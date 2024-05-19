Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Грасси Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Удинезе

43' Бастони Симоне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Матч возобновлен

39' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Эмполи , будет отменен из-за фола.

37' Кристенсен Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Эмполи

35' Перес Неуэн совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

34' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Луперто Себастьяно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Удар от ворот произведет Удинезе

32' Удар от ворот произведет Удинезе

32' Бастони Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Черри Альберто получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Черри Альберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Самарджич Лазар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Уолас Соуза пробует нанести удар издали, но Элия ​​Каприл держит все под контролем

24' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Удинезе

22' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Эмполи

19' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Эмполи

12' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Эмполи

11' Уолас Соуза не смог попасть в створ ударом издали

11' Самарджич Лазар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Саксесс Исаак получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Самарджич Лазар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Грасси Альберто - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля