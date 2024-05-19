Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Кальяри

46' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Сассуоло

44' Шомуродов Элдор не смог попасть в створ ударом издали

42' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

39' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Сассуоло

38' Лападула Джанлука не смог попасть в створ ударом издали

37' Удар от ворот произведет Кальяри

37' Феррари Джанмарко не смог попасть в створ ударом издали

34' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

33' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Сассуоло

32' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Доссена Альберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Кальяри

25' Миссори Филиппо из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Удар от ворот произведет Сассуоло

24' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Эрлич Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

17' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Игра остановлена из-за технических проблем.

15' Удар от ворот произведет Кальяри

15' Пинамонти Андреа не смог попасть в створ ударом издали

15' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Сассуоло

11' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Сассуоло

8' Удар от ворот произведет Сассуоло

7' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

2' Эрлич Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля