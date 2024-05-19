Тур: 37. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Орсато Даниэле Главный судья: Гуида Марко
0'
4' Желтая карточкаГрасси Альберто
35' Желтая карточкаПерес Неуэн
36' Undefined phrase: football_event_Мале Юссеф
54' Желтая карточкаБастони Симоне
64' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
75' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
0:1
90' ПенальтиНьянг М'Байе
90' Желтая карточкаМарин Рэзван
90' Желтая карточкаФаццини Якопо
1:1
90' ПенальтиСамарджич Лазар
90' Вторая желтая карточкаГрасси Альберто
90'+15
Ход матча
35'
36'
54'
55'
64'
75'
90'
0:1
90'
90'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
311 Количество передач 354
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
11
Уолас
Соуза
25
Каприле
Элия
29
Мале
Юссеф
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
-
18 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 БреннерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пейчич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
73 Matteo Palma
-
Главный тренер: Fabio Cannavaro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Эмполи
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
16 матчей
50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2
0.88
Среднее время на гол
45
102
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|8
|0.22
|Самарджич Лазар
|6 (1)
|0.16
|Товен Флорьян
|5 (1)
|0.14
|Перейра Роберто
|5 (1)
|0.14
|Пайеро Мартин
|2
|0.05
|Уолас Соуза
|2
|0.05
|Саррага Ойер
|2
|0.05
|Ловрич Санди
|1
|0.03
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.03
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Камара Хассан
|1
|0.03
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.03
|Земура Джордан
|1
|0.03
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Кристенсен Томас
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|5 (4)
|0.14
|Журковски Шимон
|4
|0.11
|Канчельери Маттео
|3
|0.08
|Капуто Франческо
|3 (1)
|0.08
|Коваленко Виктор
|2
|0.05
|Бальданци Томмазо
|2
|0.05
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.03
|Луперто Себастьяно
|1
|0.03
|Камбьяги Николо
|1
|0.03
|Фаццини Якопо
|1
|0.03
|Черри Альберто
|1
|0.03
|Бастони Симоне
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Эбюэхи Тайронн
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Мале Юссеф
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|9
|0
|Перес Неуэн
|7
|1
|Пайеро Мартин
|7
|1
|Уолас Соуза
|7
|0
|Эбоселе Фести
|5
|1
|Перейра Роберто
|6
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|0
|Кабаселе Кристиан
|5
|0
|Камара Хассан
|5
|0
|Бийол Яка
|5
|0
|Кристенсен Томас
|3
|1
|Товен Флорьян
|4
|0
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Саксесс Исаак
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|4
|0
|Самарджич Лазар
|3
|0
|Ловрич Санди
|1
|1
|Масина Адам
|2
|0
|Окойе Мадука
|2
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Паделли Даниэле
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мале Юссеф
|11
|0
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|Канчельери Маттео
|7
|0
|Грасси Альберто
|5
|1
|Валюкевич Себастьян
|6
|0
|Какаче Либерато
|6
|0
|Фаццини Якопо
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|4
|0
|Пеццелла Джузеппе
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Бастони Симоне
|3
|0
|Раноккья Филиппо
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Марин Рэзван
|2
|0
|Исмайли Ардиан
|2
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Коваленко Виктор
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Сухие победы
1
8
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
17
6
Удинезе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Эмполи
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
16
18
Упущенные победы
14
9
Удинезе
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Эмполи
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)
Сухие победы
5
10
Сухие поражения
6
12
Волевые победы
16
22
Упущенные победы
31
15
Голы по времени матча
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
1
5%
1
7%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
2
10%
7
50%
76-90
Пропущено
30
31
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
5
17%
4
13%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
6
20%
5
16%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
12
40%
9
29%
29%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 31
1
6%
4
33%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
9
39%
1
4%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
8
35%
5
22%
76-90
Забито
36
26
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 9
11 Не забивали 21
2
6%
5
19%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
8
22%
3
12%
31-45
10
28%
1
4%
46-60
5
14%
6
23%
61-75
5
14%
9
35%
76-90
Пропущено
53
54
24 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 24
28 Не пропускали 28
5
9%
8
15%
1-15
4
8%
7
13%
16-30
15
28%
6
11%
31-45
4
8%
10
19%
46-60
5
9%
9
17%
61-75
20
38%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2
Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0
Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2
Результаты матчей
Удинезе
Эмполи
Точный счет
1:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%
Точный счет
1:1
11 раз 30%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
0
21 раз 57%
1
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
711
514
315
217
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
910
315
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
1621
829
631
235
532
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|39 - 49
|45
|13.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|15.
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|44 - 68
|35
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|17.
|Заявка
|37
|5
|19
|13
|37 - 54
|34
|18.
|Заявка
|37
|8
|9
|20
|27 - 53
|33
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|23 - 26
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|19
|1
|11
|7
|22 - 30
|14
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|14 - 31
|16
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|19
|1
|7
|11
|16 - 37
|10
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Эмполи
Исход игры
Удинезе
77.8% (84)
Ничья
18.5% (20)
Эмполи
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
40.19% (43)
Меньше
59.81% (64)
Обе команды забьют
Да
56.07% (60)
Нет
43.93% (47)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
34.3% (37)
1:0 Удинезе
30.6% (33)
1:1 Ничья
15.7% (17)
2:0 Удинезе
11.1% (12)
2:2 Ничья
2.8% (3)
1:2 Эмполи
1.9% (2)
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