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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле Главный судья: Гуида Марко
Удинезе
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
4' Желтая карточка
Грасси Альберто
35' Желтая карточка
Перес Неуэн
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Мале Юссеф
54' Желтая карточка
Бастони Симоне
64' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
75' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
0:1
90' Пенальти
Ньянг М'Байе
90' Желтая карточка
Марин Рэзван
90' Желтая карточка
Фаццини Якопо
1:1
90' Пенальти
Самарджич Лазар
90' Вторая желтая карточка
Грасси Альберто
90'+15

Ход матча

4'
 
Грасси Альберто
7'
Бреннер
Саксесс Исаак
 
30'
 
Ньянг М'Байе
Черри Альберто
35'
Перес Неуэн
 
36'
 
Мале Юссеф
54'
 
Бастони Симоне
55'
Эбоселе Фести
Эхизибуэ Кингсли
 
55'
Дэвис Кинан
Бреннер
 
59'
 
Валюкевич Себастьян
Берешиньски Бартош
59'
 
Фаццини Якопо
Бастони Симоне
64'
 
Исмайли Ардиан
75'
 
Гьяси Эммануэль
80'
 
Марин Рэзван
Грасси Альберто
81'
 
Камбьяги Николо
Канчельери Маттео
87'
Саррага Ойер
Уолас Соуза
 
87'
Феррейра Жоау
Камара Хассан
 
90'
0:1
Ньянг М'Байе
90'
 
Марин Рэзван
90'
 
Фаццини Якопо
90'
Самарджич Лазар
1:1
90'
 
Грасси Альберто

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 311 Количество передач 354
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Удинезе 77.8% (84)
X 18.5% (20)
Эмполи 3.7% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
31
Кристенсен
Томас
29
Бийол
Яка
18
Перес
Неуэн
19
Эхизибуэ
Кингсли
12
Камара
Хассан
11
Уолас
Соуза
32
Пайеро
Мартин
24
Самарджич
Лазар
7
Саксесс
Исаак
17
Лукка
Лоренцо
25
Каприле
Элия
19
Берешиньски
Бартош
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
11
Гьяси
Эммануэль
30
Бастони
Симоне
5
Грасси
Альберто
29
Мале
Юссеф
3
Пеццелла
Джузеппе
17
Черри
Альберто
20
Канчельери
Маттео
Удинезе
3-4-2-1
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Удинезе
Эмполи

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

16 матчей

50%
25%
25%
8 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.88

Среднее время на гол

45
102

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 8 0.22
Самарджич Лазар 6 (1) 0.16
Товен Флорьян 5 (1) 0.14
Перейра Роберто 5 (1) 0.14
Пайеро Мартин 2 0.05
Уолас Соуза 2 0.05
Саррага Ойер 2 0.05
Ловрич Санди 1 0.03
Кабаселе Кристиан 1 0.03
Саксесс Исаак 1 0.03
Камара Хассан 1 0.03
Джанетти Лаутаро 1 0.03
Земура Джордан 1 0.03
Феррейра Жоау 0 0
Кристенсен Томас 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 5 (4) 0.14
Журковски Шимон 4 0.11
Канчельери Маттео 3 0.08
Капуто Франческо 3 (1) 0.08
Коваленко Виктор 2 0.05
Бальданци Томмазо 2 0.05
Гьяси Эммануэль 1 0.03
Луперто Себастьяно 1 0.03
Камбьяги Николо 1 0.03
Фаццини Якопо 1 0.03
Черри Альберто 1 0.03
Бастони Симоне 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Берешиньски Бартош 0 0
Эбюэхи Тайронн 0 0
Грасси Альберто 0 0
Мале Юссеф 0 0
Какаче Либерато 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 9 0
Перес Неуэн 7 1
Пайеро Мартин 7 1
Уолас Соуза 7 0
Эбоселе Фести 5 1
Перейра Роберто 6 0
Лукка Лоренцо 6 0
Кабаселе Кристиан 5 0
Камара Хассан 5 0
Бийол Яка 5 0
Кристенсен Томас 3 1
Товен Флорьян 4 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Саксесс Исаак 4 0
Эхизибуэ Кингсли 4 0
Самарджич Лазар 3 0
Ловрич Санди 1 1
Масина Адам 2 0
Окойе Мадука 2 0
Габриель Киоффи 1 0
Паделли Даниэле 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Земура Джордан 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мале Юссеф 11 0
Гьяси Эммануэль 7 0
Канчельери Маттео 7 0
Грасси Альберто 5 1
Валюкевич Себастьян 6 0
Какаче Либерато 6 0
Фаццини Якопо 6 0
Луперто Себастьяно 4 0
Пеццелла Джузеппе 4 0
Журковски Шимон 4 0
Берешиньски Бартош 3 0
Бастони Симоне 3 0
Раноккья Филиппо 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Черри Альберто 2 0
Марин Рэзван 2 0
Исмайли Ардиан 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Коваленко Виктор 1 0
Хаас Николас 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Результаты матчей

Удинезе
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Эмполи
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)

Сухие победы

1
8

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

17
6
Удинезе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Эмполи
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
16% (3)
32% (6)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

16
18

Упущенные победы

14
9
Удинезе
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
43% (16)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Эмполи
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
22% (8)
41% (15)
38% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (13)
38% (14)
27% (10)

Сухие победы

5
10

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

16
22

Упущенные победы

31
15

Голы по времени матча

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 4
23 Не забивали 27
1
5%
1
7%
1-15
5
25%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
2
10%
4
29%
61-75
2
10%
7
50%
76-90

Пропущено

30
31
12 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 16
5
17%
4
13%
1-15
1
3%
3
10%
16-30
6
20%
5
16%
31-45
3
10%
7
23%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
12
40%
9
29%
29%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 31
1
6%
4
33%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
5
31%
1
8%
46-60
3
19%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90

Пропущено

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
9
39%
1
4%
31-45
1
4%
3
13%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
8
35%
5
22%
76-90

Забито

36
26
16 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 9
11 Не забивали 21
2
6%
5
19%
1-15
6
17%
2
8%
16-30
8
22%
3
12%
31-45
10
28%
1
4%
46-60
5
14%
6
23%
61-75
5
14%
9
35%
76-90

Пропущено

53
54
24 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 33
17 Пропускали первыми 24
28 Не пропускали 28
5
9%
8
15%
1-15
4
8%
7
13%
16-30
15
28%
6
11%
31-45
4
8%
10
19%
46-60
5
9%
9
17%
61-75
20
38%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2
Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Удинезе - Падова 2:3 Удинезе - Торино 0:2 Лацио - Удинезе 1:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Дженоа - Удинезе 2:0 Удинезе - Кальяри 1:1 Ювентус - Удинезе 0:1 Удинезе - Монца 0:0 Аталанта - Удинезе 2:0 Удинезе - Милан 2:3 Фиорентина - Удинезе 2:2 Удинезе - Лацио 1:2 Удинезе - Болонья 3:0
Эмполи
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лацио - Эмполи 2:0 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Аталанта - Эмполи 2:0 Эмполи - Наполи 1:0
Лечче - Эмполи 1:0 Эмполи - Торино 3:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Эмполи - Болонья 0:1 Милан - Эмполи 1:0 Эмполи - Кальяри 0:1 Сассуоло - Эмполи 2:3 Эмполи - Фиорентина 1:1 Салернитана - Эмполи 1:3 Эмполи - Дженоа 0:0 Ювентус - Эмполи 1:1 Эмполи - Монца 3:0 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Милан 0:3 Кальяри - Эмполи 0:0 Эмполи - Лацио 0:2

Результаты матчей

Удинезе
Эмполи

Точный счет

1:1
6 раз 32%
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
0
11 раз 61%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
10 раз 53%
1
6 раз 32%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Точный счет

1:1
11 раз 30%
0:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:1
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
0:3
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 49%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
2 раза 5%
0
21 раз 57%
1
10 раз 27%
3
5 раз 14%
2
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
7
11
5
14
1.5
3
15
2
17
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
9
10
3
15
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
16
21
8
29
1.5
6
31
2
35
2.5
5
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 37 11 12 14 39 - 49 45
13.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
14.
Кальяри
 Заявка 37 8 12 17 40 - 65 36
15.
Фрозиноне
 Заявка 37 8 11 18 44 - 68 35
16.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
17.
Удинезе
 Заявка 37 5 19 13 37 - 54 34
18.
Эмполи
 Заявка 37 8 9 20 27 - 53 33
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
14.
Монца
 Заявка 19 6 6 7 23 - 26 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 19 1 11 7 22 - 30 14
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 19 4 4 11 14 - 31 16
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Фрозиноне
 Заявка 19 1 7 11 16 - 37 10
19.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 105'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 105'
    УДАЛЕНИЕ! - Грасси Альберто получает вторую желтую за споры
  • 105'
    Контроль мяча: Удинезе: 47%, Эмполи: 53%.
  • 105'
    Команда Удинезе сравняла счет! Игра продолжается!
  • 104'
    'Г О О О О О Л - Самарджич Лазар из команды Удинезе забивает с пенальти! Он пробил левой. Элия ​​Каприл был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • 102'
    Фаццини Якопо получил желтую карточку от судьи
  • 102'
    ПЕНАЛЬТИ! - Фаццини Якопо дергает за футболку соперника (это был Пайеро Мартин) и рефери назначает пенальти!
  • 102'
    После проверки VAR судья изменил решение - Удинезе пробьет пенальти!
  • 100'
    Контроль мяча: Удинезе: 47%, Эмполи: 53%.
  • 99'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Удинезе.
  • 99'
    Хорошую попытку сделал Перес Неуэн. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Пайеро Мартин. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 98'
    Хорошую попытку сделал Бийол Яка. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 98'
    Бийол Яка нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 98'
    Самарджич Лазар из команды Удинезе подал угловой справа.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Удинезе 77.8% (84)
    X 18.5% (20)
    Эмполи 3.7% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 1:1 Эмполи

    Исход игры
    Удинезе
    77.8% (84)
    Ничья
    18.5% (20)
    Эмполи
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.19% (43)
    Меньше
    59.81% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    56.07% (60)
    Нет
    43.93% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Удинезе
    34.3% (37)
    1:0 Удинезе
    30.6% (33)
    1:1 Ничья
    15.7% (17)
    2:0 Удинезе
    11.1% (12)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    1:2 Эмполи
    1.9% (2)
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