С
3:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
К
1:1
СA
0:3
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:3
К
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
С
1:2
СA
2:0
СA
0:3
К
0:2
К
0:0
СA
1:1
СA
3:0

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.71
1.5

Среднее время на гол

52
60

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.33
0.9

Среднее время на гол

67
99

Всего голов

60
46

Голов в среднем за матч

1.54
1.18

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
37

Среднее время на гол

58
76

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 24 (2) 0.67
Тюрам Маркус 13 0.36
Чалханоглу Хакан 13 (10) 0.36
Фраттези Давиде 6 0.17
Димарко Федерико 5 0.14
Дюмфрис Дензел 3 0.08
Арнаутович Марко 3 0.08
Ачерби Франческо 3 0.08
Мхитарян Генрих 2 0.06
Санчес Алексис 2 (1) 0.06
Барелла Николо 2 0.06
Дармиан Маттео 2 0.06
Биссекк Янн-Аурель 2 0.06
Бастони Алессандро 1 0.03
Аслани Кристьян 1 0.03
Де Врей Стефан 1 0.03
Бушанан Тажон 1 0.03
Аугусто Карлос 0 0
Куадрадо Хуан 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Сенси Стефано 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 7 (4) 0.19
Весино Матиас 6 0.17
Альберто Луис 5 0.14
Андерсон Фелипе 5 0.14
Дзакканьи Маттиа 5 0.14
Кастельянос Валентин 4 0.11
Исаксен Густав 3 0.08
Гендузи Маттео 2 0.06
Патрик 2 0.06
Камада Даити 1 0.03
Педро Родригес 1 0.03
Катальди Данило 1 0.03
Марушич Адам 1 0.03
Пеллегрини Лука 1 0.03
Лаццари Мануэль 0 0
Ровелла Николо 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 8 0
Барелла Николо 6 0
Павар Бенжамен 6 0
Чалханоглу Хакан 5 0
Мартинес Лаутаро 5 0
Бастони Алессандро 5 0
Мхитарян Генрих 4 0
Дюмфрис Дензел 2 1
Тюрам Маркус 3 0
Дармиан Маттео 2 0
Куадрадо Хуан 1 0
Зоммер Янн 1 0
Ачерби Франческо 1 0
Классен Дэви 1 0
Фраттези Давиде 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Алессио 9 0
Иммобиле Чиро 8 0
Весино Матиас 8 0
Катальди Данило 8 0
Пеллегрини Лука 6 1
Альберто Луис 7 0
Дзакканьи Маттиа 7 0
Маурицио Сарри 5 1
Ровелла Николо 6 0
Лаццари Мануэль 4 1
Марушич Адам 3 1
Хила Марио 3 1
Педро Родригес 4 0
Патрик 4 0
Казале Николо 4 0
Гендузи Маттео 2 1
Андерсон Фелипе 3 0
Исаксен Густав 3 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Камада Даити 2 0
Кастельянос Валентин 2 0

Результаты матчей

Интер Милан
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (16)
11% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
11% (2)
28% (5)
Лацио
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)

Сухие победы

11
3

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
8
Интер Милан
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

10
3

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

42
19
Интер Милан
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
53% (19)
19% (7)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Лацио
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)

Сухие победы

12
7

Сухие поражения

10
10

Волевые победы

5
15

Упущенные победы

48
27

Голы по времени матча

Забито

42
24
23 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 11
19 Не забивали 21
7
17%
3
13%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
11
26%
4
17%
31-45
6
14%
5
21%
46-60
4
10%
5
21%
61-75
9
21%
3
13%
76-90

Пропущено

11
25
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
4
36%
5
20%
46-60
3
27%
7
28%
61-75
2
18%
5
20%
76-90

Забито

42
20
15 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 10
19 Не забивали 24
4
10%
5
25%
1-15
5
12%
1
5%
16-30
6
14%
2
10%
31-45
10
24%
2
10%
46-60
5
12%
4
20%
61-75
12
29%
6
30%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Забито

84
44
38 В 1-м тайме 19
46 Во 2-м тайме 25
32 Забивали первыми 21
2 Не забивали 9
11
13%
8
18%
1-15
10
12%
5
11%
16-30
17
20%
6
14%
31-45
16
19%
7
16%
46-60
9
11%
9
20%
61-75
21
25%
9
20%
76-90

Пропущено

21
40
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 23
0
0%
3
8%
1-15
4
19%
5
13%
16-30
4
19%
7
18%
31-45
5
24%
9
23%
46-60
5
24%
9
23%
61-75
3
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0
Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1
Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0

Результаты матчей

Интер Милан
Лацио

Точный счет

2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 39%
1
9 раз 25%
4
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 6%
0
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
1.5
Больше Меньше
5
13
5
13
2.5
3
15
5
13
3.5
1
17
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
12
6
1.5
8
10
7
11
2.5
2
16
5
13
3.5
2
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
35
1
0.5
Больше Меньше
28
8
26
10
1.5
13
23
12
24
2.5
5
31
10
26
3.5
1
35
3
33
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 36 22 8 6 72 - 43 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 35 19 6 10 65 - 39 63
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 35 15 8 12 53 - 40 53
9.
Наполи
 Заявка 36 13 12 11 53 - 46 51
10.
Торино
 Заявка 36 12 14 10 33 - 32 50
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 36 8 13 15 32 - 52 37
14.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
15.
Кальяри
 Заявка 36 7 12 17 38 - 65 33
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 36 7 8 21 42 - 72 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 18 10 4 4 35 - 20 34
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 18 7 9 2 15 - 8 30
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 18 6 6 6 17 - 25 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 18 5 5 8 23 - 32 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 18 10 5 3 37 - 29 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Наполи
 Заявка 18 7 6 5 29 - 19 27
5.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
6.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
7.
Аталанта
 Заявка 18 7 4 7 28 - 26 25
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
18.
Кальяри
 Заявка 18 1 5 12 12 - 36 8
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 мая 2024, осталось 2 дня 6 часов 46 минут.

    Главный судья: Сакки Хуан

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    • Прогнозы 52
    Интер Милан 80.8% (42)
    X 15.4% (8)
    Лацио 3.8% (2)
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио

    Исход игры
    Интер Милан
    80.8% (42)
    Ничья
    15.4% (8)
    Лацио
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    38.5% (20)
    2:0 Интер Милан
    19.2% (10)
    1:1 Ничья
    13.5% (7)
    1:0 Интер Милан
    9.6% (5)
    3:1 Интер Милан
    3.8% (2)
    1:2 Лацио
    3.8% (2)
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