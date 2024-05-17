Тур: 37. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Сакки Хуан
Позже
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Главный тренер: Индзаги Симоне
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Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Интер Милан
Лацио
23 матча
87%
13%
20 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
39.1%
15 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
39.1%
18 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
39 матчей
51.3%
12.8%
35.9%
20 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
38.5%
35.9%
25.6%
15 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
18 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.71
1.5
Среднее время на гол
52
60
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.33
0.9
Среднее время на гол
67
99
Всего голов
60
46
Голов в среднем за матч
1.54
1.18
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
32
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 62%
Меньше 38%
15
11
Больше 28%
Меньше 72%
28
2
Больше 5%
Меньше 95%
37
Среднее время на гол
58
76
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|24 (2)
|0.67
|Тюрам Маркус
|13
|0.36
|Чалханоглу Хакан
|13 (10)
|0.36
|Фраттези Давиде
|6
|0.17
|Димарко Федерико
|5
|0.14
|Дюмфрис Дензел
|3
|0.08
|Арнаутович Марко
|3
|0.08
|Ачерби Франческо
|3
|0.08
|Мхитарян Генрих
|2
|0.06
|Санчес Алексис
|2 (1)
|0.06
|Барелла Николо
|2
|0.06
|Дармиан Маттео
|2
|0.06
|Биссекк Янн-Аурель
|2
|0.06
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Аслани Кристьян
|1
|0.03
|Де Врей Стефан
|1
|0.03
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Аугусто Карлос
|0
|0
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Сенси Стефано
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (4)
|0.19
|Весино Матиас
|6
|0.17
|Альберто Луис
|5
|0.14
|Андерсон Фелипе
|5
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0.14
|Кастельянос Валентин
|4
|0.11
|Исаксен Густав
|3
|0.08
|Гендузи Маттео
|2
|0.06
|Патрик
|2
|0.06
|Камада Даити
|1
|0.03
|Педро Родригес
|1
|0.03
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Марушич Адам
|1
|0.03
|Пеллегрини Лука
|1
|0.03
|Лаццари Мануэль
|0
|0
|Ровелла Николо
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|8
|0
|Барелла Николо
|6
|0
|Павар Бенжамен
|6
|0
|Чалханоглу Хакан
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|5
|0
|Бастони Алессандро
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|4
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|1
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Дармиан Маттео
|2
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Зоммер Янн
|1
|0
|Ачерби Франческо
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Фраттези Давиде
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Аслани Кристьян
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романьоли Алессио
|9
|0
|Иммобиле Чиро
|8
|0
|Весино Матиас
|8
|0
|Катальди Данило
|8
|0
|Пеллегрини Лука
|6
|1
|Альберто Луис
|7
|0
|Дзакканьи Маттиа
|7
|0
|Маурицио Сарри
|5
|1
|Ровелла Николо
|6
|0
|Лаццари Мануэль
|4
|1
|Марушич Адам
|3
|1
|Хила Марио
|3
|1
|Педро Родригес
|4
|0
|Патрик
|4
|0
|Казале Николо
|4
|0
|Гендузи Маттео
|2
|1
|Андерсон Фелипе
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Кастельянос Валентин
|2
|0
Результаты матчей
Интер Милан
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
89% (16)
11% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
11% (2)
28% (5)
Лацио
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
67% (12)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Сухие победы
11
3
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
8
Интер Милан
6.3%
93.7%
1 победа 15 поражений
Первый тайм
17% (3)
28% (5)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Лацио
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
10
3
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
42
19
Интер Милан
48.4%
51.6%
15 побед 16 поражений
Первый тайм
53% (19)
19% (7)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
28% (10)
42% (15)
Лацио
41.9%
58.1%
13 побед 18 поражений
Первый тайм
31% (11)
50% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
10
10
Волевые победы
5
15
Упущенные победы
48
27
Голы по времени матча
Забито
42
24
23 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 11
19 Не забивали 21
7
17%
3
13%
1-15
5
12%
4
17%
16-30
11
26%
4
17%
31-45
6
14%
5
21%
46-60
4
10%
5
21%
61-75
9
21%
3
13%
76-90
Пропущено
11
25
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 14
0
0%
2
8%
1-15
1
9%
3
12%
16-30
1
9%
3
12%
31-45
4
36%
5
20%
46-60
3
27%
7
28%
61-75
2
18%
5
20%
76-90
Забито
42
20
15 В 1-м тайме 8
27 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 10
19 Не забивали 24
4
10%
5
25%
1-15
5
12%
1
5%
16-30
6
14%
2
10%
31-45
10
24%
2
10%
46-60
5
12%
4
20%
61-75
12
29%
6
30%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Забито
84
44
38 В 1-м тайме 19
46 Во 2-м тайме 25
32 Забивали первыми 21
2 Не забивали 9
11
13%
8
18%
1-15
10
12%
5
11%
16-30
17
20%
6
14%
31-45
16
19%
7
16%
46-60
9
11%
9
20%
61-75
21
25%
9
20%
76-90
Пропущено
21
40
8 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 25
4 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 23
0
0%
3
8%
1-15
4
19%
5
13%
16-30
4
19%
7
18%
31-45
5
24%
9
23%
46-60
5
24%
9
23%
61-75
3
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Дженоа 2:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Лечче - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Интер Милан - Салернитана 4:0 Рома - Интер Милан 2:4 Интер Милан - Ювентус 1:0 Фиорентина - Интер Милан 0:1 Наполи - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Лацио 3:0
Лацио
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1
Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3 Лацио - Удинезе 1:2 Бавария - Лацио 3:0 Лацио - Милан 0:1 Фиорентина - Лацио 2:1 Торино - Лацио 0:2 Лацио - Болонья 1:2 Лацио - Бавария 1:0 Кальяри - Лацио 1:3 Аталанта - Лацио 3:1 Лацио - Наполи 0:0
Результаты матчей
Интер Милан
Лацио
Точный счет
2:0
5 раз 28%
4:0
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
4
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
0:4
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
3 раза 17%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
0
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
1:2
4 раза 11%
4:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 39%
1
9 раз 25%
4
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 6%
0
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
8 раз 22%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
513
513
315
513
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
126
810
711
216
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
351
Больше Меньше
288
2610
1323
1224
531
1026
135
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|36
|22
|8
|6
|72 - 43
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|35
|19
|6
|10
|65 - 39
|63
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|35
|15
|8
|12
|53 - 40
|53
|9.
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|53 - 46
|51
|10.
|Заявка
|36
|12
|14
|10
|33 - 32
|50
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|32 - 52
|37
|14.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|15.
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|38 - 65
|33
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|36
|7
|8
|21
|42 - 72
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|35 - 20
|34
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|18
|7
|9
|2
|15 - 8
|30
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|17 - 25
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|23 - 32
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|37 - 29
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|29 - 19
|27
|5.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|6.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|7.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|18.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 36
|8
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Лацио
Исход игры
Интер Милан
80.8% (42)
Ничья
15.4% (8)
Лацио
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
38.5% (20)
2:0 Интер Милан
19.2% (10)
1:1 Ничья
13.5% (7)
1:0 Интер Милан
9.6% (5)
3:1 Интер Милан
3.8% (2)
1:2 Лацио
3.8% (2)
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