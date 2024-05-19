Тур: 37. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Довери Даниэле
0'
54' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
61' Желтая карточкаДейола Алессандро
0:1
71' ГолПрати Маттео
76' Желтая карточкаДоссена Альберто
79' Желтая карточкаПинамонти Андреа
0:2
90' ПенальтиЛападула Джанлука
90' Желтая карточкаЭнрике Матеус
90' Красная карточкаЭнрике Матеус
90'+7
Ход матча
71'
0:1
76'
79'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
358 Количество передач 345
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Нето
Руан
43
Дойг
Джош
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Нето РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Дойг ДжошПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Сассуоло
Кальяри
10 матчей
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
21.1%
52.6%
26.3%
4 победы 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.7
1.33
Среднее время на гол
52
67
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.68
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
53
77
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|11 (2)
|0.3
|Берарди Доменико
|9 (5)
|0.24
|Торстведт Кристиан
|6
|0.16
|Лорьенте Арман
|5
|0.14
|Энрике Матеус
|2
|0.05
|Байрами Недим
|2
|0.05
|Дефрель Грегоре
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1
|0.03
|Феррари Джанмарко
|1
|0.03
|Эрлич Мартин
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Тольян Йереми
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Педерсен Маркус II
|0
|0
|Дойг Джош
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виола Николас
|5
|0.14
|Лувумбу Зито
|4
|0.11
|Паволетти Леонардо
|4
|0.11
|Гаэтано Джанлука
|4 (1)
|0.11
|Шомуродов Элдор
|3
|0.08
|Лападула Джанлука
|3 (1)
|0.08
|Доссена Альберто
|2
|0.05
|Нандес Найтан
|2 (1)
|0.05
|Ористанио Гаэтано
|2
|0.05
|Сулемана Ибрахим
|2
|0.05
|Мина Йерри
|2 (1)
|0.05
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.03
|Янкто Якуб
|1
|0.03
|Петанья Андреа
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Макумбу Антуан
|1
|0.03
|Прати Маттео
|1
|0.03
|Ветеска Матеуш
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Матеус
|7
|1
|Болока Даниэль
|6
|1
|Нето Руан
|6
|1
|Торстведт Кристиан
|7
|0
|Берарди Доменико
|6
|0
|Дойг Джош
|6
|0
|Эрлич Мартин
|5
|0
|Лорьенте Арман
|5
|0
|Феррари Джанмарко
|4
|0
|Пинамонти Андреа
|4
|0
|Педерсен Маркус II
|4
|0
|Кастильехо Самуэль
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Консильи Андреа
|1
|0
|Тольян Йереми
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Рачич Урош
|1
|0
|Кумбулла Мараш
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макумбу Антуан
|4
|2
|Дейола Алессандро
|7
|0
|Нандес Найтан
|7
|0
|Лувумбу Зито
|6
|0
|Ветеска Матеуш
|4
|1
|Ауджелло Томмазо
|5
|0
|Доссена Альберто
|5
|0
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|Прати Маттео
|4
|0
|Виола Николас
|3
|0
|Лападула Джанлука
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Скуффет Симоне
|3
|0
|Мина Йерри
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|1
|Петанья Андреа
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Клаудио Раньери
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0
|Дентелло Пауло
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Кальяри
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
13
12
Сассуоло
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (14)
6% (1)
17% (3)
Кальяри
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
26% (5)
53% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
29
13
Упущенные победы
11
22
Сассуоло
62.1%
37.9%
18 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (14)
32% (12)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
49% (18)
22% (8)
30% (11)
Кальяри
28%
72%
7 побед 18 поражений
Первый тайм
27% (10)
38% (14)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
27% (10)
46% (17)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
32
13
Упущенные победы
24
34
Голы по времени матча
Забито
23
15
15 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
23 Не забивали 25
6
26%
0
0%
1-15
5
22%
3
20%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
2
9%
7
47%
61-75
2
9%
4
27%
76-90
Пропущено
34
35
14 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 13
16 Не пропускали 16
6
18%
5
14%
1-15
4
12%
3
9%
16-30
4
12%
4
11%
31-45
4
12%
6
17%
46-60
6
18%
8
23%
61-75
10
29%
29%
9
26%
76-90
Забито
21
27
13 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
26 Не забивали 22
4
19%
2
7%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
4
19%
4
15%
31-45
2
10%
3
11%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
2
10%
11
41%
76-90
Пропущено
38
28
12 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 16
3
8%
2
7%
1-15
4
11%
8
29%
16-30
5
13%
4
14%
31-45
9
24%
8
29%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
10
26%
1
4%
76-90
Забито
44
42
28 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 28
17 Забивали первыми 12
12 Не забивали 10
10
23%
2
5%
1-15
10
23%
7
17%
16-30
8
18%
5
12%
31-45
6
14%
3
7%
46-60
6
14%
10
24%
61-75
4
9%
15
36%
76-90
Пропущено
72
63
26 В 1-м тайме 26
46 Во 2-м тайме 37
20 Пропускали первыми 22
34 Не пропускали 32
9
13%
7
11%
1-15
8
11%
11
17%
16-30
9
13%
8
13%
31-45
13
18%
14
22%
46-60
13
18%
13
21%
61-75
20
28%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3
Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Верона - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Наполи 1:6 Сассуоло - Эмполи 2:3 Аталанта - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Торино 1:1 Болонья - Сассуоло 4:2 Монца - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Виртус Верона 5:1 Ювентус - Сассуоло 3:0 Сассуоло - Фиорентина 1:0 Аталанта - Сассуоло 3:1
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Милан - Кальяри 5:1 Кальяри - Лечче 1:1 Дженоа - Кальяри 3:0 Кальяри - Ювентус 2:2
Интер Милан - Кальяри 2:2 Кальяри - Аталанта 2:1 Кальяри - Верона 1:1 Селарджус - Кальяри 0:6 Монца - Кальяри 1:0 Кальяри - Салернитана 4:2 Эмполи - Кальяри 0:1 Кальяри - Наполи 1:1 Удинезе - Кальяри 1:1 Кальяри - Лацио 1:3 Рома - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:2 Фрозиноне - Кальяри 3:1 Кальяри - Болонья 2:1 Лечче - Кальяри 1:1 Милан - Кальяри 4:1
Результаты матчей
Сассуоло
Кальяри
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
4:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
2
3 раза 16%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
1:1
4 раза 11%
2:1
3 раза 8%
4:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
1:1
6 раз 16%
0:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:0
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:4
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
12 раз 32%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
4
2 раза 5%
1
16 раз 43%
0
11 раз 30%
2
8 раз 22%
4
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
153
514
711
316
216
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
118
612
316
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2611
1126
1027
433
235
235
235
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|36
|29
|5
|2
|86 - 19
|92
|2.
|Заявка
|37
|22
|8
|7
|73 - 46
|74
|3.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|51 - 27
|67
|4.
|Заявка
|36
|18
|13
|5
|49 - 28
|67
|5.
|Заявка
|36
|20
|6
|10
|67 - 39
|66
|6.
|Заявка
|36
|17
|9
|10
|64 - 45
|60
|7.
|Заявка
|36
|18
|5
|13
|47 - 37
|59
|8.
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|55 - 42
|54
|9.
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|36 - 33
|53
|10.
|Заявка
|37
|13
|13
|11
|55 - 48
|52
|11.
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|43 - 44
|46
|12.
|Заявка
|36
|11
|12
|13
|39 - 48
|45
|13.
|Заявка
|37
|8
|13
|16
|32 - 54
|37
|14.
|Заявка
|37
|8
|12
|17
|40 - 65
|36
|15.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 48
|34
|16.
|Заявка
|36
|5
|18
|13
|36 - 53
|33
|17.
|Заявка
|36
|8
|8
|20
|26 - 52
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|43 - 68
|32
|19.
|Заявка
|37
|7
|8
|22
|42 - 74
|29
|20.
|Заявка
|36
|2
|10
|24
|28 - 76
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|43 - 10
|45
|2.
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|30 - 9
|40
|3.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 14
|39
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|37 - 13
|38
|5.
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|37 - 19
|37
|6.
|Заявка
|18
|10
|7
|1
|24 - 11
|37
|7.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|37 - 22
|35
|8.
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Заявка
|19
|8
|9
|2
|18 - 9
|33
|10.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|11.
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|28 - 31
|25
|12.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|26 - 29
|25
|13.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|23 - 25
|24
|14.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|24 - 27
|24
|15.
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|17 - 27
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 24
|23
|17.
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 34
|20
|18.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|13 - 22
|17
|19.
|Заявка
|18
|1
|10
|7
|21 - 29
|13
|20.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|16 - 36
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|15
|2
|1
|43 - 9
|47
|2.
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|38 - 32
|35
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|30 - 26
|28
|5.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|6.
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|21 - 18
|27
|7.
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|25 - 24
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|9.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 23
|21
|10.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|18 - 24
|20
|11.
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|15 - 24
|20
|12.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|18 - 20
|19
|13.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|18 - 22
|19
|14.
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|13 - 30
|15
|15.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|16.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|13 - 24
|11
|17.
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|14 - 36
|11
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|19 - 40
|9
|19.
|Заявка
|18
|1
|5
|12
|12 - 40
|8
|20.
|Заявка
|18
|0
|7
|11
|15 - 37
|7
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|24 (3)
|Ювентус
|Влахович Душан
|16 (4)
|Наполи
|Осимхен Виктор
|15 (3)
|Милан
|Жиру Оливье
|14 (8)
|Дженоа
|Гудмундссон Альберт
|14 (3)
|Верона
|Дуда Ондрей
|2 11
|Рома
|Паредес Леандро
|14
|Фиорентина
|Раньери Лука
|14
|Лечче
|Рамадани Юльбер
|13
|Милан
|Эрнандес Тео
|1 11
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 0:2 Кальяри
Исход игры
Сассуоло
67.5% (79)
Ничья
24.8% (29)
Кальяри
7.7% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.15% (59)
Меньше
46.85% (52)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
41% (48)
1:0 Сассуоло
21.4% (25)
1:1 Ничья
20.5% (24)
1:2 Кальяри
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Сассуоло
1.7% (2)
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