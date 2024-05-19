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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 37. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Сассуоло
0:2
Конец матча
Кальяри
0'
54' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
61' Желтая карточка
Дейола Алессандро
0:1
71' Гол
Прати Маттео
76' Желтая карточка
Доссена Альберто
79' Желтая карточка
Пинамонти Андреа
0:2
90' Пенальти
Лападула Джанлука
90' Желтая карточка
Энрике Матеус
90' Красная карточка
Энрике Матеус
90'+7

Ход матча

20'
Кумбулла Мараш
Эрлич Мартин
 
46'
Дефрель Грегоре
Миссори Филиппо
 
46'
 
Лувумбу Зито
Шомуродов Элдор
54'
Торстведт Кристиан
 
57'
Болока Даниэль
Рачич Урош
 
57'
Обьянг Педро
Торстведт Кристиан
 
61'
 
Дейола Алессандро
62'
Педерсен Маркус II
Нето Руан
 
67'
 
Виола Николас
Гаэтано Джанлука
67'
 
Прати Маттео
Дейола Алессандро
71'
0:1
Прати Маттео
(Доссена Альберто)
76'
 
Доссена Альберто
79'
Пинамонти Андреа
 
86'
 
Оберт Адам
Ауджелло Томмазо
89'
 
Ди Пардо Алессандро
Нандес Найтан
90'
0:2
Лападула Джанлука
90'
Энрике Матеус
 
90'
Энрике Матеус
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 358 Количество передач 345
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Сассуоло 67.5% (79)
X 24.8% (29)
Кальяри 7.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
44
Нето
Руан
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
2
Миссори
Филиппо
7
Энрике
Матеус
6
Рачич
Урош
42
Торстведт
Кристиан
43
Дойг
Джош
45
Лорьенте
Арман
9
Пинамонти
Андреа
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
8
Нандес
Найтан
25
Сулемана
Ибрахим
14
Дейола
Алессандро
70
Гаэтано
Джанлука
61
Шомуродов
Элдор
9
Лападула
Джанлука
Сассуоло
3-5-2
Кальяри
4-3-1-2

История личных встреч

Сассуоло
Кальяри

10 матчей

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
К
1:0
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:1
СA
6:2
СA
4:3
К
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.7
1.33

Среднее время на гол

52
67

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.68
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

53
77

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 11 (2) 0.3
Берарди Доменико 9 (5) 0.24
Торстведт Кристиан 6 0.16
Лорьенте Арман 5 0.14
Энрике Матеус 2 0.05
Байрами Недим 2 0.05
Дефрель Грегоре 1 0.03
Рачич Урош 1 0.03
Феррари Джанмарко 1 0.03
Эрлич Мартин 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Педерсен Маркус II 0 0
Дойг Джош 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виола Николас 5 0.14
Лувумбу Зито 4 0.11
Паволетти Леонардо 4 0.11
Гаэтано Джанлука 4 (1) 0.11
Шомуродов Элдор 3 0.08
Лападула Джанлука 3 (1) 0.08
Доссена Альберто 2 0.05
Нандес Найтан 2 (1) 0.05
Ористанио Гаэтано 2 0.05
Сулемана Ибрахим 2 0.05
Мина Йерри 2 (1) 0.05
Дзаппа Габриэле 1 0.03
Янкто Якуб 1 0.03
Петанья Андреа 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Макумбу Антуан 1 0.03
Прати Маттео 1 0.03
Ветеска Матеуш 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Матеус 7 1
Болока Даниэль 6 1
Нето Руан 6 1
Торстведт Кристиан 7 0
Берарди Доменико 6 0
Дойг Джош 6 0
Эрлич Мартин 5 0
Лорьенте Арман 5 0
Феррари Джанмарко 4 0
Пинамонти Андреа 4 0
Педерсен Маркус II 4 0
Кастильехо Самуэль 2 0
Лопес Максим 0 1
Обьянг Педро 1 0
Консильи Андреа 1 0
Тольян Йереми 1 0
Винья Матиас 1 0
Рачич Урош 1 0
Кумбулла Мараш 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макумбу Антуан 4 2
Дейола Алессандро 7 0
Нандес Найтан 7 0
Лувумбу Зито 6 0
Ветеска Матеуш 4 1
Ауджелло Томмазо 5 0
Доссена Альберто 5 0
Паволетти Леонардо 4 0
Прати Маттео 4 0
Виола Николас 3 0
Лападула Джанлука 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Скуффет Симоне 3 0
Мина Йерри 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Гаэтано Джанлука 1 1
Петанья Андреа 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Клаудио Раньери 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Хацидиакос Пантелис 1 0
Дентелло Пауло 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

13
12
Сассуоло
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
6% (1)
17% (3)
Кальяри
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

29
13

Упущенные победы

11
22
Сассуоло
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
22% (8)
30% (11)
Кальяри
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
27% (10)
46% (17)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

32
13

Упущенные победы

24
34

Голы по времени матча

Забито

23
15
15 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
9%
7
47%
61-75
2
9%
4
27%
76-90

Пропущено

34
35
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
6
18%
5
14%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
4
12%
6
17%
46-60
6
18%
8
23%
61-75
10
29%
29%
9
26%
76-90

Забито

21
27
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
26 Не забивали 22
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
2
10%
11
41%
76-90

Пропущено

38
28
12 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
8%
2
7%
1-15
4
11%
8
29%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
9
24%
8
29%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
10
26%
1
4%
76-90

Забито

44
42
28 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
10
23%
2
5%
1-15
10
23%
7
17%
16-30
8
18%
5
12%
31-45
6
14%
3
7%
46-60
6
14%
10
24%
61-75
4
9%
15
36%
76-90

Пропущено

72
63
26 В 1-м тайме 26
46 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 22
34 Не пропускали 32
9
13%
7
11%
1-15
8
11%
11
17%
16-30
9
13%
8
13%
31-45
13
18%
14
22%
46-60
13
18%
13
21%
61-75
20
28%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2
Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1

Результаты матчей

Сассуоло
Кальяри

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
2
8 раз 22%
4
2 раза 5%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
15
3
5
14
1.5
7
11
3
16
2.5
2
16
1
18
3.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
8
6
12
1.5
3
16
1
17
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
12
0.5
Больше Меньше
26
11
11
26
1.5
10
27
4
33
2.5
2
35
2
35
3.5
2
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 36 29 5 2 86 - 19 92
2.
Милан
 Заявка 37 22 8 7 73 - 46 74
3.
Болонья
 Заявка 36 18 13 5 51 - 27 67
4.
Ювентус
 Заявка 36 18 13 5 49 - 28 67
5.
Аталанта
 Заявка 36 20 6 10 67 - 39 66
6.
Рома
 Заявка 36 17 9 10 64 - 45 60
7.
Лацио
 Заявка 36 18 5 13 47 - 37 59
8.
Фиорентина
 Заявка 36 15 9 12 55 - 42 54
9.
Торино
 Заявка 37 13 14 10 36 - 33 53
10.
Наполи
 Заявка 37 13 13 11 55 - 48 52
11.
Дженоа
 Заявка 36 11 13 12 43 - 44 46
12.
Монца
 Заявка 36 11 12 13 39 - 48 45
13.
Лечче
 Заявка 37 8 13 16 32 - 54 37
14.
Кальяри
 Заявка 37 8 12 17 40 - 65 36
15.
Верона
 Заявка 36 8 10 18 34 - 48 34
16.
Удинезе
 Заявка 36 5 18 13 36 - 53 33
17.
Эмполи
 Заявка 36 8 8 20 26 - 52 32
18.
Фрозиноне
 Заявка 36 7 11 18 43 - 68 32
19.
Сассуоло
 Заявка 37 7 8 22 42 - 74 29
20.
Салернитана
 Заявка 36 2 10 24 28 - 76 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 14 3 1 43 - 10 45
2.
Болонья
 Заявка 18 12 4 2 30 - 9 40
3.
Милан
 Заявка 18 12 3 3 35 - 14 39
4.
Аталанта
 Заявка 17 12 2 3 37 - 13 38
5.
Рома
 Заявка 18 11 4 3 37 - 19 37
6.
Ювентус
 Заявка 18 10 7 1 24 - 11 37
7.
Фиорентина
 Заявка 19 10 5 4 37 - 22 35
8.
Лацио
 Заявка 18 10 3 5 22 - 13 33
9.
Торино
 Заявка 19 8 9 2 18 - 9 33
10.
Дженоа
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
11.
Фрозиноне
 Заявка 18 7 4 7 28 - 31 25
12.
Кальяри
 Заявка 18 6 7 5 26 - 29 25
13.
Монца
 Заявка 18 6 6 6 23 - 25 24
14.
Наполи
 Заявка 18 6 6 6 24 - 27 24
15.
Лечче
 Заявка 19 6 6 7 17 - 27 24
16.
Верона
 Заявка 18 6 5 7 21 - 24 23
17.
Сассуоло
 Заявка 19 5 5 9 23 - 34 20
18.
Эмполи
 Заявка 18 4 5 9 13 - 22 17
19.
Удинезе
 Заявка 18 1 10 7 21 - 29 13
20.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 16 - 36 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 18 15 2 1 43 - 9 47
2.
Милан
 Заявка 19 10 5 4 38 - 32 35
3.
Ювентус
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Аталанта
 Заявка 19 8 4 7 30 - 26 28
5.
Наполи
 Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
6.
Болонья
 Заявка 18 6 9 3 21 - 18 27
7.
Лацио
 Заявка 18 8 2 8 25 - 24 26
8.
Рома
 Заявка 18 6 5 7 27 - 26 23
9.
Монца
 Заявка 18 5 6 7 16 - 23 21
10.
Торино
 Заявка 18 5 5 8 18 - 24 20
11.
Удинезе
 Заявка 18 4 8 6 15 - 24 20
12.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 18 - 20 19
13.
Дженоа
 Заявка 18 4 7 7 18 - 22 19
14.
Эмполи
 Заявка 18 4 3 11 13 - 30 15
15.
Лечче
 Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
16.
Верона
 Заявка 18 2 5 11 13 - 24 11
17.
Кальяри
 Заявка 19 2 5 12 14 - 36 11
18.
Сассуоло
 Заявка 18 2 3 13 19 - 40 9
19.
Салернитана
 Заявка 18 1 5 12 12 - 40 8
20.
Фрозиноне
 Заявка 18 0 7 11 15 - 37 7
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 24 (3)
Ювентус Влахович Душан 16 (4)
Наполи Осимхен Виктор 15 (3)
Милан Жиру Оливье 14 (8)
Дженоа Гудмундссон Альберт 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 2 11
Рома Паредес Леандро 14
Фиорентина Раньери Лука 14
Лечче Рамадани Юльбер 13
Милан Эрнандес Тео 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 117
    Сассуоло 67.5% (79)
    X 24.8% (29)
    Кальяри 7.7% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Кальяри

    Исход игры
    Сассуоло
    67.5% (79)
    Ничья
    24.8% (29)
    Кальяри
    7.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.15% (59)
    Меньше
    46.85% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Сассуоло
    41% (48)
    1:0 Сассуоло
    21.4% (25)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    1:2 Кальяри
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Сассуоло
    1.7% (2)
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